Naher Osten

Der Krieg in Israel ist auch im russischen Fernsehen ein großes Thema, wobei das russische Fernsehen über die Sicht Israels und der Palästinenser berichtet.

Natürlich war der Krieg in Israel auch im wöchentlichen Nachrichtenrückblich des russischen Fernsehens ein großes Thema. Dabei haben Korrespondenten sowohl über die Sicht Israels als auch über die Sicht der Palästinenser berichtet. Ich habe den Teil der Sendung, der aus der Einleitung des Moderators und aus zwei Korrespondentenberichten bestand, übersetzt.

Beginn der Übersetzung des ersten Teils:

Israel bezahlt seine Unachtsamkeit mit dem Leben Hunderter von Menschen

Es herrscht wieder Krieg im Nahen Osten. Seit gestern toben beispiellose Kämpfe zwischen der israelischen Armee und Hamas-Kämpfern. Hunderte Tote und Tausende Verwundete auf beiden Seiten, Dutzende von israelischen Geiseln. Beide Seiten sind zum Äußersten entschlossen. Die Angriffe treffen Wohnviertel mit Hochhäusern. Im Gazastreifen wurden bei einem Raketenangriff zwei Moscheen zerstört, die nach israelischen Angaben für die Angriffe genutzt wurden. In der israelischen Stadt Aschkelon zerstörte eine Rakete eine Synagoge.

Der aktuelle Krieg begann mit einem überraschenden massiven Raketenangriff auf Israel. Am Sabbat, wenn Juden mit nicht weltlichen Dingen beschäftigt sind, kamen Tausende von Raketen aus dem Gazastreifen und Sabotagekommandos der Hamas drangen in israelisches Gebiet ein.

Die Ereignisse entwickeln sich so schnell und dramatisch, dass niemand sich mehr an die Stereotypen erinnert, die sich seit Jahren hartnäckig halten. Israel sei der am besten geschützte und sicherste Staat, die Macht der israelischen Streitkräfte stehe außer Frage, der Mossad sei der beste Geheimdienst der Welt, das israelische Luftabwehrsystem „Iron Dome“ sei undurchdringlich, der israelische Merkava-Panzer sei unverwundbar. Jetzt sind all diese Klischees wie goldene Blätter von einem Herbstwindstoß weggeblasen worden.

Israel befindet sich bereits offiziell im Krieg. Beide Seiten sind nicht zu Kompromissen bereit.

Wir zeigen zunächst eine Reportage unseres Israel-Korrespondenten, danach eine Reportage vom Chef unseres Nordafrika-Büros über die Lage in Palästina.

Tel Aviv wurde zum wichtigsten Ziel der Hamas-Kämpfer. In den letzten 24 Stunden wurde hier mehrfach Luftalarm ausgelöst. Raketenwerfer der Militanten feuern Dutzende von Raketen auf einmal ab. Der „Iron Dome“ schießt die meisten von ihnen ab, aber einige der Qassam-Raketen durchdringen das, wie man dachte, zuverlässige Raketenabwehrsystem. In der Nacht wurden im Tel Aviver Stadtteil Florentin Brände gelöscht, die durch Raketeneinschläge entstanden waren, ebenso wie in Aschkelon, in Bat Yam und in mehreren anderen israelischen Großstädten.

Arbeiter, Rettungskräfte und Feuerwehrleute sind dabei, die Trümmer eines Wohnhauses zu beseitigen, das am Vortag von einer palästinensischen Qassam-Rakete aus dem Gazastreifen getroffen wurde. Das war im Zentrum von Tel Aviv, nicht weit von der russischen Botschaft entfernt.

