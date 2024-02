Fass ohne Boden

Auf ihrem Sondergipfel hat die EU am 1. Februar beschlossen, Kiew weitere 50 Milliarden Euro zu geben. Der korrupten ukrainischen Regierung reicht das jedoch nicht, Selensky hat umgehend noch mehr gefordert. Den Vogel hat allerdings Andrej Melnyk, der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, abgeschossen.

Die Meldung war einerseits eine Sensation, andererseits erwartet worden. Auf ihrem Sondergipfel hat die EU am 1. Februar weitere 50 Milliarden Euro für Kiew freigegeben. Das bedeutet, dass der ungarische Ministerpräsident Orban, der diesen Plan auf dem Dezember-Gipfel der EU noch mit seinem Veto gestoppt hatte, unter dem immensen Druck der EU eingeknickt ist.

Orban versucht trotzdem, das ganze als Sieg zu verkaufen, denn er hat durchgesetzt, dass die Zahlungen regelmäßig überprüft und bei Bedarf gestoppt werden können. Da die Prüfung jedoch von der EU-Kommission durchgeführt wird, ist klar, was die Prüfungen ergeben werden. Und die EU-Mitgliedsstaaten haben dabei künftig kein Vetorecht, was bedeutet, dass der „Sieg“ von Orban keine praktischen Folgen hat und die 50 Milliarden unwiederbringlich im Kiewer Korruptionssumpf versickern werden.

Die EU-Kommission hat ihren Sieg gefeiert. Während am gleichen Tag Landwirte aus der ganzen EU in Brüssel gegen die Politik der EU demonstrierten, indem sie Eier in Richtung des EU-Parlaments warfen, auf Straßen Feuer anzündeten und überall in der Stadt Gülle auskippten, twitterte die von den Nöten der Menschen in Europa vollkommen ungerührte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen:

„Einigung!

Der Europäische Rat hat unsere Prioritäten umgesetzt.

Unterstützung für die Ukraine.

Bekämpfung der illegalen Migration.

Förderung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit.

Ein guter Tag für Europa.“

Agreement!



The European Council delivered on our priorities.



Supporting Ukraine.



Fighting illegal migration.



Supporting European competitiveness.



A good day for Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2024

50 Milliarden sind nicht genug!

Der ukrainische Präsident Selensky hat jedoch sofort wissen lassen, dass ihm die 50 Milliarden, von denen 17 Milliarden sogar offiziell an Kiew verschenkt werden und nicht zurückgezahlt werden müssen, nicht reichen. Er bedankte sich zwar artig für das großzügige Geschenk, sagte in einer Videobotschaft aber auch:

„Leider hat sich die Erfüllung des europäischen Plans, der Ukraine eine Million Artilleriegeschosse zu liefern, verzögert. Das ist ein weiteres Signal der globalen Rivalität, bei der Europa es sich nicht leisten kann, zu verlieren.“

Selensky sagte auch, dass die EU nach der Einigung über das 50-Milliarden-Euro-Programm auch noch zusätzliche Beiträge zur Unterstützung Kiews bewilligen sollte, diesmal über die Europäische Friedensfazilität, über die in erster Linie militärische Unterstützung und die Ausbildung von Soldaten bereitgestellt wird. Selensky forderte „mindestens fünf Milliarden Euro pro Jahr“ zusätzlich in den vier Jahren. Das sei eine „offensichtliche Priorität“, sagte er.

Im Vergleich mit Andrej Melnyk, dem berüchtigten ukrainische Ex-Botschafter in Deutschland, war Selensky damit jedoch noch bescheiden. Melnyk forderte in einem Interview mit dem deutschen Fernsehsender n-tv allen Ernstes noch mehr Geld:

„Man bräuchte dringend ein höheres Ziel: ein Prozent der Wirtschaftsleistung der EU, das wären etwa 160 Milliarden Euro pro Jahr.“

Zur Einordnung: 2020 betrug der Staatshaushalt der Ukraine weniger als 40 Milliarden Euro und das BIP betrug 156 Milliarden Dollar. Angesichts dieser Zahlen muss man vor der Dreistigkeit der Kleptokraten in Kiew den Hut ziehen.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat die Ergebnisse des EU-Gipfels zusammengefasst und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Im zweiten Anlauf: Die EU beschließt 50 Milliarden Euro Hilfe für die Ukraine

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten haben auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel die Bereitstellung einer langfristigen Haushaltshilfe für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre beschlossen. Die Genehmigung des Programms wurde vom Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel nur wenige Minuten nach Beginn des EU-Sondergipfels auf X bekannt gegeben.

Die EU wird im Rahmen des 50-Milliarden-Euro-Hilfsprogramms jährlich Zahlungen an den ukrainischen Haushalt genehmigen, und zwar auf der Grundlage des Berichts der EU-Kommission über die Einhaltung der Brüsseler Bedingungen durch Kiew, einschließlich der Menschen- und Minderheitenrechten und der Bekämpfung von Korruption, so die Abschlusserklärung des laufenden EU-Gipfels zur Ukraine in Brüssel.

Diese Bedingung hat Ungarn gestellt, das auf dem letzten EU-Gipfel die Gewährung der Hilfe für die Ukraine blockiert hatte. Budapest forderte die EU auf, diese Mittel für die Lösung der Probleme der Europäer zu verwenden.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über das Ergebnis des EU-Gipfels gesammelt.

Einstimmiger Beschluss

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten haben im zweiten Anlauf die Gewährung der langfristigen Haushaltshilfe für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre beschlossen. Damit wird die Finanzierung des ukrainischen Haushalts um ein Drittel des Niveaus von 2023 gekürzt. Im vergangenen Jahr hat die EU Kiew 18 Milliarden Euro zugewiesen und monatlich 1,5 Milliarden Euro ausgezahlt, während die Zuweisung von 50 Milliarden Euro über vier Jahre Zahlungen von 1,02 Milliarden Euro pro Monat bedeutet.

Der erste Versuch, die Hilfe für die Ukraine zu genehmigen, wurde auf dem EU-Gipfel am 14. und 15. Dezember 2023 unternommen. Damals blockierte Ungarn jedoch die Vereinbarung. Budapest schlug vor, Kiew jährlich Finanzhilfe zu gewähren und die Ausgaben streng zu kontrollieren. Die EU wollte eine einstimmige Entscheidung unter Beteiligung aller 27 Länder der Union treffen.

Das 50-Milliarden-Euro-Hilfsprogramm bis Ende 2027 sieht vor, dass die EU-Kommission Kiew 33 Milliarden Euro auf Kredit und 17 Milliarden Euro in Form von „Zuschüssen“, nicht rückzahlbar, zur Verfügung stellt. Zu diesem Zweck wird der Mehrjahresrahmenhaushalt der Union für den Zeitraum bis Ende 2027 um 64,6 Milliarden Euro aufgestockt, von denen 50 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine vorgesehen sind. In der Abschlusserklärung wird darauf hingewiesen, dass ein Fonds zur Unterstützung der Ukraine für den Zeitraum 2024-2027 eingerichtet werden soll.

Die EU-Haushaltspläne werden in Form von Siebenjahresplänen verabschiedet und alle freien Mittel im aktuellen EU-Haushaltsplan für 2021-2027, die zur Unterstützung Kiews umgewidmet werden könnten, wurden bereits 2022-2023 vollständig ausgegeben. Um die neuen 50 Milliarden Euro für den Rest des Siebenjahreszeitraums zu finanzieren, forderte die EU-Kommission die EU-Länder auf, neue Beiträge zum EU-Haushalt zu leisten.

Abschlusserklärung

In der Abschlusserklärung am Ende des Gipfels heißt es, dass die EU die Umsetzung des neuen Hilfsprogramms für die Ukraine jährlich überprüfen wird. Die EU-Länder werden bei dieser Diskussion kein Vetorecht geltend machen können – alle Entscheidungen müssen mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden. Falls erforderlich, können nach zwei Jahren Vorschläge unterbreitet werden, um die Umsetzung des Programms im Rahmen des neuen Mehrjahreshaushalts der EU zu überprüfen.

Zur teilweisen Finanzierung des Programms genehmigte die EU auch einen Vorschlag der EU-Kommission, Erlöse aus eingefrorenen russischen Staatsguthaben zu verwenden.

