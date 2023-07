US-Marine postet zum Unabhängigkeitstag auf Twitter ein russisches Kriegsschiff und SU-27

Fehler des Tages

Die Pazifikflotte der US-Marine hat zum Unabhängigkeitstag auf Twitter ein Bild gepostet, auf dem US-Soldaten einem russischen Kriegsschiff und russischen SU-27 salutieren

Nein, das Bild ist kein Fake. Die Pazifikflotte der US-Marine hat zum Unabhängigkeitstag der USA tatsächlich die als Titelbild dieses Artikels gezeigte Grußkarte auf Twitter gepostet wurde. Auf dem Bild sind russische SU-27-Mehrzweck-Kampfjets zu sehen, denen ein US-Soldat salutiert.

Damit aber nicht genug, denn auch das abgebildete Kriegsschiff ist sowjetischer Bauart. Dabei handelt es sich um das sogenannte Projekt 61, von der NATO als Kaschin-Klasse bezeichnet. Das sind Lenkwaffenzerstörer der ehemals sowjetischen und heute russischen Marine, die zwischen 1959 und 1970 gebaut wurden.

Der Tweet wurde inzwischen gelöscht. Humoristisch möchte ich hinzufügen: Über das Schicksal des Designers der Grußkarte ist nichts bekannt.

Am 4. Juli feiern die USA traditionell ihren wichtigsten Feiertag. den US-Unabhängigkeitstag, der an die Verabschiedung der Unabhängigkeitserklärung von 1776 erinnert, in der die Unabhängigkeit der USA von der britischen Herrschaft verkündet wurde. Viele Amerikaner tragen an diesem Tag ihre Nationalfarben, und Häuser und Straßen sind mit US-Flaggen geschmückt.

Wäre doch schön gewesen, wenn die Grußkarte ernst gemeint gewesen wäre und die USA endlich auf Entspannung anstatt auf Konfrontation setzen würde.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen