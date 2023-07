Selensky auf Reisen, das AKW und Streumunition: Die Ereignisse des 7. Juli

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 7. Juli, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 7. Juli.

Beginn der Übersetzung:

Die Situation beim AKW Saporoschschje, die Reise von Selensky und die Erklärungen von Stoltenberg. Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Russland hat diplomatische Verhandlungen zur Lösung des Konflikts in der Ukraine nie abgelehnt, aber aufgrund der Haltung Kiews und seiner westlichen Strippenzieher gibt es derzeit keine Aussichten auf Verhandlungen, so Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten.

Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) haben bei der Inspektion einer weiteren Anlage des Kernkraftwerks Saporoschschje keine Anzeichen von Minen gefunden, wie der Generaldirektor der Organisation, Rafael Grossi, mitteilte.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky erhielt während einer Reise durch osteuropäische Länder Zusagen über neue Waffen- und Munitionslieferungen aus der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Die NATO-Staaten werden auf dem bevorstehenden Gipfel in Vilnius die politischen Beziehungen zur Ukraine verstärken und ein mehrjähriges Militärhilfeprogramm für Kiew vereinbaren, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben am vergangenen Tag 14 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk und Krasnoliman abgewehrt und außerdem aktive Kampfhandlungen bei Saporoschschje, Kupjansk, Cherson und südlich von Donezk durchgeführt, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow. Die Gesamtverluste des Gegners überstiegen 820 Soldaten.

Vier Panzer, neun Schützenpanzer und andere gepanzerte Fahrzeuge sowie mehr als zehn selbstfahrende Artilleriegeschütze, darunter amerikanische, britische und polnische, wurden zerstört. Eine Luftabwehrtruppe schoss in der Nähe des Dorfes Odarowka (Region Saporoschschje) ein ukrainisches Su-25-Flugzeug ab.

Peskow über Verhandlungen

Moskau habe sich die Tür zu Verhandlungen mit Kiew „nie geschlossen“, sehe aber bisher „keine Perspektiven für diesen Verhandlungsprozess“, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten.

Laut Peskow ist es für die russische Führung wichtig, ihre Ziele zu erreichen, „sie können auf verschiedene Weise erreicht werden“. „Aber im Moment sind politische und diplomatische Mittel leider unzugänglich – in erster Linie wahrscheinlich aufgrund der Verweigerung einer solchen Möglichkeit durch das Kiewer Regime sowie der ausgeprägten Abneigung gegenüber einem solchen Prozess seitens Washingtons“, betonte der Kreml-Sprecher.

Das weißrussische Verteidigungsministerium über „Wagner“

Vertreter von „Wagner“ sind noch nicht eingetroffen, um den möglichen Standort der Kämpfer des Unternehmens in einem Zeltlager in der Nähe der Stadt Osipovichi in der Region Mogilev zu inspizieren, sagte der stellvertretende weißrussische Verteidigungsminister Generalmajor Leonid Kasinsky. Ihm zufolge kann das Lager etwa 5.000 Menschen beherbergen und auch militärische Ausrüstung kann dort untergebracht werden.

Der Kreml hat keine Informationen über den Verbleib des Eigentümers der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, sagte Peskow.

IAEA-Experten im Kernkraftwerk Saporoschschje

Die IAEO-Experten haben die Umgebung des Kühlwasserbeckens im Kernkraftwerk Saporoschschje inspiziert und keine Anzeichen von Minen und Sprengstoff gefunden, sagte IAEO-Chef Rafael Grossi.

Ihm zufolge müssen die Experten noch die Dächer der Reaktoren 3 und 4 sowie einen Teil der Turbinenhalle des Kraftwerks untersuchen. „Hoffentlich haben sie bald Zugang zu ihnen“, sagte Grossi.

Die Ukraine und die NATO

Die NATO sollte auf dem Gipfeltreffen in Vilnius „ein Paket mit drei Elementen vereinbaren, das die Ukraine näher an das Bündnis heranführt“, sagte der Generalsekretär der Organisation. „Erstens werden wir ein mehrjähriges Hilfsprogramm vereinbaren, um die volle militärische Interoperabilität zwischen den ukrainischen Streitkräften und der NATO zu gewährleisten. Zweitens werden wir unsere politischen Beziehungen durch die Einrichtung des Ukraine-NATO-Rates intensivieren, und drittens erwarte ich von unseren Staats- und Regierungschefs die Bestätigung, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird“, sagte Stoltenberg.

Auf die Frage, welche Sicherheitsgarantien das Bündnis der Ukraine auf dem Gipfel in Vilnius geben könne, sagte er, die beste Sicherheitsgarantie sei die militärische Unterstützung der NATO, die auch nach dem aktuellen Konflikt fortgesetzt werden müsse. Stoltenberg sagte auch, dass die Allianz ein zusätzliches Nothilfepaket für die Ukraine im Wert von 500 Millionen Euro vorbereite, das Treibstoff, Ersatzteile, medizinische Hilfsgüter, Minenräumgeräte und Pontonbrücken umfasse. Darüber hinaus beabsichtigen die Verbündeten, die Lieferung von Munition und Ersatzteilen für militärische Ausrüstung zu erhöhen.

Streumunition

Die US-Regierung wird in Kürze ein weiteres Militärhilfepaket für die Ukraine ankündigen, das auch Tausende Stück Streumunition enthalten wird, berichtete Associated Press unter Berufung auf Quellen. Demnach wird das neue Hilfspaket für Kiew auf 800 Millionen Dollar geschätzt.

Nach Angaben der New York Times soll die Lieferung von Streumunition den Mangel an konventioneller Munition ausgleichen.

Unterdessen haben Vertreter der Demokratischen Partei im US-Kongress einen Änderungsantrag zum Verteidigungsgesetz eingebracht, der die Weitergabe von Streumunition an das Ausland verbietet, berichtet Politico.

Deutschland wird sich weiterhin an die Konvention über Streumunition halten und diese nicht an die Ukraine liefern, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock angesichts der Berichte über die Pläne der USA. Auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach sich gegen solche Lieferungen aus.

Die NATO-Länder sollten über die Lieferung von Streumunition an die Ukraine eigenständig entscheiden und nicht auf der Ebene des Bündnisses, so der NATO-Generalsekretär.

UN-Generalsekretär António Guterres unterstützt die Konvention zum Verbot von Streumunition und lehnt den Einsatz solcher Waffen auf dem Schlachtfeld ab, sagte der stellvertretende Sprecher Farhan Haq.

Selenskys Reise

Der ukrainische Präsident besuchte im Vorfeld des NATO-Gipfels Bulgarien, die Tschechische Republik und die Slowakei.

Prag werde Kiew Kampfhubschrauber und Munition übergeben, sagte der tschechische Premierminister Petr Fiala nach einem Treffen mit Selensky. Er versprach auch die Übergabe von Simulatoren für die Ausbildung ukrainischer Piloten. Die Ukraine und die Slowakei haben einen Vertrag über die gemeinsame Produktion der 155-Millimeter-Haubitze Zuzana 2 unterzeichnet, sagte Selensky nach einem Besuch in Bratislava.

Selensky flog am Freitagabend zu Gesprächen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in die Türkei.

Getreideabkommen

Der stellvertretende Generalsekretär der UNO für humanitäre Angelegenheiten, Martin Griffiths, sagte auf einer Pressekonferenz, dass in der nächsten Woche in Moskau und Istanbul Treffen zur Verlängerung des Getreideabkommens stattfinden könnten. Er sagte, er wisse nicht, ob die Vereinbarung über den 17. Juli hinaus verlängert werde. Gleichzeitig sagte der stellvertretende Sprecher von Guterres, Farhan Haq, dass UN-Generalsekretär António Guterres sich voll und ganz für eine weitere Verbesserung des Getreideabkommens einsetzen werde.

Die UNO habe bei ihren Bemühungen, den russischen Teil des Getreideabkommens umzusetzen, versagt, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa. Ihrer Meinung nach kann man nicht von der Umsetzung des Abkommens sprechen, wenn „das Kiewer Regime vor den Augen der ganzen Welt eine Ammoniak-Pipeline in die Luft jagt“.

Griffiths sagte, die UNO habe Russland und der Ukraine vorgeschlagen, technische Experten der Weltorganisation zu entsenden, um die durch die Sprengung der Ammoniak-Pipeline von Toljatti nach Odessa verursachten Schäden zu bewerten.

Verfolgung der ukrainisch-orthodoxen Kirche

Der ukrainische Kulturminister Aleksander Tkatschenko erklärte, die ukrainischen Behörden würden unter allen Umständen fortfahren, dem Kloster der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche die Gebäude auf dem Territorium des Kiewer Höhlenklosters wegzunehmen.

Ende der Übersetzung

