Heute um Mitternacht kommt das Interview von Tucker Carlson und Putin

Die Welt wartet

Selten wurde ein Interview mit solcher Spannung erwartet, wie das Interview, das Tucker Carlson mit dem russischen Präsidenten Putin geführt hat. Die Ankündigung hat X (ehemals Twitter) augenblicklich zur am meisten heruntergeladenen App in den App-Stores gemacht.

Das Interview mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin, dass Tucker Carlson angekündigt hat, wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0.00 Uhr deutsche Zeit veröffentlicht. Die Ankündigung von Tucker Carlson, das Gespräch mit Putin ungekürzt auf X (ehemals Twitter) und auf seiner eigenen Seite hochzuladen, hat dafür gesorgt, dass X in den USA zur am häufigsten aus den verschiedenen App-Stores heruntergeladenen App wurde. Carlsons Ankündigung des Interviews wurde auf X schon nach kaum zehn Stunden über 50 Millionen Mal gesehen, es ist also zu erwarten, dass dutzende Millionen Menschen live auf die Veröffentlichung warten.

Das ist verständlich, denn im Westen werden die russischen Argumente, ja sogar die russische Sichtweise auf die internationale Politik totgeschwiegen. Aus diesem Grund wurde mein erstes Buch „Seht Ihr, was Ihr angerichtet habt?“ über Putin zu einem Bestseller, obwohl ich damals noch vollkommen unbekannt war und auch der Anti-Spiegel noch nur wenige tausend Leser am Tag hatte. Auch der Erfolg des Anti-Spiegel selbst dürfte mit darauf zurückzuführen sein, dass ich die russische Sicht ungefiltert aufzeige, damit die Leser beide Standpunkte kennen und sich eine Meinung bilden können.

Da ich im Zuge meiner Arbeit wohl die allermeisten Reden und Interviews von Putin gesehen und sehr viele auch komplett übersetzt habe, erwarte ich nicht, in dem Interview etwas sensationell Neues zu erfahren. Das dürfte auch für Stammleser des Anti-Spiegel gelten.

Der Sinn des Interviews, das hat Carlson klar gesagt, ist es, der westlichen Welt Putins Sicht zu zeigen, nachdem Selensky in den westlichen Medien zwei Jahre lang omnipräsent war. Daher dürfte es in dem Interview viel um die Vorgeschichte des Konfliktes und die russische Sicht auf diese Ereignisse gehen. Das ist es zumindest, was ich erwarte.

Ich warte trotzdem sehr neugierig auf das Interview, allerdings werde ich dabei sehr genau verfolgen, welche Fragen Tucker Carlson stellt. Da ich mich mit Putin so intensiv beschäftigt habe, dass ich bei den meisten Fragen, die Journalisten ihm stellen, fast immer schon vorher weiß, was er antwortet, bin ich eher neugierig darauf, wie Carlson das Interview aufzieht.

Hier finden Sie die Links zum Interview, das angeblich zwei Stunden gedauert hat.

Tucker Carlsons Webseite https://tuckercarlson.com/

Tucker Carlson auf X https://twitter.com/tuckercarlson/

Tucker Carlson auf YouTube https://www.youtube.com/@TuckerCarlson/videos

Für alle Interessierten: Auf Russisch wurde die Ausstrahlung des Interviews unter anderem auf diesem Telegram-Kanal angekündigt. Auf der Seite des Kreml dürfte es ebenfalls zu der Zeit oder kurz darauf auf Russisch erscheinen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen