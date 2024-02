Eine Reportage über Reisen durch Russlands Regionen

Unendliche Weiten

Hier will ich einen Filmtipp für alle geben, die sich für Russland und Reisen durch Russlands Regionen interessieren.

Freunde haben einen YouTube-Kanal eröffnet, in dem es nicht um Politik, sondern um Russland generell geht. Dort werden Dokus und Reportagen über alle möglichen Themen gezeigt. Der Kanal ist noch jung, aber es sind schon einige Videos dort, zu denen in nächster Zeit aber viele neue hinzukommen. Es lohnt sich also, dort ab und zu mal vorbeizuschauen.

Mir hat ein Video gefallen, in dem ein junger Mann dem Zuschauer Reisen in die unterschiedlichsten Regionen Russlands zeigt, vom Kältepol der Welt in Jakutien (wo ich übrigens unbedingt mal hin will) über die Strände des Schwarzen Meeres bis zum Baikalsee und einem Besuch bei einen echten Schamanen. Und noch einiges mehr. Wenn Sie heute Abend noch nichts vor haben, schauen Sie sich die Doku an, Sie werden es nicht bereuen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, denn dort wird es bald noch sehr viel Videos geben.

Russland: 85 Abenteuer

Dieses Video auf YouTube ansehen

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen