Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 13. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 13. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Kiew verteilt US-Geld, Polen entschuldigt sich für Getreide und kontrolliert Zucker: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Fast unmittelbar nach der Verabschiedung des Gesetzentwurfs über die Zuweisung von Geldern an die Ukraine, Israel und Taiwan im US-Senat erklärte der ukrainische Premierminister Denis Schmygal, das Geld werde für Waffen und Budgethilfe verwendet. Der Gesetzentwurf muss jedoch noch vom US-Repräsentantenhaus gebilligt werden.

Der polnische Landwirtschaftsminister Czeslaw Seckerski entschuldigte sich für die polnischen Landwirte, die in der Nähe des Kontrollpunkts in Dorohusk Getreide von ukrainischen Lastwagen ausgekippt hatten.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Das russische Militär hat 11 Angriffe der Streitkräfte der Ukraine in drei Abschnitten abgewehrt.

Die Verluste des Gegners beliefen sich in allen sechs Abschnitten auf insgesamt 1.145 Kämpfer.

Die russischen Streitkräfte zerstörten ein Munitionsdepot. Luftabwehrsysteme schossen im Laufe des Tages 63 ukrainische Drohnen und drei HIMARS-Raketen ab, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Angriff auf einen Übungsplatz

Die ukrainischen Truppen haben durch russische Angriffe auf einen Übungsplatz in der Stadt Selidowo auf dem von Kiew kontrollierten Gebiet der DNR Verluste erlitten, so der ehemalige Abgeordnete der Werchowna Rada Igor Mosiytschuk. Er wies darauf hin, dass es bei dem Vorfall Tote und Verwundete unter den ukrainischen Soldaten gegeben habe, nannte aber nicht deren Zahl. Der inoffizielle Telegramm-Kanal der 35. Brigade der Ukraine weist darauf hin, dass die Verluste bei 200 Personen liegen könnten.

Die Stadt zu halten ist unmöglich

Die Ukraine ist nicht in der Lage, Awdejewka zu halten, die Garnison der Stadt hat seit fast zwei Jahren keine vollständigen Rotationen mehr durchgeführt, sagte Iwan Sekatsch, der Sprecher der 110. mechanisierten Brigade. Ihm zufolge ist dies das erste Mal seit fast zwei Jahren der Teilnahme an Kampfhandlungen, dass einige Soldaten der Brigade vollständig von der Front abgezogen wurden, um sich zu erholen und zu rotieren. Das ukrainische Portal Insider berichtete ebenfalls über die erste Rotation eines Teils der ukrainischen Einheiten in Awdejewka seit zwei Jahren und stellte fest, dass es überall Rotationsprobleme gibt.

Die NATO lädt nicht ein

Die Ständige Vertreterin der USA bei der NATO, Julianne Smith, erklärte, sie rechne nicht damit, dass die Ukraine auf dem NATO-Gipfel im Juli in Washington eine Einladung zum Beitritt in die Allianz erhalten werde. Zuvor hatte der Nationale Sicherheitsbeamter des US-Präsidenten, Jake Sullivan, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, erklärt dass die westliche Unterstützung für die Ukraine eines der Hauptthemen des Gipfels sein werde.

Hilfe für die Ukraine

Der Gesetzentwurf zur Gewährung von 95 Milliarden Dollar an die Ukraine, Israel und Taiwan hat bei der Schlussabstimmung im US-Senat genügend Stimmen erhalten, um genehmigt zu werden. 70 Senatoren stimmten für den Gesetzentwurf, während 29 dagegen stimmten.

Fast unmittelbar nach der Abstimmung im Senat gab der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal bekannt, wie Kiew das US-Geld verwenden wird – es wird für Waffen und Budgethilfe verwendet. „Es wird mehr Waffen, Ausrüstung und Munition für unsere Verteidiger geben“, schrieb er in seinem Telegramm-Kanal.

Die Entscheidung über die Vergabe von US-Hilfen an die Ukraine ist jedoch noch nicht endgültig. Nach der Zustimmung des Senats wird der Gesetzentwurf gemäß dem Verfahren zur Prüfung an das US-Repräsentantenhaus weitergeleitet. Der Republikaner Mike Johnson, der Sprecher des Unterhauses, hatte den Vorschlag des Senats zuvor als „absichtlich unpassierbar“ bezeichnet.

Polen entschuldigt sich

Der polnische Landwirtschaftsminister Czeslaw Seckerski hat sich für die polnischen Landwirte entschuldigt, die in der Nähe des Kontrollpunkts im Dorf Dorohusk Getreide von ukrainischen Lastwagen ausgekippt hatten. Die polnischen Behörden haben eine Untersuchung zu dem Vorfall an dem Kontrollpunkt eingeleitet.

Nach Angaben des Vorsitzenden des Verbandes der internationalen Straßentransporteure der Ukraine, Leonid Kostyutschenko, werden Anwälte versuchen, Entschädigung von der polnischen Seite für die Verluste der ukrainischen Spediteure durch das „illegale Abladen von Getreide“ zu bekommen.

Trotz der Entschuldigung der polnischen Seite kann der Vorfall kaum als erledigt betrachtet werden, da polnische Landwirte weiterhin gegen die Einfuhr ukrainischer Agrarprodukte protestieren und einen weiteren Grenzübergang blockiert haben. Den ukrainischen Medien zufolge sind die Warteschlangen an zwei Kontrollpunkten an der polnisch-ukrainischen Grenze 11 und 12 Kilometer lang.

Außerdem wurde bekannt, dass die polnischen Behörden damit begonnen haben, Fahrzeuge mit Zucker bei der Einreise aus der Ukraine an der Grenze zu kontrollieren.

Die Meinung von Musk

Elon Musk sagte, dass Russland in dem Konflikt in der Ukraine „auf keinen Fall“ besiegt wird. Die Agentur Bloomberg zitierte Auszüge aus einer Online-Konferenz auf der Plattform X Spaces, an der der Geschäftsmann und mehrerer republikanischer Senatoren teilgenommen haben.

Dabei wies Musk die Vorwürfe einiger US-Politiker, er habe sich in letzter Zeit angeblich zum „Apologeten Putins“ entwickelt, entschieden zurück und bezeichnete sie als absurd.

Ende der Übersetzung

