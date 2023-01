Wie anders in Russland über Bidens Dokumentenskandal berichtet wird

USA

Der Dokumentenskandal von Joe Biden ist auch in russischen Medien ein großes Thema. Wenig überraschend wird in Russland ganz anders darüber berichtet als in Deutschland.

Die Verrenkungen, die die deutschen „Qualitätsmedien“ bei Bidens Dokumentenskandal vorführen, sind fast schon lustig. Als Trump nach seiner Präsidentschaft geheime Dokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen hat, war die Empörung groß. Seit bekannt geworden ist, dass auch Biden nach seinem Abgang als US-Vizepräsident geheime Dokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen hat, erklären uns die gleiche Medien, dass das alles nur ein dummes Versehen von Biden war und natürlich überhaupt nicht mit dem Fall Trump vergleichbar ist, den sie dafür am liebsten im Gefängnis sehen wollten.

Auch die den US-Demokraten treu ergebenen US-Medien spielen dieses Spiel. Darüber – und über die Details von Bidens Dokumentenskandal – hat der USA-Korrespondent am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick russischen Fernsehens berichtet und ich habe seinen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Biden hat den deep state verärgert

Die Ukraine ist wieder auf den Titelseiten der amerikanischen Medien. Die geheimen Dokumente, die Biden aus seinem Büro mitgenommen hat, als er Vizepräsident war, enthalten viele interessante Informationen über die Ukraine. Zuvor waren in Trumps Haus in Florida geheime Dokumente beschlagnahmt worden. Und ihm droht strafrechtliche Verfolgung. Jetzt ist die Situation anders herum. Es ist also spannend, wie unser USA-Korrespondent berichtet.

Die geheimen Dokumente von Joe Biden kommen heraus wie Kakerlaken. Niemand weiß, aus welchem Spalt sie als nächstes kommen werden. Es ist bereits die dritte Charge.

Am Samstag erzählte Bidens Berater Richard Zauber, dass er die Papiere am Donnerstag abgeholt hat: „Weil ich eine Sicherheitsfreigabe habe, fuhr ich am Donnerstagabend nach Wilmington, um dabei zu helfen, das Dokument, das der persönliche Anwalt des Präsidenten am Mittwoch gefunden hatte, dem Justizministerium zu übergeben.“

Zauber wurde zum Haus von Biden Wilmington gerufen, weil er einen Schlüssel zu dem Zimmer hat, das an die Garage angrenzt. Bidens Chevrolet Corvette ist in der Garage geparkt. Dort wurde der zweite Satz Papiere gefunden.

„Mr. President, geheimes Material neben Ihrer Corvette. Was haben Sie sich dabei gedacht?“, fragte ein Reporter bei einer Pressekonferenz.

„Ich werde bald die Möglichkeit haben, über all das zu sprechen, so Gott will. Übrigens habe ich bereits gesagt, dass meine Corvette in einer verschlossenen Garage steht, nicht auf der Straße, okay?“, antwortete Biden.

„Das heißt, die Papiere waren in einer verschlossenen Garage?“

„Ja, wie auch meine Corvette.“

Auf diesen Bildern sieht man Biden und die Corvette. Und auch die Kisten, um die es geht.

Die Bilder sind aus einem Wahlwerbespot. Indem er ein Auto mit Charakter fuhr – eine 1967 Corvette Stingray, das Symbol Amerikas -, zeigte der zukünftige US-Präsident als Kandidat, dass er das Ruder fast in seinen Händen hält. Und auch menscheln konnte er: „Jedes Mal, wenn ich in das Auto einsteige, denke ich an meinen Vater und an Bo. Wie toll mein Vater fahren konnte!“, erinnerte sich Biden in dem Video.

Bidens Söhne Bo und Hunter haben das Cabrio ihres Großvaters restauriert. Biden hütete sich jedoch, Hunter in dem Video zu erwähnen. Zu dieser Zeit kochte gerade der Laptop-Skandal hoch.

Der amerikanische Fox-News-Moderator Sean Hannity kommentierte: „Der lüsterne, selbstsüchtige und offen korrupte Sohn des Präsidenten hatte ungehinderten Zugang zu geheimen Dokumenten. Den Angaben auf seiner Kreditkarte zufolge wohnte Hunter im selben Haus. Er hatte sehr dunkle Geschäfte in der ganzen Welt, einschließlich der Ukraine. Burisma zahlte ihm Millionen Dollar, nur weil er der Sohn des Vizepräsidenten der USA war. Das ist Korruption.“

Die Adresse seines Vaters in der Barley Mill Road in Wilmington, Delaware, hatte Biden Junior auch auf dem Reparaturauftrag des „Laptops aus der Hölle“ angegeben. Eine Kopie wurde damals von der New York Post veröffentlicht. Wir von „Nachrichten der Woche“ sind damals sofort dorthin gefahren.

