Totale Mobilmachung gefordert

Letzte Woche haben mehrere hochrangige Besucher aus dem Westen in Kiew gefordert, die Altersbegrenzung bei der Mobilmachung zu senken, um mehr Kanonenfutter an die Front zu schicken.

Letzte Woche gab es gleich von mehreren Leuten aus dem Westen die deutliche Aufforderung an Kiew, die Altersbegrenzung bei der Mobilmachung zu senken, um mehr Kanonenfutter an die Front zu schicken. Es wird inzwischen immer offener gesagt, dass Kiew bis zum letzten Ukrainer gegen Russland kämpfen soll. Der Westen behauptet, sich für die Ukraine einzusetzen, aber was für eine Ukraine soll übrig bleiben, wenn alle Ukrainer an der Front verheizt werden sollen?

Das russische Fernsehen hat am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick über die immer offeneren Forderungen aus dem Westen, die Ukrainer sollten zu Märtyrern werden, berichtet und ich habe den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Westen bietet den Ukrainern an, sich in der Rolle von Märtyrern zu versuchen

In Kiew protestierten junge Leute für den Krieg und einer sagte: „Wenn man zu Hause sitzt und sagt: ‚Na und?‘, wird nichts passieren. Dessen müssen wir uns bewusst sein.“

Sie haben keine Angst vor den Militärkommissaren, schließlich werden nur Männer über 27 an die Front rekrutiert, und diese Kids sind kaum 18 Jahre alt. Sie sind eine Mobilisierungsreserve im Wachstum. Der republikanische US-Senator Lindsey Graham, der Autor der Formel „Krieg bis zum letzten Ukrainer“, ist über diese Altersbeschränkung jedoch empört. Er verlangt, sie abzuschaffen – alle sollen eingezogen werden: „Sie werden nicht nur anfangen, Gebiete zu halten, sondern auch noch mehr Druck auf die Russen ausüben. Sie werden ATACMS-Raketen erhalten, um die verdammte Krimbrücke zu zerstören“, versprach Lindsey Graham bei einem Besuch in Kiew.

Washington macht keine Andeutungen mehr, sondern sagt es direkt: Es ist an der Zeit, die unentgeltliche Hilfe für Kiew durch Kredite oder Lend-Lease zu ersetzen. Das ist schließlich ein Geschäft, keine Wohltätigkeitsorganisation. Graham hat die neuen Bedingungen bereits mit Selensky besprochen: „Wir müssen es in Form von Krediten tun. Das wird eine neue Art der Geschäftsbeziehung sein“, erklärte der republikanische US-Senator.

In Kiew war man über die Idee der Republikaner empört, der Ukraine amerikanische Hilfe auf Kredit zu gewähren. Der ehemalige Infrastrukturminister Omeljan schlug vor, den USA mit Gas und anderen wertvollen Ressourcen aus Russland zu danken: „Wenn wir gewinnen, erhalten Sie Bezahlung in Form von russischem Öl, Gas, Diamanten und Pelzen. Wenn wir verlieren, wird es keine Frage des Geldes sein. Die Frage wird dann sein, wie der Westen überleben kann“, sagte Omeljan.

Hochrangige Besucher kamen die ganze Woche mit leeren Händen und guten Absichten nach Kiew. Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan versprach, dass die Ukraine bald alles haben würde.

Zum ersten Mal seit Beginn der Militäroperation kam auch eine Delegation von NATO-Militärs unter der Leitung von Admiral Bauer in die Hauptstadt. Er forderte, wie Lindsey Graham, dass mehr Kanonenfutter an die Front geliefert werden sollte: „Sie brauchen nicht nur Granaten, sondern auch Menschen, die die Toten und Verwundeten ersetzen. Und das bedeutet Mobilisierung. Ich verstehe, wie schwierig es ist, die Menschen in einer liberalen Demokratie zu überzeugen, aber ich sehe, dass sich was ändert“, sagte der Chef des NATO-Militärausschuss Rob Bauer.

Die Methoden zur Überzeugung – Razzien, Verfolgungsjagden, Entführungen – praktizieren die ukrainischen Militärkommissare jeden Tag und werden dabei immer aggressiver. Aus Poltawa, Czernowitz und der Region Sumy kommen brutale Videos.

Während die Ukrainer auf europäische Waffen und Munition warten, freuen sie sich über jedes europäische Almosen. Der frühere Präsident Poroschenko übergibt eine weitere Ladung in England gekaufter Militärlastwagen. Sie werden in örtlichen Werkstätten aufpoliert und zu mobilen Kontrollzentren für Drohnen gemacht. „Sehen Sie, wie sie aussehen. Ohne Karosserie, mit rostigen Tanks, ohne Batterien, aber mit zuverlässigen Motoren und Getrieben“, erzählt Poroschenko emotional.

Die Nachrichten aus Russland haben die mediale Tagesordnung im ukrainischen Fernsehen beherrscht. Nach dem Terroranschlag im Krokus kam es im offiziellen Kiew zu Aufruhr. Die Journalisten waren verwirrt. Zunächst wurde alles den russischen Geheimdiensten in die Schuhe geschoben, die sich „selbst in die Luft gesprengt haben“. Doch später wurde der Schwerpunkt verlagert und die Verantwortung auf den IS geschoben. „Halten wir fest: Die Ukraine hat mit diesen Aktionen absolut nichts zu tun“, sagte der Berater des Präsidialamtes Michail Podoljak.

Es gibt einen kleinen Fehler auf der großen Leinwand der Desinformation: Islamische Märtyrer töten sich normalerweise selbst. Aber diese Schützen zog es dorthin, wo man sie offensichtlich erwartet hat – in die Ukraine.

Da Kiew auf dem Schlachtfeld keine Erfolge erzielen konnte, entwickelt es sich immer mehr zu einem Terrorstaat, der Tag für Tag Zivilisten vernichtet und Städte beschießt.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen