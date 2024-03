Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 25. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Eingeständnis des SBU und die Ukrainer sind gegen die Mobilisierung: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Vasily Maljuk, der Chef des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU), hat zugegeben, dass sein Geheimdienst hinter den Angriffen auf russische Ölraffinerien steckt.

Einige Einwohner der Ukraine weigern sich, Einberufungsbefehle entgegenzunehmen und ziehen es vor, wegen Wehrdienstverweigerung ins Gefängnis, anstatt an die Front zu gehen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden elf Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte zurückgeschlagen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Der Gegner hat im Laufe des Tages bis zu 465 Kämpfer verloren.

Die russische Luftabwehr zerstörte 103 ukrainische Drohnen und schoss 31 Raketen der Mehrfachraketenwerfer HIMARS, Vampire und Uragan ab, so das Ministerium. Außerdem hätten die russischen Streitkräfte im Laufe des Tages in 142 Gebieten Personal und Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte getroffen.

Positionen für Kiew

Die britische Botschafterin in den USA, Karen Pierce, erklärte, Großbritannien werde die Ukraine weiterhin unterstützen, damit die Kiewer Regierung Verhandlungen mit Russland zu günstigeren Bedingungen aufnehmen kann. Sie wies darauf hin, dass London mit Tschechien bei der Versorgung der Ukraine mit zusätzlichen 800.000 Stück Artilleriemunition aus Beständen aus Drittländern zusammenarbeite, und forderte die US-Regierung auf, sich den britisch-tschechischen Bemühungen in dieser Angelegenheit anzuschließen.

Verantwortlich für die Razzien

Vasily Maljuk, derer Chef des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU), hat zugegeben, dass sein Geheimdienst hinter den Angriffen auf russische Ölraffinerien steckt.

Maljuk sagte, dass „der SBU“ Ziele wie „die Krim-Brücke, Kriegsschiffe im Schwarzen Meer, Panzer, radioelektronische Systeme und Luftabwehrsysteme, Ölraffinerien“ sowie „andere Einrichtungen, die für den russischen militärisch-industriellen Komplex arbeiten“ angreift.

Kontrolle über Telegramm

Der Werchowna Rada wurde ein Gesetzentwurf zur Regulierung der Arbeit des Messengers Telegram und anderer öffentlicher Plattformen, über die Informationen verbreitet werden, vorgelegt. In der Begründung des Dokuments wird erwähnt, dass der Messenger Telegram eine Bedrohung für den ukrainischen Staat darstellt, da er von 72 Prozent der Ukrainer genutzt wird, obwohl Telegram selbst und einige Kanäle angeblich mit Russland und russischen staatlichen Strukturen verbunden sind.

Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem vor, dass die Finanzierungsquellen der Telegram-Kanäle offengelegt werden müssen, sowie Informationen über deren Besitzer, einschließlich Daten über deren genauen Standort, Telefonnummern und E-Mail-Adressen.

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass sowohl Einzelpersonen als auch ganze Kanäle gesperrt werden müssen.

Die Ukrainer und die Mobilisierung

Mechanismen der „wirtschaftlichen Freistellung“ von der Mobilisierung können zu einer wichtigen Quelle für die Deckung der Militärausgaben des ukrainischen Haushalts werden und jährlich etwa fünf Milliarden Dollar einbringen, sagte der Leiter des Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung der Werchowna Rada, Dmitri Natalucha. Er erinnerte daran, dass die Rada eine Initiative erwägt, um Arbeitnehmer (unabhängig von ihrer Position) durch Zahlung einer zusätzlichen Militärgebühr in Höhe von 20.000 Griwna (514 Dollar, was dem Durchschnittsgehalt im Lande entspricht) von der Mobilmachung freizustellen. Eine weitere Option, die von der ukrainischen Regierung erörtert wird, ist die automatische Freistellung für Arbeitnehmer mit einem Gehalt von über 35.000 Griwna (etwa 900 Dollar), also für diejenigen, die höhere Steuern zahlen.

Die Mobilisierung wirft in der Ukraine viele Probleme auf. So mangelt es insbesondere in der Landwirtschaft an Arbeitskräften. Außerdem ziehen es einige Ukrainer vor, ins Gefängnis zu gehen, anstatt an die Front. Das Bezirksgericht Sychovsky in Lwow hat einen 46-jährigen Mann, der sich der Einberufung entziehen wollte, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Vor Gericht bekannte er sich schuldig und begründete sein Handeln damit, dass er gegen den Konflikt mit Russland sei und nicht an den Kampfhandlungen teilnehmen wolle.

Einwohner der Unterkarpaten haben gegen die Massenmobilisierung protestiert. Sie blockierten Fußgängerüberwege in der Nähe von Mukatschew und sprachen sich gegen die „Banditenmethoden der Mobilisierung aus, bei denen [militärische Rekrutierungsoffiziere] mit Sturmhauben einfach Menschen auf der Straße schlagen und entführen“. Dieses Vorgehen schüre Misstrauen gegenüber der Regierung und dem Oberbefehlshaber und führe „zu Revolten innerhalb des Staates“, so die Demonstranten.

Die Europäer wollen nicht kämpfen

Ungarn wird der Ukraine keine Waffen liefern und keine Soldaten dorthin entsenden. Für Budapest „ist das eine rote Linie“, sagte Außenminister Peter Szijjarto.

Auf die Frage nach den Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Möglichkeit der Entsendung von Truppen in die Ukraine schlug der ungarische Außenminister vor, den französischen Staatschef selbst zu fragen.

Gleichzeitig sind mehr als 90 Prozent der Polen gegen die Entsendung von Truppen in die Ukraine, so die Ergebnisse einer Umfrage des Forschungszentrums United Surveys. 72,9 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Regierung den Bürgern des Landes nicht erlauben sollte, an den Kampfhandlungen auf der Seite Kiews teilzunehmen. Fast die Hälfte der Polen – 45,9 Prozent – möchte nicht, dass Warschau schwere Waffen an Kiew liefert.

Forderungen des IWF

Die Ukraine muss dem Internationalen Währungsfonds (IWF) bis Ende dieses Jahres 2,9 Milliarden Dollar für die Bedienung früher gewährter Kredite zahlen. Die entsprechenden Daten sind auf der Website der Organisation zu finden.

Die größten Zahlungen an die Ukraine sind im März und im September fällig, in beiden Fällen in Höhe von über 718 Millionen Dollar.

Ende der Übersetzung

