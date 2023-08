Spiegel und ZDF veröffentlichen eine weitere Folge des Nord-Stream-Märchens

"Die Ukraine war's!"

Der Spiegel und das ZDF haben eine weitere Folge des in den USA verfassten Märchens über die "pro-ukrainische Gruppe" veröffentlicht, die angeblich die Nord Streams gesprengt haben soll. Schauen wir uns das Machwerk einmal an.

Zur Einleitung will ich kurz an die Vorgeschichte erinnern: Am 8. Februar 2023 hat Seymour Hersh seinen ersten Artikel darüber veröffentlicht, dass es die Biden-Regierung war, die die Nord Streams gesprengt hat. Das passte allerdings überhaupt nicht in das Narrativ des Westens, weil es bedeutet, dass die USA einen Kriegsakt gegen ihren angeblichen Verbündeten Deutschland durchgeführt haben.

Die westlichen Medien haben daher mit Teil 1 ihrer altbekannten Strategie geantwortet und die Hersh-Recherche lächerlich gemacht, anstatt in der Sache auf sie einzugehen und sie zu widerlegen. Konsumenten der westlichen Mainstream-Medien haben von dem Inhalt der Hersh-Recherche nichts erfahren, sie haben von den westlichen Medien nur erfahren, dass Hersh angeblich ein seniler Spinner ist.

Danach folgte Teil 2 der altbekannten Strategie der westlichen Medien und sie haben eine andere Geschichte präsentiert, die von der Hersh-Recherche ablenken sollte, wobei der Urheber der Geschichte die US-Regierung war. Nachdem nach der Sprengung der Nord Streams alles streng geheim und rein gar nichts durchgesickert war, ergoss sich einen Monat nach Hershs Veröffentlichung plötzlich ein wahrer Strom angeblich geheimer Informationen in die Medien.

Zuvor war Bundeskanzler Scholz am 3. März alleine, also ohne seine üblichen Mitarbeiter und sogar ohne Presse, zu einem sehr ungewöhnlichen Besuch nach Washington gereist, um sich die Instruktionen für die anstehende Medienkampagne abzuholen. Am 7. März veröffentlichten deutsche und US-Medien zeitgleich, aber unter Berufung auf unterschiedliche Quellen, die gleiche Geschichte: Angeblich war eine pro-ukrainische Gruppe für die Sprengungen der Pipelines verantwortlich, die die Terroranschläge von einem kleinen Segelboot und nur zwei Tauchern durchgeführt haben soll.

Diese Version wird seitdem immer weitergesponnen, wobei ich sofort vermutet habe, dass das passieren wird und dass am Ende die Ukraine den Schwarzen Peter zugeschoben bekommt, um dem Westen ein Argument für die Öffentlichkeit zu geben, die ruinöse Unterstützung für die Ukraine einzustellen, weil sie diesen „unfreundlichen Akt“ begangen hat.

Die neue Folge des Nord-Stream-Märchens

Der Spiegel hat am 25. August einen sehr langen Artikel mit der Überschrift „SPIEGEL- und ZDF-Recherche zum Nord-Stream-Anschlag – Die Spuren führen in eine Richtung – in die Ukraine“ veröffentlicht, dessen Inhalt daher wenig überraschend war. Auf den Artikel im Detail einzugehen, ist hier nicht möglich, dazu ist der Spiegel-Artikel einfach zu lang. Hinzu kommt, dass er im bekannten Relotius-Stil geschrieben ist, denn Relotius war vor allem für seine ausgesprochen blumigen Formulierungen bekannt, die in der Sache keinerlei Informationen enthielten, aber dem Leser das Gefühl gaben, es gäbe viele interessante Details, was den Artikeln insgesamt Glaubwürdigkeit verleihen sollte. Im aktuellen Spiegel-Artikel klingt das beispielsweise so:

„Im Laden ist es stickig, es riecht nach getrocknetem Fisch. Die Verkäuferinnen erzählen, die Großmutter sei nun die Hausmeisterin des Nachbarhauses. Fünf Minuten später legt Ljubow K. ihren Besen zur Seite und setzt sich auf eine Bank. Sie ist eine kleine Frau mit rot gefärbtem Haar, sie spricht Russisch. Sie wolle nicht mit der Presse reden, sagt sie, bleibt aber auf der Bank sitzen.“

Da der Spiegel-Artikel eine wahre Ansammlung von derart inhaltslosem Füllstoff ist, will ich nur auf die Aussagen eingehen, die mir wichtig erscheinen.

Alles ist streng geheim

Angeblich ist alles, was mit der Nord-Stream-Sprengung zusammenhängt streng geheim. Der Spiegel schreibt:

„Was bislang herausgefunden wurde, vor allem von deutschen Beamtinnen und Beamten, unterliegt strengster Geheimhaltung. Nichts darf heraussickern. Auf Geheiß des Kanzleramts. »Dies ist das wichtigste Ermittlungsverfahren der Nachkriegsgeschichte, wegen seiner möglichen politischen Auswirkungen«, heißt es aus Sicherheitskreisen. Den mit dem Fall Nord Stream betrauten Ermittlern des Referates ST 24 im Bundeskriminalamt (BKA) ist es sogar untersagt, mit Kollegen über den Fall zu sprechen. Die Fahnder müssen protokollieren, mit wem sie wann über welchen Aspekt des Verfahrens geredet haben – was selbst für Staatsschützer des BKA höchst ungewöhnlich ist.“

Trotzdem wollen Spiegel und ZDF nun neue Erkenntnisse haben und der Spiegel beruft sich dabei immer wieder auf Erkenntnisse der Ermittler. Woher hat der Spiegel diese Erkenntnisse, wenn alles so streng geheim ist? Wenn die Ermittler heimlich mit Medien gesprochen haben, dann müsste nun ein Strafverfahren wegen des Verrates von Staatsgeheimnissen und die Jagd auf die undichten Stellen eröffnet werden. Das wird natürlich nicht passieren, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass die Informationen – wie schon Anfang März, beim Start des Märchens um die „pro-ukrainische Gruppe“ – bewusst an die Medien durchgestochen werden, weil die Regierung will, dass die Geschichte bekannt wird.

„Andromeda“ und kein Ende

Der größte Teil des Artikels geht in ermüdenden Details, die aufgrund der Länge der Ausführungen und der wirklich ermüdenden Details kaum jemand aufmerksam lesen dürfte, auf das Segelboot „Andromeda“ und seine angebliche Rolle bei der Sprengung ein.

Dass das ermüdend ist, ist durchaus gewollt, denn indem der Spiegel-Artikel sich vollkommen und mit auch kleinsten Details auf die „Andromeda“ fokussiert, sorgt er dafür, dass der Leser über andere mögliche Szenarien, wie zum Beispiel das von Hersh geschilderte, nicht einmal nachdenkt. Die ermüdenden Details erwecken den Eindruck, es handle sich um eine gut recherchierte und belegte Geschichte.

Wieder mal Informationen von Geheimdiensten?

Die Tatsache, dass der Spiegel seine Informationen mal wieder von den Geheimdiensten bekommen hat und sie eben nicht das Ergebnis eigener Recherchen sind, zeigen viele Details, zum Beispiel die angebliche Suche nach den Hintermännern des Anschlages. Ganz nebenbei erwähnt der Spiegel, dass er einen der genannten Männer anhand eines gefälschten Passes ausfindig machen konnte:

„Ein Rechercheteam von SPIEGEL, ZDF und den Investigativnetzwerken Rise Moldova und OCCRP hat ihn ausfindig gemacht. Das zweistöckige Haus, in dem er mit seiner Familie lebt, ist das schönste in der Straße. Marcu starrt auf einen Zettel, den die Reporter ihm zeigen, darauf eine Zahlenreihe, seine Passnummer: 055227683.“

Wenn doch angeblich alles – auch noch auf Anweisung des Kanzleramtes – streng geheim ist, stellt sich eine einfache Frage: Woher, wenn nicht von einem westlichen Geheimdienst, hat der Spiegel die Passnummer?

Dass der Spiegel ständig von Geheimdiensten durchgestochene Informationen als eigene Recherchen ausgibt, habe ich immer wieder belegt, das letzte Beispiel finden Sie hier.

Übrigens war einer der wichtigsten Hinweise darauf, dass die ganze Geschichte von der „pro-ukrainischen Gruppe“ und der kleinen „Andromeda“ ein Märchen ist, die Tatsache, dass bisher von fast 500 Kilogramm schwere Bomben ausgegangen wurde, die ohne einen Kran, den es auf der kleinen „Andromeda“ nicht gibt, nicht hätten bewegt und kontrolliert zu Wasser gelassen werden können. Ganz nebenbei – und übrigens wieder unter Berufung auf angeblich streng geheime Ermittlungsergebnisse – versucht der Spiegel, dieses Argument nun wie folgt zu entkräften:

„Bei Nord Stream 1 erkannte Pfeiffer auf Unterwasseraufnahmen Vertiefungen, die er »als Sprengtrichter von neben der Pipeline befindlichen größeren Sprengladungen« interpretiert. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen aber davon aus, dass insgesamt weniger als hundert Kilo Sprengstoff verwendet wurden und stattdessen das unter hohem Druck entweichende Erdgas zu den Verwüstungen führte.“

Das nach oben ausströmende Gas ist nun also für die Vertiefungen unter oder neben den Pipelines verantwortlich. Ich lasse diese bemerkenswerte Interpretation physikalischer Naturgesetze, die dem Leser erklären soll, dass wesentlich kleinere Sprengsätze als gedacht eingesetzt wurden, mal unkommentiert stehen.

Die Ukraine war’s!

Dass die Ukraine hinter den Sprengungen steckt, ist laut Spiegel klar. Allerdings hält er Präsident Selensky – zumindest bisher – noch aus der Schusslinie. Das klingt – wieder unter Berufung auf eigentlich streng geheime Ermittlungserkenntnisse – beim Spiegel so:

„In den Geheimschreiben wird ein Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines skizziert. Sechs Kommandosoldaten der Ukraine, getarnt mit falschen Personalien, würden ein Boot mieten, mit speziellem Gerät zu den Röhren auf dem Grund der Ostsee hinabtauchen und sie sprengen. Die Männer unterstünden dem Kommando des ukrainischen Oberbefehlshabers Walerij Saluschnyj, Präsident Wolodymyr Selenskyj sei hingegen nicht informiert.“

Später wird der Spiegel in seinem Artikel – wieder unter Berufung auf eigentlich streng geheime Ermittlungserkenntnisse – noch deutlicher:

„Hinter den Kulissen kommen deutlichere Aussagen: Die Ermittler von BKA, Bundespolizei und des Generalbundesanwalts haben nur noch wenige Zweifel daran, dass ein ukrainisches Kommando die Pipelines sprengte. Auffällig viele Spuren führten in die Ukraine, heißt es. (…) Man wisse weit mehr, als öffentlich bekannt sei, sagt ein Spitzenbeamter. Nach SPIEGEL-Informationen sind sich die Ermittler sicher, dass sich die Saboteure vor und nach dem Anschlag in der Ukraine aufgehalten haben.“

Die politische Frage

Dass die Sprengung der Nord Streams durch Kiew, wie ich schon im März vermutet habe, die westliche Unterstützung für die Ukraine in Frage stellen soll, wird im Spiegel jetzt – meines Wissens zum ersten Mal – deutlich thematisiert, was zum Beispiel so klingt:

„Kaum jemand in der Hauptstadt will zu Ende denken, wie man sich gegenüber Kiew verhalten müsste, wenn eine Beteiligung staatlicher ukrainischer Stellen nachgewiesen würde. (…) »Die Frage der Konsequenzen scheuen alle«, sagt ein Koalitionär. (…) Wer in diesen Tagen (…) nachfragt, wie es um den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline steht, wie in den Parteien darüber gesprochen wird, ob die Regierung bereits Szenarien durchdenkt für den Fall, dass die ukrainische Führung von der Operation wusste, blickt meist in eher ratlose Gesichter.“

Dass es angeblich die Ukraine war, erfährt man im Spiegel-Artikel – natürlich unter Berufung auf eigentlich streng geheime Ermittlungserkenntnisse – immer wieder:

„Alle Erkenntnisse deuteten in eine Richtung, in Richtung Kiew, sagen internationale Ermittler und Agenten. Zumindest diejenigen, die Beweise und Spuren kennen.“

Damit könnten die „Recherchen“ von ZDF und Spiegel die öffentliche Diskussion in Deutschland darüber anstoßen, ob man die Hilfe für Kiew reduzieren oder einstellen sollte, weil Kiew de facto Deutschland angegriffen hat. Dass die Geschichte um die „pro-ukrainische Gruppe“ in der zweiten Jahreshälfte 2023 zu eben dieser Diskussion führen würde, habe ich schon seit März vermutet, zumal es sich wie ein weiteres Puzzleteil in die Umsetzung des RAND-Papiers vom Januar einfügen würde, über die ich seit langem berichte.

„Alternative Szenarien“

Ein Abschnitt am Ende des Spiegel-Artikels trägt die Überschrift „Alternative Szenarien“. In dem Abschnitt wird eine mögliche Täterschaft der USA wie folgt abgehandelt:

„Viel Aufsehen erregte etwa der US-Journalist Seymour Hersh, 86, der die USA für die Anschläge verantwortlich macht . Ein norwegisches Marineschiff habe heimlich amerikanische Kampftaucher in die Ostsee transportiert. Das angebliche Motiv: Russland solle Deutschland nicht mehr mit Gaslieferungen erpressen können. Beweise für seine Thesen lieferte Hersh keine, wesentliche Teile seines Berichts erwiesen sich später als falsch. Eine Quelle in Washington habe ihm das so erzählt, rechtfertigte sich Hersh. Die russische Regierung jedenfalls war hocherfreut und lobte die haltlose Story als Beweis, dass die USA die eigentlichen Kriegstreiber seien.“

