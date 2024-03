Der Verfall und der Wiederaufbau der russischen Armee

Teil 9 der Artikelserie über die 90er

Hier veröffentliche ich eine Artikelserie über die 90er Jahre in Russland, weil in Deutschland viele Menschen wissen gar nicht wissen, was die 90er Jahre für Russland bedeutet haben.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine Artikelserie über die 90er Jahre in Russland veröffentlicht, die ich hier auf Deutsch veröffentlichen werde. Der Grund dafür ist, dass viele Deutsche nicht wissen, wie die 90er Jahre in Russland tatsächlich waren und wie die Menschen und das Land gelitten haben.

Hier veröffentliche ich einen Artikel über den Verfall der russischen Armee und ihren anschließenden Wiederaufbau. Es wird es täglich zwei Artikel geben, die die Zeit überbrücken sollen, während ich als Wahlbeobachter unterwegs bin und nur wenig Zeit zum Schreiben haben werde.

Russland in den 90er Jahren: die Armee am Rande des Zusammenbruchs

Der Zusammenbruch der UdSSR und die darauf folgende Krise brachten die Streitkräfte des Landes an den Rand einer Katastrophe

Unerfüllte Hoffnungen

Die tiefe Systemkrise, in der sich die Sowjetunion seit Mitte der 1980er Jahre befand, endete mit der Auflösung des Landes und dem Entstehen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Mit dem Ende der Sowjetunion verschwand auch die Sowjetarmee.

Mit dem Ausbruch der Krise wurden die objektiven Voraussetzungen für Reformen der Streitkräfte geschaffen. Die außen- und innenpolitische Landschaft veränderte sich rasch. Im Jahr 1985 wurde Michail Gorbatschow Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern verkündete der energische Reformer eine Politik des „neuen politischen Denkens“, was eine Ablehnung der Konfrontation mit den Ländern des kapitalistischen Lagers und einen Abrüstungskurs bedeutete. Im gleichen Zeitraum wurden internationale Verträge über die Verringerung der konventionellen und nuklearen Waffen unterzeichnet.

Die UdSSR rechnete nicht mehr mit einem Großangriff durch eine Koalition westlicher Länder. Daher konnte die Militärdoktrin nun ausschließlich defensiv ausgerichtet sein. Gleichzeitig wurde es notwendig, die Konzepte für den Einsatz der Streitkräfte der Verbündeten des Warschauer Paktes zu überarbeiten. Das 1987 in Berlin vom Politischen Konsultativausschuss der Alliierten verabschiedete Dokument zeigte die Bereitschaft, den Warschauer Pakt bei gleichzeitiger Auflösung des NATO-Blocks zu beenden. Doch in den osteuropäischen Ländern bahnten sich bereits Veränderungen an; 1990, nach der Wiedervereinigung Deutschlands, trat die DDR, in der die UdSSR zu diesem Zeitpunkt eine Truppengruppe von über 300.000 Soldaten, 7.700 Panzern und operativ-taktische Raketen unterhielt, aus dem Vertrag aus.

Der Warschauer Pakt hörte 1991 auf zu existieren, als die Teilnehmer die Budapester Erklärung veröffentlichten. „Sie bezieht sich sowohl auf die Charta von Paris, die ‚eine neue Ära der Demokratie, des Friedens und der Einheit in Europa‘ proklamierte, als auch auf die Grundsätze der Helsinki-Akte, auf den ‚Übergang von blockbasierten zu gesamteuropäischen Sicherheitsstrukturen‘ und auf die Tatsache, dass ‚die Länder Europas sich von dem Erbe der Vergangenheit befreien, das mit der Ära der Konfrontation und der Teilung des Kontinents verbunden ist'“, schrieb Alexej Gromyko, Direktor des Europa-Instituts an der Russischen Akademie der Wissenschaften. „Betrachtet man die weitere Geschichte, so stellt sich heraus, dass nur die Länder des Warschauer Paktes versuchten, sich von dem schlechten Erbe zu befreien und an die Idee der gesamteuropäischen Sicherheit glaubten. Doch auch sie selbst, mit Ausnahme Russlands, warfen all diese gut gemeinten Slogans schließlich auf den Müllhaufen und traten dem einzigen Militärblock bei, der aus der Zeit des Kalten Krieges übrig geblieben war – der NATO“.

Rückzug auf unvorbereitete Positionen

Angesichts der veränderten geopolitischen Lage Ende der 1980er Jahre beschloss die Sowjetunion, ihre Streitkräfte erheblich zu reduzieren, ihr Militärkontingent aus Afghanistan abzuziehen sowie Truppen und taktische Nuklearwaffen aus den Gebieten der verbündeten Länder abzuziehen.

Ende 1991 zählte die sowjetische Armee 3,7 bis 3,8 Millionen Mann, ohne das zivile Personal. Als der russische Präsident Boris Jelzin im Mai 1992 den Erlass „Über die Aufstellung der Streitkräfte der Russischen Föderation“ unterzeichnete, wurde die Armee bereits auf 2,5-2,8 Millionen Mann geschätzt. Der Erlass sah eine weitere „Reduzierung der Zahl und der Kampfzusammensetzung der Streitkräfte der Russischen Föderation sowie der Unterhaltskosten unter Berücksichtigung eines schrittweisen Übergangs zu einer Berufsarmee“ vor. Gleichzeitig sollte das Verteidigungsministerium Maßnahmen für den sozialen und rechtlichen Schutz der entlassenen Militärangehörigen entwickeln.

„Zunächst lief die Militärreform im Wesentlichen auf eine einfache Reduzierung der Streitkräfte der UdSSR und insbesondere der Bodentruppen hinaus“, heißt es auf der Website des russischen Verteidigungsministeriums. „So wurde ihr Personal beispielsweise von 1989 bis 1997 um mehr als 1.100.000 Soldaten reduziert“.

Der Mitte der 1990er Jahre begonnene Übergang zu einer Berufssarmee wurde durch das Fehlen einer soliden finanziellen und wirtschaftlichen Grundlage für derartige Umgestaltungen verlangsamt.

Wirtschaft vs. Armee

Eines der Hauptprobleme, unter denen die Armee zu leiden hatte, war die schwierige wirtschaftliche Lage in Russland: die Politik der „Schocktherapie“, die Hyperinflation und der Rückgang des BIP des Landes um 14,5 Prozent allein im Jahr 1992 (insgesamt sank das Bruttoinlandsprodukt in der Russischen Föderation in den 90er Jahren um etwa die Hälfte des Wertes von 1991). Infolgedessen wurden nicht nur die Forderungen des Verteidigungsministeriums nicht erfüllt, sondern auch die im föderalen Haushalt hinterlegten Beträge nicht vollständig genutzt. So wurden beispielsweise 1994 nur 45 Prozent des Bedarfs des Verteidigungsministeriums im Haushalt genehmigt, während 30 Prozent finanziert wurden. Die Höhe der Mittelzuweisungen für die Landesverteidigung ging im Laufe des Jahrzehnts zurück und betrug 1998 nur noch ein Drittel des Niveaus von 1992 (in Preisen von 1992). Die Situation wurde durch den Zahlungsausfall von 1998 noch verschärft: Zu diesem Zeitpunkt erreichte die Auslandsverschuldung des Landes 40 Prozent des BIP, 30 Prozent der Ausgaben des Bundeshaushalts wurden für den Schuldendienst aufgewendet, und die jährliche Inflation betrug 84 Prozent.

Der rasche Rückzug aus den ehemaligen Verbündeten des Warschauer Paktes war mit vielen Problemen verbunden. Der Militärexperte, Oberst a.D. Wiktor Litowkin, vertrat die Meinung, dass keine andere Armee der Welt jemals eine so gewaltige Aufgabe in kürzester Zeit bewältigt habe. In dreieinhalb Jahren sollten allein aus Deutschland 5.000 Panzer, 10.000 gepanzerte Fahrzeuge und 2,5 Millionen Tonnen Fracht abgezogen werden. „Es muss betont werden, dass das zu einer Zeit geschah, als die Sowjetunion zusammengebrochen war, als nicht nur die Verbindungen zwischen den Republiken, sondern auch zwischen den Bahnhöfen unterbrochen waren, als es keine Zollposten gab, als überall, auch an den Grenzen, Chaos herrschte“, schrieb Litowkin.

Als die Sowjetunion Deutschland verließ, hinterließ sie eine entwickelte Infrastruktur, die neben Kasernen, Militärparks und Militärlagern auch Wohnstädte von europäischer Qualität, Handelsnetze, Krankenhäuser, Schulen, Pionierlager, Sanatorien, Fernsehzentren, Offiziershäuser, Heizungshäuser und andere Einrichtungen umfasste – 21.000 Gebäude in 777 Städten mit einem Gesamtwert von bis zu 28 Milliarden Dollar.

Helmut Kohl, Bundeskanzler der BRD, erinnerte daran, dass die Sowjetunion „hundert Milliarden“ für geopolitische Zugeständnisse in Bezug auf Ostdeutschland hätte verlangen können, aber die beiden deutschen Staaten haben sich „für den Preis eines Brötchens“ wiedervereinigt.

„Der Abzug der Truppen aus Osteuropa und ihre Verlegung auf russisches Territorium war eindeutig schlecht durchdacht“, so Nikolaj Makarow, ehemaliger Generalstabschef der russischen Streitkräfte, in seinem Buch „Armee an der Bruchlinie“. „Menschen und Ausrüstung wurden abgezogen, neue Garnisonen wurden auf dem freien Feld errichtet, und der Bau von Militärlagern begann. Fünf Jahre später kam jedoch die Anweisung, die Einheit aufzulösen. Man hat es geschafft, eine Menge finanzieller Mittel in den Aufbau der Truppen und die Schaffung der entsprechenden Infrastruktur zu investieren – und alles war umsonst.“ Makarow stellte fest, dass die aufgelösten Einheiten die kampfbereitesten waren, was die Verteidigungsfähigkeit des Landes beeinträchtigte.

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde die ehemals einheitliche Armee auf die ehemaligen Sowjetrepubliken aufgeteilt, die damit ausgerüstete Militärlager, Bildungseinrichtungen, Flugplätze, Lagerhäuser, Stützpunkte, Ausrüstung, Waffen und Munition erhielten. Auf ihrer Grundlage schufen die neu gebildeten Staaten nationale Streitkräfte.

Ein weiteres Problem war das plötzliche Auftauchen neuer, nuklear bewaffneter Staaten im postsowjetischen Raum. Am 1. Januar 1992 verfügte Russland auf seinem Territorium nur noch über 73 Prozent der Abschussrampen der Strategischen Raketentruppen der UdSSR. Die Ukraine erbte von der Sowjetunion 176 Silo-Raketenwerfer, und was die Anzahl der nuklearen Sprengköpfe anbelangt, wurde das Land innerhalb seiner neuen Grenzen zum drittgrößten der Welt nach den USA und Russland. Die Strategischen Raketentruppen waren auch in Weißrussland und Kasachstan stationiert. Nach schwierigen Verhandlungen wurden die Atomwaffen in die Russische Föderation verlegt.

