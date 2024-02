Ukraine

Der Machtkampf zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selensky und dem Oberkommandierenden der Armee Saluzhy ist offen ausgebrochen. Aber was steckt dahinter?

Der Streit zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selensky und dem Oberkommandierenden der Armee Saluzhy ist in westlichen Medien ein Thema, was an sich schon merkwürdig ist, denn normalerweise sind die ukrainischen Medien weitaus besser über die Vorgänge in Kiew informiert als die westlichen Medien. Aber als vor einer Woche gemeldet wurde, dass Selensky Saluzhny feuern wollte, kam die Meldung aus britischen oder US-amerikanischen Medien. Und auch alle folgenden Meldungen der Woche erschienen zuerst in britischen oder US-amerikanischen Medien, nicht in ukrainischen. Die wissen aus eigenen Quellen so wenig, dass in der Ukraine von einem „Informations-Armageddon“ die Rede ist.

Das legt die Vermutung nahe, dass die Ereignisse hinter den Kulissen aus den USA gesteuert werden. Das wäre nicht neu, denn das gab es in der Ukraine auch schon im letzten Präsidentschaftswahlkampf Poroschenko gegen Selensky. Der in der Ukraine unbeliebte Poroschenko konnte die Wahl nicht gewinnen und daher bauten die USA Selensky auf, der seine politische Popularität einer von Netflix produzierten Serie verdankte, in der er einen guten und nicht korrupten ukrainischen Präsidenten spielte.

Es ist also möglich, dass die USA für die nächsten Präsidentschaftswahlen in der Ukraine vorplanen und wieder mehrere Kandidaten am Start haben wollen, die von Washington abhängig sind.

Das russische Fernsehen hat sich die Lage in Kiew in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick genauer angeschaut und ich habe den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Westen wusste schon lange von dem Hass zwischen Selensky und Saluzhny

Der ukrainische Kommandeur nimmt trotz Berichten über seine bevorstehende Entlassung weiterhin an hochrangigen Treffen teil. CNN beschäftigt sich schon so viele Tage mit den Details des politischen Skandals in Kiew, hat aber immer noch Schwierigkeiten, den Nachnamen des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, auszusprechen.

Es ist symptomatisch, dass alle interessanten Details ausschließlich in westlichen Medien auftauchen. Die ukrainischen Medien sind gezwungen, die Brosamen aufzusammeln. Das „Informations-Armageddon“, wie die ukrainischen Moderatoren es nennen, dauert nun schon fast eine Woche. Seit westliche Quellen zum ersten Mal den Rücktritt des Oberbefehlshabers verkündeten, da sie über detaillierte Informationen über ein Gespräch zwischen Saluzhny und Selensky in dessen Büro verfügten.

Die Times schrieb: „Nach Angaben hochrangiger Offiziere wurde General Valery Saluzhny am Montag zu einem privaten Treffen mit Selensky einbestellt, bei dem er dem Präsidenten mitteilte, dass die Einschätzungen der militärischen Lage durch die Präsidentenberater eher positiv als realistisch seien. Drei Quellen zufolge wurde er daraufhin zum Rücktritt aufgefordert. Als er sich weigerte, sagte Selensky, er werde ein Dekret zu seiner Entlassung unterzeichnen.“

Selensky hat dem General angeblich den Posten des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates angeboten, was dieser abgelehnt haben soll. Er ging in sein Hauptquartier und begann seine Koffer zu packen. Doch dann, so berichten amerikanische Zeitungen, klingelte das Telefon in Selenskys Büro. Es waren einige westliche Beamte, vermutlich aus Washington, die angeblich entweder nicht mit Selenskys Entscheidung einverstanden waren, oder sich über die undichte Stelle beschwert haben. The Economist neigt zur ersten Version, Selensky sei angewiesen worden, keine plötzlichen Schritte zu unternehmen: „Es ist unklar, wie diese Geschichte ausgeht, aber wenn Selensky seinen Oberbefehlshaber im Amt hält, wird er schwach aussehen. Wenn er ihn feuert, wird der ungeschickte Umgang mit dem Problem nur das Vertrauen in die Führung untergraben.“

Die Washington Post freut sich, dass der ukrainische Präsident das Ehrenhafte getan und seine Vorgesetzten angerufen hat, bevor er eine souveräne Entscheidung traf: „Selensky hat noch kein offizielles Dekret über die Entlassung von Saluzhny erlassen und es ist unklar, wann das geschehen könnte. Die Tatsache, dass er Washington im Voraus informiert hat, spiegelt die einflussreiche Rolle der USA als mächtigster militärischer und politischer Schirmherr der Ukraine wider.“

CNN, ein Sender der amerikanischen Demokraten, spielt hier eine wichtige Rolle. Dort wurde nach der gescheiterten Entlassung ein Artikel von Saluzhny veröffentlicht, der den Charakter eines politischen Manifests hat. Auf sieben Seiten geht es darum, wie man kämpfen und wie man das Land nicht regieren sollte: „Die instabile politische Situation in der Ukraine führt zu einem Rückgang der militärischen Unterstützung. Die Unfähigkeit der staatlichen Institutionen der Ukraine, die Personalausstattung der Armee zu verbessern, ohne unpopuläre Maßnahmen anzuwenden…“

Die Popularität von Saluzhny steigt: Er hat seinen Chef in den Umfragewerten bereits um 26 Prozent überholt.

„Saluzhny ist ein geachteter Kommandeur, der seinen Truppen nahe steht“, schreiben westliche Medien.

In der Armee nennen sie ihn Papa, genau wie Bandera. Und Selensky wird nur als „der“ bezeichnet.

Es zeigt sich, dass Saluzhny und Selensky einander seit langem hassen. Und es zeigt sich, dass der Westen davon wusste. Im Büro des Oberkommandierenden wurden im Dezember letzten Jahres Abhörgeräte gefunden. Wer hat sie dort angebracht?

Im Verdacht steht das Büro des Präsidenten. Und neulich veröffentlichten einige Telegramkanäle das Foto eines Memos mit Auszügen aus Telefongesprächen von Saluzhny mit seinen Untergebenen, insbesondere mit dem Kommandeur der Bodentruppen Syrsky, der übrigens einer der angeblichen Kandidaten für den Posten des Oberbefehlshabers ist. Wenn man diesem Dokument Glauben schenken darf, beschimpfte Saluzhny Selensky hinter vorgehaltener Hand. Zitierfähig sind dabei Spitznamen für Selensky wie „Krivoy-Rog-Schwachkopf“, „Rotzlöffel“, „Stuart Little“ und andere. Wenn all das wahr ist und Selensky darüber berichtet wurde, dann ist eigentlich alles verständlich.

„Ich verstehe, dass Selensky Saluzhny wegen seiner Beliebtheit von ganzem Herzen nicht mag, weil die Leuten ihn lieber mögen als Selensky. Aber das ist dumm“, sagt Borislav Bereza, Mitglied der Werchowna Rad.

Und Saluzhny will offenbar nicht in Frieden gehen. Es gibt Gerüchte, dass es zu einem Aufstand des Militärs kommen könnte, wenn sein Rücktritt erzwungen wird. Die CNN-Berichterstattung zur Hauptsendezeit eskaliert weiter und bedient sich dabei einer Technik, die in Hollywood Saspens genannt wird, also die ängstliche Vorwegnahme dramatischer Ereignisse.

„Die schwere Verwirrung hinter den Kulissen der ukrainischen Politik könnte den Verlauf des Krieges verändern. Saluzhny wird nicht leise gehen. Wir wissen, dass er nicht von sich aus aufgeben wird“, sagt die Moderatorin Erin Burnett.

Zu den wichtigsten Meinungsverschiedenheiten zwischen Saluzhny und Selensky gehört die Haltung zur Lage an der Front. Bekanntlich hält der Oberbefehlshaber die Lage für eine Pattsituation, und der Präsident hat ihn dafür öffentlich kritisiert. Der zweite Punkt ist die Mobilmachung. Saluzhny fordert eine halbe Million Mann, Selensky sagt, es sei kein Geld da. So eine Anzahl von Rekruten könne man nicht bekleiden oder bewaffnen.

Der Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh, der über die Sprengung der Nord Streams recherchierte und zu dem Schluss kam, dass die USA darin verwickelt waren, hat ebenfalls Einblicke in die ukrainischen Ereignisse. Hersh fand heraus: „Selenskys Wunsch, seinen kommandierenden General zu entlassen (…) war das Ergebnis von Saluzhnys kontinuierlicher Beteiligung, direkt oder durch Helfer, an geheimen Gesprächen mit amerikanischen und anderen westlichen Beamten seit letztem Herbst darüber, wie man am besten einen Waffenstillstand erreichen und ein Ende des Krieges aushandeln könnte.“

Victoria Nuland ist in die Ukraine gereist. Diesmal ohne Gebäck. Aber warum, das weiß niemand so genau. Um zu verstehen, was vor sich geht, oder um konkrete Personalentscheidungen zu treffen?

„Selensky hat den Kampf um die Macht verloren. Sein Abgang ist eine Frage von einigen Wochen. Victoria Nuland hat sich bei ihrem Besuch in Kiew mit seinem Nachfolger getroffen. Schauen Sie sich die folgenden Akteure genauer an: Saluzhny, Budanow, Poroschenko. Das sind die Gerüchte“, schrieben ausländische Medien.

Selbst wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was verschiedene Quellen berichten, muss Selensky Saluzhny von ganzem Herzen hassen. Es sei denn, es handelt sich um einen weiteren geschickten Zug zur Täuschung der ukrainischen Gesellschaft, wie der amerikanische Politikwissenschaftler Henry Hale meint: „Es besteht die Möglichkeit, dass Saluzhny in absehbarer Zeit ein politischer Kandidat wird. Und er ist im Moment die einzige Person, die Selenskys politischer Rivale sein könnte.“

Wenn dem so ist, dann ist das Schema nicht neu. Saluzhny spielt die Friedenstaube, während Selensky der Falke ist, der Friedensverhandlungen per Dekret verboten hat. Die gleiche Konstellation gab es bei den Präsidentschaftswahlen 2019 bei dem Paar Poroschenko-Selensky. Ersterer drohte den Kindern der nicht anerkannten Republiken mit Kellern und Beschuss, während Letzterer versprach, den Krieg im Donbass durch Verhandlungen zu beenden.

Ende der Übersetzung

