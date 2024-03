Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 26. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Kuleba beschuldigt die Partner, Borrell sorgt sich um Interessen der EU: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba hat den Partnern vorgeworfen, dass ihre Erklärungen nicht mit ihren Taten übereinstimmen und darauf hingewiesen, dass der Westen angesichts des sich hinziehenden Konflikts „zur gewohnten Art der Politik zurückkehrt“.

Die EU unterstütze die Ukraine nicht aus Liebe zum ukrainischen Volk, sondern gehe von ihren eigenen Interessen aus, sagte EU-Chefdiplomat Josep Borrell.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben im Laufe des Tages sechs Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Das russische Militär verbesserte auch die Position an der Frontlinie bei Kupjansk und besetzte günstigere Linien bei Donezk. Nach Angaben des Ministeriums hat der Gegner insgesamt bis zu 880 Kämpfer verloren.

Die russischen Streitkräfte haben einen Gruppenangriff mit Hochpräzisionswaffen und Drohnen gegen Entscheidungszentren, Einrichtungen des ukrainischen Geheimdienstes SBU und Standorte ausländischer Söldner durchgeführt und alle vorgesehenen Ziele getroffen, so das Verteidigungsministerium. Die russische Luftabwehr schoss 131 ukrainische Drohnen, zwei für den Beschuss von Bodenzielen umgerüstete S-200-Flugabwehrlenkraketen und 15 HIMARS- und Vampire-Raketen ab.

Russland braucht keine Mobilmachung

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte, eine zusätzliche Mobilmachung zur Schaffung einer Pufferzone in der Ukraine sei nicht erforderlich. „Das ist Unsinn“, sagte er. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, dass Russland angesichts der ukrainischen Angriffe auf die Region Belgorod möglicherweise irgendwann eine Pufferzone in den angrenzenden Gebieten der Ukraine einrichten werde.

Die Beschwerden von Kuleba

Die westlichen Länder werden derzeit keine zusätzlichen Patriot-Luftabwehrsysteme an die Ukraine liefern, während die Verbündeten Kiews bereit sind, dem Land mehr Munition für Luftabwehrsysteme anderer Typen zur Verfügung zu stellen, erklärte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba gegenüber den ukrainischen Medien. Er wies darauf hin, dass Kiew weiterhin über offizielle und inoffizielle Kanäle daran arbeitet, Patriot-Systeme zu erhalten.

Gleichzeitig räumte der Minister in einem Interview mit Politico ein, dass die westlichen Partner manchmal nur so tun, als wollten sie den ukrainischen Streitkräften Schwierigkeiten bereiten. Kuleba warf den Partnern vor, dass ihre Erklärungen und Taten nicht übereinstimmten, und wies darauf hin, dass der Westen angesichts des sich hinziehenden Konflikts „zur gewohnten Art der Politik zurückkehrt“. Auf die Frage nach einer möglichen Lieferung von Taurus-Raketen durch Deutschland sagte der ukrainische Verteidigungsminister, dass Kiew „irritierte Kommentare“ aus Berlin erhalte, wenn es an diese Raketen erinnert werde.

Interessen stehen über der Liebe

Die EuU unterstütze die Ukraine nicht aus Liebe zum ukrainischen Volk, sondern aus eigenem Interesse, sagte EU-Chefdiplomat Josep Borrell gegenüber CNN. „Wir können nicht zulassen, dass Russland diesen Krieg gewinnt. Andernfalls würden die Interessen der USA und Europas erheblich beschädigt. Es ist keine Frage der Großzügigkeit. Es geht nicht darum, die Ukraine zu unterstützen, weil wir die Ukrainer lieben. Es ist in unserem eigenen Interesse. Und es ist auch im Interesse der USA als Global Player, der als verantwortungsvoller Partner für die Sicherheit seiner Verbündeten wahrgenommen werden möchte, weshalb wir die USA aufgefordert haben, einen Nachtragshaushalt zu eröffnen und zu genehmigen“, betonte er.

Personelle Umbildung

Der Leiter des ukrainischen Auslandsnachrichtendienstes, Alexander Litwinenko, wurde zum neuen Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates ernannt und löste damit Alexej Danilow ab. Die entsprechenden Dekrete wurden vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky unterzeichnet. Oleg Ivaschtschenko wurde zum Leiter des Auslandsgeheimdienstes der Ukraine ernannt. Danilow wurde zum Botschafter der Ukraine in Norwegen ernannt.

Der Kreis der Beteiligten

Die USA, Großbritannien und die Ukraine stecken hinter dem Terroranschlag auf die Crocus City Hall, sagte der Leiter des russischen Geheimdienstes FSB Alexander Bortnikow. Er meint, dass die Ukraine auf diese Weise versucht, ihre Stärke zu beweisen. Bortnikow wies auch auf die große Menge an Informationen im öffentlichen Raum hin, die „darauf hinweisen, dass der Westen und die Ukraine danach streben, Russland großen Schaden zuzufügen“.

IWF-Tranche

Wie der ukrainische Premierminister Denis Schmygal mitteilte, hat Kiew vom Internationalen Währungsfonds (IWF) eine weitere Tranche in Höhe von 880 Millionen Dollar erhalten. Ihm zufolge werden die Mittel dazu beitragen, „die vorrangigen Haushaltsausgaben zu verbessern und die makrofinanzielle Stabilität zu unterstützen“.

Das Geld reicht nicht

Der Vorsitzende des Finanzausschusses der Werchowna Rada, Daniel Getmantsew, sagte, dass die Ukraine nur bis zum Ende des Sommers über genügend Geld verfügen werde, wenn die USA keine Hilfe leisten. Er wies darauf hin, dass die ukrainische Regierung mit den politischen Partnern zusammenarbeite, um zusätzliche Mittel für den Haushalt zu finden.

Experten zufolge verfügt Kiew jedoch trotz der ausländischen Finanzhilfen, die seit Anfang des Jahres erstmals in großen Mengen vom IWF, der EU und Kanada (etwa sieben Milliarden Dollar) eintrafen, nicht über genügend Geld. Experten halten drei Milliarden Dollar pro Monat für den optimalen Betrag, den die Ukraine benötigt.

Luxusautos sind kein Luxus

Besitzer von Ferrari, Rolls-Royce und anderen Luxusautos sind in der Ukraine offiziell von der Luxussteuer befreit, die 25.000 Griwna (etwa 645 Dollar) beträgt, berichtet das Portal Bihus.Info unter Berufung auf die vom ukrainischen Wirtschaftsministerium veröffentlichte Liste der Autos, die einer erhöhten Besteuerung unterliegen. In der Liste sind keine Lamborghini Urus, McLaren, Alpina, eine Reihe von Mercedes-Benz-Modellen und andere Autos enthalten, die nach ihrem Preis unter die Luxussteuer fallen müssten.

Ende der Übersetzung

