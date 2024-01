Osama Hamdan, Mitglied der Hamasführung, gab an, dass mindestens 10.000 davon Kinder waren

Seit Beginn des bewaffneten Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Bewegung Hamas sind dem israelischen Militär mehr als 30.000 Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland zum Opfer gefallen. Das erklärte Osama Hamdan, Mitglied der Hamas-Führung.

„Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen hat 29.722 erreicht, darunter mindestens 10.000 Kinder und 7.000 Frauen, und weitere 58.166 Menschen wurden verletzt“, sagte er auf einer Pressekonferenz. Hamdan fügte hinzu, dass mindestens 7.000 Menschen im Gazastreifen vermisst werden. Insgesamt liege die Zahl der Toten, Verletzten und Vermissten im Gazastreifen seit dem 7. Oktober letzten Jahres bei mindestens vier Prozent der Gesamtbevölkerung der Enklave, sagte er.

In den palästinensischen Gebieten im Westjordanland stieg die Zahl der Opfer von Zusammenstößen mit dem israelischen Militär auf 321, darunter 111 Kinder, so der Hamas-Vertreter.

Hamdan betonte auch, dass mindestens 6.000 Verletzte aus dem Gazastreifen evakuiert werden müssen, um ihnen die notwendige medizinische Versorgung zukommen zu lassen, aber bisher konnten nur 650 Menschen aus der Enklave ausreisen und in anderen Ländern behandelt werden.

Die Lage im Nahen Osten hat sich nach dem Eindringen von Kämpfern der radikalen Hamas-Bewegung aus dem Gazastreifen in israelisches Gebiet am 7. Oktober letzten Jahres, begleitet von der Ermordung von Bewohnern von Grenzsiedlungen und Geiselnahmen, drastisch verschärft. Israel startete Vergeltungsschläge gegen die palästinensische Enklave sowie gegen Teile des Libanon und Syriens. Am 1. Dezember beschuldigte die israelische Armee die Hamas, den seit dem 24. November geltenden Waffenstillstand zu verletzen, und kündigte an, die Kämpfe im Gazastreifen wieder aufzunehmen. Die palästinensische Regierung machte die USA für die erneute israelische Aggression verantwortlich.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