Paul Croppers, ein Trump-Unterstützer, ist ein Nachbar von Joe Biden und er hat uns damals auf seinem Handy anhand von Luftaufnahmen gezeigt, wie Bidens Anwesen aussieht, wo die Garage und wo das Wachhaus des Secret Service ist.

Natürlich war Paul Croppers alter, mit Aufklebern zur Unterstützung von Trump beklebter Pickup nicht mit Bidens Corvette vergleichbar, aber der Nachbar des kommenden US-Präsidenten war davon überzeugt, dass die Macht in der Wahrheit liegt. Ein paar Wochen vor der Wahl rief er den vorbeifahrenden Autofahrern zu: „Wir stoppen Joe. Und wir bringen Hunter ins Gefängnis. Wenn wir herausfinden, wo er überhaupt ist.“

Zweieinhalb Jahre später geht der Traum des Besitzers des grünen Pickups langsam in Erfüllung. Die Republikaner, die die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernommen haben, wollen wissen, ob Hunter Biden seine eigenen dunklen Geschäfte betrieben hat, während in der Garage seines Vaters Staatsgeheimnisse gelagert wurden.

„Nach wie hoch oben ins Weiße Haus werden Sie Vorladungen verschicken?“, wurden die Republikaner von CBS gefragt.

„Ich möchte keine falschen Hoffnungen machen, aber ich hoffe, dass sie alle unsere Anfragen befriedigend beantworten werden. Erinnern Sie sich, wie empört alle über Trump waren, als er in eine ähnliche Situation geraten ist? Sie haben das gleiche Maß an Zusammenarbeit erwartet, wie wir jetzt“, sagte James Comer, Vorsitzender des House Committee on Oversight and Accountability.

Auch Biden selbst war damals unglücklich. Seinerzeit gab er mit betroffenem Gesicht ein Interview.

„Als Sie das Foto mit den streng geheimen Dokumente sahen, die in Mar-a-Lago auf dem Boden lagen, was dachten Sie da, als Sie das Bild sahen?“, wurde Biden gefragt.

„Wie konnte das nur passieren?! Wie kann man nur so verantwortungslos sein?!“, antwortete Biden.

„Wie kann man nur so verantwortungslos sein, sagte der Präsident. Das hat der Präsident doch über den nachlässigen Umgang mit geheimen Dokumenten gesagt hat?“, fragte Fox News-Reporter Peter Ducey die Pressesprecherin des Weißen Hauses Karin Jean-Pierre.

„Der Präsident hat das als seine persönlich Meinung gesagt. Er ist der Meinung, dass man Verschlusssachen ernst nehmen sollte. Und er nimmt sie ernst“, versicherte ihm Jean-Pierre.

Es ist schwer, sich dabei ein Lächeln zu verkneifen, schließlich haben sie FBI-Agenten zu Trump geschickt, um sein Haus zu durchsuchen. Und einige liberale Kommentatoren haben gefordert, den 45. US-Präsidenten nicht nur ins Gefängnis, sondern direkt auf den elektrischen Stuhl zu schicken.

Am 1. Oktober 2022 hieß es auf MSNBC: „Die Vertreter der Geheimdienste müssen untersuchen, welchen Schaden Donald Trump angerichtet hat, welchen Schaden er für die nationale Sicherheit verursacht hat.“

Heute hingegen heißt es bei CNN: „Die Geschichte um Biden wird politisiert. Sie wurde von den Republikanern bereits politisiert.“

Das ist die vierte Dimension der Doppelmoral, ihre Parallelwelt. Dabei hatte Trump, als er die Papiere aus dem Weißen Haus mitgenommen hat, das Recht, ihnen den Status als Geheimsachen zu entziehen. Biden, der Obamas Vizepräsident war, hatte das nicht.

„Der Unterschied ist, dass Mar-a-Lago wie eine Festung gebaut ist. Es ist wie die Südseite des Weißen Hauses gebaut, überall sind hohe Mauern, es ist auf Sicherheit gebaut, hier arbeitet auch der Secret Service. Und wo haben sie Bidens Papiere gefunden?! In einem Büro ohne Sicherheitsdienst, in der Garage eines Hauses, in dem er nicht einmal wohnt. Ich denke, wir haben noch viele interessante Dinge vor uns“, betonte Trump.

Die weitere Entwicklung der Geschichte hängt von dem neuen Sonderermittler Robert Hoore ab. Allerdings gibt es auch Fragen zu Hoore. Unter dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Rod Rosenstein beaufsichtigte er den Fall der sogenannten russischen Wahleinmischung. Er ist mit Fleisch und Blut ein Mann des Systems. Wie auch sein Chef.

„Erinnern Sie an eines: Merrick Garland glaubt nicht, dass Biden etwas falsch gemacht hat und wird seine Meinung nicht ändern, egal was wir herausfinden. So wie auch fast alle amerikanischen Fernsehsender. Es gibt keinen Skandal, schließlich ist das Biden“, meint Fox-Moderatorin Laura Ingram.

Aber es gibt noch eine andere Version. Vielleicht hat Biden den deep state irgendwie verärgert. Immerhin war es ausgerechnet das Justizministerium, dass kurz vor den Zwischenwahlen von der Entdeckung ersten Dokumente erfuhr.

„Sie haben Joe Biden verraten. Seine eigenen Leute haben ihn verpfiffen. Warum tun sie das jetzt? Nun, hier ist eine Vermutung. Unmittelbar nach den Zwischenwahlen im November stellte Joe Biden klar, dass er nicht vorhat, seinen Sitz an Kamala Harris, Gavin Newsom oder Michelle Obama abzugeben. ‚Ich denke daran, wieder zu kandidieren‘, sagte er, und er schien das ernst zu meinen. Das hätte er nicht sagen sollen. Nun tritt ein Sonderermittler mit besonderen Befugnissen, einem großen Stab und einem großen Budget in sein Leben. Wenn Sie der Präsident der USA sind, ist ein Sonderermittler das Letzte, was Sie wollen. Warum? Weil Sie keine Ahnung haben, wozu diese Untersuchung führen wird“, meint Fox-Moderator Tucker Carlson.

Der fahrlässige Umgang mit Geheimsachen kann mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden, obwohl jeder weiß, dass niemand den US-Präsidenten für so etwas ins Gefängnis schicken würde. Wenn Biden nach dem Prinzip „Wenn du dich nicht wehren kannst, dann führe“ gehandelt hat, dann hatte er ein Amtsenthebungsverfahren im Sinn. Die Republikaner wollen eines erreichen.

„Es gibt tonnenweise Fragen. Und die wichtigste Frage ist: Warum haben sie damit gewartet, es uns zu sagen? Das Justizministerium scheint sich in alle unsere Wahlen eingemischt zu haben. 2016 haben sie Trump ausspioniert, 2018 gab es die Mueller-Ermittlungen, 2020 haben sie die Hunter-Biden-Geschichte vertuscht, 2022 haben sie die Informationen über die geheimen Dokumente vertuscht, als die Amerikaner entscheiden sollten, wer die Zwischenwahlen gewinnen würde“, erinnert Jim Jordan, Kongressabgeordneter und Leiter des Rechtsausschusses des Repräsentantenhauses.

Aber seit einiger Zeit gibt es noch eine Art, die amerikanische Politik zu analysieren. Wenn man nicht weiß, worum es geht, dann geht es um die Ukraine.

„Wie wir heute erfahren haben, hat Joe Biden bei sich geheime Informationen aus seiner Zeit als Vizepräsident über viele Länder gelagert, einschließlich der Ukraine. Warum? Warum steht immer alles mit der Ukraine in Verbindung? Was passiert in der Ukraine? Warum hat die Obsession um die Ukraine viele Jahre vor der russischen Invasion begonnen?“, fragte Tucker Carlson von Fox-News.

Es ist ein erstaunlicher Zufall, aber genau drei Tage vor dem aktuellen Skandal schlug der deep state, vertreten durch die ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice und den ehemaligen Verteidigungsminister Robert Gates, lautstark Alarm. Und wieder ging es um die Ukraine. Die Washington Post veröffentlichte ihren Artikel mit der vielsagenden Überschrift: „Die Zeit ist nicht auf der Seite der Ukraine“. Die in Washington am höchsten fliegenden „Falken“ sind kategorisch gegen Friedensgespräche. Nur Waffen. Nur Krieg.

„Das militärische Potenzial und die Wirtschaft der Ukraine sind nun fast vollständig von den lebenswichtigen Lieferungen aus dem Westen, vor allem aus den USA, abhängig. Unter den jetzigen Umständen würde jedes Waffenstillstandsabkommen den russischen Streitkräften eine starke Position verschaffen, um die Invasion wieder aufzunehmen, sobald sie dazu bereit sind. Das ist inakzeptabel. Die einzige Möglichkeit für die USA und ihre Verbündeten, so ein Szenario zu vermeiden, besteht darin, der Ukraine dringend die drastische Aufstockung der militärischen Mittel und Fähigkeiten zukommen zu lassen, die ausreicht, um eine erneute russische Offensive zu verhindern und es der Ukraine zu ermöglicht, die russischen Streitkräfte im Osten und Süden zurückzudrängen“, schreibt die Washington Post.

Und dabei stehen Demokraten und Republikaner in seltener Eintracht. Der Artikel ist ein abschreckendes Beispiel für alle nicht systemtreuen Trumpisten, die daran denken, zu sparen oder die bereits in der Ukraine ausgegebenen Milliarden zu überprüfen. Ohne Biden zu beachten, bestätigen Rice und Gates faktisch, dass die USA Konfliktpartei sind.

Auf diesen Bildern trifft ein weiteres Schiff mit militärischer Fracht aus Texas im niederländischen Flissengen ein. Die Panzer sind sandfarben lackiert und sollten im Nahen Osten kämpfen. In die dunkleren Farben der NATO-Ostflanke werden sie wahrscheinlich später umlackiert, vor Ort in Polen und Litauen. Ein US-Oberst sagte im holländischen Fernsehen: „Hier ist nur ein Zwischenlager. Wir werden sie auf drei Arten weiter transportieren: Mit Schiffen, LKW und auf Zügen durch ganz Europa nach Polen und Litauen.“

Die Bradley Schützenpanzer werden von dort aus direkt in die Ukraine geliefert. Mit den schweren Abrams-Panzern ist es, wie auch von Rice und Gates angedeutet, wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Washington lässt vorerst den Verbündeten den Vortritt.

„Erwägt Präsident Biden, sich dieser Koalition von Ländern anzuschließen und amerikanische Abrams-Panzer zu schicken?“, fragte ein Journalist im Pentagon.

„Ich werde nicht im Voraus über Entscheidungen im Bereich der Sicherheit sprechen, die noch nicht getroffen worden sind“, antwortete Pentagon-Sprecher John Kirby.

„Präsident Biden hat gesagt, der Krieg stehe in einer kritischen Phase. Wenn das so ist, wozu warten?“, fragte der Journalist nach.

„Niemand wartet. Wie ein Uhrwerk kommen wir fast alle zwei Wochen zusammen und sprechen mit Ihnen über die zusätzlichen Milliarden Dollar an Hilfsgeldern, die in die Ukraine fließen. Die USA haben weltweit am meisten ausgegeben – fast 25 Milliarden Dollar.“, antwortete Kirby.

Ein Teil dieses Geldes wird für die Ausbildung der ukrainischen Armee verwendet. Um den Umgang mit Patriot-Luftabwehrsystemen zu lernen, werden sie nach Oklahoma verlegt. Aber in Oklahoma gibt es auch Fernsehgeräte. Und dort sieht man auch die Nachrichten aus Polen, wo die ukrainische Flugabwehr Scheunen und Traktoren mit Raketen beschießt.

Senator Nathan Dahm teilte seinen Twitter-Followern seine Besorgnis über die Sicherheit der Umgebung des Stützpunkts Fort Still mit: „Ich habe eine parallele Resolution eingereicht, um ausländisches Militär nicht nach Oklahoma zu lassen. Das Pentagon versucht, das ukrainische Militär nach Oklahoma zu schicken, um es an US-Raketensystemen zu schulen. Das Letzte, was wir brauchen, sind fehlgeschlagene Raketenstarts in Oklahoma.“

Aber Dahm ist ein kleiner Senator aus dem Parlament in Oklahoma. Senatoren von anderem Kaliber und mit anderen Lobbying-Fähigkeiten fliegen als Teil des Zweiparteienkonsenses nach Kiew. In dieser Woche kamen zwei weitere hinzu: Angus King und Jack Reed.

„Präsident Selensky hat dem amerikanischen Volk und der US-Regierung großen Dank für ihre Unterstützung ausgesprochen. Sie haben ehrgeizige Pläne für die Offensive – den ganzen Winter und Frühling über. Und ich bin sicher, dass sie so weitermachen sollten“, sagte Reed.

Sie sind auch Selensky dankbar. Einige bis hin zur Obszönität. Der republikanische Kongressabgeordnete Joe Wilson, der im Rat für die schönen Künste sitzt, hat beispielsweise vorgeschlagen, eine Büste des ukrainischen Präsidenten im Repräsentantenhaus aufzustellen. Die amerikanische Öffentlichkeit war empört. Nach dem Motto, auch so gehen schon Milliarden in die Ukraine, und jetzt sollen sie noch Geld für eine Selensky-Büste ausgeben. Aber vielleicht können sie das Geld sparen, denn vielleicht findet sich in Bidens Garage ja auch noch eine Selensky-Büste.

Ende der Übersetzung

