Tacheles #116 hat am Freitag um 20.00 Uhr Premiere

Tacheles

Und wieder sind zwei Wochen um und wieder ist es Zeit für Tacheles mit Röper und Stein. Dieses Mal allerdings in einem ungewöhnlichen Format.

NuoViso veranstaltet an diesem Wochenende sein Sommerfest und daher haben Robert und ich Tacheles am Donnerstag life vor Publikum aufgezeichnet. Das ändert aber nichts an den Themen, auch dieses Mal haben wir uns wieder durch das Absurditätenkabinett der westlichen Politik und Berichterstattung gearbeitet. Sollte YouTube die Sendung löschen, finden Sie sie auch bei NuoViso.

Tacheles beim Sommerfest

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



