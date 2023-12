Machtkampf in Kiew

Der Machtkampf in Kiew zwischen Präsident Selensky und Armeechef Saluzhny wird immer offener ausgefochten. Nun wurde bekannt, dass Selensky nur dann Wahlen zulassen will, wenn garantiert ist, dass Saluzhny nicht antritt.

Über die Machtkämpfe in Kiew zwischen Präsident Selensky und Armeechef Saluzhny habe ich schon viel berichtet. Nun gab es neue Berichte in ukrainischen Medien zu dem Thema. Ich übersetze dazu die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS über die neuesten Entwicklungen.

Vor der Übersetzung möchte ich noch anmerken, dass diese Meldung vor dem Hintergrund des aktuellen Artikels vom Seymour Hersh besonders interessant ist, denn Hersh hat berichtet, dass Saluzhny – offenbar mit Genehmigung der US-Regierung – geheime Friedensverhandlungen mit Russland führt, wozu Selensky bisher nicht bereit ist.

Beginn der Übersetzung:

Medien: Kiew ist erst bereit, Präsidentschaftswahlen abzuhalten, wenn Saluzhny sich weigert, daran teilzunehmen

Laut dem Portal Strana will die ukrainische Regierung den ukrainischen Oberbefehlshaber entlassen, wenn die entsprechenden Garantien nicht gegeben werden

Das ukrainische Präsidialamt ist erst dann bereit, die Präsidentschaftswahlen abzuhalten, wenn der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, sich weigert, am Präsidentschaftsrennen teilzunehmen, berichtet das ukrainische Portal Strana unter Berufung auf eine Quelle in politischen Kreisen.

Demnach wollen „zahlreiche Gegner von Selensky“ den Amtsinhaber mit Hilfe von Wahlen absetzen. „Zumal es auch einen potenziellen Kandidaten gibt, der gute Chancen hat, die Präsidentschaftswahl zu gewinnen – den ukrainischen Oberbefehlshaber Valery Saluzhny. Und auf ihn, sagen wir, begann man aktiv zu „schauen“. Und obwohl der Oberbefehlshaber seine politischen Ambitionen nie erklärt hat, fühlte sich das Büro des Präsidenten in der daraus resultierenden Spannung sehr bedroht“, so die Quelle.

Der Quelle zufolge ist das Büro von Selensky nur dann bereit, Präsidentschaftswahlen abzuhalten, wenn Saluzhny sich weigert, daran teilzunehmen. „Das Präsidialamt will nun Garantien erhalten, dass der Oberbefehlshaber nicht an den Wahlen teilnehmen wird. Und wenn diese Garantien nicht gegeben werden, wird es versuchen, den Oberbefehlshaber zu entlassen. Und das nicht einfach so, sondern mit maximaler Diskreditierung. Aber das sind nur die Pläne der Bankova (der Straße in Kiew, in der sich die Präsidialverwaltung befindet – Anm. TASS), und die Position der westlichen Verbündeten kann zu einem Hindernis für ihre Umsetzung werden. Solange Selensky nicht glaubt, das „Saluzhny-Problem“ gelöst zu haben, werden die Wahlen auf keinen Fall angekündigt. Es sei denn, es gibt eine akute innenpolitische Krise, aus der der Präsident nur durch die Abhaltung von Wahlen herauskommen kann“, meint er.

Zuvor hatte die ukrainische Nachrichtenagentur Informator eine Umfrage der Gruppe Rating zitiert, wonach das Vertrauen der Bevölkerung in den ukrainischen Oberbefehlshaber höher ist als das Vertrauen in Selensky. Der Umfrage zufolge liegt das Vertrauen der Bevölkerung in Saluzhny bei 82 Prozent, während das Vertrauen in den ukrainischen Staatschef bei 72 Prozent liegt.

Die nächsten Präsidentschaftswahlen in der Ukraine sind für das Frühjahr 2024 angesetzt. Nach ukrainischem Recht können sie jedoch nicht während des Kriegsrechts abgehalten werden. Kiews westliche Partner bestehen darauf, die Wahlen innerhalb des festgelegten Zeitrahmens abzuhalten. Insbesondere der republikanische US-Senator Lindsey Graham sagte, dass die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine trotz der Kampfhandlungen pünktlich abgehalten werden sollten.

Selensky hat bisher noch keine eindeutige Antwort gegeben, aber in seiner Videobotschaft vom 6. November forderte er, das Thema der Wahlen nicht „in die Gesellschaft zu werfen“, da „nicht der richtige Zeitpunkt“ sei. Gleichzeitig schlug er vor, dass die westlichen Partner die Wahlen in der Ukraine finanzieren sollten, wenn dieses Thema für sie so wichtig sei. Ende November unterzeichneten Vertreter aller Fraktionen der Werchowna Rada, einschließlich der präsidialen Partei Diener des Volkes, eine Erklärung, in der sie es für unmöglich hielten, vor dem Ende der Kampfhandlungen und innerhalb von sechs Monaten nach Aufhebung des Kriegsrechts Parlaments- oder Präsidentschaftswahlen im Land abzuhalten.

Die Lage um Saluzhny

Zuvor hatte der ukrainische Oberbefehlshaber in einem Artikel für The Economist eingeräumt, dass der Konflikt um die Ukraine in eine Sackgasse geraten sei. In einem Interview mit demselben Magazin sagte er, dass die ukrainischen Truppen nicht in der Lage seien, einen Durchbruch an der Front zu erzielen. Das Büro des ukrainischen Präsidenten kritisierte diese Äußerungen von Saluzhny. Wie das Portal Strana feststellte, gaben die Äußerungen des Oberbefehlshabers Anlass zu Spekulationen in ukrainischen politischen Kreisen, er plane eine Kandidatur für das Präsidentenamt. De Portal zufolge würde eine solche Entwicklung den Sieg von Selensky im Falle von Wahlen in Frage stellen.

Der ehemalige stellvertretende Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Sergej Kriwonos, hatte zuvor erklärt, Selensky habe sich Saluzhny gegenüber respektlos verhalten, als er Anfang November den Kommandeur der ukrainischen Sondereinsatzkräfte, Wiktor Chorenko, ohne Rücksprache mit ihm entlassen hat.

Ende der Übersetzung

