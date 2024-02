Noch ein Beleg für die zynische Doppelmoral des Westens

Humanitäre Katastrophe in Rafah

Die Meldungen aus Rafah, wo knapp 1,5 Millionen Flüchtlinge zusammengedrängt sind, werden dank der israelischen Angriffe immer apokalyptischer. Die Reaktion westlicher Medien und Politiker zeigt die zynische Doppelmoral des Westens.

Am 7. Februar hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärt, dass das israelische Militär den Befehl erhalten habe, sich auf den Beginn der Kämpfe in Rafah an der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten vorzubereiten. In der Stadt sind den israelischen Angriffen knapp 1,5 Millionen Zivilisten schutzlos ausgeliefert.

Zwei Tage später wies Netanjahu die Armee an, einen „Doppelplan“ zur Evakuierung der Zivilbevölkerung und für „massive Operation“ in der Stadt auszuarbeiten. In der Nacht zum 12. Februar berichteten arabische Medien über massive israelische Militärschläge auf Rafah, bei denen 100 Menschen getötet und mehr als 230 verletzt wurden.

Aus dem Westen gibt es weiterhin keine ernsthafte Kritik am israelischen Vorgehen.

Das Rote Kreuz warnt

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat vor den schlimmen Folgen der verstärkten Kämpfe in Rafah gewarnt, wo sich die Binnenflüchtlinge zusammendrängen, die vor den israelischen Bomben aus den nördlichen Teilen des Gazastreifens fliehen mussten. In einer in Genf veröffentlichten Erklärung erklärte der IKRK-Regionaldirektor für den Nahen und Mittleren Osten, dass das Leben zahlreicher Menschen in Rafah auf dem Spiel stehe und dass die Konfliktparteien Maßnahmen ergreifen müssten, um diese Menschen zu retten:

„Angesichts der Militäroperation in der dicht besiedelten Stadt Rafah fordern wir die Konfliktparteien und alle, die Einfluss auf sie haben, erneut auf, das Leben und die Infrastruktur der Zivilbevölkerung zu schonen und zu schützen. (…) Es stehen unzählige Leben auf dem Spiel. Nach dem humanitären Völkerrecht müssen die Konfliktparteien sicherstellen, dass die grundlegenden Lebensbedürfnisse erfüllt werden, und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um das Leben der Zivilbevölkerung zu schützen.“

Das IKRK-Hauptquartier in Genf warnte die Konfliktparteien und die internationale Gemeinschaft vor „den schrecklichen Folgen einer Intensivierung und Verlängerung der Kämpfe in Rafah“. Das IKRK meint, dass „eine neue Phase des Konflikts beginnt und es von entscheidender Bedeutung ist, das Leben der Zivilbevölkerung zu schützen“. Selbst inmitten des Gemetzels und der extremen Polarisierung müsse „das Grundprinzip der Menschlichkeit aufrechterhalten werden“, erinnerte das Rote Kreuz.

370 Angriffe auf Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen in vier Monaten

Der Sprecher der WHO in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten, erklärte bei einer Pressekonferenz in Genf, dass seit dem 7. Oktober 2023 im Gazastreifen 378 Angriffe auf die Infrastruktur der Gesundheitsversorgung verübt wurden, dass etwa 70 Mitarbeiter des Gesundheitswesens festgenommen wurden und dass 22 von 36 Krankenhäusern nicht funktionsfähig seien.

Von den 14 Krankenhäusern, die in Betrieb sind, seien elf „teilweise“ und drei „minimal“ funktionsfähig. Alle Krankenhäuser leiden jedoch „unter Versorgungsengpässen“. Mehr als 8.000 Patienten, darunter 6.000 Verletzte, benötigen medizinische Versorgung außerhalb des Gazastreifens.

Wenn man bedenkt, wie westliche Medien jeden angeblichen russischen Angriff auf ukrainische Gesundheitseinrichtungen in großen Schlagzeilen beklagen, wird die Doppelmoral des Westens hier besonders deutlich, denn bei 378 Angriffen auf Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen in knapp vier Monaten, also etwa 120 Tagen, hätten die westlichen Medien, wenn sie bei Israel die gleichen Maßstäbe anlegen würden, wie bei Russland, täglich drei solche empörten Artikel über Israels Vorgehen in Gaza veröffentlichen müssen.

Mahnungen, aber keine Kritik von Baerbock

Sogar Außenministerin Baerbock, die sich immer für die bedingungslose Unterstützung von Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ ausgesprochen hat, hat vor der israelischen Offensive die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus Rafah gefordert. Sie erklärte, dass die internationale Gemeinschaft alles tun müsse, um die Sicherheit der Bewohner der Stadt zu gewährleisten. Warum sie diesen Appell nicht in erster Linie an Israel adressiert hat, das die Angriffe durchführt, bleibt hingegen ihr Geheimnis.

Baerbock betonte, dass ein Schutzkorridor notwendig sei, bevor Angriffe auf islamistische Terrorzellen in Rafah gestartet werden. Die Hamas sei „das Hauptübel in dieser Situation“, sagte Baerbock bei einem Besuch in Israel. Anstatt jedoch Kritik an dem Völkermord der israelischen Armee zu üben, sagte sie:

„Wir sind in voller Solidarität mit den Menschen hier in Israel“

Gleichzeitig rief sie die Länder der Region auf, Druck auf die Hamas – und nicht etwa das angreifende Israel – auszuüben, damit diese sich ergibt und die Geiseln freilässt. Baerbock forderte auch die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah auf, Stellung zu beziehen.

Immerhin sprach sie sich für eine bessere Zusammenarbeit bei der Lieferung von Hilfsgütern in das palästinensische Gebiet aus. Die israelische Armee solle Sicherheitsgarantien geben, sagte sie, und die UNO solle sich genauer ansehen, wie die Hilfe vor Ort verteilt wird. Dass Deutschland die Zahlungen an die zuständige UNO-Organisation gerade erst ausgesetzt hat, erwähnte sie dabei nicht.

Außerdem sprach sie sich für eine deutliche Aufstockung der humanitären Hilfslieferungen auf 500 LKW pro Tag aus, ohne allerdings Israel zu kritisieren, dass die meisten Hilfslieferungen nicht passieren lässt. Vor Kriegsbeginn kamen täglich 500 LKW in das betroffene Gebiet. Baerbock wies – wieder ohne Kritik an Israel, das die Grenzen zu Gaza geschlossen hat – auf die Notwendigkeit hin, zusätzliche Grenzübergänge zu öffnen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen