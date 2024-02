Die USA haben eine von Putin vorgeschlagene Waffenruhe in der Ukraine abgelehnt

Bericht von Reuters

Laut Reuters hat die US-Regierung einen von Putin angebotenen Waffenvorstand entlang der bestehenden Kontaktlinie abgelehnt. Die US-Regierung will den Krieg gegen Russland weiterführen.

Analysten in aller Welt versuchen zu verstehen, was die Pläne der Entscheidungsträger auf beiden Seiten des Ukraine-Konfliktes sind. Meiner Ansicht nach sieht es vereinfacht gesagt so aus, dass Russland zu Gesprächen bereit ist, wobei ich allerdings daran zweifle, dass Russland zu allzu großen Zugeständnissen bereit ist, wie ich gerade erst ausgeführt habe.

Andererseits ist der Konflikt in der Ukraine für die Russen und die russischen Entscheidungsträger eine gigantische Tragödie, denn sie sehen die Ukrainer als Brudervolk oder sogar als Teil des russischen Volkes an und sprechen daher von einem „Bürgerkrieg“. Das wird im Westen, wo man darauf besteht, dass die Ukrainer ein vollkommen von den Russen getrenntes Volk seien, heftig bestritten, was aber nichts daran ändert, dass man es in Russland so sieht. Daher kann es natürlich sein, dass manche in der russischen Führung auch zu Kompromissen bereit sind, wenn nur der Bruder- oder Bürgerkrieg endlich endet.

In den USA ist man weitaus kriegerischer eingestellt. Ich habe letztes Jahr ausführlich über das RAND-Papier vom Januar 2023 berichtet, das inzwischen umgesetzt wurde. RAND wollte, dass sich die USA aus dem teuren Konflikt zurückziehen, weil sie ihre strategischen Ziele in der Ukraine nicht mehr erreichen können, aber hohe Kosten zu tragen haben. Das ist derzeit der Fall, denn die USA haben sich aus der finanziellen und militärischen Ukraine-Hilfe zurückgezogen.

Allerdings wollen die Entscheidungsträger in den USA Russland weiterhin schwächen, weshalb es der US-Regierung gefallen dürfte, dass die EU nun im Rahmen ihrer Möglichkeiten einspringt, um den Konflikt mit Russland zu verlängern. An einem Ende der Kämpfe in der Ukraine ist die US-Regierung offensichtlich nicht interessiert.

Der Streit zwischen der Biden-Regierung, die die Ukraine weiterhin unterstützen will, und den US-Republikanern, die das nicht wollen, macht die Sache allerdings etwas komplizierter. Der Streit dürfte weiterhin verhindern, dass die USA der Ukraine Hilfen schicken und er könnte von Bedeutung sein, sollte Ende des Jahres ein Republikaner die Präsidentschaftswahlen gewinnen.

Nun hat Reuters eine Meldung veröffentlicht, die – wenn sie der Wahrheit entspricht – ein neues Licht auf die Prozesse hinter den Kulissen wirft. Laut Reuters hat der russische Präsident Putin den USA einen Waffenstillstand in der Ukraine entlang der bestehenden Frontlinie vorgeschlagen. Putin wollte das Blutvergießen anscheinend beenden und war vielleicht sogar zu weit mehr Zugeständnissen bereit, als ich in meinen Analysen vermute.

Die US-Regierung hat das jedoch laut Reuters abgelehnt, sie will den Krieg fortsetzen, wobei sie sich dahinter versteckt, dass sie keine Gespräche mit Russland führen möchte, bei denen die Ukraine nicht mit am Tisch sitzt. Da Washington für Kiew alle Entscheidungen trifft, wie der Streit um die Entlassung des ukrainischen Oberbefehlshabers Saluzhy, die erst nach grünem Licht aus den USA erfolgen konnte, gerade gezeigt hat, ist das offensichtlich eine vorgeschobene Ausrede.

Zur Information übersetze ich die Reuters-Meldung komplett.

Beginn der Übersetzung:

Exklusiv: Putins Vorschlag für eine Waffenruhe in der Ukraine von den USA abgelehnt, sagen Quellen

Der Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin für einen Waffenstillstand in der Ukraine, um den Krieg einzufrieren, wurde von den USA nach Kontakten zwischen Vermittlern abgelehnt, so drei russische Quellen mit Kenntnis der Gespräche gegenüber Reuters.

Das Scheitern von Putins Ansatz läutet das dritte Jahr des tödlichsten Konflikts in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ein und zeigt, wie weit die beiden größten Atommächte der Welt noch voneinander entfernt sind.

Eine US-Quelle dementierte, dass es einen offiziellen Kontakt gegeben habe, und sagte, Washington werde sich nicht auf Gespräche einlassen, die die Ukraine nicht einbeziehen.

Putin habe Washington 2023 öffentlich und privat über Mittelsmänner, unter anderem über Moskaus arabische Partner im Nahen Osten, signalisiert, dass er bereit sei, einen Waffenstillstand in der Ukraine in Betracht zu ziehen, so die russischen Quellen.

Putin schlug vor, den Konflikt an den derzeitigen Grenzen einzufrieren, und war nicht bereit, einen Teil des von Russland kontrollierten ukrainischen Territoriums abzutreten, aber das Signal bot das, was einige im Kreml als den besten Weg zu irgendeiner Art von Frieden ansahen.

„Die Kontakte mit den Amerikanern führten zu nichts“, sagte eine hochrangige russische Quelle, die über die Gespräche Ende 2023 und Anfang 2024 informiert war, gegenüber Reuters, wobei die Anonymität aufgrund der sensiblen Situation gewahrt blieb.

Eine zweite russische Quelle, die mit den Kontakten vertraut ist, erklärte gegenüber Reuters, dass die Amerikaner Moskau über die Vermittler mitteilten, dass sie einen möglichen Waffenstillstand nicht ohne die Beteiligung der Ukraine diskutieren würden, so dass die Kontakte scheiterten.

Eine dritte Quelle, die mit den Gesprächen vertraut ist, sagte: „Alles ist mit den Amerikanern gescheitert.“ Die Quelle sagte, dass die Amerikaner die Ukraine nicht unter Druck setzen wollten.

Über das Ausmaß der Kontakte – und ihr Scheitern – wurde bisher nicht berichtet.

US-Präsident Joe Biden drängt den Kongress seit Monaten, mehr Hilfe für die Ukraine zu bewilligen, stößt dabei aber auf den Widerstand von Verbündeten des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.

Der Kreml, das Weiße Haus, das US-Außenministerium und die Central Intelligence Agency (CIA) lehnten alle eine Stellungnahme ab.

DIE USA SAGEN, ES GÄBE „KEINEN KANAL“

Putin schickte im Februar 2022 Tausende von Truppen in die Ukraine und löste damit nach acht Jahren Konflikt in der Ostukraine einen vollen Krieg zwischen ukrainischen Streitkräften auf der einen Seite und prorussischen Ukrainern und russischen Stellvertretern auf der anderen Seite aus.

Die Ukraine sagt, sie kämpfe um ihre Existenz, und der Westen sieht in Putins Einmarsch eine imperiale Landnahme, die die internationale Ordnung nach dem Kalten Krieg in Frage stellt.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensy sagt, er werde niemals eine russische Kontrolle über ukrainisches Land akzeptieren. Er hat jegliche Kontakte zu Russland verboten.

Ein US-Beamter, der in Washington unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, dass die USA keine Gespräche über einen Kanal mit Russland geführt hätten und dass Washington konsequent darauf geachtet habe, der Ukraine nicht in den Rücken zu fallen.

Der US-Beamte sagte, dass es offenbar inoffizielle „Track II“-Gespräche unter Russen gegeben habe, die nicht der Regierung angehörten, dass die USA aber nicht daran beteiligt gewesen seien.

Der US-Beamte sagte, dass Putins Vorschlag, basierend auf dem, was öffentlich berichtet wurde, unverändert gegenüber früheren Forderungen sei, dass Russland ukrainisches Territorium behalte. Der Beamte deutete an, dass in Moskau offenbar Frustration darüber herrsche, dass Washington sich wiederholt geweigert habe, den Vorschlag zu akzeptieren.

Putin sagte dem US-Talkshow-Moderator Tucker Carlson letzte Woche, Russland sei zum „Dialog“ bereit.

KONTAKTE

Den drei russischen Quellen zufolge trafen sich die Vermittler Ende 2023 in der Türkei.

Eine vierte diplomatische Quelle sagte, dass es auf russische Initiative hin inoffizielle Kontakte zwischen Russland und den USA über Vermittler gegeben habe, die aber offenbar zu nichts geführt hätten.

Der US-Beamte sagte, er wisse nichts von inoffiziellen Kontakten über Mittelsmänner.

Drei russischen Quellen zufolge wurde Putins Signal nach Washington weitergeleitet, wo sich hochrangige US-Beamte, darunter der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, der Direktor der CIA, Bill Burns, und der US-Außenminister Antony Blinken trafen.

Die Idee war, dass Sullivan mit Putins außenpolitischem Berater Juri Uschakow sprechen und die nächsten Schritte festlegen sollte, so eine der russischen Quellen.

Doch als der Anruf im Januar kam, sagte Sullivan zu Uschakow, Washington sei bereit, über andere Aspekte der Beziehungen zu sprechen, aber nicht über einen Waffenstillstand ohne die Ukraine, so eine der russischen Quellen.

Der US-Beamte lehnte es ab, sich zu Einzelheiten von Sullivans angeblichen Anrufen zu äußern, oder ob ein solches Gespräch mit Uschakow stattgefunden hat.

PUTIN „BEREIT, WEITER ZU KÄMPFEN“

Eine der russischen Quellen äußerte ihre Enttäuschung über das Beharren Washingtons, die Ukraine nicht zu Gesprächen zu drängen, da die USA den Krieg mitfinanzierten.

„Putin sagte: ‚Ich wusste, dass sie nichts tun würden'“, so eine weitere russische Quelle. „Sie haben die Wurzel der Kontakte abgeschnitten, deren Aufbau zwei Monate lang gedauert hat.“

Eine andere russische Quelle sagte, die USA schienen nicht zu glauben, dass Putin aufrichtig sei.

„Die Amerikaner haben nicht geglaubt, dass Putin ernsthaft an einem Waffenstillstand interessiert ist, aber er war und ist bereit, über einen Waffenstillstand zu sprechen. Er ist bereit, über einen Waffenstillstand zu sprechen. Aber Putin ist auch bereit, so lange weiterzukämpfen, wie es nötig ist – und Russland kann so lange kämpfen, wie es nötig ist“, sagte die russische Quelle.

Der Kreml sieht wenig Sinn in weiteren Kontakten mit den USA in dieser Frage, so die russische Quelle, so dass der Krieg weitergehen wird.

Ende der Übersetzung

