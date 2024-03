Warum der IS für den Westen der ideale Verantwortliche ist

Terror in Moskau

Der Westen war schnell darin, den IS als Verantwortlichen für den Terroranschlag in Moskau zu benennen, andere Versionen werden im Westen nicht diskutiert. Der Verantwortung des IS ist für den Westen aus mehreren Gründen günstig.

Noch gibt es keine offizielle Erklärung aus Russland, wer genau hinter den Terroranschlag bei Moskau steckt. Zwar sind sich die russischen Medien einig darin, dass die Spur in die Ukraine führt und auch alle offiziellen Angaben aus Russland deuten in diese Richtung, aber bisher haben russische Behörden noch keine offizielle Erklärung abgegeben, in der sie auf konkrete Verbindungen zu einem bestimmten ukrainischen oder anderen Geheimdienst verweisen.

Damit haben wir zu dem Terroranschlag zwei Versionen, die aus Russland und die aus dem US-geführten Westen. Die USA waren sich schon wenige Stunden nach dem Terroranschlag sicher, dass eine afghanische Untergruppe des IS hinter dem Anschlag steckt und die westlichen Medien haben diese Version umgehend übernommen und veröffentlichen massenhaft Artikel, in denen sie diese Version verbreiten und jede andere Möglichkeit als „russische Propaganda“ verunglimpfen. Es ist bemerkenswert, wie einig sich alle im Westen sind und dass die westlichen Medien andere Varianten nicht zur Diskussion zulassen.

Schauen wir uns einmal an, was bekannt ist.

Was wissen die USA?

Das Weiße Haus hat am Abend des Terroranschlages widersprüchliche Meldungen veröffentlicht. Kaum zwei Stunden nach dem Terroranschlag sagte John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, dass die USA nichts über den Terroranschlag wüssten, aber dass Kiew ganz sicher nichts mit dem Terroranschlag zu tun habe. Das wirft eine Frage auf: Wenn das Weiße Haus nichts weiß, woher weiß es dann, wer es nicht gewesen sein kann?

Etwa zwei Stunden später verkündete Kirby dann etwas anderes und erklärte, die USA hätten doch etwas gewusst, weshalb die US-Botschaft in Moskau am 7. März eine Terrorwarnung an US-Bürger in Russland veröffentlicht habe. Man habe Russland dieses Wissen zukommen lassen.

Wieder nur wenige Stunden später berichteten US-Medien einhellig, dass die US-Regierung den IS-K, also die afghanische Untergruppe des IS, für den Terroranschlag in Moskau verantwortlich macht. Davor habe man Russland auch im Vorfeld gewarnt, behauptet die US-Regierung. Diese Version vertreten seitdem alle westlichen Medien einhellig und verunglimpfen jede andere Version als „russische Propaganda“.

Dass die US-Geheimdienste die russischen Geheimdienste vor einem drohenden Terroranschlag warnen, ist derzeit mehr als unwahrscheinlich, denn die Schwächung Russlands ist das Hauptinteresse der US-Regierung, weshalb ein Terroranschlag in Russland – so zynisch es klingen mag – im Interesse der US-Regierung ist. Sogar US-Medien haben berichtet, dass die US-Geheimdienste den ukrainischen Geheimdiensten geholfen haben, Kommandos für Terroranschläge in Russland und gegen Russen auszubilden und sie auszurüsten.

Der Sprecher des russischen Präsidenten hat auf Nachfrage der Presse am 25. März erklärt, dass es keinerlei Zusammenarbeit mit US-Geheimdiensten im Bereich der Terrorbekämpfung gebe. Das hat am gleichen Tag auch John Kirby bestätigt, der sagte, dass die USA nicht vorhätten, Russland im Zusammenhang mit dem Terroranschlag bei Sicherheitsfragen zu helfen. Er schob dann noch pflichtschuldig nach, dass man Russland aber vorher habe Informationen zukommen lassen. Wie glaubwürdig diese widersprüchlichen Aussagen der US-Seite sind, darf sich jeder selbst überlegen.

Wenn die USA etwas wissen…

Außerdem ist es immer wieder faszinierend, wie schnell – oder auch langsam – die US-Regierung und der Westen nach Terroranschlägen etwas wissen. Bei dem Anschlag in Moskau loderte in der Krokus City Hall noch das Feuer, da behaupteten die USA, dass sie bereits alles über die Verantwortlichen wissen.

Andererseits wissen weder die USA noch andere westliche Regierungen nach inzwischen anderthalb Jahren irgendetwas darüber, wer die Nord Streams gesprengt hat, obwohl das in einem von der NATO überwachten Seegebiet passiert ist. Und interessanterweise geben die Veröffentlichungen westlicher Medien, die es über die Schuldfrage der Nord-Stream-Sprengung gibt, der Ukraine die Schuld.

Bei dem Terroranschlag in Moskau zitieren die gleichen westlichen Medien jedoch kritik- und kommentarlos die Erklärungen aus Kiew, die Ukraine habe noch nie terroristische Methoden angewandt, und stellen dabei keinerlei Fragen zu Nord Stream.

Man kann festhalten, dass es bemerkenswert ist, bei welchen Terroranschlägen die USA schon Stunden nach der Tat angeblich ganz genau wissen, wer dahinter steckt – nämlich die offiziellen Gegner des US-geführten Westens -, während sie bei anderen Anschlägen auch nach Jahren angeblich rein gar nichts wissen.

Die Ukraine greift nicht zu Terror?

Die Behauptungen aus Kiew, die die westlichen Medien aktuell so kritiklos zitieren, dass Kiew niemals terroristische Methoden anwenden würde, sind übrigens gelogen. Und das ist keine russische Propaganda, sondern darüber haben westliche Medien berichtet.

Anfang September 2023 berichtete der Economist darüber, dass der ukrainische Geheimdienst schon kurz nach dem Maidan ein Mordprogramm aufgelegt hat, um politische Gegner zu eliminieren. Das hat sich kein Redakteur der Zeitung ausgedacht, sondern das hat der damalige Chef des ukrainischen Geheimdienstes der Zeitung ganz offen erzählt.

Ende Oktober 2023 hat die Washington Post zu dem Thema nachgelegt und einen Artikel veröffentlicht, in dem sie detailliert berichtet hat, dass die CIA den ukrainischen Geheimdienst bei dem Mordprogramm zumindest indirekt unterstützt.

Die ukrainischen Geheimdienste haben in letzter Zeit schon einige Terroranschläge in Russland begangen und Menschen getötet. Im August 2020 wurde die junge russische Journalistin Darja Dugina mit einer Autobombe ermordet und später hat Ilja Ponomarjow, ein Russe, der in Kiew Unterschlupf gefunden hat und von dort mit Unterstützung der ukrainischen Geheimdienste gegen Russland kämpft, sich der Tat gebrüstet. Im April 2023 wurde der russische Journalist Wladlen Tatarsky in St. Petersburg in die Luft gesprengt und die Täterin hat vor Gericht eingestanden, dass der ukrainische Geheimdienst sie angeleitet und ihr die Bombe übergeben hat. Außerdem gab es in den letzten zwei Jahren noch weitere versuchte Anschläge auf russische Journalisten, die ebenfalls vom ukrainischen Geheimdienst organisiert waren.

Von den Terrorangriffen der aus Exilrussen rekrutierten Nazi-Brigaden, die mit ukrainischer Unterstützung Dörfer und Ortschaften in den russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk angreifen gar nicht zu reden. Diese Angriffe haben keinen militärischen Zweck, sondern richten sich gegen zivilie Ziele, um Angst und Schrecken zu verbreiten. Übrigens steckt Ponomarjow auch hinter diesen Gruppen.

Und Ponomarjow hat auch Kontakte in islamistische Kreise und schreckt auch vor antisemitischen Aktionen nicht zurück. Als es im November 2023 zu Unruhen am Flugplatz Machatschkala kam, der in der russischen Teilrepublik Dagestan liegt, hat sich Ponomarjow damit gebrüstet, diese Unruhen organisiert zu haben. Auf dem Flughafen ist ein Flugzeug aus Israel gelandet und Ponomarjow hatte vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges in Telegram-Kanälen dazu aufrufen lassen, dass Moslems den Flughafen stürmen, um gegen die Juden aus Israel vorzugehen.

Ponomarjow, der Schützling der ukrainischen Geheimdienste, hat also die Möglichkeiten und die Kontakte, auch Islamisten zu anti-russischen Taten zu rekrutieren, womit er sich ja selbst brüstet.

Aber mit dem Terroranschlag in Moskau soll Kiew nichts zu tun haben?

Die USA und der IS

Der IS wird von westlichen Medien und Politikern als Feind dargestellt, obwohl die USA durchaus mit dem IS zusammengearbeitet haben. Der IS ist im Irak entstanden, nachdem die USA im Irak einmarschiert sind und die staatliche Ordnung in weiten Teilen des Landes zusammengebrochen ist. Offiziell haben die USA den IS bekämpft.

Aber sie haben ihn auch benutzt, denn es waren die USA, die zu Beginn des Syrienkrieges im Rahmen der CIA-Operation „Timber Sycamore“ Islamisten bewaffnet haben, damit diese gegen den syrischen Präsidenten Assad vorgehen. Besiegt hat den IS in Syrien die russische Armee, als sie Assad im Jahr 2015 zur Hilfe gekommen ist, während die USA, die den IS zuvor angeblich jahrelang bekämpft haben, dazu nicht in der Lage waren.

Die USA haben bei islamistischen Terroristen generell keine Berührungsängste, denn sie haben beispielsweise im Jemen mit Al-Qaida zusammengearbeitet, um die Huthis zu bekämpfen, obwohl die Al-Qaida offiziell einer der ärgsten Feinde der USA ist.

In Afghanistan kämpft die IS-K gegen die Taliban, auf die die USA stinksauer sind, weil die Taliban die USA aus Afghanistan rausgeschmissen haben. Es würde mich keineswegs überraschen, wenn die USA daher heimlich den IS-K unterstützen würden, denn dass sie ihre Erzfeinde unterstützen, ist nicht neu, es sei nur an die Iran-Kontra-Affäre erinnert, als die USA den Iran in den 1980er Jahren im Golfkrieg gegen den US-Verbündeten Irak unterstützt haben, damit sich beide Seiten gegenseitig so sehr schwächen, dass keiner von ihnen die US-Dominanz in der Region herausfordern kann.

Dass die USA Kontakte zum IS-K haben, ist zwar spekulativ, aber aus den genannten Gründen in meinen Augen eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich. Was das für eine etwaige Täterschaft von Islamisten in Moskau bedeuten würde, wäre dann die nächste brisante Frage.

Der IS kommt für den Westen wie gerufen

Nachdem sich die westlichen Meiden auf den IS als Verantwortlichen für den Terroranschlag in Moskau festgelegt hatten, begannen westliche Politiker sofort, das für eine Verschärfung von Überwachung zu nutzen. Frankreich hat die höchste Terroralarmstufe ausgerufen und das mit dem Terroranschlag in Moskau begründet. Die höchste Alarmstufe wird in Frankreich ausgerufen, wenn davon ausgegangen wird, dass ein Anschlag unmittelbar droht. Sie ermöglicht außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen wie verstärkte Patrouillen der Streitkräfte und anderes.

Vor dem Hintergrund der steigenden Unzufriedenheit in Westeuropa aufgrund des sinkenden Lebensstandards, der steigenden Preise, der Rezession und der Bauerproteste kommt der Anschlag von Moskau für Macron wie gerufen, denn nun hat er einen Vorwand gefunden, die Überwachung legal zu verschärfen. Diesen Vorwand hat Macron, weil er dem IS die Schuld gibt. Würde die Ukraine hinter dem Anschlag stecken, hätte Macron diesen Vorwand nicht, denn er könnte ja schlecht vor ukrainischem Terror warnen und gleichzeitig die Entsendung französischer Soldaten zur Unterstützung der Ukraine fordern.

Auch deutsche Medien und Politiker haben das Thema nach dem Anschlag von Moskau aufgegriffen. Die deutsche Innenministerin Faeser warnte vor Terrorgefahr in Deutschland durch den IS und der Spiegel hat ein Interview mit der Überschrift „Nach tödlichem Angriff bei Moskau – Terrorismusforscher Neumann sieht hohe Anschlagsgefahr für Deutschland“ veröffentlicht.

In den letzten 20 Jahren wurde die Überwachung im Westen kontinuierlich ausgebaut, und immer wurde die angebliche islamistische Terrorgefahr als Vorwand genommen. Da kommt den westlichen Regierungen ein Terroranschlag, für den sie den IS verantwortlich machen, in Zeiten, in denen die Menschen im Westen immer unzufriedener mit den Regierungen werden, gerade recht.

Wer zu der Version des Westens auch nur Fragen stellt, der ist natürlich ein „russischer Propagandist“…

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



