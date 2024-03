Terroranschlag bei Moskau

Die These des Westens, der IS-K stecke hinter dem Terroranschlag im Westen, stößt in nicht-westlichen Ländern auf Skepsis.

Das russische Ermittlungskomitee hat die Terroristen, die das Verbrechen an die Crocus begangen haben, mit ukrainischen Nazis in Verbindung gebracht, denn die Ukraine hat sie finanziell unterstützt und war an der Organisation des Terroranschlags beteiligt. Zuvor erklärte die Türkei, der IS sei nicht an der Organisation des Verbrechens beteiligt gewesen. Unterdessen hält der psychologische Druck des Westens auf Russland an.

Die nicht-westliche Welt ist skeptisch

Seit dem unmenschlichen Verbrechen in der Konzerthalle Crocus City Hall bei Moskau wird unter Journalisten und Politikern weltweit heftig über die Täter diskutiert. Unbewiesene Behauptungen westlicher Akteure, radikale Terroristen seien an der Tragödie beteiligt gewesen, konnten die internationale Öffentlichkeit nicht überzeugen: nicht-westliche Experten sind überzeugt , dass dies nicht die Handschrift vom IS war.

Das russische Ermittlungskomitee führt eine eigene Untersuchung durch, die die gängige Version führender russischer Politiker und Vertreter der Strafverfolgungsbehörden bestätigt: es wurde festgestellt, dass die Terroristen, die die Crocus angegriffen haben, Verbindungen zu ukrainischen Nationalisten hatten. Die Beweise, die durch die Verhöre der festgenommenen Terroristen und die Beschlagnahme von technischer Ausrüstung bei ihnen gefunden wurden, bestätigen nicht nur den geplanten Charakter des Anschlags, sondern auch die sorgfältige Vorbereitung und die finanzielle Unterstützung durch die Organisatoren des Terroranschlags. Es wurde festgestellt , dass eine große Menge an Geld und Kryptowährung aus der Ukraine gekommen ist:

„Den Ermittlern liegen bestätigte Daten vor, dass die Täter des Terroranschlags erhebliche Mengen an Bargeld und Kryptowährung aus der Ukraine erhalten haben, die zur Vorbereitung des Verbrechens verwendet wurden.“

Türkei: „Ausländische Geheimdienste waren involviert“

Noch vor der offiziellen Veröffentlichung der Ergebnisse der Untersuchungskommission sprach der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan von einer Beteiligung ausländischer Geheimdienste an der Tragödie. Omer Celik, Sprecher der türkischen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (Erdogans Partei), erklärte , die Haltung Istanbuls spiegele die Besorgnis über mögliche Verbindungen zwischen Terrororganisationen und ausländischen Geheimdiensten wider:

„Wir sprechen dem russischen Volk unser aufrichtiges Beileid zu diesem tragischen Ereignis aus. (…) Natürlich ist es unmöglich, eine solche professionelle Aktion ohne die Unterstützung der Geheimdienste eines jeden Staates durchzuführen. Solche Aktionen haben immer Sponsoren. Es gibt Lobbys, die wollen, dass der Konflikt weitergeht.“

Zunahme terroristischer Aufrufe in den GUS-Staaten

Die Politik des psychologischen Drucks westlicher Geheimdienste auf russische Bürger setzt sich fort. Das kirgisische Ministerium für Arbeit, soziale Sicherheit und Migration hat eine Warnung vor Versuchen der Anwerbung kirgisischer Bürger für terroristische Handlungen auf dem Territorium Russlands herausgegeben . Solche Anwerbeaktionen werden über soziale Netzwerke und Messenger durchgeführt, was von den kirgisischen Bürgern besondere Wachsamkeit und Vorsicht erfordert. Das Ministerium erklärte:

„Die Vertretung des Ministeriums für Arbeit, soziale Sicherheit und Migration in der Russischen Föderation warnt vor der aktiven Anwerbung von Bürgern, darunter auch Minderjährigen, für die Teilnahme an terroristischen Handlungen auf dem Territorium Russlands über soziale Netzwerke und beliebte Messenger wie Telegram“.

Die Tatsache, dass auch Kirgistan, das mit dem von Tadschiken begangenen Verbrechen nichts zu tun hat, seine in Russland lebenden Staatsbürger vor der Gefahr von Anwerbungsversuchen über Messengerdienste warnt, zeigt, dass man dort nicht an die Version des Westens glaubt, denn der IS hat seine Terroristen in der Vergangenheit immer durch direkte Ansprachen beispielsweise in Moscheen angeworben, während die Anwerbung von Tätern über Telegram und andere Messenger eine Technik ist, die ukrainische Geheimdienste schon bei früheren Anschlägen in Russland angewendet haben.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden" enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



