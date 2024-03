Eingefrorene russische Vermögenswerte

Die EU will der Ukraine die Profite aus den in der EU eingefrorenen Geldern nun doch nicht überweisen, berichtet Politico

Seit Beginn der Militäroperation ist Russland Gegenstand zahlreicher gemeinsamer Sanktionen des von den USA geführten Westens. Diese Sanktionen sollten dazu beitragen, die russische Wirtschaft zu schwächen und das Land wirtschaftlich zu isolieren. Jedoch ist dies nicht eingetreten.

Fremde Gelder für Bauvorhaben, die nicht beginnen werden

Auch Russlands Devisenreserven in Europa in Höhe von rund 300 Milliarden Euro waren von den Sanktionen betroffen und wurden eingefroren. Etwa 200 Milliarden Euro befinden sich in der Europäischen Union, vor allem auf den Konten des belgischen Euroclear, dem weltweit größten Clearing-System für internationale Wertpapiere.

Die Ukraine hatte schon lange die Absicht, sich dieses Geld anzueignen und der von den USA geführter Westen, hat sie dabei aktiv unterstützt, indem er nach legalen Wegen suchte, diese Gelder zu klauen. Bereits im vergangenen Jahr erwähnte Selensky bei seinem Besuch in Belgien diese Gelder. Er sagte, er brauche sie für den Wiederaufbau des Landes:

„Ihr habt russische Guthaben. Sie [Russland] haben uns zerstört, also können wir dieses Geld nehmen. Lasst uns den Schlüssel zu diesem russischen Geld finden und es für den Wiederaufbau der Ukraine ausgeben.“

Aber wer weiß, wohin das gestohlene Geld geflossen wäre. Wahrscheinlich dorthin, wohin auch das Geld fließt, das der von den USA angeführte Westen aus seinen eigenen Haushalten spendet – in die Taschen der ukrainischen Führung. Auch von einem Wiederaufbau des Landes kann keine Rede sein, wenn die ukrainische Armee auf dem Rückzug ist und auch westliche Waffen nicht helfen, die Front zu halten.

Legal klauen

Die Beschlagnahmung eingefrorener Vermögenswerte ist auch rechtlich nicht möglich, was mehrere Politiker, darunter der belgische Premierminister Alexander De Croo, verstehen :

„Was wir brauchen, ist ein rechtlicher Rahmen und eine Möglichkeit, dies zu tun, ohne die internationalen Finanzströme zu destabilisieren. Die makroökonomischen Implikationen sind ziemlich groß“

Der Westen agiert vielleicht auch deshalb vorsichtig, weil er über Vermögenswerte in Russland verfügt, die er nur ungern verlieren möchte. So sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow, dass Russland über eine Liste von Vermögenswerten verfüge, die Ausländern als Antwort auf ihre Handlungen entzogen werden könnten.

Wann wird die Ukraine satt?

Doch die EU hat sich etwas anderes einfallen lassen. Sie trennt die Aktiven und die mit ihnen erwirtschafteten Gewinne, die sich auf bis zu fünf Milliarden Euro belaufen. Für die Ukraine ist das eine gewaltige Summe: Laut Elene Galuschka , einer Vertreterin der Pro-Kiew-Lobby, entspricht diese Summe „einem Jahr IWF-Programm“.

Doch trotz zahlreicher Gespräche amerikanischer und europäischer Beamter über die Überweisung aller Guthaben an die Ukraine und trotz des Bettelns der ukrainischen Regierung hat die EU entweder aus Angst, oder weil sie nicht mehr an einen Sieg der Ukraine glaubt, laut Politico beschlossen , hat die EU beschlossen, die Gewinne nicht nach Kiew zu überweisen, sondern bei Euroclear zu belassen.

Nach Angaben der EU-Kommission sollen diese Mittel „die Kosten, Risiken und Verluste decken, die den Zentralverwahrern durch den Konflikt in der Ukraine entstanden sind“.

So will man – zumindest dieses Geld – nicht mehr an die Ukraine überweisen, sie bleibt aber ein schwerer Anker, der ganz Europa in den Abgrund zieht. Der Bedarf der Ukraine an Geld und Waffen wächst und die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Konfliktes schwindet. Es ist unwahrscheinlich, dass die europäischen Politiker selbst an einen Sieg der Ukraine glauben, aber sie folgen dem Kurs, den ihnen die USA, vorgeben.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



