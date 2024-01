Die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, erklärte, dass in der Region verbotene Waffen eingesetzt worden seien, die in dicht besiedelten Vierteln nicht verwendet werden dürften

Die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, hält es für sehr wahrscheinlich, dass im Gazastreifen ein Völkermord begangen wird.

„Ich unterstütze nachdrücklich die Entscheidung Südafrikas, [vor dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen] präventive Maßnahmen zu beantragen, weil ich es für sehr wahrscheinlich halte, dass in Gaza ein Völkermord begangen wird“, sagte sie in einem Interview mit der spanischen Zeitung El País. „Sehen Sie sich das Ergebnis von drei Monaten Bombardierung an. Es wurden verbotene Waffen eingesetzt, die in dicht besiedelten Gebieten wie Gaza nicht eingesetzt werden dürfen.“

Auf die Frage, ob die Klage Südafrikas gegen Israel Erfolg haben könnte, sagte Albanese: „Technisch gesehen würde ich das bejahen, denn sie fordern vorläufige Maßnahmen, darunter einen Waffenstillstand.“ „Das Gericht wird dann Zeit dafür aufwenden müssen, den Zusammenhang zwischen der völkermörderischen Absicht, die Südafrika bereits umfassend dokumentiert hat, und dem Töten, der Zerstörung und dem Leid zu analysieren“, betonte sie. „Aber es gibt auch politische Faktoren.“

„Wir sind Menschen und werden von dem Umfeld beeinflusst, in dem wir leben“, meinte Albanese. „Die Richter werden nicht nach Gaza gehen und Ermittler schicken. Und die Version, die sich im Westen immer weiter verbreitet und verschärft, ist, dass Israels Aktionen Selbstverteidigung sind“.

Die Klage beim Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen in Den Haag wurde von der südafrikanischen Regierung wegen eines möglichen Verstoßes Israels gegen die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes eingereicht. In dem Dokument wird argumentiert, dass Israels Aktionen im Gazastreifen als Völkermord bezeichnet werden können, da sie mit der spezifischen Absicht durchgeführt werden, „die Palästinenser in Gaza als Teil der breiteren palästinensischen nationalen, rassischen und ethnischen Gruppe zu zerstören“. Südafrika strebt ein Gerichtsurteil an, das besagt, dass Israel gegen seine Verpflichtungen aus der Konvention verstößt und alle Kampfhandlungen im Gazastreifen einstellen sowie Reparationszahlungen leisten muss.

Israel wies die Vorwürfe zurück, bezeichnete die Position Südafrikas als heuchlerisch und forderte bei der Anhörung, die Klage zurückzuziehen. Der israelische Außenminister Israel Katz vertrat die Auffassung, dass Südafrika selbst gegen die Völkermordkonvention verstößt, indem es die radikale palästinensische Bewegung Hamas unterstützt, die in Israel als Terrororganisation gilt und gegen die eine Militäroperation im Gazastreifen durchgeführt wird.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

