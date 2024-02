Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 19. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 19. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Die Ukrainer trauen dem Fernsehen nicht, die USA wollen Raketen liefern: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Immer weniger Ukrainer vertrauen dem einheitlichen Nachrichtensender, so das Ergebnis einer Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie. Grund für die Beschwerden der Bevölkerung sind unter anderem die unerfüllten optimistischen Prognosen über den Verlauf der Kampfhandlungen.

Das russische Militär hat neue Daten über die Verletzung der Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens durch die Ukraine und die USA gemeldet. Vor diesem Hintergrund neigt die US-Regierung dazu, Kiew ATACMS-Raketen mit größerer Reichweite für Angriffe auf abgelegene Gebiete der Krim auszuhändigen, berichtete NBC News unter Berufung auf Quellen.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Das russische Militär hat im Laufe des Tages neun Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka, sechs Angriffe bei Kupjansk, vier Angriffe bei Donezk und einen Angriff südlich von Donezk abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Der Gegner verlor in allen Abschnitten, einschließlich Cherson, bis zu 1.065 Kämpfer, fügte das Ministerium hinzu.

Russische Luftabwehr zerstörte im Laufe des Tages 96 ukrainische Drohnen sowie zwei HIMARS-Raketen. Operativ-taktische Flugzeuge, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte zerstörten französische SAMP-T-Flugabwehrsysteme und trafen Soldaten und militärische Ausrüstung in 138 Gebieten, sagte das russische Verteidigungsministerium.

Verstoß gegen die Konvention

Die ukrainischen Streitkräfte hätten wiederholt Giftstoffe gegen russische Soldaten eingesetzt, sagte Generalleutnant Igor Kirillow, Leiter der ABC-Abwehrtruppen der russischen Streitkräfte. Er wies darauf hin, dass alle dem russischen Verteidigungsministerium vorliegenden Dokumente, die die Verstöße der Ukraine und der USA gegen die Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens bestätigen, dem russischen Ermittlungskomitee zur Verfahrensentscheidung vorgelegt wurden.

Bei einem Briefing über die Verstöße der USA und der Ukraine gegen die Bestimmungen des Übereinkommens verwies Kirillow auf Fälle von Verstößen Washingtons gegen die Bestimmungen des Übereinkommens und stellte fest, dass Russland im Grunde aus dem Exekutivrat der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) „verdrängt“ und durch die Ukraine, Polen und Litauen ersetzt wurde, die nie über eigene chemische Waffen verfügt haben. So haben die USA die OPCW in eine kontrollierte Plattform verwandelt, um Rechnungen mit unerwünschten Ländern zu begleichen.

Raketen im Gespräch

Die US-Regierung tendiert dazu, Kiew ATACMS-Raketen mit größerer Reichweite für Angriffe auf abgelegene Gebiete der Krim zu liefern, berichtet NBC News unter Berufung auf Quellen. Die USA haben Ende letzten Jahres damit begonnen, der Ukraine taktische Raketensysteme der Armee, so genannte ATACMS, zu liefern, bisher wurden jedoch nur ältere Systeme mit begrenzter Reichweite geliefert.

Nach Angaben des Fernsehsenders sind die Aussichten für die Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine „aufgrund des Widerstands des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seiner republikanischen Verbündeten im Kongress“ ungewiss. Beamte des Pentagons erklärten gegenüber NBC News, dass die USA nur über einen begrenzten Vorrat an ATACMS verfügen, so dass es unwahrscheinlich ist, dass Washington die Raketen nach Kiew schickt, wenn es kein Geld für die Aufstockung seines eigenen Arsenals hat. Sollte der Kongress jedoch eine Aufstockung der Mittel für die Ukraine genehmigen, könnten die USA ATACMS-Systeme mit größerer Reichweite in eines ihrer nächsten Militärhilfepakete aufnehmen.

Die EU überredet Polen

Die EU-Kommission drängt die polnischen Sicherheitskräfte, dafür zu sorgen, dass ukrainische Waren die Grenze passieren können, wo sie von polnischen Bauern blockiert werden, sagte EU-Sprecher Olof Gill. „Wir haben immer deutlich gemacht, dass friedliche Demonstrationen zu den Grundrechten in der EU gehören. Die EU-Kommission hat jedoch wiederholt darauf hingewiesen, dass Gewalt keinen Platz hat und die nationalen Regierungen für die Gewährleistung von Recht und Ordnung verantwortlich sind. Daher müssen die nationalen Behörden [in Polen] die Rechte der Passagiere und den freien Warentransport sicherstellen, der für die Lieferketten des EU-Binnenmarktes von zentraler Bedeutung ist“, sagte er.

Derzeit sind alle sechs Kontrollpunkte auf der polnischen Seite der Grenze blockiert. Zuvor hatten ukrainische Autofahrer, die wegen der blockierten Kontrollpunkte in Polen festsaßen, die Autobahn in der Nähe des Kontrollpunkts „Jagodyn – Dorohusk“ als Zeichen des Protests blockiert.

Tele-Marathon des Misstrauens

Immer weniger Ukrainer vertrauen dem einheitlichen Nachrichten-Tele-Marathon. Er wurde im Februar 2022 in der Ukraine eingeführt und ist eine kombinierte Sendung mehrerer ukrainischer Fernsehsender. An den Sendungen nehmen hauptsächlich Politiker und Beamte teil, die dem Präsidenten Wladimir Selensky treu ergeben sind, während die Opposition faktisch von den Sendungen ausgeschlossen ist. Die unerfüllten optimistischen Prognosen über den Verlauf der Kampfhandlungen stoßen in der Öffentlichkeit ebenfalls auf Kritik.

Laut einer Umfrage des Kiewer Internationalen Instituts für Soziologie ist der Anteil der Ukrainer, die dem Tele-Marathon nicht vertrauen, auf 47 Prozent gestiegen. Die Zahl derjenigen, die dem Tele-Marathon vertrauen, ist auf 36 Prozent gesunken, was den niedrigsten Wert während des Tele-Marathons darstellt.

Die Gegner der Regierung verweisen auf die hohen Ausgaben für den Tele-Marathon und bezeichnen ihn als eine Form der Zensur.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen