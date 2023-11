Stern: „Wie Experten den Sieg zusammenfantasieren“

Ukraine

Beginnt nun eine Kehrtwende in der deutschen Berichterstattung? Im Stern wurde ein bemerkenswerter Kommentar veröffentlicht.

Ich weise seit langer Zeit darauf hin, dass die deutschen Medien in Sachen Ukraine Kriegspropaganda verbreiten, die an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. Die deutschen Medien wollen Siegeszuversicht verbreiten, wo eine totale militärische Niederlage bereits sicher ist. Mal sollte die ukrainische Offensive den Sieg bringen, dann waren es die westlichen „Wunderwaffen“, die Russlands Armee schlagen sollten. Und vor allem der Spiegel bringt immer noch fast täglich die Meldungen des britischen Geheimdienstes, der sich durch eine besonders reiche Fantasie auszeichnet, denn wenn man ihm glauben wollte, hatte Russland schon Ende März 2022 keine Raketen mehr. Dass all diese Meldungen aus London sich schnell als frei erfundene Kriegspropaganda entpuppt haben, hat Medien wie den Spiegel nicht daran gehindert, sie fleißig weiterhin zu veröffentlichen.

In britischen und US-amerikanischen Medien kann man schon seit Monaten immer wieder lesen, dass es um die Ukraine schlecht bestellt ist. Dieses Muster ist bekannt: Wenn sich die Politik des Westens ändert, werden die nötigen Entscheidungen in den angelsächsischen Hauptstädten getroffen, weshalb die dortigen Medien wesentlich informativer sind, denn sie formen die öffentliche Meinung dort und berichten daher schon Monate früher über sich abzeichnende Tendenzen, als deutsche Medien.

Erst wenn dort eine Entscheidung zur Änderung der Politik gefallen ist, ändern auch die deutschen Medien – für ihre Leser meist sehr überraschend – plötzlich die Berichterstattung.

Das erwarte ich schon seit einiger Zeit und vielleicht hat das jetzt begonnen, denn im Stern ist unter der Überschrift „RUSSLANDS ANGRIFF – Krieg längst gewonnen? Wie Experten den Sieg zusammenfantasieren – und damit der Ukraine schaden“ ein Kommentar erschienen, der über weite Strecken erstaunlich kritisch und ehrlich war. Das zeigen schon die ersten drei Absätze, die ich hier komplett zitiere:

„Die Krim ist befreit, die russische Armee hat sich aufgelöst und spätestens Ende Oktober haben die Russen keinen einzigen einsatzfähigen Panzer. Nicht eine von diesen Prognosen ist eingetroffen. Allzu optimistische Annahmen helfen der Ukraine nicht, auf längere Sicht schaden sie nur.

Erster November – Zeit für die Siegesfeier. Denn Putin hat den Krieg spätestens jetzt verloren. Das haben zumindest westliche Experten genau so berechnet und berichtet. Im Frühjahr, noch vor der Sommeroffensive, hat etwa Marcus Keupp, Militärexperte der ETH Zürich, jedem, der es hören wollte, mathematisch eindeutig erklärt, dass Russland spätestens im Oktober keinen einzigen einsatzfähigen Panzer mehr besitzen würde.

Das Ganze kam nicht als These daher, sondern als Fakt. Untermauert mit exakten, knallharten Statistiken. Bestand, Produktion und Verluste – eine einfache Gleichung: Im Oktober gehen Putin die Panzer aus. Ob nun Wunschdenken oder Fake-News, falsch war es allemal.“

Und im vierten Absatz des Artikels wurde sogar offen eingestanden, dass es sich bei all dem um Kriegspropaganda gehandelt hat. Die Ehrlichkeit des Stern-Autors ging zwar nicht so weit, das Wort „Kriegspropaganda“ zu benutzen, aber er hat es sehr deutlich umschrieben, indem er zugab, dass alle diese Meldungen nur den Sinn hatte, die „Bevölkerung im Westen“ bei der Stange zu halten, denn die musste all das ja mit ihren Steuergeldern und in der EU mit ihrem Wohlstand bezahlen, weshalb man sie mit „Siegeszuversicht“ „motivieren“ musste, anstatt sie mit „düsteren Aussichten“ vom Kurs der „Unterstützung der Ukraine, solange es nötig ist“, abzubringen.

Im Stern klang das so:

„Und Keupp steht nicht allein da. Ex-General Ben Hodges liefert eine Siegesprognose nach der anderen. Der Grund ist verständlich: Die Bevölkerung im Westen soll mitziehen. Und sie lässt sich leichter mit Siegeszuversicht als mit düsteren Aussichten motivieren. Steilste These im Frühjahr: Im August könnte die Krim befreit sein. Immerhin sagte Hodges „könnte“. Es folgten weitere Prognosen: der Durchbruch zum Meer, der Zusammenbruch der russischen Streitkräfte. Geschehen davon ist nichts.“

Bemerkenswert ist auch, dass man im Stern (meines Wissens) zum ersten Mal im deutschen Mainstream erfahren kann, dass Russland auch in der Produktion von Waffen keineswegs am Ende ist:

„Zuvor wurde prognostiziert, dass Putin schon Ende 2022 alle smarten Waffen ausgehen werden. Weil die Sanktionen des Westens seine Rüstungsindustrie von Halbleitern abschneiden würden. Geschehen ist das exakte Gegenteil. (…) Inzwischen stellt das Land Kamikaze-Drohnen in einem unerhörten Maßstab her und jede einzelne dieser Billigdrohnen benötigt Chips und elektronische Bauteile. Offenbar sind sie in Hülle und Fülle vorhanden.“

Erinnern Sie sich noch, wie von der Leyen und Baerbock die lustige Geschichte erzählt haben, Russland müsse Chips aus Waschmaschinen und Geschirrspülern ausbauen, um Waffen produzieren zu können? Das war alles gelogen, es war alles Kriegspropaganda, um die „Bevölkerung im Westen“ mit „Siegeszuversicht“ bei der Stange zu halten.

Natürlich ist der Stern-Autor kein kritischer Geist, denn er fragt nicht, warum die Verantwortlichen im Westen so derartig gelogen und aufgrund ihrer Siegesfantasien den Wohlstand in Europa geschlachtet haben. Alleine Deutschland hat der Ukraine in anderthalb Jahren 24 Milliarden an Waffen und Geld geschickt, das sind für jeden Deutschen etwa 300 Euro. Wenn Sie also in Deutschland in einer dreiköpfigen Familie leben, hat Ihre Familie der Ukraine in den letzten anderthalb Jahren 900 Euro überwiesen. Da müsste ein kritischer Journalist doch mal nachfragen, warum und auf welcher Grundlage die Regierung das getan hat.

Übrigens wurde gerade erst gemeldet, dass Russland in diesem Jahr die Produktion von Panzern um das 7-Fache, von leichten gepanzerten Fahrzeugen um das 4,5-Fache, von Artillerie und Mehrfachraketenwerfern um das 2,5-Fache, von Munition und einigen Arten von Produkten um das 60-Fache gesteigert hat. Das erfährt man in russischen Medien, westliche Medien sind angesichts der eigenen Probleme in der Rüstungsindustrie nicht so ehrlich, das zu berichten.

Daran, dass das nicht geschieht, sieht man, dass der Stern-Artikel nur Fassade ist, es ist kein kritischer Artikel über das Fiasko in der Ukraine. Ich vermute, er ist der Anfang eines einsetzenden Kurswechsels in den deutschen Medien, der die Öffentlichkeit – ohne kritische Fragen aufzuwerfen – darauf einstimmen soll, dass der Krieg des Westens in der Ukraine gescheitert ist.

Darauf deuten auch all die anderen Aussagen in dem Stern-Artikel hin. Der deutsche Leser erfährt nun zum Beispiel, dass die ukrainische Gegenoffensive gescheitert ist:

„Die ukrainische Sommeroffensive konnte am Boden keine großen Gewinne vorweisen. Die angeblich unmotivierten Russen liefen nicht davon, das altmodische Stellungssystem ließ sich nicht beiseite schieben, wie gedacht. Es hielt stand. Nur etwas mehr als ein Dutzend kleiner Ansiedlungen wurden befreit. An einem Zipfel gelang es, zehn Kilometer in die russischen Linien einzubrechen.“

Und auch für die Zukunft sieht es traurig aus, denn die vollmundigen Versprechen der EU, der Ukraine eine Million Granaten zu liefern, haben sich ebenfalls als heiße Luft erwiesen, wie nun auch der Stern schreibt:

„In diesen Wochen platzte die nächste Illusion. Die Lieferung von einer Million Granaten innerhalb eines Jahres aus der EU sollte die Überlegenheit der russischen Artillerie brechen. Entsprechend wurde die Kraftanstrengung der EU gefeiert. Tatsächlich wurden im ersten Halbjahr lediglich 223.800 Stück geliefert. Größtenteils aus dem Bestand und nicht aus der Produktion. Unklar ist derzeit, wo der fehlende Anteil von über 750.000 Schuss in den nächsten Monaten herkommen soll. Und dann muss auch das Budget wohl nachverhandelt werden. Die „Welt“ berichtete, dass der Durchschnittspreis einer Granate von 2000 Euro auf mittlerweile 3600 Euro gestiegen sei und vermutlich noch weiter steigen wird. Das heißt, für das gleiche Geld gibt es weit weniger Stück.“

Das ist ebenfalls keineswegs neu, weshalb ich schon seit Monaten schreibe, dass die Unterstützung für Kiew bereits zurückgeht, denn die westlichen Waffenlager sind leer und die Produktion im Westen kommt nicht in Gang. Mit weniger Waffen wird die Ukraine jedoch zwangsläufig verlieren, denn inzwischen macht die russische Armee Druck und es ist zu erwarten, dass sie vorrücken wird. Nicht mit der Brechstange, wie zuvor Kiew, aber sie testet die ukrainischen Linien seit einiger Zeit auf Schwachstellen, die es zwangsläufig geben wird, wenn Munition und Waffen fehlen.

Trotz allem, was der Stern-Autor schreibt, will er die Ukraine aber noch nicht verloren geben. Gegen Ende des Artikels erfahren wir:

„Das bedeutet nicht, dass Kiew den Krieg verlieren wird, es heißt aber, dass ein militärischer Erfolg – wie immer man ihn definiert – sehr viel schwerer zu erreichen sein wird, als behauptet. Die Verluste werden größer sein, es wird länger dauern und der Westen muss noch – viel – mehr helfen als bisher.“

Wer aufmerksam liest, erkennt zwei interessante Details in dem Absatz. Erstens stellt sich die Frage, wie der Westen Kiew „noch – viel – mehr helfen“ soll, wenn die Munitionslager leer sind und die Produktion nicht läuft. Davon, dass die EU ihren Haushalt bis 2027 schon verbraucht hat und nicht weiß, woher sie das Geld für ihre milliardenschweren Versprechen für 2024 nehmen soll, gar nicht zu reden.

Interessanter ist jedoch, dass der Stern-Autor über einen militärischen Erfolg Kiews einschränkend schreibt, „wie immer man ihn definiert“. Das bedeutet, dass er an einem Sieg über Russland oder an eine Rückeroberung der neuen russischen Regionen Lugansk, Donezk, Saporoschje und Cherson offensichtlich nicht mehr glaubt.

Ich hole mir Popcorn und warte gespannt, ob und wie sich die Berichterstattung der deutschen Medien über die Ukraine in nächster Zeit verändern wird.