Im Anschluss an das Gipfeltreffen erklärte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, er habe der Zuweisung von Mitteln an die Ukraine zugestimmt, weil der EU-Beschluss eine rationelle Mittelverwendung garantiere. Ihm zufolge werden die Ungarn zustehenden europäischen Mittel nicht zur Finanzierung der Ukraine verwendet. Gleichzeitig, so schreibt Reuters, bleiben die für Ungarn bestimmten Gelder eingefroren, Budapest muss seine Verpflichtungen gegenüber Brüssel erfüllen, um die Mittel zu erhalten.

In der Erklärung ruft der Europäische Rat die Mitgliedstaaten außerdem dazu auf, ihre Anstrengungen zu verstärken, um den Bedarf Kiews zu decken, einschließlich „der Beschleunigung der Lieferung von Munition und Raketen, insbesondere im Hinblick auf die Zusage, der Ukraine eine Million Stück Artilleriemunition zu liefern“. In der Zwischenzeit wurde die Entscheidung über die Aufstockung der Europäischen Friedensfaszilität um fünf Milliarden Euro zur Erhöhung der Waffenlieferungen an die Ukraine auf mindestens März verschoben.

Ungarns Bedingungen

Ungarn hat argumentiert, dass es unmöglich sei, den Konflikt in der Ukraine militärisch zu lösen, und hat sich für Friedensgespräche und gegen Waffenlieferungen ausgesprochen. Und das 50-Milliarden-Euro-Angebot der EU an die Ukraine „fällt genau in den Rahmen einer militärischen Lösung“, betonte Budapest. Wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sagte, brauchen die Europäer die Mittel selbst, da sie zunehmend unter der schlechten Wirtschaft leiden.

Orban wies darauf hin, dass die EU der Ukraine finanzielle Hilfe leisten sollte, allerdings in einer Weise, die den Haushalt der gesamten Union nicht schädigt. Er sagte, Ungarn sei dagegen, dass die EU-Länder einen gemeinsamen Kredit aufnehmen, um der Ukraine finanzielle Hilfe zu leisten. Seiner Meinung nach sollte zu diesem Zweck ein spezieller Fonds eingerichtet werden, der sowohl aus öffentlichen als auch privaten Quellen gespeist werden könnte.

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó erklärte Ende Januar, dass Budapest zu einem Kompromiss bereit sei, nämlich der jährlichen Bereitstellung von Mitteln aus dem EU-Haushalt für die Ukraine nach dem Einstimmigkeitsprinzip zuzustimmen.

Orban sagte auch, dass er trotz des von Budapest vorgeschlagenen Kompromisses nicht dafür sei, den EU-Haushalt für diesen Zweck zu verwenden, „und die Ungarn mögen das auch nicht“, aber „die europäische Einheit ist ein Wert“, den es zu bewahren gelte.

Ersatzplan

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte Anfang Januar, die EU-Kommission bereite ein alternatives Hilfsprojekt für die Ukraine vor, falls auf dem Gipfel keine Einigung erzielt werde. Einzelheiten nannte sie jedoch nicht.

Wie die Financial Times schrieb, entwickelte die EU einen Plan, um Ungarns Wirtschaft zu schwächen, falls Budapest nicht zustimmt, Kiew zu finanzieren. Brüssel, so die Zeitung, drohte Budapest mit einem vollständigen Einfrieren der Ungarn geschuldeten Gelder und einem Zusammenbruch der Landeswährung Forint, um die Wirtschaft des Landes zu schädigen und seine Investitionsattraktivität zu verringern.

Gleichzeitig berichtete die Financial Times, dass die EU auch Artikel 7 des EU-Vertrags von 2007 anwenden und Ungarn seine Stimmrechte entziehen könnte, wenn es sich weigert, der Ukraine Gelder zukommen zu lassen. Die EU-Kommission erklärte jedoch, sie habe nicht die Absicht und keine Befugnis, das Verfahren zum Entzug des Stimmrechts für Ungarn selbst einzuleiten. Nur die EU-Mitgliedstaaten selbst haben dieses Recht.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

