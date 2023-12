Die Deindustrialisierung nimmt weiter Fahrt auf

Deutschland

Die aktuellen Meldungen aus der Wirtschaft sind alarmierend und zeigen, dass die Deindustrialisierung Deutschlands weiter an Fahrt aufnimmt. Die Bundesregierung fährt die deutsche Wirtschaft zielstrebig und mit Vollgas an die Wand.

Die schnell fortschreitende Deindustrialisierung Deutschlands nimmt weiter Fahrt auf. Das Wort „Deindustrialisierung“ ist auch in den Mainstream-Medien angekommen, aber die nehmen das als eine Naturereignis wahr, das man – wie ein Erdbeben – nicht verhindern kann, dabei ist die Deindustrialisierung eine direkte Folge der Politik der Bundesregierung.

Zahl der Unternehmensinsolvenzen um über 20% gestiegen

Wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform Anfang Dezember gemeldet hat, gab es in diesem Jahr 18.100 Unternehmensinsolvenzen. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 23,5 Prozent. Im Baugewerbe stieg die Zahl der Insolvenzen um 20,8 Prozent, im Dienstleistungssektor um 22,5 Prozent, im Handel um 26 Prozent und im verarbeitenden Gewerbe sogar 30,2 Prozent.

Mit etwa 80 Prozent der Insolvenzen sind demzufolge kleine Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern am meisten betroffen. Allerdings war ihr Anteil in den Vorjahren war noch höher. Demzufolge ist die Zahl der Insolvenzen von Mittelständlern und Großunternehmen massiv angestiegen. Bei Betrieben mit mehr als 250 Mitarbeitern ist die Zahl der Insolvenzen beispielsweise von 60 auf 90 gestiegen. Bei Unternehmen mit 11 bis 50 Mitarbeitern ist die Zahl um 50 Prozent auf fast 2.500 gestiegen. Bei Unternehmen mit 51 bis 250 Mitarbeiter betrug die Steigerung fast 76 Prozent. 650 solcher Firmen sind in die Insolvenz gegangen.

Für 2024 rechnet man bei Creditreform mit zahlreichen weiteren Insolvenzen. Dass die Zahl der Insolvenzen im Jahr 2024 etwa 20.000 betragen kann, hält man für „durchaus realistisch“.

Die Baubranche geht in die Knie

In Deutschland gibt es eine massive Wohnungsnot und die Bundesregierung hält es seit Jahren nicht für nötig, etwas dagegen zu tun. Selbst wenn der Plan der Bundesregierung umgesetzt würde und in dieser Wahlperiode (also bis 2025) 400.000 neue Wohnungen pro Jahr gebaut würden, wäre das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn in Deutschland fehlen derzeit 700.000 Mietwohnungen für Kleinverdiener. Und da die Zahl der Flüchtlinge ansteigt, wächst die Wohnungsnot rapide weiter.

Wie schlecht die deutschen Regierungen der letzten Jahre gearbeitet haben, machen einige Zahlen deutlich, über die die Tagesschau im Januar berichtet hat. In den 90er Jahren gab es in Deutschland rund drei Millionen Sozialwohnungen, heute sind es nur noch 1,1 Millionen. Die Bundesregierung wollte 2022 100.000 neue Sozialwohnungen schaffen, am Ende des Jahres gab es in Deutschland aber 27.000 Sozialwohnungen weniger als 2021.

Und Besserung ist nicht in Sicht, denn vor einigen Tagen wurde gemeldet, dass die Baubranche weiter den Bach runter geht. Der Spiegel schrieb dazu unter der Überschrift „Kaum Aufträge für Wohnungen – Baubranche fürchtet Verlust von 30.000 Jobs“:

„»Der Giftmix aus stark gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten hat wie erwartet vor allem im Wohnungsbau seine Spuren hinterlassen«, teilte der ZDB mit. Für dieses Jahr rechne man nur noch mit dem Bau von 271.000 Wohneinheiten. »Die Abwärtsspirale geht weiter«, sagte Schubert-Raab. »Für 2024 erwarten wir nach derzeitigen Investitionsbedingungen nur noch die Fertigstellungen von 235.000 Wohneinheiten.« Damit rücke das Ziel der Bundesregierung von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr in weite Ferne.“

Zum Vergleich: Im angeblich so armen Russland, das von den westlichen Sanktionen angeblich furchtbar geschwächt wurde, werden pro Jahr 1,2 Millionen neue Wohnungen gebaut.

„Ökonomische Schockstarre“

Der Spiegel hat Anfang Dezember unter der Überschrift „IW-Firmenumfrage – Deutsche Wirtschaft erwartet für 2024 »ökonomische Schockstarre«“ über eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft berichtet, der zufolge nur 23 Prozent der deutschen Unternehmen positiv auf 2024 blicken, während 35 Prozent negative Erwartungen haben. Der Hauptgrund dafür sind die stark angestiegenen Energiepreise, wobei natürlich gesagt wird, dass der Grund dafür wiederum die „russische Invasion in der Ukraine“ sei.

Dass die Energiepreise explodiert sind, weil Berlin und Brüssel kein günstiges russisches Öl und Gas mehr abnehmen wollen, sondern stattdessen auf teureres LNG aus den USA setzen, verschweigen sowohl der Spiegel als auch das Institut der deutschen Wirtschaft. Man kann das Vorgehen Russlands ja schlecht finden, aber an den explodierten Energiepreisen trägt nicht Russland die Schuld, sondern die sind eine Folge der Entscheidungen, die in Berlin und Brüssel getroffen wurden.

Und diese Entscheidungen treiben die Deindustrialisierung Deutschlands immer schneller voran. Die Grünen wird es freuen, denn ein deindustrialisiertes Deutschland wird weniger CO2 ausstoßen.

