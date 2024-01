Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Weihnachten, deutsche Raketen und das Wort des Jahres ist „Mobilmachung“: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Das vom offiziellen Kiew „abgesagte“ orthodoxe Weihnachtsfest wurde von Gemeindemitgliedern der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOC) gefeiert, während die Streitkräfte der Ukraine in der Festnacht ein Krankenhaus in Donezk beschossen.

Am ersten Wochenende des neuen Jahres forderten Vertreter der größten deutschen Parteien von der Regierung Scholz, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper mit großer Reichweite zu liefern, Dänemark erklärte, es habe die Lieferung der versprochenen F-16-Kampfjets an die Ukraine verzögert, und der Begriff „Mobilmachung“ wurde in der Ukraine zum Wort des Jahres 2023 gewählt.

Verlauf der Militäroperation

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums schlugen die russischen Truppen innerhalb von zwei Tagen acht ukrainische Angriffe bei Kupjansk und zwei Angriffe bei Donezk zurück.

Insgesamt verlor der Gegner in den vergangenen zwei Tagen bei Kupjansk, Krasnoliman, Donezk, südlich von Donezk, Cherson und Saporoschje bis zu 1.140 Kämpfer.

Die russische Luftabwehr schoss einen ukrainischen Mi-8-Hubschrauber, Su-25- und Su-27-Flugzeuge ab und zerstörte 67 Drohnen. Die russischen Streitkräfte beschossen Munitionsdepots in den Regionen Cherson und Nikolajew sowie südlich von Donezk.

Beschuss am ersten Weihnachtstag

Der Primas der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOC), Metropolit Onufry von Kiew, hielt am Sonntagabend einen Weihnachtsgottesdienst in der Agapit-Kirche des Kiewer Höhlenklosters.

In der Ukraine wird Weihnachten offiziell nicht am 7. Januar gefeiert. Am 25. Dezember feierten die schismatische orthodoxe Kirche der Ukraine und die ukrainische griechisch-katholische Kirche Weihnachten zum ersten Mal nach dem julianischen Kalender.

In der Weihnachtsnacht beschoss die Ukraine ein Krankenhaus im Leninsky-Bezirk von Donezk, wobei drei Patienten verletzt wurden, so Bürgermeister Alexej Kulemzin.

„Mobilmachung“ ist das Wort des Jahres

Das Online-Wörterbuch der modernen ukrainischen Sprache und Umgangssprache „Myslovo“ wählte den Begriff „Mobilmachung“ zum Wort des Jahres 2023. „Der Begriff stand das ganze Jahr über im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion, wobei das Interesse im Dezember am größten war, als die Regierung einen umstrittenen Gesetzentwurf zur Mobilmachung ins Parlament einbrachte“, heißt es dort.

Weitere Anwärter auf das Wort des Jahres waren „Gegenoffensive“, „Verweigerer“, „Eier für 17 Griwna“ (eine Anspielung auf den hochkarätigen Skandal im ukrainischen Verteidigungsministerium als Inbegriff der Korruption), „Drohne“ und der Ausdruck „Sommer auf der Krim“ im Sinne von überhöhten Erwartungen (eine Anspielung auf Äußerungen einiger Vertreter der ukrainischen Regierung über Pläne zur Einnahme der Krim).

Raketen für Kiew

Am Wochenende forderten mehrere Vertreter der regierenden Grünen, der FDP und der oppositionellen CDU die Lieferung von Taurus-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern nach Kiew. Zugleich sprachen sich einige deutsche Politiker sogar offen für Angriffe auf Einrichtungen in Russland aus.

Auch der ehemalige Bundespräsident (2012-2017) Joachim Gauck hält die Regierung Scholz in der Frage der Waffenlieferungen an Kiew, insbesondere der Taurus-Marschflugkörper, für unentschlossen. Deutschland solle die Ukraine in jeder Hinsicht unterstützen, denn „ein russischer Sieg würde mittelfristig auch die Sicherheit anderer europäischer Staaten gefährden.“

Dänische Kampfjets

Die dänische Zeitung Berlingske berichtete am Samstag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium des Königreichs, dass sich die Übergabe der ersten dänischen F-16-Kampfjets an die Ukraine um etwa sechs Monate verzögert. Ursprünglich war die Lieferung für Anfang 2024 geplant, doch nun wurde sie auf das zweite Quartal verschoben.

Jurij Ignat, der Sprecher des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Luftwaffe, erklärte seinerseits, er habe keine Erklärungen des dänischen Verteidigungsministeriums gesehen, so dass es keinen Grund gebe, aus den Zeitungsberichten „eine Katastrophe oder einen Verrat“ zu machen.

Wer gibt Geld?

Ohne westliche Unterstützung wird die Ukraine gezwungen sein, die Haushaltsausgaben zu kürzen oder Geld zu drucken, um das Defizit auszugleichen. Beide Optionen könnten „ein ernsthaftes Risiko für die Wirtschaft des Landes darstellen“, berichtete das Wall Street Journal.

Demnach befindet sich Kiew „kurzfristig in einer anfälligeren Situation, da die westliche Unterstützung abnimmt“. Außerdem wächst die Sorge, dass Washington nach den US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 seinen Ansatz zur Unterstützung der Ukraine ändern könnte.

Der Chef der ukrainischen Nationalbank, Andrer Pyschny, wies im Fernsehsender Rada TV darauf hin, dass „die kritische Abhängigkeit der Ukraine von internationaler Finanzhilfe bestehen bleibt und die Bedeutung dieser Quelle nicht heruntergespielt werden darf, sie ist für uns von grundlegender Bedeutung“.

Unterdessen ist der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der Ansicht, dass die Regierung von Präsident Joe Biden die Strategie Washingtons gegenüber der Ukraine klären sollte, bevor sie das Geld der Steuerzahler ausgibt.

Japanischer Außenminister in Kiew

Die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa hat Kiew einen Besuch abgestattet und dort Gespräche mit dem ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba geführt.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo sagte Kamikawa, die japanische Regierung werde 37 Millionen Dollar in den NATO-Fonds einzahlen, die unter anderem für die Ausstattung der Ukraine mit Drohnen-Erkennungssystemen verwendet werden sollen.

Ende der Übersetzung

