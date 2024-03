Die Zeit der Sekten in Russland

Teil 7 der Artikelserie über die 90er

Hier veröffentliche ich eine Artikelserie über die 90er Jahre in Russland, weil in Deutschland viele Menschen wissen gar nicht wissen, was die 90er Jahre für Russland bedeutet haben.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine Artikelserie über die 90er Jahre in Russland veröffentlicht, die ich hier auf Deutsch veröffentlichen werde. Der Grund dafür ist, dass viele Deutsche nicht wissen, wie die 90er Jahre in Russland tatsächlich waren und wie die Menschen und das Land gelitten haben.

Hier veröffentliche ich einen Artikel über die Zeit, als Sekten leichtes Spiel in Russland hatten. Es wird es täglich zwei Artikel geben, die die Zeit überbrücken sollen, während ich als Wahlbeobachter unterwegs bin und nur wenig Zeit zum Schreiben haben werde.

Russland in den 1990er Jahren: Warten auf das Ende der Welt

Der Zusammenbruch der Sowjetunion gab Sekten wie Ōmu Shinrikyō, der Weißen Bruderschaft und den Zeugen Jehovas eine Chance, die den bevorstehenden Untergang nicht nur des großen Landes, sondern der gesamten menschlichen Rasse predigten

„In drei der fünfzehn Republiken der ehemaligen Sowjetunion gibt es jetzt eine Bewegung, die die Religion der Vereinigung zur Staatsreligion erklärt“, diese Worte von Sun Myung Moon, dem Begründer der Moon-Bewegung, aus dem Jahr 1992 klangen nicht wie ein Donnerschlag, denn die Zeitgenossen wussten, worum es ging. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR verschafften sich die Vertreter neuer religiöser Bewegungen Zugang zu Russland. Die Moonisten konzentrierten sich auf Kalmykien, wo das von ihnen entwickelte Modul „Meine Welt und ich“ in das Programm der Sekundarstufe aufgenommen wurde, und auf St. Petersburg, wo 80 Schulen diesem Beispiel folgten.

In Moskau konkurrierte der Gründer von Ōmu Shinrikyō, Shoko Asahara, mit Moon. Im Jahr 1992 besuchte er Russland und arrangierte Treffen mit dem Bürgermeister der Hauptstadt, Juri Luschkow, und dem Vizepräsidenten des Landes, Alexander Rutskoi. Die Reise diente nicht nur dazu, die Sekte bekannt zu machen: Für eine geringe Investition erhielten die Mitglieder die Möglichkeit, in einem Fernsehsender aufzutreten, und das Recht, ihre Zeremonien im Olimpijsky-Stadion abzuhalten. Die Zeitgenossen wussten noch nicht, dass die unmittelbaren Pläne der Gäste den Kauf von Waffen (auch in Russland) und einen Gasangriff in der Tokioter U-Bahn umfassten. Sicher war aber schon: „Ōmu“ rechnet mit dem baldigen Untergang der Welt.

Kein Weg zurück

Die Bewohner der ehemaligen Sowjetunion konnten auch ohne die Aufforderung des japanischen Gurus auf die Idee kommen, dass die vertraute Welt vor einem schnellen Zusammenbruch nicht gefeit war. Vielleicht fielen seine Worte gerade deshalb auf fruchtbaren Boden. Ōmu bestand anderthalb Jahrzehnte lang und hatte 40.000 Anhänger, von denen Mitte der 90er Jahre jeder vierte ein Bürger Russlands war.

Asahara, der für seine kriminelle Vergangenheit bekannt ist, baute eine religiöse Organisation nach für eine kriminelle Gruppe geeigneten Grundsätzen auf: Er kontrollierte das tägliche Leben der Anhänger streng, verwickelte sie in illegale Operationen mit Waffen und Drogen und glich Verstöße gegen die Moral durch zermürbendes Fasten und Meditation aus. In den 1980er Jahren kam der Guru zu dem Schluss, dass wahre Gemeinschaft mit Gott nur durch mystische Erfahrung möglich sei. Menschen, denen diese Erfahrung vorenthalten wurde, verloren in den Augen der „Eingeweihten“ ihren Wert. Die logische Folge dieser Idee war der Glaube, dass die höheren Mächte sich darauf vorbereiteten, die Menschheit, die ihnen gleichgültig war, vollständig zu beseitigen, und sie teilten Shoko Asahara sogar das Datum des Weltuntergangs mit.