In der ersten Nacht nach einem der dunkelsten Tage in der Geschichte des modernen Israels kam es an der Grenze zum Gazastreifen stellenweise zu Kämpfen. Spezialeinheiten versuchten, Geiseln zu befreien, die von Militanten in Orten im Süden des Landes genommen worden waren. Nach einem 20-stündigen Gefecht wurde eine Polizeistation in Sderot, die bereits am Samstagmorgen von militanten Hamas-Kämpfern erobert worden war, in die Luft gesprengt. Diese Gefangenen wurden im Kibbuz Beeri befreit, wo 50 Bewohner 24 Stunden lang in einer Kantine eingesperrt waren. Der pensionierte Brigadegeneral Noam Tibon reiste in das Dorf Nahal Oz, um seine Kinder und Enkelkinder zu befreien. Er griff nach vielen Jahren Pause wieder zu den Waffen und schaffte es, nachdem er zusammen mit den Soldaten mehrere Saboteure getötet hatte, seine Angehörigen zu retten.

Fotos und Videos von israelischen Gefangenen und Geiseln, die von Hamas-Kämpfern entführt wurden, füllen die sozialen Netzwerke. Es sind sehr viele junge Menschen, Mädchen im Teenageralter, kleine Kinder im Alter von drei oder fünf Jahren. Im Süden des Landes sollte das traditionelle Teva-Festival für elektronische Musik stattfinden. Normalerweise nehmen mehrere Tausend Menschen daran teil. In den ersten Sekunden des Angriffs, als die Sirenen ertönten und die Luft von den Rauchschweifen der abgefeuerten Qassams durchschnitten wurde, tanzten die jungen Leute noch. Augenblicke später tauchten bewaffnete Männer in Tarnkleidung auf und eröffneten das Feuer.

Die bewaffneten Männer griffen Kibbuzim an der Grenze zum Gazastreifen an und überraschten die Festbesucher. Einige wurden an Ort und Stelle getötet, andere wurden nach Gaza gebracht. Es gab aber auch welche, denen es gelang, zu entkommen und sich zu verstecken. Das Schicksal von 750 Menschen ist noch unbekannt. Die in der Offensive befindlichen Sabotagegruppen der Hamas schossen auf Zivilisten und warfen nach Zeugenaussagen Granaten dahin, wo die Leute Schutz suchten.

Einen Tag zuvor durchbrachen Kämpfer der Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden in gepanzerten Jeeps Grenzbefestigungen, überquerten den Zaun mit Gleitschirmen und umgingen die israelischen Stellungen mit Motorbooten auf dem Seeweg. Sie beobachteten den gewagten Angriff aus der Luft mit Drohnen. Am Samstag um 7:30 Uhr, als ganz Israel noch schlief und sich vom Herbstfest Sukkot erholte, durchbrachen Luftschutzsirenen die Stille über Dutzenden von Städten im Land. In der ersten Stunde wurden 500 Salven abgefeuert. Bis zum Ende des Samstag sind 5.000 Raketen auf Israel abgefeuert worden.

Das Raketenabwehrsystem „Iron Dome“ ist in der Lage, eine Salve von zehn Qassam-Raketen, die aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert werden, abzufangen. Aber wenn es Hunderte oder Tausende Raketen sind, ist es unvermeidlich, dass Häuser und Fahrzeuge getroffen werden. Und an diesem Tag stehen viele Israelis ohne Dach über dem Kopf und ohne Auto da.

Jerusalem, Aschkelon, Be’er Sheva, Rishon le Tzion… Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Millionen Israelis in der Zone, die so heftig beschossen wurde, wie noch in der Geschichte des Nahost-Konflikts. Die Behörden setzten sogar den Betrieb des internationalen Flughafens Ben-Gurion für einige Zeit aus. Die meisten Opfer wurden jedoch aus dem Süden gemeldet, wo mit Sturmgewehren und Handgranatwerfern bewaffnete Kämpfer Kibbuzim, Dörfer und sogar Städte besetzten. Getötete und verwundete Bewohner lagen auf den Straßen der Orte, in denen die Saboteure die Kontrolle hatten.