Die eigentliche Schlacht entbrannte um die Schwarzmeerflotte, die die Ukraine nach ihrer Unabhängigkeitserklärung (noch vor der Unterzeichnung der Belowescher Vereinbarungen) als ihr Eigentum betrachtete. Der entsprechende Erlass wurde am 5. April 1992 vom ukrainischen Präsidenten Leonid Krawtschjuk unterzeichnet und klang wie ein Ultimatum: Die ehemalige Schwarzmeerflotte der UdSSR-Marine wurde Kiew überlassen, und die ukrainische Marine wurde auf ihrer Grundlage gegründet. Zuvor hatte Krawtschjuk ein Dokument unterzeichnet, in dem die Schwarzmeerflotte als Teil der strategischen Streitkräfte der GUS anerkannt wurde. Zwei Tage später erließ der russische Präsident Boris Jelzin einen gegenteiligen Erlass: Die Schwarzmeerflotte gehörte nun zu Russland. Die Länder nahmen Verhandlungen auf, die durch einseitige Aktionen der Ukraine erschwert wurden. So leistete beispielsweise im März 1992 ein Teil der Besatzung des modernen U-Boots B-871 „Alrossa“ den ukrainischen Eid. Die geplante Beschlagnahmung wurde von zwei Matrosen vereitelt, die sich im Batterieraum einschlossen und ankündigten, das Schiff in die Luft zu sprengen, wenn sie keine Verbindung mit dem Kommandanten erhielten. Im April 1994 beschlagnahmte die ukrainische Seite die 318. Division der Reserveschiffe der Schwarzmeerflotte in Odessa. Gleichzeitig degenerierte die Flotte, und die Matrosen wussten nicht, welchem Staat sie dienten. Erst 1997 konnten sich die Parteien über das Schicksal der Schwarzmeerflotte einigen.

Der widerspenstige Flugzeugträger

In Nikolajew befand sich die Schwarzmeerwerft, deren erste Werft unter Katharina der Großen gegründet wurde. Während der Sowjetzeit wurden dort alle sowjetischen Flugzeugträger gebaut. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine befand sich der schwere Flugzeugträger „Admiral der Sowjetflotte Kuznetsow“, der bereits der Nordflotte zugeteilt war und vor der Küste der Krim getestet wurde, im Schwarzen Meer. Im November 1991 sandte der damalige Vorsitzende der Werchowna Rada, Leonid Krawtschjuk, ein Telegramm an den Kommandanten des Schiffes, in dem er die Admiral Kusnetsow zum Eigentum der Ukraine erklärte und anordnete, dass sie auf der Reede von Sewastopol bleiben sollte. Am 1. Dezember traf Vizeadmiral Jury Ustimenko, stellvertretender Befehlshaber der Nordflotte, auf dem Schiff ein und befahl ihm, den Anker zu lichten und in die Meerenge des Schwarzen Meeres zu fahren. Gleichzeitig blieb ein Teil der Besatzung und der Luftflotte an der Küste. Man ging davon aus, dass die Matrosen den künftigen Einsatzort auf dem Landweg erreichen würden und die Flugzeuge „von alleine“ ankommen würden. Im Morgengrauen des nächsten Tages erreichte der riesige Kreuzer mit einer Verdrängung von 55.000 Tonnen den Bosporus. Es gab keine Erlaubnis für die Durchfahrt durch die Meerenge, aber auch kein kategorisches Verbot. Daher legte die türkische Seite keine Hindernisse in den Weg. Die Passage zum Polarkreis dauerte 27 Tage, die Seeleute wurden wie Helden empfangen. Später wurde der Kreuzer mehrfach modernisiert, sein Luftgeschwader flog Angriffe auf Terroristen in Syrien und führte 2016-2017 420 Kampfeinsätze durch. Im Jahr 2021 wurde die Schwarzmeerwerft, die an die Ukraine abgetreten und zuvor für bankrott erklärt worden war, liquidiert.

Wiktor Litowkin wies darauf hin, dass sich während des Abzugs der russischen Truppen aus dem Gebiet der ehemaligen DDR in den Medien eine regelrechte Anti-Armee-Propaganda entwickelte. „Es gab Geschichten über Schikanen, über ‚Datschen von Generälen, in denen Wehrpflichtige arbeiten‘, über ‚Korruption in der Armee‘, die es in der Gesellschaft nicht zu geben schien und nur in der Truppe existierte“, schrieb der Oberst a.D. und fügte hinzu, dass die Soldaten keine sechs Monatsgehälter, keine gesetzlich vorgeschriebenen Wohnungen und keine Abfindungen für diejenigen erhielten, die aus der Reserve ausschieden. „Wenn man sich das vor Augen führt, wird klar, warum die Armee sich zu zerstreuen und zu reduzieren begann“, erinnerte sich der Experte.

„In den zentralen Regionen des Landes gab es für die Ehefrau eine Möglichkeit, einen Job zu bekommen. Unter den Bedingungen, unter denen Offiziere monatelang nicht bezahlt wurden, lebten viele Offiziersfamilien nur von der Arbeit ihrer Ehefrauen. Es ist allgemein bekannt, dass eine Reinigungskraft in einem Geschäft oder einer Bank in jenen Jahren mehr verdiente als ein Offizier“, erinnert sich Nikolaj Makarow an die 1990er Jahre.

„Sie haben der Armee die Seele geraubt“

1988 trat der INF-Vertrag in Kraft, was eine Reduzierung der strategischen Raketentruppen zur Folge hatte. Die Sowjets begannen mit der Zerstörung von Raketensystemen, einschließlich des neuesten operativ-taktischen Oka-Komplexes, der formal nicht unter den Vertrag fiel, aber die sowjetische politische Führung beschloss, dies freiwillig zu tun.

„Nach der erfolgreichen Durchführung der ersten Serie von Starts von Pionier-Raketen [zu ihrer Entsorgung] in Transbaikalien kehrte ich mit gemischten Gefühlen nach Moskau zurück“, erinnert sich Generaloberst Georgy Malinowsky, stellvertretender Chef der russischen strategischen Raketentruppen für Operationen. „Einerseits freute ich mich über die hohe Zuverlässigkeit unserer Raketen, andererseits schämte ich mich für meinen Staat, der seine Macht leichtfertig aufs Spiel setzt. Der Beifall der amerikanischen Inspektoren schmerzt mein militärisches Ego noch immer. Mein ganzes bewusstes Leben lang habe ich daran gearbeitet, die Kampfbereitschaft der Streitkräfte zu stärken. Und jetzt werden meine Erfahrung und mein Wissen dazu benutzt, diese Macht zu schwächen, zu beseitigen. Ich konnte nicht mehr dienen und habe unter Verweis auf mein Alter einen Bericht mit der Bitte geschrieben, mich in den Ruhestand zu entlassen.“

„Unter den aus Deutschland abgezogenen Militäreinheiten waren 139 Gardeeinheiten, 127 trugen Ehrentitel, 214 wurden mit den höchsten Auszeichnungen des Vaterlandes bedacht“, erinnerte sich Wiktor Litowkin. „Bis zu dem Zeitpunkt, als die Leitung des Verteidigungsministeriums von Sergej Schoigu übernommen wurde, war niemandem klar, dass diese Ehrentitel, Fahnen und Orden zusammen mit den ruhmreichen Kampftraditionen feierlich an die Militäreinheiten in den europäischen und östlichen Teilen Russlands übergeben werden könnten, die keine hatten. <…> Es ist wahrscheinlich für einige Zivilisten schwer zu verstehen, aber sie haben der Armee die Seele geraubt. Denn für einen echten Offizier und Soldaten gibt es nichts Heiligeres als den Stolz auf seine verherrlichte Einheit, die Bereitschaft, sich des Ruhmes und der Leistung seiner Kameraden würdig zu erweisen…“

Trotz aller Probleme führten russische Soldaten weiterhin ehrenhaft friedenserhaltende Missionen sowohl im postsowjetischen Raum als auch außerhalb der ehemaligen Sowjetunion durch. Aufgrund der Unterbesetzung der Einheiten wurden während der Operation zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in Tschetschenien 1994-1996 kombinierte Einheiten eingesetzt, die aus den kampfbereitesten Einheiten rekrutiert wurden.

„Anfang der 2000er Jahre hatten die Streitkräfte in ihrer Entwicklung einen kritischen Punkt erreicht, über den hinaus die Gefahr des drohenden Zusammenbruchs sichtbar war“, schrieb Nikolaj Makarow. „Das konstruktive Potenzial des sowjetischen Erbes war faktisch erschöpft, was blieb, waren vor allem Probleme, die wie ein Schneeball wuchsen und wie eine Lawine drohten, uns zu überrollen. Entscheidende Veränderungen waren nötig. Wir mussten handeln.“

Eine neue Seite der Geschichte

In den 2000er Jahren begann sich die Situation zum Besseren zu wenden. Dank der Wirtschaftsreformen stabilisierte sich die finanzielle Lage des Landes, und die Streitkräfte begannen eine umfassende Umgestaltung. Die Anti-Terror-Operation in Tschetschenien, mit der Wladimir Putin im Jahr 2000 die Macht im Land übernahm, endete mit dem Sieg der föderalen Streitkräfte. Im April 2000 wurde die Militärdoktrin Russlands – die erste, die veröffentlicht wurde – angenommen. Darin wurden mögliche Gebietsansprüche von Nachbarn, die Einmischung in innere Angelegenheiten, Versuche, Russlands Interessen in internationalen Sicherheitsfragen zu ignorieren oder zu verletzen, die Ausdehnung von Militärblöcken, die Konzentration von Militärverbänden in der Nähe der Landesgrenzen und viele andere negative Trends, die sich in den folgenden Jahren noch verstärkten, als externe Bedrohungen für das Land bezeichnet.

Infolge der Armeereform hat sich die Struktur der Streitkräfte seit 2008 verändert (die Zahl der Armeen und Divisionen wurde reduziert, der Übergang zu Militärbrigaden wurde vollzogen, was die Entscheidungskette verkürzt hat). Die Armee, die Luftwaffe und die Marine wurden allmählich mit der neuesten Ausrüstung ausgestattet. Der Anteil moderner Waffen hat sich allein bei den Bodentruppen von 2012 bis 2020 vervierfacht, bei den strategischen Raketentruppen liegt dieser Indikator nun bei 88 Prozent.

Die Dauer des Wehrdienstes wurde von zwei Jahren auf anderthalb und später auf ein Jahr verkürzt.

Bereits Ende Februar 2000, weniger als zwei Monate nach seinem Amtsantritt als amtierender Präsident Russlands, nannte Wladimir Putin auf einer Tagung über die soziale Sicherheit der Soldaten deren soziale Probleme landesweit. „Jetzt bauen wir eine neue Armee auf. Verteidigungsminister Igor Sergejew, der Generalstab, die Spitzen der Streitkräfte und ich haben viel Zeit auf die Erörterung dieser Frage verwendet. Aber im Mittelpunkt dieses Problems muss natürlich der Mensch stehen – der Soldat, der Offizier, der General“, sagte er. Gemäß einer Reihe von Beschlüssen aus dem Jahr 2011 haben sich die Gehälter der Soldaten im Durchschnitt verdreifacht und werden weiterhin regelmäßig indexiert. Die Militärrenten wurden überarbeitet: 2012 stiegen sie im Durchschnitt um das 1,6-fache und übertrafen damit die durchschnittlichen Arbeitsrenten um 40 Prozent. Zwischen 2009 und 2011 erhielten 132.000 Militärfamilien eine Eigentumswohnung.

„Der Dienst in den Streitkräften ist wieder ehrenvoll geworden und Männer mit der Schulterklappe genießen nach wie vor das besondere Vertrauen und den Respekt der Bürger“, heißt es in dem Buch „Unzerstörbar und legendär“, das zum 100-jährigen Bestehen der Roten Armee erschienen ist.