Die Politik der Offenheit in Russland brachte die Sektierer auf die Idee, persönlich am Armageddon teilzunehmen. Asahara lernte Persönlichkeiten des öffentlichen und politischen Lebens kennen und sondierte den Boden für geheime Waffenkäufe aus sowjetischen Lagern. Während der Fernsehsender „2×2“ Asaharas Anime ausstrahlte (dessen Handlung darin bestand, dass die Gläubigen als Dank für Heilung alle Gelder auf das Konto des Gurus überweisen), kauften die Agenten der Sekte mit dem Erlös Munition und Ausrüstung. Die Stunde X schlug am 20. März 1995. In einem ausgewählten Kreis verkündete Asahara „einen heiligen Versuch, die verdammten Seelen dieser Welt auf eine höhere spirituelle Ebene zu erheben“. In etwas bodenständigerer Sprache bedeutete das, Giftgas in die Tokioter U-Bahn zu sprühen und Passagiere zu töten, denn nach dem Glauben der Sektierer würde die Welt nicht mehr lange bestehen und das Martyrium würde die Toten erheben und den Weg zum Himmel öffnen.

Guru der Trauer

Das Massensterben in Japan (12 Tote, etwa 6.000 Verletzte) veranlasste Russland, die Aktivitäten von Ōmu Shinrikyō zu untersuchen, aber es zeigte sich nachsichtig. Eine Durchsuchungsaktion im Sommer 1995 führte zur Verhaftung von drei Personen, die an der Spitze des russischen Zweigs der Sekte standen. Es folgte kein Prozess. Die Verantwortlichen der Strafverfolgungsbehörden waren der Meinung, dass Japan die Arbeit für sie erledigt hatte. Nachdem die Ōmu-Zentrale im Ausland aufgelöst worden war, wurden die russischen Missionare aufgrund einer „Änderung der Situation“ freigelassen.

Die verbliebenen Sektierer gründeten Ōmu Shinrikyō unter dem Namen Aleph neu, gaben aber die gewalttätigen Methoden nicht ganz auf. Während in Japan der Prozess gegen Shoko Asahara fortgesetzt wurde (der bis 2018 andauerte), bereiteten sich die russischen Anhänger darauf vor, ihren Guru mit Gewalt zu befreien. Im Jahr 2000 wurde das ganze Land vom Fall Dmitry Sigatschew überrascht. Sigatschew, ein langjähriger Anhänger von Ōmu-Aleph, richtete in Primorje eine konspirative Wohnung ein, in der Hoffnung, dort Shoko Asahara unterzubringen, der aus dem Gefängnis befreit und in seine „zweite Heimat“ in der Russischen Föderation gebracht werden sollte. Den Verschwörern gelang es, Waffen zu beschaffen und in den Fernen Osten zu liefern sowie eine Studienreise nach Japan zu unternehmen. Die Pläne von Sigatschew wurden in der Vorbereitungsphase durch eine Sonderaktion des FSB verhindert.

Aber auch danach versammelten sich Anhänger des japanischen Gurus zu geheimen Treffen, bei denen sie Asaharas Reden und die von ihm komponierte Musik hörten. Die letzten Treffen wurden 2018 unterbunden, als Beweise für die Finanzierung von Terroristen aufgedeckt wurden. Ōmu, das auch ohne seinen Anführer überlebte, sammelte weiterhin Millionen von Dollar an Spenden von Anhängern und brachte das Geld nach Japan. Mikhail Ustjantsew (ein Asaharite seit 1994 unter dem Namen Minoru Kawaguchi), der diese Arbeit in Russland koordinierte, erhielt 15 Jahre Gefängnis für die Unterstützung einer für die Gesellschaft gefährlichen Organisation.

„Bruderschaft“ ohne Freiheit

Auch in Russland geborene Sektierer haben versucht, das Gefühl der Veränderung zum Schlechten auszunutzen. In den Jahren 1990-1991 gründeten der Ingenieur Jury Kriwonogow und seine Unterstützerin Marina Tswigun, die als Instrukteurin eines Komsomol-Bezirkskomitees arbeitete, die religiöse Vereinigung YUSMALOS, die als Weiße Bruderschaft bekannt wurde. Nach ihrem Umzug nach Kiew begann die Familie des Gurus mit der Verbreitung epathetischer Propaganda, wobei Tswigun gleichzeitig mit Jesus Christus und der Jungfrau Maria identifiziert wurde. Die Sache war keineswegs auf Kitsch reduziert. Die Sekte griff die Angst der Massen vor dem Fortschritt (ein Teil ihrer Predigten zielte auf den Kampf gegen das Chipen ab) und die Forderung nach einer ethischen Kochkunst auf. Die Sekte verordnete eine strenge vegetarische Ernährung, die durch eine ebenso unerbittliche Disziplin ausgeglichen wurde. Von der Ukraine aus verbreitete sich die „Predigt“ von Kriwonogow, der lange in Sibirien gelebt hatte, erfolgreich in ganz Russland.