Der Spiegel macht die Hersh-Recherche ein weiteres Mal lächerlich und rückt sie indirekt in den Bereich der „russischen Propaganda“. Hinzu kommt die unwahre Behauptung, dass sich „wesentliche Teile“ von Hersh Recherche „später als falsch erwiesen“ hätten. Welche Teile das sein sollen, erwähnt der Spiegel nicht – kein Wunder, es ist schlicht gelogen. Das einzige, was wir haben, sind Erklärungen der US-Regierung, Hersh verbreite Verschwörungstheorien, die die US-Regierung nicht kommentieren wolle.

Wer es für eine Unterstellung von mir hält, dass es eine Lüge ist, dass sich „wesentliche Teile“ von Hersh Recherche „später als falsch erwiesen“ hätten, darf mir gerne das Gegenteil beweisen und konkret zeigen, welche Teile von Hershs Recherche denn widerlegt wurden.

Bemerkenswert ist, dass der Spiegel-Artikel immer wieder klar sagt, dass Russland als Täter ausscheidet. Während der Spiegel eine mögliche Täterschaft der USA in einem einzigen, dem eben zitierten, Absatz abhandelt, widmet der Spiegel der Version, Russland könnte doch hinter dem Anschlag stecken ganze zwölf Absätze, die auch noch mit einer Lüge enden:

„In internationalen Sicherheitskreisen heißt es, ein Sabotagekommando habe die von Russland durch das Schwarze Meer in die Türkei verlaufenden »Turkstream«-Röhren angreifen und zerstören sollen. Ein entsprechender Hinweis habe auch die Bundesregierung zusammen mit den ersten Warnungen vor einer Attacke auf die Nord-Stream-Pipelines erreicht.

Warum der mutmaßliche Anschlagsplan auf »Turkstream« nicht weiter verfolgt wurde, ist unklar.“

Die Ostsee, und vor allem die Gewässer, wo die Sprengung der Nord Streams stattfand, gehört zu den am besten überwachten Gewässern der Welt, weshalb die NATO beispielsweise natürlich weiß, wer die Pipelines gesprengt hat. So, wie die NATO die Ostsee überwacht, so überwacht Russland das Schwarze Meer. Dass es dort nicht zu einem Unterwasser-Anschlag auf Turkish Stream kommt, ist klar, weil die russische Marine den verhindern würde, was die NATO in der Ostsee offensichtlich nicht tun wollte.

Die Lüge in der Aussage des Spiegel ist, dass die Ukraine Anschlagspläne auf Turkisch Stream „nicht weiter verfolgt“ habe, denn es gab mehrere versuchte Anschläge auf Turkish Stream, allerdings fanden die in Russland statt, wo die Pipeline an Land in Richtung Schwarzes Meer verläuft.

Orban ist nicht Scholz

Dass es seit einiger Zeit keine versuchten Anschläge mehr auf die Pipeline gegeben hat, könnte an der deutlichen Warnung von Ungarn liegen, denn Ungarn hat verkündet, auf einen Anschlag auf seine Energiesicherheit nicht so passiv zu reagieren, wie Deutschland. Ungarn könnte in so einem Fall in der EU und auch der NATO alle Entscheidungen zur Unterstützung Kiews blockieren und Orban würde das sicherlich auch tun. Das könnte einer der Gründe sein, warum Turkish Stream erst einmal sicher sein dürfte.

Scholz hingegen hat sich von US-Präsident Biden öffentlich vorführen und demütigen lassen, als Biden im Februar 2022 auf einer Pressekonferenz neben Scholz stehend verkündete:

„Wenn Russland einmarschiert, also Panzer oder Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überschreiten, dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.“

Auf die Rückfrage einer Journalistin, wie genau die USA das tun wollen, antwortete Biden:

„Ich verspreche Ihnen, dass wir in der Lage sein werden, das zu tun.“

Im Gegensatz zu Scholz hätte Orban so eine Aussage von Biden zu Turkish Stream kaum kommentarlos stehen gelassen, was eine Menge darüber aussagt, wessen Interessen Scholz dient.

Aber nicht vergessen: Die USA haben mit der Sprengung der Nord Streams nichts zu tun, das war eine kleine pro-ukrainische Gruppe mit einem kleinen Segelboot, aber natürlich auf keinen Fall eine Spezialeinheiten der US-Streitkräfte, wie Hersh mit umfangreichen Details erklärt hat.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



