Reisebericht

Die Präsidentschaftswahlen dauern in Russland in diesem Jahr drei Tage. Vor allem in den neuen russischen Gebieten, die der Westen immer noch als ukrainisch bezeichnet, ist das sehr sinnvoll, weil die Ukraine Menschenansammlungen beschießt. Mit der Streckung der Wahlen auf drei Tage soll verhindert werden, dass in den Wahllokalen viele Menschen gleichzeitig sind.

In den Gebieten nahe der Front waren bereits seit dem 25. Februar mobile Wahlhelfer unterwegs, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Seit Freitag sind diese mobilen Wahlhelfer in Saporoschje überall unterwegs und klingeln an jeder Tür, um den Menschen anzubieten, zu wählen. Die Wahllokale selbst öffnen erst am Sonntag, auch das soll Menschenansammlungen möglichst vermeiden.

Wir Wahlbeobachter waren am Freitag in mehreren Ortschaften und haben sowohl die Vorbereitung in den Wahllokalen begutachtet als auch mobile Wahlhelfer begleitet. Hier gebe ich einen ersten Eindruck von dem, was wir gesehen haben.

Die erste Gruppe mobiler Wahlhelfer haben wir in einem Wohngebiet angetroffen, als sie auf einem Platz vor Mehrfamilienhäusern waren. Die Stimmung war gut und es war wenig überraschend, dass die Menschen ausnahmslos alle für Putin waren, denn in Saporoschje wird unglaublich schnell und viel gebaut und renoviert. Die Landstraßen, die ich das erste Mal im März 2022 erleben durfte, sind alle neu. Hunderte Kilometer Straßen wurden renoviert, die vorher Jahrzehntelang nicht gewartet worden sind. Auch Hinterhöfe, Parks und Spielplätze werden renoviert.

Die Pro-Putin-Stimmung hat aber noch einen anderen Grund, denn die Menschen haben nun mehr Geld in der Tasche. In der Ukraine mit ihren geringen Gehältern sind die Wohnnebenkosten für Strom, Wasser und Heizung auf dem gleichen Niveau wie in Deutschland. Sie fressen also die Gehälter auf, was vor allem für die Rentner gilt, denn oft sind die Nebenkostenabrechnungen höher die Rente.

Nun zahlen die Menschen die um ein Vielfaches niedrigeren russischen Tarife für Wohnnebenkosten, während die Rentner gleichzeitig die viel höheren russischen Renten erhalten. Viele Rentner haben uns erzählt, dass sie ihre Kinder endlich nicht mehr um Geld bitten müssen, sondern plötzlich sogar neue Haushaltsgeräte kaufen können.

Für viele ist die Wahl ein regelrechter Festtag und tatsächlich habe ich mehr als einmal gehört, wie sich die Menschen auf der Straße gegenseitig zum Festtag der Wahlen gratuliert haben. Da die Menschen diesen neuen, für sie ungewohnten Wohlstand direkt mit Putin in Verbindung bringen, ist es wenig überraschend, für wen sie ihre Stimme abgeben. Viele suchen in ihrem Viertel die mobilen Wahlhelfer, um zur Wahl zu gehen.

Ich weiß, das klingt wirklich wie russische Propaganda, aber das ist es, was man hier erlebt.

Natürlich gibt es auch andere Stimmen, es gibt die sogenannten „Schduni“ („Wartende“), die so genannt werden, weil sie auf die Rückkehr der Ukraine warten. Aber die sind klar in der Minderheit und wir haben nur einen Mann gesehen, der sich im Vorbeigehen mürrisch geäußert und „rein zufällig“ zwei Plastiktüten getragen hat, von denen eine knallgelb und die andere blau war.

Da die mobilen Wahlhelfer seit dem 25. Februar unterwegs sind, lag die Wahlbeteiligung, als wir am Abend in der zentralen Wahlkommission ankamen, bereits bei 56 Prozent. Der Wille der Menschen, zu wählen, ist wirklich groß und man kann in diesem Gebiet eine hohe Wahlbeteiligung erwarten.

Aber es gibt auch schlechte Nachrichten, denn im Nachbargebiet Cherson wurden zwei Wahlbüros mit Raketen beschossen und in Berdjansk, einer Stadt im Gebiet Saporoschje, wurde vor einigen Tagen eine Wahlhelferin mit einer Autobombe getötet. Die Ukraine tut alles, um die Menschen in den neuen russischen Gebieten einzuschüchtern, was aber den gegenteiligen Effekt hat. Der ukrainische Terror treibt die Menschen geradezu in die Arme Russlands und sie wollen mit ihrer Stimmabgabe ein Zeichen setzen. Das zumindest haben mir mehrere Leute gesagt.

