Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 8. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 8. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Personalmangel bei der ukrainischen Armee und Borrell ohne „Zauberstab“: Die Situation rund um die Ukraine

Vor dem Hintergrund des Personalmangels haben die Streitkräfte der Ukraine begonnen, aktiv Söldner aus Kolumbien anzuwerben.

Die EU hat ihre Vorräte bereits geleert und verfügt über keinen „Zauberstab“, um der Ukraine mehr Granaten zu geben, sagte EU-Chefdiplomat Josep Borrell in Kiew.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rum die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben im Laufe des Tages sieben ukrainische Angriffe in zwei Abschnitten abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Der Gegner verlor in allen sechs Abschnitten mehr als 780 Kämpfer.

Die russischen Streitkräfte trafen im Laufe des Tages in 114 Gebieten Personal und Ausrüstung der Ukraine, teilte das Verteidigungsministerium mit. Unter anderem wurden ein HIMARS-Kampffahrzeug und ein selbstfahrender Artilleriewerfer vom Typ Krab getroffen.

Die russische Luftabwehr habe im Laufe des Tages 12 Geschosse des Mehrfachraketenwerfersystems Vampire abgefangen und 73 ukrainische Drohnen abgeschossen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Personalmangel

Die ukrainischen Streitkräfte leiden unter Personalmangel bei den Bodentruppen und die Moral der Soldaten ist gesunken, berichtet die Washington Post unter Berufung auf ukrainische Soldaten. Der Personalmangel in der Ukraine hat dazu geführt, dass die Soldaten nicht rechtzeitig ausgewechselt werden konnten. In diesem Zusammenhang wirkt sich ein langer Aufenthalt in der Kampfsituation „stark auf die Psyche“ des Personals aus.

Der Associated Press (AP) zufolge hat die Ukraine angesichts der Dezimierung ihrer Reihen damit begonnen, seit 2023 aktiv Söldner aus Kolumbien anzuwerben. Nach Angaben von Alexander Schachuri, einem Offizier der Internationalen Verteidigungslegion der Ukraine, kamen 2022 ausländische Söldner aus postsowjetischen und englischsprachigen Ländern in die Ukraine, 2023 wurde die Rekrutierung auf Lateinamerika ausgeweitet. Nach Angaben der Behörde sind es vor allem pensionierte Militärs aus Kolumbien, die zu Hunderten in die Ukraine reisen. AP erklärt das Interesse der Kolumbianer an der Ukraine damit, dass die Gehälter im Kriegsgebiet fast viermal höher sind als das, was sie in ihrem Heimatland erwarten können.

Signal von Scholz

Der Ukraine könnte trotz westlicher Hilfe bald ein ernsthafter Mangel an Waffen und Munition drohen, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Artikel für das Wall Street Journal. Er fügte hinzu, dass die langfristigen Folgen und Kosten einer Niederlage Kiews alle Investitionen, die die westlichen Geberländer in die Ukraine „jetzt tätigen“, „zunichte machen“ würden.

Vor seinem Flug nach Washington, wo er am 9. Februar mit US-Präsident Joe Biden zusammentreffen wird, sagte Scholz vor Reportern, dass die von Europa und den USA zugesagte Unterstützung für die Ukraine nicht ausreiche und ein Weg gefunden werden müsse, sie zu erhöhen. Er erinnerte daran, dass „Deutschland einen sehr großen Beitrag geleistet hat, indem es Entscheidungen über den Haushalt für 2024 getroffen und sich für die nächsten Jahre verpflichtet hat.“

Gleichzeitig, so Scholz, müsse man „ein klares Signal an den russischen Präsidenten senden“, dass die Unterstützung des Westens für die Ukraine „ausreichend lange andauern und ziemlich groß sein wird“.

Europa bezahlt

Washington erwägt mehrere Optionen für die Fortsetzung der Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Grund für die Diskussionen ist die Blockade des Gesetzentwurfs über die Gewährung von Finanzhilfe für die Ukraine im US-Kongress, berichtet die New York Times.

Da der Plan für eine mögliche Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte in Frage steht, diskutiert das Weiße Haus darüber, „europäische Länder dazu zu zwingen, für amerikanische Waffen zu bezahlen und sie an die Ukraine zu liefern“. Parallel dazu erörtert Washington der Zeitung zufolge die Option eines Waffentauschs zwischen den USA und Drittländern, um diese an Kiew weiterzugeben.

Borrell ohne „Zauberstab“

Die EU habe ihre Bestände bereits geleert und verfüge über keinen „Zauberstab“, um der Ukraine mehr Granaten zu geben, sagte EU-Chefdiplomat Josep Borrell in Kiew. Er wies darauf hin, dass die Streitkräfte der EU-Länder „die Auffüllung ihrer eigenen Depots hinauszögern, um die Ihren zuerst zu füllen“.

Borrell fügte hinzu, dass die EU in der Lage sein wird, Kiew bis März mit insgesamt 550.000 bis -600.000 Granaten zu versorgen, während die zuvor versprochene eine Million Granaten bis Ende des Jahres geliefert werden sollen.

Die NATO will keinen Krieg

Die USA und die EU werden sich jedem Versuch widersetzen, die NATO in den Konflikt in der Ukraine hineinzuziehen, sagte Scholz. „Wir glauben nicht, dass wir uns im Krieg mit Russland befinden und suchen keine Konfrontation mit Russland“, sagte er. Der deutsche Kanzler fügte hinzu, dass die Länder des Bündnisses „die Wirksamkeit der kollektiven Verteidigung und Sicherheit“ gewährleisten sollten. Als Beispiel nannte er die Einhaltung des Kriteriums der NATO-Länder, zwei Prozent des BIP für die Verteidigung auszugeben, den Start des europäischen Programms Sky Shield Initiative sowie die Pläne Deutschlands, eine Kampfbrigade in Litauen zu stationieren.

Langsames Starlink

Das ukrainische Militär behauptet, dass die Geschwindigkeit der Starlink-Satellitenkommunikation, die es seit Mitte 2022 für Kampfeinsätze nutzt, aus nicht genannten Gründen erheblich gesunken ist. Ukrainischen Medien zufolge beträgt die Starlink-Geschwindigkeit im Osten des Landes weniger als ein Mbit/s, obwohl sie bis zu 100 Mbit/s erreichen sollte. Einigen Militärvertretern zufolge ist der erhebliche Geschwindigkeitsabfall bereits seit mehreren Wochen zu beobachten, und die Geschwindigkeit sinkt kontinuierlich weiter.

Die von Starlink bereitgestellte Kommunikation wird vom ukrainischen Militär zur Steuerung von Drohnen genutzt.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