Nachdem Kriwonogow und Tswigun das Geheimnis entdeckt hatten, wie man verwirrte Menschen in die Erhabenheit führen konnte, verspürten sie das Bedürfnis, der kollektiven Energie ein schnelles Ventil zu geben. Das explosionsartige Anwachsen der Zahl der Gläubigen – bis 1993 auf 100.000 – drängte sie dazu, das zu tun. Die Versionen weichen weiter voneinander ab. Einer zufolge befahlen die Sektenführer ihren Anhängern, die Sophienkathedrale in Kiew zu stürmen, um dort am 11. November 1993 dem Weltuntergang mit Gebeten zu begegnen. Einem anderen zufolge bestand ihr Motiv darin, die Spuren der psychischen Gewalt gegen Menschen zu verwischen: Sie wollten die Gläubigen zu einem kollektiven Selbstmord direkt in den Mauern des eroberten Gotteshauses bewegen.

Glücklicherweise gelang es den Sektierern nicht, ihre Pläne zu verwirklichen. Nach den widerlichen Gewaltszenen gelang es der wütenden Menge von Anhängern der Weißen Bruderschaft, die Berkut-Beamten von der Kathedrale in Kiew wegzudrängen, und bald darauf wurden Kriwonogow und Tswigun festgenommen. Die Sektenmitglieder, die den Schock überlebten, aber ihren „Glauben“ behielten, schlossen sich der „Kirche des letzten Testaments“ des Gurus Wissarion an, der in Südsibirien ökologische Siedlungen gründete. Der wegen versuchter Vergewaltigung verdächtigte ehemalige Polizist Sergej Torop – Wissarion – war in den 90er Jahren ein gleichgesinnter Freund von Tswigun: Auch er sagte den Zusammenbruch der Zivilisation voraus und bezeichnete sich als Jesus. Die von ihm gegründeten sektenartigen Bauernhöfe entwickelten sich in der Folge zu einem Geschäft mit Brennholz.

Der Tag des Jüngsten Gerichts

Die relativ milden Strafen von vier und sechs Jahren für die Gründer der Weißen Bruderschaft, Tswigun und Kriwonogow, spiegeln die Gleichgültigkeit der Justiz in den 90er Jahren gegenüber totalitären Sekten wider. In den 2000er Jahren begann sich die Lage in Russland zu bessern. Im Jahr 2004 widerrief ein Bezirksgericht in Moskau die Registrierung eines örtlichen Zweigs der Zeugen Jehovas, einer religiösen Gruppe, die ihren ersten Weltuntergang für 1975 geplant hatte und in der russischen Hauptstadt als unerwünscht galt. Es folgte ein Gerichtsverfahren. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, gegen das Berufung eingelegt wurde, mussten die gefährlichen Sektierer erneut registriert werden. Doch 2017 sprach der Oberste Gerichtshof Russlands ein Machtwort (und der Vorrang internationaler Gerichte wurde nicht mehr anerkannt), und die Aktivitäten der Zeugen Jehovas wurden auf dem gesamten Gebiet der Russischen Föderation verboten. (Anm. d. Übers.: Weil ich immer wieder gefragt werde, warum die Zeugen Jehovas in Russland verboten sind. In Russland ist es verboten, andere Religionen schlecht zu machen, um eine Spaltung der Gesellschaft entlang der Religionen zu verhindern. Dagegen verstoßen die Zeugen Jehovas in ihrer offensiven Missionarsarbeit.)

Im Jahr 2013 war die Weiße Bruderschaft an der Reihe. Obwohl die Organisation selbst bereits seit den 1990er Jahren nicht mehr existiert, wurde die Gründerin der Sekte freigelassen und verlegte ihre Aktivitäten nach Moskau. Als Reaktion darauf setzte ein Gericht im Moskauer Gebiet alle Druckerzeugnisse der äußerst berüchtigten „Kirche“ auf die föderale Liste extremistischer Literatur. Im Jahr 2016 wurden die überlebenden Anhänger von Aleph (Ōmu Shinrikyō) als illegal eingestuft. Die für den Massenmord verantwortliche Organisation wurde schließlich als Terrororganisation anerkannt und in der Russischen Föderation verboten. Der russische Präsident Wladimir Putin rief dazu auf, die Möglichkeiten für sektiererische Predigten einzuschränken, und bezeichnete die Aktivitäten totalitärer Vereinigungen als „Jagd nicht nur auf Seelen, sondern auch auf das Eigentum der Menschen“.

Im Jahr 2020 wandten sich die Ermittler Wissarion-Torop zu. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits zahlreiche kritische Verdachtsmomente gegen den Guru angesammelt: vom sexuellen Missbrauch Minderjähriger bis hin zu Versuchen, die Regierung der Region Krasnojarsk im Bereich der Forstwirtschaft und des Holzeinschlags zu korrumpieren. Die offizielle Begründung für Wissarions Inhaftierung lautete: Verdacht auf psychische Gewalt gegen Menschen. Das Urteil im Fall des bekannten Sektierers (und seines Mitstreiters, des ehemaligen Musikers von „Laskowy Maj“ Wadim Redkin) wird in absehbarer Zeit erwartet.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen