Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 18. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 18. Januar.

Beginn der Übersetzung:

Artillerie-Koalition mit Munitionsmangel: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Frankreich und die Ukraine haben die Bildung einer „Artilleriekoalition“ angekündigt, die Kiew mit Waffen und Munition versorgen soll. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow erklärte, dass die ukrainischen Truppen unter Munitions- und Granatenmangel leiden und bat die westlichen Partner, Kiew bei der Lösung des Problems zu helfen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist der Ansicht, dass der Ukraine das Schicksal Afghanistans bevorsteht, da die Amerikaner und Europäer, die die Herren der Ukraine sind, nur an sich selbst denken und ihnen die Interessen des ukrainischen Volkes egal sind.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben im Laufe des Tages sechs Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Kupjansk und drei Angriffe bei Krasnoliman abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Zwei Punkte, an denen ausländische Söldner vorübergehend stationiert sind, sowie vier Raketen- und Munitionsdepots wurden getroffen. Im Laufe des Tages verlor der Gegner nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in allen Abschnitten bis zu 860 Kämpfer.

Raketentruppen, Artillerie und Angriffsdrohnen der russischen Streitkräfte trafen 117 ukrainische Artillerieeinheiten an Feuerstellungen, Soldaten und militärische Ausrüstung in 133 Gebieten, so das Verteidigungsministerium. Im Laufe des Tages schoss die Luftverteidigung zwei taktische Raketen vom Typ Totschka-U, eine gelenkte Fliegerbombe vom Typ JDAM aus US-amerikanischer Produktion sowie 18 HIMARS-Raketen aus US-amerikanischer Produktion und Vampire aus tschechischer Produktion ab.

Das Schicksal Afghanistans

Die Ukraine erwartet das Schicksal Afghanistans, „denn wenn du dich auf deinen Herrn verlässt und nicht merkst, dass der nur an sich selbst denkt und nicht an dich, kann man nicht erwarten, dass die Interessen deines Volkes irgendwie berücksichtigt werden“, so der russische Außenminister.

Zu Veröffentlichungen, wonach Russland und die Ukraine angeblich direkte Gespräche in Genf führen könnten, betonte Lawrow, dass es sich dabei um Gerüchte handele. „Es ist jedem klar, dass nicht die Ukraine entscheidet, wann es aufhört und sie anfängt, ernsthaft über realistische Bedingungen für die Beendigung dieses Konflikts zu sprechen“, sagte der Minister.

Lawrow ist sich sicher, dass man mit dem Westen, der daran nicht interessiert ist, über die Bedingungen für die Beendigung des Konflikts in der Ukraine sprechen muss. Das zeige sich daran, dass er Kiew „zu einem immer aggressiveren Einsatz von Langstreckenwaffen anstiftet und drängt, um sowohl die Krim anzugreifen und unbewohnbar zu machen als auch tief in russisches Kernland vorzudringen, und zwar nicht nur durch Anstiftung, sondern auch durch den Transfer entsprechender Waffen.“

Artillerie-Koalition

Frankreich und die Ukraine haben die Bildung einer „Artilleriekoalition“ angekündigt, um Waffen und Munition an Kiew zu liefern, so das französische Verteidigungsministerium in einem Kommuniqué. Das Ministerium erklärte, Paris beabsichtige, die Produktion von selbstfahrenden Caesar-Artillerieeinheiten für Lieferungen an die Ukraine zu erweitern.

Nach Angaben des französischen Ministeriums „wird die Zusammenarbeit im Rahmen der Artilleriekoalition es ermöglichen, die Lieferung von Haubitzen unter Beteiligung aller interessierten Länder zu finanzieren“. Gleichzeitig erklärte Verteidigungsminister Sebastien Lecornu dass Frankreich bereit sei, für die Lieferung von 12 der 72 Caesar-Haubitzen zu zahlen.

Die ukrainischen Streitkräfte sind mit Munitions- und Granatenmangel konfrontiert, sagte der ukrainische Verteidigungsminister. Bei der Eröffnung einer Konferenz über die Schaffung der Artillerie-Koalition bat er die westlichen Partner per Videolink, Kiew bei der Lösung dieses Problems zu helfen, und nannte die Stärkung der Artilleriekapazitäten als eine der wichtigsten Aufgaben der ukrainischen Streitkräfte.

Verzögerung der Lieferungen aus Kanada

Kanada hat die fast einjährige Verzögerung bei der Lieferung des Flugabwehrraketensystems NASAMS, das Ottawa zuvor für den Bedarf Kiews in Washington gekauft hatte, mit der fehlenden Genehmigung der USA für den Transfer des Systems erklärt, berichtet die Zeitung The Globe and Mail unter Berufung auf Quellen.

Nach Angaben der Zeitung muss Kiew, um die Flugabwehr zu bekommen, zunächst ein Abkommen mit Washington über den Kauf von US-Militärprodukten über ein Drittland abschließen. Über dieses Dokument wurde noch keine Einigung erzielt. Die Zeitung berichtet auch, dass der kanadische Verteidigungsminister Bill Blair letzte Woche ein Treffen mit US-Botschafter David Cohen hatte, bei dem er ihn bat, den Abschluss dieses Abkommens mit Kiew zu beschleunigen.

Krankenhauseinweisung durch das Rekrutierungsbüro

Wie ukrainische Medien unter Berufung auf Berichte von Einwohnern mehrerer Regionen des Landes berichteten, wird von ukrainischen Männern vor der Einweisung in ein Krankenhaus zunehmend eine Bescheinigung des Rekrutierungsbüros verlangt. Liegt keine Bescheinigung des territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung vor, weigern sich die Ärzte unter irgendwelchen Vorwänden, die Patienten in ein Krankenhaus einzuweisen.

Medien stellen fest, dass ukrainische Männer inzwischen lieber in Privatkliniken gehen, um Risiken zu vermeiden. Die Auslastung dieser Art von Behandlungseinrichtungen ist seit Herbst 2023 um 20-30 % gestiegen.

Scholz will mehr

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist zunehmend besorgt, dass die EU die Ukraine ohne die Unterstützung der USA finanzieren und aufrüsten muss. Deshalb will er mehr Investitionen von den Ländern der Union fordern, berichtet die europäische Ausgabe der Zeitung Politico unter Berufung auf einen Scholz nahestehenden Beamten.

Für diese Annahme spreche, so die Zeitung, dass Berlin zunehmend seine Frustration darüber zum Ausdruck bringe, dass seine militärische Unterstützung für die Ukraine die seiner EU-Nachbarn übersteige. Eine Quelle sagte Politico, dass das Thema der Unterstützung für Kiew während des Treffens von Scholz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, das für den 22. Januar geplant ist, besprochen werden soll.

