Deutsche Behörden lassen russische Presseanfragen unbeantwortet

Kriegsbeteiligung

Dass hohe Bundeswehroffiziere einen Angriff auf die Krimbrücke und auch auf russische Munitionsdepots geplant haben, schlägt in Russland hohe Wellen. Russische Medien haben sich an deutsche Behörden gewandt, aber die ignorieren die russischen Presseanfragen.

Margarita Simonjan, der Chefredakteurin von RT, sind Tonbänder zugänglich gemacht worden, auf denen ein Gespräche zwischen deutschen Offizieren zu hören ist, die am 19. Februar einen Angriff auf die Krimbrücke mit Taurus-Raketen besprochen haben. Simonjan schrieb am Morgen um 9.00 Uhr russische Zeit (7.00 Uhr in Deutschland) auf Telegram:

„In diesem Zusammenhang richte ich eine offizielle Presseanfrage an den deutschen Botschafter, an das deutsche Außenministerium und an Scholz persönlich:

Wie ist das eigentlich zu verstehen? Ist es jetzt nicht an der Zeit, dass Russland Deutschland aktiv daran erinnert, wie Explosionen russischer Brücken das letzte Mal für Deutschland endeten?

Die Antwort möchte ich, wie bei allen Anfragen Ihrer Medien üblich, heute Mittag sehen.“

Das kenne ich von deutschen Medien ebenfalls zur Genüge: Wenn die eine Anfrage schicken, dann geben sie einem für die Beantwortung extrem wenig Zeit. Simonjan hat sich daher tatsächlich an deren Gepflogenheiten angepasst.

Es dürfte niemanden überraschen, dass Simonjan von keiner deutschen Stelle eine Antwort bekommen hat.

Kritische und unabhängige Medien in Deutschland?

Die Meldung müsste die deutschen Medien eigentlich interessieren, denn die deutschen Generäle haben offen über eine deutsche Beteiligung am Krieg gegen Russland gesprochen und dabei diskutiert, wie man diese verschleiern kann. Auch dass britische und US-amerikanische Kräfte an dem Krieg bereits beteiligt sind, haben sie offen gesagt.

Mehr noch: Auch Sympathien für Wehrmacht wurden offen bekundet. Und zwar von keinem geringeren als dem Inspekteur der Luftwaffe der Bundeswehr, Ingo Gerhartz, der in dem Gespräch bezüglich der technischen Schwierigkeiten beim Einsatz der Taurus in der Ukraine sagte:

„Wir führen jetzt einen Krieg, der viel modernere Technologie einsetzt als unsere gute alte Luftwaffe.“

Alleine die Tatsache, dass er offen sagte, „wir“ – also die Bundeswehr – „führen jetzt einen Krieg“ müssten die deutschen Medien eigentlich melden, aber das tun sie nicht.

Und weil die deutschen Medien aus jeder Sympathiebekundung einfacher Bundeswehrsoldaten für das Nazi-Regime einen riesigen Skandal machen, müssten in den deutschen Medien eigentlich schon Rücktrittsforderungen gegen Gerhartz veröffentlicht werden, wenn die Medien es mit ihrer Empörung über Nazi-Sympathisanten in Deutschland ernst meinen würden. Die Tatsache, dass die deutschen Medien das Thema komplett verschweigen, zeigt, wie verlogen sie sind, wenn sie wegen dem angeblichen Geheimtreffen in Potsdam wochenlang zu Demonstrationen gegen Rechts aufrufen, aber solche Aussagen nicht einmal erwähnen.

Ich habe bei einer Google-Suche unter dem Stichwort „Krimbrücke“ bisher keine einzige Meldung in deutschen Medien über das Gespräch gefunden. Nicht einmal eine Meldung nach dem Motto „Die russische Propaganda behauptet…“ haben die deutschen „Qualitätsmedien“ gebracht.

Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, hatte daher vollkommen recht, als sie knapp 40 Minuten nach der Veröffentlichung des erstens Posts von Simonjan auf Telegram schrieb:

„Ich frage mich, was Annalena Baerbock darüber denkt? Die deutsche Presse hat jetzt eine gute Gelegenheit, ihre Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen und Fragen zu stellen. Und unsere Presse hat ein dringendes Thema für Gespräche mit der deutschen Botschaft in Moskau.“

Was das Schweigen der deutschen Presse über ihre Unabhängigkeit aussagt, kann sich jeder selbst überlegen…

