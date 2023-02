Wie der Spiegel Themen wahlweise befeuert oder vor den Lesern versteckt

Propaganda-Techniken

Da es eines meiner wichtigsten Anliegen ist, die Propaganda-Methoden der "Qualitätsmedien" aufzuzeigen, werde ich heute eine Methode aufzeigen, mit der der Spiegel Meldungen wahlweise befeuert oder versteckt.

Es gibt Meldungen, von denen der Spiegel nicht möchte, dass politisch interessierte Leser sie erfahren. Damit der Spiegel trotzdem behaupten kann, er habe darüber berichtet, aber politisch brisante Meldungen gleichzeitig vor seinen politisch interessierten Lesern verstecken kann, veröffentlicht er gewisse Artikel kurzerhand in einer anderen Rubrik.

Der Trick mit den Rubriken

Die Seite des Spiegel (und der meisten anderen Medien) ist so aufgebaut, dass ein Artikel immer in nur einer Rubrik erscheinen kann, aber niemals in mehreren gleichzeitig. Das schafft einerseits objektive Schwierigkeiten, wenn es zum Beispiel darum geht, zu entscheiden, ob ein Artikel, der sich mit neuen Erkenntnissen der Computertechnik beschäftigt, in der Rubrik „Wissenschaft“ oder in der Rubrik „Netzwelt“ veröffentlicht werden soll. Beide Rubriken würden zu dem Thema passen.

Diese Einteilung in Rubriken ist andererseits aber auch ungeheuer praktisch, wenn man unliebsame Meldungen zwar verstecken, aber trotzdem den Vorwurf vermeiden möchte, den Lesern etwas verheimlicht zu haben. Daher findet man beim Spiegel politisch brisante Themen sehr oft in der Rubrik „Panorama“, in der es eigentlich um Stars und Sternchen und andere Belanglosigkeiten geht. Die meisten politisch interessierte Leser meiden diese Rubrik, weil sie sich für diese Meldungen eher nicht interessieren.

Aber es geht auch umgekehrt: Der Spiegel kann auch Meldungen, die ein politisches Narrativ unterstützen, aber nichts mit Politik zu tun haben, in der Rubrik „Politik“ veröffentlichen.

Für diese Methode, mit der der Spiegel unliebsame Meldungen vor seinen politisch interessierten Lesern verstecken, oder gewollte Narrative befeuern kann, finden sich fast ständig Beispiele. Ich habe darüber schon öfters berichtet, Beispiele aus den letzten zwei Jahren finden Sie hier, hier und hier.

Da diese Methode der Beeinflussung der Leser so beliebt ist, will ich mal wieder drei aktuelle Beispiele dafür aufzeigen.

Vielleicht kommen Sie bei der Frage, was als politisches Thema in die Rubrik „Politik“ gehört, und was in die Rubrik „Panorama“ gehört, zu anderen Schlüssen als ich, das steht Ihnen natürlich frei. Ich werde die drei aktuellen Beispiele aufzeigen und Sie können entscheiden, ob Sie sich meiner Meinung anschließen, oder nicht.

Weihnachtsfeier der AfD

Am 16. Dezember hat der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Weihnachtsfeier im Brandenburger Landtag – AfD-Fraktion soll Saal in »inakzeptablem Zustand« hinterlassen haben“ veröffentlicht. Mit der Überschrift ist eigentlich schon alles gesagt. Die AfD-Fraktion soll wild gefeiert haben, sie behauptete aber, nach der Feier aufgeräumt zu haben.

In welcher Rubrik würden Sie so eine Meldung platzieren? Ist die Meldung über eine möglicherweise zu feucht-fröhliche Weihnachtsfeier der AfD-Fraktion eines Landtages etwas, was in die Rubrik „Panorama“ oder in die Rubrik „Politik“ gehört?

Ich kann darin keinerlei politische Meldung erkennen, aber da die AfD für den Spiegel eines seiner Feindbilder ist, wurde der Artikel prominent in der Rubrik „Politik“ veröffentlicht.

Die iranische Schauspielerin

Am 29. Januar hat der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Schauspielerin Nazanin Boniadi über ihr Iran-Engagement – »Ich protestierte schon im Bauch meiner Mutter«“ veröffentlicht. Dabei handelte es sich um ein Interview mit der genannten (mir übrigens vollkommen unbekannten) Schauspielerin, die 1980 im Iran geboren wurde, deren Eltern aber nach London ausgewandert sind, als sie noch ein Baby war. Heute lebt sie in Hollywood.

Aber sie engagiert sich für die Proteste im Iran und der Spiegel hat ein Interview mit ihr geführt, in dem sie sich ausführlich über den Iran auslassen durfte.

Ist es eine politische Meldung, wenn eine Schauspielerin sich zu politischen Themen äußert? Oder gehört das in die Rubrik „Panorama“, wo die Aussagen von Stars und Sternchen normalerweise zu finden sind?

Für den Spiegel ist die Sache klar, denn er will seinen politisch interessierten Lesern bei jeder Gelegenheit einbläuen, dass der Iran böse ist. Daher wurde das Interview in der Rubrik „Politik“ veröffentlicht. Das entspricht übrigens ganz den 10 Regeln aus dem Lehrbuch für Kriegspropaganda, denn Regel Nr. 8 lautet:

„Die Künstler und Intellektuellen unterstützen unsere Sache“

Künstler sind Sympathieträger und daher werden sie gerne benutzt, wenn sie „die richtige“ Meinung vertreten, weil es die öffentliche Meinung in die gewollte Richtung beeinflusst, wenn Sympathieträger sich entsprechend äußern. In den Medien zitierte Meinungen von Künstlern sind keine politischen Nachrichten, sondern ein Mittel zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung.

Allerdings sieht der Spiegel das anders als ich.

Der Papst in Afrika

Am 31. Januar hat der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Papst auf Pilgerreise – »Hände weg von Afrika!«“ veröffentlicht. Der Papst hat den Westen in Afrika sehr deutlich kritisiert, wie man auch in dem Spiegel-Artikel erfahren konnte:

„Franziskus erinnerte in seiner ersten öffentlichen Rede in Kinshasa aber auch daran, dass das Leid in Afrika häufig von außen kommt: »Es ist tragisch, dass diese Gegenden und der afrikanische Kontinent im Allgemeinen immer noch unter verschiedenen Formen von Ausbeutung leiden. Nach dem politischen Kolonialismus hat sich nämlich ein ebenso versklavender ›wirtschaftlicher Kolonialismus‹ entfesselt.«

Deshalb könne der Kontinent nicht von seinen Ressourcen und Bodenschätzen profitieren. »Hände weg von der Demokratischen Republik Kongo, Hände weg von Afrika!«, forderte Franziskus: »Die Erstickung Afrikas muss aufhören: Es ist kein Bergwerk, das ausgebeutet, kein Boden, der geplündert werden kann. Afrika möge selbst der Protagonist seines Schicksals sein!«“

Der Papst ist Deutschland sicher nur für wenige Menschen eine moralische Instanz, aber er ist das Staatsoberhaupt des politisch durchaus mächtigen Staates Vatikanstaat und die Meinung des Papstes wird in vielen katholisch geprägten Ländern sehr ernst genommen.

Wenn der Papst davon spricht, dass sich in Afrika „nach dem politischen Kolonialismus ein ebenso versklavender ‚wirtschaftlicher Kolonialismus‘ entfesselt“ habe, dann wiederholt der Papst übrigens exakt die Kritik der russischen Regierung an der westlichen Politik des Globalismus. Auch Russland wirft dem Westen vor, mit seiner heutigen Politik nur die Kolonialpolitik mit anderen Mitteln fortzusetzen und den Rest der Welt auszubeuten. Der derzeitige Einflussverlust des Westens in Afrika zeigt, dass auch die afrikanischen Länder das durchaus ähnlich sehen.

Daher wieder die Frage: In welche Rubrik gehört der Artikel über die Afrikareise des Papstes und seine Rede? In die Rubrik „Politik“ oder in die Rubrik „Panorama“?

Für den Spiegel ist die Sache klar: Der Artikel wurde in der Rubrik „Panorama“ veröffentlicht, wo ihn politisch interessierte Spiegel-Leser wahrscheinlich nicht finden und daher auch nichts von der Kritik des Papstes am westlichen Wirtschaftssystem erfahren.

