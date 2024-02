Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 15. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 15. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Die „Hölle von Awdejewka“ der ukrainischen Streitkräfte und eine Million Drohnen der NATO: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Ukrainische Soldaten, die in der Region Awdejewka in der DNR eingesetzt sind, bezeichnen die Lage an diesem Frontabschnitt als „äußerst kritisch“ und nennen ihn die „Hölle von Awdejewka“.

Vor diesem Hintergrund beschloss eine Gruppe von NATO-Mitgliedsstaaten, der Ukraine eine Million Drohnen zu liefern, und sagte außerdem zu, ein ukrainisches Ausbildungszentrum in Polen einzurichten.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass Einheiten der russischen Streitkräfte zwei ukrainische Angriffe bei Krasnoliman und einen bei Kupjansk zurückgeschlagen haben.

In allen Abschnitten, einschließlich Donezk, südlich von Donezk und Cherson, habe der Gegner bis zu 990 Kämpfer verloren, so das Ministerium.

Hochpräzise Langstrecken-Luft- und Seewaffen der russischen Streitkräfte trafen ukrainische Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes, die sich mit der Herstellung und Reparatur von Flugzeugtriebwerken, radioelektronischen Geräten und Kommunikationsmitteln, Mörsermunition befassen, sowie Fabriken zur Herstellung von Treibstoff für militärische Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte, teilte das russische Verteidigungsministerium mit und betonte, dass alle Einrichtungen getroffen und die Ziele der Angriffe erreicht worden seien.

Die „Hölle von Awdejewka“ für die ukrainischen Streitkräfte

Die im Gebiet von Awdejewka in der DNR eingesetzte Dritte ukrainische Sturmbrigade meldete eine „äußerst kritische“ Lage an diesem Frontabschnitt. Entsprechende Informationen verbreitete der Pressedienst der Brigade in seinem Telegramm-Kanal und betitelte die Nachricht mit „Hölle von Awdejewka“. „Wir sind gezwungen, auf 360 Grad zu kämpfen“, sagte Brigadekommandeur Andrej Beletsky.

Dmitri Lichovoy, der Sprecher der operativ-strategischen ukrainischen Gruppe Tavrija, sagte, dass die ukrainischen Streitkräfte in Avdejewka in einigen Gebieten Rückzüge durchführen, „um günstigere Positionen zu besetzen“. Darüber hinaus wurde eine Reserve-Nachschublinie für die Versorgung und Evakuierung aus Awdejewka aktiviert.

Beschuss von Belgorod

Die ukrainischen Streitkräfte haben am Donnerstagnachmittag zivile Einrichtungen in Belgorod beschossen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zerstörten russische Luftabwehrsysteme 14 Raketen vom Typ RM-70 Vampire aus Mehrfachraketenwerfern über der Region Belgorod. Nach Angaben des russischen Gesundheitsministeriums wurden bei dem Beschuss jedoch sechs Menschen getötet und 20 verletzt. Acht der Verletzten befinden sich auf der Intensivstation.

Eine Million Drohnen von der NATO

Eine Gruppe von NATO-Mitgliedsstaaten hat beschlossen, der Ukraine eine Million Drohnen zu liefern, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel. Die NATO-Mitgliedsstaaten haben sich auch darauf geeinigt, ein Analyse- und Ausbildungszentrum für die ukrainischen Streitkräfte in Polen einzurichten.

Der Generalsekretär der Allianz ist der Ansicht, dass die NATO-Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der Bedingungen des Ukraine-Konflikts schneller Munition produzieren sollten. Die Intensivierung der Munitionsproduktion würde der Ukraine helfen und die NATO stärken, fügte er hinzu.

Noch eine Koalition

Wie das ukrainische Verteidigungsministerium mitteilte, wurde im Anschluss an die Ergebnisse des Treffens der Kontaktgruppe für die Unterstützung der Ukraine, das vorher in Ramstein stattgefunden hat, eine internationale Koalition zur Versorgung Kiews mit Luft- und Raketenabwehrsystemen gegründet. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Rustem Umerow haben sich der Gruppe 15 Länder angeschlossen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium fügte hinzu, dass die Arbeit der Koalition für die Lieferung von Drohnen offiziell aufgenommen worden sei. Ihr gehören acht Länder an: Großbritannien, Dänemark, Deutschland, Estland, Lettland, Litauen, die Niederlande und Schweden.

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministers Grant Shapps wird die Produktion der Drohnen im Rahmen des bereits verkündeten Pakets britischer Militärhilfe für Kiew erfolgen. Es soll sich bis 2024 auf insgesamt 2,5 Milliarden Pfund (3,19 Milliarden Dollar) belaufen. Davon werden 200 Millionen Pfund in die Produktion von Drohnen fließen, was Großbritannien laut Shapps zum „größten Lieferanten von Drohnen“ für die Ukraine machen wird.

Die Teilnehmer des „Ramstein-Formats“, dem 50 Länder angehören, verkünden regelmäßigen Abständen die Bildung von Koalitionen, die verschiedene Formen der Unterstützung für Kiew umfassen, darunter auch Verpflichtungen zur Lieferung bestimmter Waffentypen. Es gibt insbesondere Koalitionen für die Luftwaffe, Artillerie, Marine, Panzer, eine Koalition für die Minenräumung und andere.

Europa will kein Gas

Die EU ist nicht daran interessiert, den Transit von russischem Gas durch die Ukraine nach 2024 zu verlängern, erklärte der EU-Kommissar für Energie, Kadri Simson, bei einer Sitzung des Europäischen Parlaments. Die Transitstrecke durch die Ukraine bleibt nach der Zerstörung der Nord Stream-Pipeline die einzige Route für russische Gaslieferungen in west- und mitteleuropäische Länder.

Ende der Übersetzung

