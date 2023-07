Wem ist nichts mehr heilig?

Propaganda

Die russischen Angriffe der letzten Tage auf Odessa und andere ukrainische Häfen wurden vom Westen als Vorwand für eine abstoßende Propaganda-Kampagne genutzt.

Russland hat in den letzten Tagen massive Angriffe auf Odessa und andere Häfen der Ukraine durchgeführt. Am Beispiel des Spiegel schauen wir uns an, wie die Leser in Deutschland in der Propaganda-Kampagne desinformiert werden. Zum Verständnis sei kurz erklärt, worum es eigentlich geht.

Die Vorgeschichte

Russland hat das Getreideabkommen nun ausgesetzt, nachdem es ein Jahr lang vergeblich darauf gewartet hat, dass der Westen seinen Teil des Abkommens umsetzt und die Sanktionen aufhebt, die den Export von russischem Getreide und Düngemitteln behindern.

Die Ukraine hat das Getreideabkommen jedoch nicht nur dazu genutzt, Getreide zu exportieren, sondern sie hat die Infrastruktur der Häfen, die durch das Getreideabkommen vor russischen Angriffen geschützt waren, dazu genutzt, dort Waffen zu lagern und Wasserdrohnen für Angriffe gegen die russische Schwarzmeerflotte vorzubereiten. Und vermutlich wurden zumindest einige der Drohnen sogar von Schiffen gestartet, die Getreide transportiert haben und dadurch geschützt waren.

Dafür, dass Russland, nachdem es ein Jahr lang geduldig gewartet hat, ob der Westen seinen Teil des Getreideabkommens erfüllt, und dabei auch noch die ukrainischen Drohnenangriffe zugelassen hat, anstatt deren Infrastruktur zu bombardieren, wird die russische Regierung in Russland kritisiert. Dass die russischen Streitkräfte diese Infrastruktur nun bombardieren, nachdem sie nicht mehr durch das Getreideabkommen geschützt ist, war daher zu erwarten.

Hinzu kommt, dass die ukrainischen Donauhäfen auch für westliche Waffenlieferungen genutzt werden, sie sind daher unbestreitbar militärische Ziele, die Russland nun angreift, nachdem sie nicht mehr durch das Getreideabkommen geschützt sind.

Die Propaganda

Der Spiegel hat in den letzten ungezählte Artikel veröffentlicht, um die anti-russische Propaganda zu befeuern. Am Morgen des 25. Juli veröffentlichte der Spiegel zum Beispiel einen Artikel mit der Überschrift „Die Lage am Morgen – Warum Putin jetzt die Kulturstadt Odessa angreift“, der reine Propaganda enthielt. Dort konnte man erfahren:

„Die russischen Attacken haben Getreidesilos getroffen, den Hafen und die größte orthodoxe Kirche: Wladimir Putin lässt gnadenlos das historisch bedeutsame Odessa beschießen – eine Stadt, die tiefe kulturelle Verbindungen zu Russland hat.“

Putin ist also das Monster, das Kirchen und Getreidesilos beschießt? Dass die Kathedrale dem Schadensbild zufolge von einer fehlgeleiteten Rakete der ukrainischen Luftabwehr getroffen wurde, muss der Spiegel-Leser ja nicht erfahren. Stattdessen erfährt der Spiegel-Leser:

„Warum attackiert Russland aber gerade Odessa? Weil die Hafenstadt der zentrale Knotenpunkt für die Ausfuhr von ukrainischem Getreide ist. Die Ukraine und Russland gehören zu den größten Getreideproduzenten der Welt und versorgen insbesondere viele afrikanische Länder.

Und Putin will die Ukraine nun am Export von Getreide hindern: Erstens, indem Russland vergangene Woche aus dem Getreidedeal ausstieg, mit dem die Ukraine trotz des Kriegs ihr Korn über das Schwarze Meer verschiffen konnte. Zweitens, indem es ihre Speicher und Hafeninfrastruktur militärisch vernichtet. Und drittens, indem es den bisherigen Abnehmern von ukrainischem Getreide anbietet, künftig einfach russisches Getreide zu kaufen. Es ist ein teuflischer Plan, auf den die Ukraine und der Westen eine Antwort finden müssen – die Ukraine muss ihr Getreide wieder exportieren können, Odessa muss mit Flugabwehr geschützt werden.“

So viel Desinformation in so wenige Sätze zu packen, ist eine beachtliche Leistung. Das funktioniert auch nur, weil der Spiegel-Leser über die Gründe für Russlands Ausstieg aus dem Getreideabkommen nichts weiß. Er weiß nicht, dass Russland den ukrainischen Getreideexport ein Jahr lang zugelassen hat, während der Westen den russischen Getreideexport behindert.

Dass der Spiegel außerdem suggeriert, das ukrainische Getreide wäre an die afrikanischen Länder gegangen, ist eine weitere dreiste Desinformation, denn das Getreide, das im Rahmen des Getreideabkommens aus der Ukraine exportiert wurde, ging zum größten Teil in westliche Länder und nicht an vom Hunger bedrohte Länder, die bekamen nur wenige Prozent davon. Das ist keine russische Propaganda, das kann man auf der entsprechenden Seite der UNO erfahren.

Das weiß der Spiegel-Leser aber nicht und daher kann der Spiegel suggerieren, Putin hätte den „teuflischen Plan“, der Ukraine die afrikanischen Länder als Markt abzunehmen. Dabei ist es genau umgekehrt: Während der Westen den Export von russischem Getreide und Düngemitteln behindert, hat Russland sich bereit erklärt, sein Getreide und seine Düngemittel notfalls an die notleidenden Länder zu verschenken, um eine Hungersnot zu verhindern.

Aber auch davon haben Spiegel-Leser nie etwas gehört.

Stattdessen hat der Spiegel weitere Artikel veröffentlicht, die die Lügen wiederholen und ausschmücken, wie zum Beispiel die Überschrift „Russische Raketenangriffe auf Odessa – Wenn nichts mehr heilig ist“ eines anderen, sehr langen Spiegel-Artikels zeigt, in dem der Spiegel unter anderem behauptet, Russland habe die Kathedrale in Odessa gezielt angegriffen.

Da es in Wahrheit die Ukraine ist, die die orthodoxe Kirche bekämpft und dabei auch immer wieder bewusst Kirchen verwüsten oder gar anzünden lässt und Russland dagegen auf allen internationalen Foren protestiert, während der Westen das Vorgehen der Ukraine unterstützt, stellt sich mir bei der Propaganda, die der Spiegel verbreitet, die Frage aus der Überschrift dieses Artikels: Wem ist nichts mehr heilig?

Offensichtlich ist der Spiegel-Redaktion nichts mehr heilig…

