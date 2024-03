Leben in Russland

Wer von Petersburg nach Moskau oder umgekehrt will, findet im Schnitt alle 15 Minuten einen Flug.

Ich fliege fast wöchentlich von Petersburg nach Moskau und natürlich weiß ich, dass es jede Stunde mehrere Flüge gibt. Aber dass die Flüge so häufig gehen, wie S-Bahnen in deutschen Großstädten, war mir nicht bewusst. Darauf bin ich erst durch einen Artikel bei RT-DE gekommen, der berichtet hat, dass die Zahl der Flüge in diesem Sommer um 38 Prozent auf durchschnittlich 83 Verbindungen pro Tag oder insgesamt auf mehr als 20.000 von Juni bis Ende September steigen soll.

Wenn man von Petersburg fliegt, dann bemerkt man, dass es auch so schon mehrere Flüge pro Stunde nach Moskau gibt, denn im Gegensatz zu Moskau, wo es drei große Flughäfen gibt, auf die sich die Flüge verteilen, hat Petersburg nur einen Flughafen. Man muss auf dem Weg nach Moskau also immer genau auf die Hinweistafeln schauen, damit man seinen eigenen Flug nicht mit einem anderen verwechselt und zum falschen Gate geht.

Da die Russen ein unglaublich reisefreudiges Volk sind, wird die Zahl der Flüge von Moskau nach Petersburg in diesem Sommer stark erhöht, weil Europa als Reiseziel weitgehend ausfällt und die Russen begonnen haben, ihr eigenes Land zu erkunden. Der Tourismus in Russland profitiert von den Sanktionen enorm und Petersburg ist eine unglaublich sehenswerte Stadt, die in den Sommermonaten ohnehin von vielen Russen besucht wird. Die Zahl der Touristen dürfte diesen Sommer noch einmal stark steigen.

Um von Petersburg nach Moskau zu kommen, hat man mehrere Möglichkeiten, denn außer dem Flugzeug gibt es auch den ICE. Ja, Sie haben richtig gelesen, Russland hat vor Jahren den ICE gekauft, der in Russland unter dem Namen „Sapsan“ unterwegs ist. Wegen der Sanktionen, die auch die Wartung des ICE betreffen, wird Russland aber demnächst seinen eigenen Schnellzug auf den Markt bringen und die deutschen Züge dann von der Strecke nehmen.

Die Reisezeit von Flugzeug und ICE ist übrigens fast identisch, wenn man „von Haustür zu Haustür“ rechnet. Mit dem Flugzeug ist man zwar nur anderthalb Stunden unterwegs, aber man muss die Fahrt zum Flughafen, wo man auch noch mindestens eine Stunde vor Abflug ankommen sollte, mit einrechnen. Der ICE braucht dreieinhalb Stunden, was damit am Ende „von Haustür zu Haustür“ ungefähr auf das gleiche herauskommt.

Oder man gönnt sich „Zugromantik“ und nimmt einen Nachtzug, der auf dem Weg an jeder Gießkanne hält und daher die ganze Nacht unterwegs ist, womit man einen Vorgeschmack auf eine Tour mit der transsibirischen Eisenbahn bekommen kann, weil die Züge die gleichen sind.

Man kann auch mit dem Auto fahren, denn vor einigen Jahren wurde eine komplett neue Autobahn zwischen Moskau und Petersburg eröffnet, auf der man die knapp 700 Kilometer in sechs Stunden schaffen kann, wenn man auf Pausen verzichtet.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen