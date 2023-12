Wie das russische Fernsehen über das Leben von Henry Kissinger berichtet

Nachruf

Der Tod von Henry Kissinger war auch in russischen Medien ein Thema und der Nachruf auf ihn, der im russischen Fernsehen gezeigt wurde, war erstaunlich lang.

Der Nachruf auf Henry Kissinger, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat, dürfte viele überraschen, denn er zeigt, wie verschieden beispielsweise Russen und Deutsche denken. In Deutschland waren die Nachrufe auf Kissinger in den Mainstream-Medien sehr positiv, während sie in den alternativen Medien sehr negativ waren. Aber sie hatten fast alle eines gemeinsam: Sie waren einseitig – entweder negativ oder positiv, entweder schwarz oder weiß.

In Russland wird viel mehr differenziert, die im Westen verbreitete Schwarz-Weiß-Malerei gibt es in Russland nicht. Daher dürfte der russische Nachruf auf Kissinger, der überwiegend positiv war, aber Kissingers Kriegsverbrechen nicht ausgeblendet hat, viele überraschen. Ich habe den russischen Nachruf übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Das Ende der Ära der Realpolitik – Gedenken an Henry Kissinger

Das Leben des amerikanischen Denkers, Diplomaten und Politikers Henry Kissinger dauerte genau ein Jahrhundert lang und er starb in seinem Bett. Es gibt im Westen – nicht nur in den USA – keine Figuren von diesem Format mehr.

Der Tonfall der Beileidsbekundung von Präsident Putin an Kissingers Witwe Nancy ist jedenfalls so respektvoll, dass er auf niemanden sonst im Westen anwendbar scheint. Hier ist der Text: „Sehr geehrte Frau Kissinger, bitte nehmen Sie mein tiefes Beileid zum Ableben Ihres Mannes Henry Kissinger an. Ein herausragender Diplomat, weiser und weitsichtiger Staatsmann, der über viele Jahrzehnte hinweg wohlverdientes Ansehen in der ganzen Welt genoss, ist von uns gegangen. Henry Kissingers Name ist untrennbar mit seiner pragmatischen außenpolitischen Linie verbunden, die es seinerzeit ermöglichte, internationale Spannungen zu entschärfen und die wichtigsten sowjetisch-amerikanischen Abkommen zu erreichen, die zur Stärkung der globalen Sicherheit beitrugen. Ich hatte die Gelegenheit, viele Male persönlich mit dieser tiefgründigen und herausragenden Persönlichkeit zu sprechen und ich werde ihn zweifellos in bester Erinnerung behalten. Ich wünsche Ihnen, sowie der gesamten Familie und den Freunden des Verstorbenen, viel Kraft angesichts dieses schweren Verlustes. Mit freundlichen Grüßen, Wladimir Putin“

Ich halte das Buch Diplomacy von Kissinger in den Händen, das fast als tausend Seiten umfasst. Gleich kommt noch eine Biographie des Autors von unserem Korrespondenten in Kissingers Heimatstadt New York, Valentin Bogdanow. Vorher ein paar charakteristische Zitate von Henry Kissinger, aus denen hervorgeht, dass Kissinger, der im Team des Weißen Hauses arbeitete, das, was dank der Ignoranz der amerikanischen Führer jetzt in der Welt geschieht, einfach nicht zugelassen hätte.

Ja, er war ein amerikanischer Patriot und glaubte an die amerikanische Macht. Aber dennoch, hören Sie zu: „In der Welt nach dem Kalten Krieg sind die USA nach wie vor die einzige Supermacht, die in der Lage ist, in jedem Teil der Welt zu intervenieren. Allerdings ist die Macht diffus geworden und die Zahl der Fragen, für die militärische Macht relevant wäre, hat abgenommen.“

Das heißt, die Diplomatie hat immer noch Vorrang. Die amerikanische Ausgabe des Buches wurde 1994 veröffentlicht. Es wurde also 1993 geschrieben, als sich Russland in einer völlig anderen Verfassung als heute befand. Bedenken Sie das. Damals wurde hier aus einem Panzer auf das Parlament in Moskau geschossen.

Aber dennoch: „In einem internationalen System, das durch die Anwesenheit von vielleicht fünf oder sechs Großmächten und vielen kleineren Staaten gekennzeichnet ist, muss die Ordnung wie in den vergangenen Jahrhunderten im Wesentlichen auf der Grundlage der Versöhnung und des Gleichgewichts der konkurrierenden nationalen Interessen entstehen.“

Hätte man auf den altgedienten amerikanischen Diplomaten gehört, hätten wir im Herbst 2021 das Abkommen über gegenseitige Sicherheit mit den USA geschlossen, das Moskau vorgeschlagen hatte. Aber die Amerikaner haben es in der Diplomatie vorgezogen, die Notbremse herauszureißen.

Kissinger schreibt über die Trümmer der UdSSR. Nun, hier fast über die Ukraine: „Besessen von historischem Groll und einem uralten Wunsch nach Selbstbehauptung versuchen sie in erster Linie, sich in ihren uralten ethnischen Rivalitäten durchzusetzen. Die Ziele der internationalen Ordnung liegen jenseits ihrer Interessen und oft auch jenseits ihrer Vorstellungskraft.“

Dann macht der jugendliche Überlebende des Völkermords, der Soldat des Zweiten Weltkriegs, der in den Ardennen gegen Hitler kämpfte, der amerikanische Offizier, der die Entnazifizierung der ihm zugewiesenen Stadt Krefeld in acht Tagen durchführte, der Architekt der Entspannungspolitik zwischen den USA und der UdSSR und der Politiker, der den Vietnamkrieg beendete, eine Vorhersage für die USA. Schließlich, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, sagt Kissinger voraus: „Amerika wird die größte und mächtigste Nation bleiben, aber eine Nation, die mit anderen wie ihr lebt; primus inter pares, Erster unter Gleichen, aber dennoch eine unter vielen Gleichen. Der amerikanische Exzeptionalismus wird im kommenden Jahrhundert wahrscheinlich seine Bedeutung verlieren.“

Als hätte er in die Kristallkugel geblickt. Das hat er vor genau 30 Jahren geschrieben: „Die russisch-amerikanischen Beziehungen bedürfen dringend eines ernsthaften Dialogs über außenpolitische Fragen. Es nützt nichts, wenn Russland als untauglich für normale außenpolitische Erwägungen angesehen wird, denn das praktische Ergebnis wird ein hoher Preis sein, der dafür zu zahlen ist, dass man unwiderruflich in ein Verhalten hineingezogen wird, aus dem es kein Zurück mehr gibt“.

Und hier eine rhetorische Frage: „Können es sich die USA leisten, im Namen ihrer innenpolitischen Präferenzen gleichzeitig zu versuchen, Russland und China zu isolieren und so das chinesisch-sowjetische Bündnis wiederzubeleben?“

Kissinger schließt sein Buch mit einem spanischen Sprichwort: „Ein Reisender, sagt ein spanisches Sprichwort, baut keine Wege. Der Weg wird von dem gepflastert, der auf ihr geht.“

Nun, jetzt pflastert Russland den Weg…

Unser USA-Korrespondent Valentin Bogdanow berichtet über den verstorbenen Titanen.

Henry Kissinger gab uns sein letztes Fernsehinterview 2017, als die Beziehungen zu Russland den Tiefpunkt erreicht zu haben schienen. Wir hätten jedoch nicht gedacht, dass es immer weiter nach unten gehen würde.

„Herr Dr. Kissinger, wo stehen unsere Beziehungen jetzt, an welchem Punkt? Ist das ein kalter Krieg oder was ist es?“

„Der Hauptaspekt der Beziehungen zwischen Russland und Amerika ist eigentlich die friedliche Koexistenz. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, Hindernisse zu beseitigen und Situationen zu vermeiden, die zu ständigen Konflikten führen. Ich ziehe eine Diskussion zwischen unseren beiden Ländern vor. Um in ernsten Fragen parallele Ziele zu erreichen. Dann können wir gewisse Spannungen überleben.“

Das war 2017. In Amerika war die neue Hexenjagd in vollem Gange. Es wurden Kreml-Agenten gesucht. Trump, der gerade die Wahl gewonnen hatte, wurde zum wichtigsten Agenten erklärt. Insgesamt klangen Kissingers Worte vor diesem Hintergrund kühn und sogar rücksichtslos. Aber daran war man bei ihm gewohnt. In den späten 50er Jahren sollte der Pragmatismus des damals noch jungen Wissenschaftlers aus Harvard auch helfen, die Dunkelheit des McCarthyismus zu vertreiben.

„Unsere Militärstrategie basiert auf der Doktrin der massiven Vergeltung. Wenn die Sowjetunion uns oder unsere Verbündeten angreift, üben wir Vergeltung. Aber das bedeutet, dass jeder Angriff von ihnen und unsere Antwort die Vernichtung der gesamten Menschheit zur Folge haben wird“, sagte Henry Kissinger damals.

Das war genau die Realpolitik, deren Wert Kissinger durch die Wendungen seiner eigenen Biographie verstanden hatte. Bayern, Hitlers Marsch auf die Feldherrenhalle, die Nazis, die Europa auf der Grundlage ideologischer Dogmen in den Abgrund ziehen. Heinz Alfred Kissingers jüdische Familie schafft es wie durch ein Wunder, über den Ozean zu entkommen. In Deutschland wird er nach dem Krieg unter dem Namen Henry als Mitglied der Spionageabwehr arbeiten, aber seinen starken deutschen Akzent wird er nie los. Kissinger wurde dennoch als der stärkste amerikanische Verhandlungsführer bezeichnet.

Übergroße Anstrengungen werden zur Entspannung zwischen den beiden Supermächten beitragen. 1972 kommt Nixon nach Moskau, um Breschnew zu besuchen. Seit der Konferenz von Jalta war kein amerikanischer Präsident mehr in der UdSSR. Die SALT-1- und SALT-2-Verträge waren weitgehend Kissingers Verdienst. Sie wurden zur Grundlage dessen, was später als weltweite Sicherheitsarchitektur bezeichnet wurde. Sie wurden unter dem nächsten US-Präsidenten Ford fortgeführt, der, was selten ist, Kissinger als nationalen Sicherheitsberater behalten hat.

„Ich möchte Ihnen im Voraus sagen, dass ich nicht auf Einzelheiten eingehen werde, was Sie sicher begrüßen werden. Wir haben noch einmal bestätigt, dass die zwischen Leonid Breschnew, dem Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, und Präsident Ford in Wladiwostok erzielte Vereinbarung eine gute Grundlage für die Vorbereitung eines neuen Abkommens ist“, so der damalige sowjetische Außenminister Gromyko nach einem Treffen mit Kissinger.

Es war Kissinger, der eine direkte Verbindung zwischen dem Oval Office und der sowjetischen Botschaft herstellte, damit Nixon und Botschafter Dobrynin in kritischen Momenten ohne Vermittler sprechen konnten. Nur hat der US-Außenminister nie mit dem sowjetischen Außenminister Schach gespielt, was Kissinger wie folgt erklärte: „Das ist zweifellos ein sehr kluger Mann. Mehr als einmal hat er versucht, mich zu einer Schachpartie zu verführen. Aber ich habe immer abgelehnt, weil ich glaubte, dass dies den Psychologen von eine Gelegenheit geben würde, mich zu studieren.“

Und das sagte Dobrynin: „Kissinger selbst ist natürlich ein Mann mit einem großen Sinn für Humor. Mit einem so eigenartigen Sinn für Humor, aber einem großartigen, das muss man ihm hoch anrechnen. Deshalb war es so einfach, mit ihm zu tun zu haben.“

Auch der Charme des ehemaligen US-Außenministers war bekannt und unbestritten. Für echte und ausgedachte Romanzen mit den wichtigsten amerikanischen Schönheiten wurde er sogar der Playboy des Westflügels genannt. Kissinger wurde zum Helden von Witzen und Mems, und spielte sich sogar selbst. Auf Wunsch seines Sohnes, eines TV-Produzenten, trat er einmal in einer Sitcom auf.

Was würde Henry Kissinger an unserer Stelle tun? Es gab eine Zeit, in der diese Redewendung so etwas wie eine Parole für diejenigen in Washington war, die mit Außenpolitik zu tun hatten. Kissinger, der viele derer überlebte, die seine Ratschläge in die Praxis umsetzten, überlebte jedoch in gewisser Weise auch seinen eigenen Ruhm. Er erreichte seinen Höhepunkt mit der Unterzeichnung des Pariser Abkommens, das den Vietnamkrieg beendete. Zu dieser Zeit wurde Kissinger mit Superman verglichen.

Er erhielt den Friedensnobelpreis und es wurde eine Verfassungsänderung vorgeschlagen, die es ihm erlauben würde, für das Präsidentenamt zu kandidieren. Sie sollte natürlich nicht durchkommen, aber was für ein Zeichen des Respekts!

Aber Nixon blieb US-Präsident. Er sollte erst nach Watergate abtreten. Kissinger hat diesen beispiellosen Skandal überlebt.

„Hat der US-Präsident nach links und rechts verrückte Befehle gegeben?“, fragte die CBS-Korrespondentin Lesley Stahl Kissinger im Jahr 1999.

„Nein, eigentlich nicht. Wenn man Nixon kennt, beginnt man zu verstehen, welche seiner Direktiven man ernst nehmen muss und welche nicht“, antwortete Kissinger.

Den nächtlichen Anruf des Chefs im Dezember 1970 wegen Kambodscha hat Kissinger ernst genommen. Und er gab Nixons Befehle an General Haig weiter. Alles, was fliegt, soll auf alles, was sich bewegt, schießen, lautete der Befehl, mit der Bombardierung zu beginnen.

„Henry Kissinger könnte wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden“, sagt der Menschenrechtsanwalt Reed Brody. „Kambodscha, Pakistan, Osttimor. Wir wissen, dass Henry Kissinger in Kambodscha persönlich Ziele für die Bombardierung ausgewählt hat. Und er hat angeordnet, alles zu bombardieren, was sich bewegte, sogar zivile Ziele anzugreifen, was in der Tat ein Kriegsverbrechen ist.“

Seitdem sind Mahnwachen vor Kissingers Reden und der Versuch, seine Verhaftung zu organisieren, so etwas wie ein Sport für amerikanische Menschenrechtsaktivisten.

Die Bürgerkriege im südlichen Afrika, die Serie von Putschen in Lateinamerika – sowohl in Chile als auch in Argentinien, mit Todesschwadronen und Tausenden von für immer Verschwundenen – sind ebenfalls Kissingers Realpolitik. Ohne Prinzipien, mit dem Fokus auf für Washington günstige Ergebnisse. Auf der anderen Seite der Skala steht der Jom-Kippur-Krieg, den Kissinger mit zwei Friedensabkommen beenden konnte.

Die Verhandlungen hinter den Kulissen mit Israel, Syrien und Ägypten, bei denen Kissingers Flugzeug wie ein Shuttle zwischen den Hauptstädten des Nahen Ostens hin und her pendelte, wurde als Pendel-Diplomatie bezeichnet.

„Am Anfang mochte ich ihn einfach als Mensch. Aber in der Rolle des Außenministers bewundere ich ihn einfach, das tue ich wirklich“, sagte Anwar Sadat, der von 1970 bis 1981 ägyptischer Präsident war.

Auch in China hatte man ähnliche Gefühle für Kissinger. Hinter seiner Ping-Pong-Diplomatie in den frühen 1970er Jahren steckte natürlich das raffinierte Kalkül, Peking von Moskau abzutrennen. Aber China hat sich schließlich aus der internationalen Isolation befreit und fordert Washington heute selbst heraus.

Diesen Sommer, bei seiner hundertsten und letzten Reise nach China, wurde der ehemalige Außenminister wie ein alter Freund empfangen. „Das chinesische Volk vergisst seine alten Freunde nie, und die chinesisch-amerikanischen Beziehungen werden immer mit dem Namen Henry Kissinger verbunden sein“, betonte Xi Jinping bei dem Treffen.

Wer weiß, vielleicht war es Kissingers Engagement, das dazu beigetragen hat, dass sich Biden einige Monate später endlich mit Xi Jinping treffen konnte. Aber was Russland betrifft, so hat der derzeitige US-Präsident nicht einmal versucht, dem erfahrenen Diplomaten zuzuhören.

„Wenn der Präsident zu Ihnen käme und sagte: ‚Henry, können Sie nach Moskau fliegen und mit Putin sprechen?'“, fragte CBS-Reporter Ted Koppel im Mai 2023.

„Ich wäre dazu bereit, aber ich würde es vorziehen, in einer beratenden Funktion zu sein und nicht als jemand, der verhandelt.“

In dieser Funktion hatte Kissinger viele Kontakte mit Wladimir Putin. Mehr als einmal traf er persönlich mit dem russischen Präsidenten zusammen. „Unsere Ansichten sind bei weitem nicht immer deckungsgleich, aber wir verstehen einander und finden Kompromisse. Unsere jüngsten gemeinsamen Schritte beim Iran zeigen genau das“, sagte Wladimir Putin bei einem solchen Treffen im Jahr 2006.

„Wir haben wirklich gute Beziehungen, langjährige Beziehungen, wir treffen uns oft“, stimmte Henry Kissinger zu. „Und ich persönlich habe viel von Ihnen gelernt. Die Beziehungen, die zwischen unseren Ländern – Russland und den USA – bestehen, sind eine der wichtigsten Beziehungen zwischen Staaten in der Welt. Ich hoffe, dass diese Beziehung in den kommenden Monaten und Jahren weiter wachsen und sich verbessern wird.“

Allerdings vertrat der amerikanische Tiefe Staat, mit dem Kissinger immer in Verbindung gebracht wurde, der den Diplomaten aber offenbar nie vollständig in seine eigenen Pläne eingeweiht hatte, eine andere Haltung. Kissinger versuchte auch, sich an der Beilegung des Konflikts in der Ukraine zu beteiligen. Er sprach auf dem Davoser Forum, doch die wollten nicht auf ihn hören, als er dort sagte: „Russland hat mehr als 15.000 Atomsprengköpfe. Deshalb glaube ich, auch vor dem Hintergrund des andauernden Konflikts, an den Dialog mit Russland, an die Einstellung der Feindseligkeiten, die Wiederherstellung der Situation vor dem Februar und die Fortsetzung der Verhandlungen über die weitere Entwicklung unter Beteiligung Europas, Amerikas und Russlands.“

Für diese Worte wurde der 99-jährige Diplomat dann auf der Website „Mirotworets“ eingetragen. Auch nach seinem Tod wurde der Eintrag nicht gelöscht, sondern man schrieb einfach „liquidiert“ auf sein Foto. Überhaupt bekam selbst ein Mastodon wie Kissinger die Cancel Culture zu spüren. Der ehemalige US-Außenminister musste sich dringend an sein eigenes Buch Diplomacy von 1994 erinnern, in dem er den moralischen Sieg der liberalen Demokratie im Kalten Krieg verkündete. Es war eine Sackgasse, aber Kissinger musste sie, wie viele im Westen, dennoch gehen.

„Vor diesem Krieg war ich gegen einen NATO-Beitritt der Ukraine, weil ich befürchtete, dass das genau den Prozess in Gang setzen würde, den wir jetzt erleben. Jetzt, da dieser Prozess so weit fortgeschritten ist, macht die Idee einer neutralen Ukraine unter diesen Bedingungen keinen Sinn mehr“, sagte er.

Etwas später erklärt Kissinger die Ukraine sogar zum Sieger. Aber noch vor seinem Tod wurde er von der Voreiligkeit dieser Schlussfolgerungen überzeugt. Der wirklich große Diplomat hat hier das Wichtigste übersehen, nämlich das, was er uns in dem Interview im Jahr 2017 gesagt hat.

„Gibt es noch Bereiche, in denen wir gemeinsam handeln können?“, habe ich ihn damals gefragt.

„Ich möchte jetzt nicht über die Außenpolitik sprechen. Das können wir später besprechen. Aber ich bevorzuge die Diskussion und den Dialog zwischen unseren beiden Ländern, um ähnliche Ziele in ernsten Fragen zu erreichen. Das wird einen Teil der Spannungen abbauen.“

Diskutieren funktioniert nicht mehr. Und Ratschläge an diejenigen, denen der frühere US-Außenminister sie immer gegeben hat, sind jetzt offensichtlich nicht nötig. Allerdings hat der umsichtige Kissinger sich auch hier abgesichert. Er hat alle seine Dokumente vorher an das Nationalarchiv der USA übergeben. Sie werden erst in fünf Jahren freigegeben. Vielleicht will Amerika dann wieder seinen starken Akzent hören?

Ende der Übersetzung