Dutzende von Israelis, Erwachsene und Kinder, wurden an diesem Tag gefangen genommen. Ein großer Teil der Gefangenen könnte bereits nach Gaza gebracht worden sein. In sozialen Medien sind die herzzerreißenden Aufnahmen eines rothaarigen jüdischen Jungen aufgetaucht, der von Gaza-Bewohnern umringt ist, seine Peiniger ängstlich ansieht und nur ein Wort sagt: „Mama“.

Angehörige suchen nach den Vermissten. Es sind Hunderte von Namen. Die Menschen bringen DNA-Proben der Vermissten in speziell eingerichtete Zentren. Unter den Toten, Verwundeten und Entführten befinden sich viele Ausländer, und auch russische Diplomaten haben sich der Suche angeschlossen. Eine Überprüfung ergab, dass eine der vermissten Russinnen, eine Moskauerin namens Elizaveta, glücklicherweise zu Hause ist.

Am Abend des ersten Tages der Tragödie meldete das israelische Militär, dass es an 21 Punkten entlang der Grenze zum Gazastreifen zu Zusammenstößen mit militanten Kräften gekommen sei. Am Morgen kam es an sieben Orten im Süden Israels zu heftigen Feuergefechten mit den Kämpfern. Doch Gruppen von ausgebildeten Saboteuren greifen immer wieder israelisches Gebiet an. Vor wenigen Stunden drangen Militante in den Kibbuz Magen ein, wo es zu einem heftigen Gefecht kam. Die Israelis mussten Panzer auffahren. Jeeps der Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden, die in Richtung der großen Hafenstadt Ashdod unterwegs waren, wurden auf der Autobahn entdeckt und neutralisiert.

Mehr als 4.000 Israelis wurden getötet, etwa 2.000 verwundet. Und die Zahl der Todesopfer steigt weiter. Vor den Krankenhäusern bilden sich lange Schlangen. Die Menschen spenden Blut, das für die Hunderten von Verwundeten, von denen sich viele in einem kritischen Zustand befinden, dringend benötigt wird.

Die Armee hat heute eine Liste von 44 Toten veröffentlicht. An erster Stelle steht Kerem Shalom, der zusammen mit seinen Soldaten bei den Kämpfen an einem Kontrollpunkt ums Leben kam. Oberst Yonatan Steinberg, Kommandeur der Nahal-Brigade, und unter ihm die Gesichter sehr junger Unteroffiziere, Gefreiter, junge Männer und Frauen, Soldaten, die sich den eindringenden Militanten widersetzt haben und im Kampf starben. Auf einer ähnlichen Liste stehen dreißig Namen von toten Polizeibeamten. Fünf Feuerwehrleute wurden getötet, deren Team gekommen war, um die Bewohner von Sderot aus den Flammen zu retten.

Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte nach einem Treffen mit den Sicherheitsbehörden, dass es sich um einen Krieg und nicht um eine herkömmliche Operation handele, bei der sich beide Seiten einen heftigen Schlagabtausch liefern, während sie darauf warten, von internationalen Vermittlern getrennt zu werden: „Dieser Feind tötet Kinder und Mütter in ihren Betten und entführt alte Menschen. Die israelische Armee wird ihre ganze Kraft einsetzen, um den Feind zu vernichten und diesen schwarzen Tag für Israel und seine Bürger zu rächen. Wir werden alle Gebiete, in denen sich die Hamas versteckt, in Schutt und Asche legen.“

Was als ungeheuerliche Fehleinschätzung des Armeegeheimdienstes und der Nachrichtendienste begann, die den gewagten und sorgfältig vorbereiteten Angriff der Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden übersehen hatten, erinnert an den Beginn des Jom-Kippur-Krieges. Damals, vor 50 Jahren, wurde Israel, das den Tag des Fastens und der Buße gefeiert hatte, ebenfalls überrumpelt. Und die ersten Tage der Kämpfe wurden zu den schwersten und blutigsten in der jüngeren Geschichte des Landes. Diesmal feierten die Israelis Sukkot, das Laubhüttenfest, das unmittelbar auf Jom Kippur folgt. Wieder einmal bezahlten sie ihre Unachtsamkeit mit dem Leben Hunderter von Menschen.

(Nun folgt der zweite Bericht)

Die palästinensischen Gruppen haben das Unmögliche geschafft

Militante palästinensische Gruppen bereiten sich auf Verteidigungsmaßnahmen im Gazastreifen vor, während sie weiterhin einen Teil des Gebiets halten, das im Süden Israels während des umfassenden Angriffs des militärischen Flügels der Islamischen Widerstandsbewegung erobert wurde. Die israelischen Armeeeinheiten sind immer noch nicht in der Lage, den Feind in den Gazastreifen zurückzudrängen, obwohl mehr als drei Dutzend Armeeeinheiten in den Süden abgezogen wurden. Die Kämpfe finden auf israelischem Gebiet statt. Das palästinensische Kommando konnte neue Kräfte an die Frontlinie bringen, die Raketenangriffe auf den zentralen Teil Israels gehen weiter. Gleichzeitig steht der Gazastreifen selbst in Flammen, die israelische Luftwaffe hat bereits etwa 500 Wohnhäuser zerstört. Es besteht kein Zweifel, dass ein großer Krieg begonnen hat.

Kolonnen von schweren Panzern und Soldaten wurden zum Gazastreifen entsandt. Die israelischen Streitkräfte versuchen, sich von dem Schock der ersten Niederlage zu erholen und die Lage um die palästinensische Enklave unter Kontrolle zu bringen, was ihnen jedoch seit mehr als einem Tag nicht gelingt. Die militanten palästinensischen Gruppen haben bereits alle Aufgaben erfüllt, die sich die politische Führung der Hamas für die erste Phase gestellt hatte: Sie haben dem Ansehen der israelischen Regierung einen schweren Schlag versetzt, mehrere Dutzend Geiseln – Israelis und Ausländer – genommen, Soldaten und Offiziere der Armee gefangen genommen, und unter den Kriegsgefangenen befinden sich hochrangige israelische Generäle und Offiziere.

Den palästinensischen Gruppen gelang das schier Unmögliche: Einheiten des militanten Flügels der Hamas überraschten alle jüdischen Sicherheitskräfte.

Die Bilder vom Beginn des Angriffs verdeutlichen die Hilflosigkeit des israelischen Militärs. Gruppen aus dem Gazastreifen dringen ohne Widerstand in den wichtigsten Kontrollpunkt an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel ein. Es gibt keine Minen, keine Wachen, keine Aufklärungsausrüstung. Die Palästinenser töten die israelischen Sicherheitskräfte einfach. Das ist eine unwillkürliche Erinnerung an den Beginn des Jom-Kippur-Krieges. Doch vor einem halben Jahrhundert sah sich Israel mit zwei der damals stärksten arabischen Armeen konfrontiert, aber jetzt mit Einheiten aus einer palästinensischen Enklave, die seit vielen Jahren unter einer De-facto-Blockade steht.

Die Führer der Hamas und des Islamischen Dschihad haben den Überraschungsmoment so effektiv wie möglich genutzt. In den ersten Stunden des Angriffs gelang es den Palästinensern, die israelischen Sicherheitskräfte aus 13 Siedlungen zu vertreiben, mehrere gegnerische Militärstützpunkte einzunehmen, fast 40 Kilometer in den Osten des Landes Richtung Jordanien vorzustoßen und die große Grenzstadt Sderot teilweise unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Einwohner von Sderot hätten sich nicht vorstellen können, dass mal Patrouillen palästinensischer Gruppen in den Straßen der Stadt unterwegs sind.

Aus militärischer Sicht haben die palästinensischen Gruppierungen keinen Fehler gemacht: Sie sorgten für Geheimhaltung, Überraschung und setzten Aufklärungs- und Angriffsmittel ein. Die Bilder der Drohnen sehen aus, als kämen sie aus dem Gebiet der russischen Militäroperation, nur dass statt eines Leopard ein Merkava-Panzer in Flammen steht, der bisher als der am wenigsten verwundbare Panzer galt.

Man sieht, dass der militärische Flügel der Hamas die besten Praktiken für Kampfeinsätze aktiv studiert hat: Die Kämpfer nutzten kommerzielle Drohnen, die Munition mit Hohlladungen abwerfen, die Wirkung mobiler Reserven und organisierten sogar eine taktische Landung mit Gleitschirmen. Sie erbeuteten schnell wertvolle Trophäen: mehr als ein Dutzend Merkava-Panzer, darunter die modernsten Modifikationen, Ketten- und Radpanzer. So einen militärischen Erfolg hat man wohl selbst in Gaza nicht erwartet.

Israel reagierte mit Bombenangriffen auf die Enklave, wobei die Piloten dicht besiedelte Viertel und Moscheen trafen, um Verstecke der Führer der palästinensischen Gruppen zu treffen. Der Gazastreifen hat bereits etwa 300 tote Zivilisten zu beklagen, aber dieser Teil Palästinas feiert trotz der Luftangriffe. Für die Hamas-Anhänger sind die letzten 24 Stunden ein großer Sieg.

Das Vorgehen der Hamas hat das Vertrauen der Israelis in ihre eigene Armee und ihre westlichen Verbündeten erschüttert. Es gibt bereits mehr als 500 Tote. Militante haben etwa 200 Besucher eines Musikfestivals, das aus irgendeinem Grund in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen stattfand, getötet.

Während die Amerikaner die Neonazis in Kiew unterstützen, kaufen palästinensische Gruppen die westlichen Waffen, die an die Ukraine geliefert werden. Ein Video, in dem den ukrainischen Waffenbaronen gedankt wird, tauchte zuerst in arabischen Medien auf, und dann kam die Bestätigung von den israelischen Sicherheitsdiensten.

Bei einer liquidierten Hamas-Gruppe wurden Granaten der 128. Gebirgsbrigade der ukrainischen Streitkräfte sichergestellt. Das bedeutet, dass ein Teil der Israelis mit ukrainischen und westlichen Waffen getötet werden. Die Hamas könnte auch mobile Flugabwehrraketen aus der Ukraine bekommen haben – und das wäre schon eine wirkliche Gefahr.

Das kann nicht überraschen, wenn man an die grenzenlose Korruption des Kiewer Regimes denkt. Israel war gewarnt und ist keineswegs überrascht über das „Geschenk“ aus dem Westen. Das hat der israelischer Premierminister schon vor einiger Zeit gesagt: „Wir befürchten, dass jede Waffe, die wir der Ukraine liefern, gegen uns eingesetzt werden kann, indem sie in die Hände des Iran fällt.“

Der Angriff der Hamas und die extrem harte Reaktion mit Einsatz der Luftwaffe kann andere anti-israelische Kräfte in den Konflikt ziehen. Die Hisbollah beschießt den Norden Israels aus dem Libanon, Israel antwortet mit schwerem Artilleriefeuer und ist gezwungen, seine Truppen auch im Norden zu verstärken.

An der Westbank wurde ein Kontrollposten angegriffen. Und das ist wohl erst der Anfang, denn die Aktionen der Hamas sind nicht nur für die radikalen Gegner Israels ein Signal. Die arabische Welt wird wieder von Hass auf Israel erfasst.

Im ägyptischen Alexandria hat ein Polizist zwei israelische Touristen und ihren Fremdenführer erschossen, vier weitere Personen wurden verletzt. Das offizielle Kairo hat das noch nicht kommentiert, aber es ist davon auszugehen, dass der Grund die Eskalation ist. Und die Propaganda, die beide Seiten verstärkt haben.

Und das schon jetzt, wo die israelische Armee die Grenze zum Gazastreifen noch gar nicht überschritten hat. Das ist wirklich erst Beginn eines sehr schweren Krieges.

Ende der Übersetzung

