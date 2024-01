Insider packt aus

Andrej Derkatsch, der 2020 mitgeschnittene Telefonate des ukrainischen Präsidenten Poroschenko mit US-Vizepräsident Biden aus 2016 veröffentlicht, hat die korrupten Geschäfte in der Ukraine belegt haben, hat nach langer Zeit wieder ein langes Interview gegeben und neue Einzelheiten mitgeteilt.

Ich berichte seit 2019 über die korrupten Geschäfte des Biden-Clans in der Ukraine und habe darüber auch das Buch „Das Ukraine-Kartell“ geschrieben. Wer das Buch gelesen hat, der weiß, wer Andrej Derkatsch ist, denn er war es, der 2020 die Telefonate zwischen dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko und US-Vizepräsident Biden aus dem Jahr 2016 veröffentlicht hat. Derkatsch hat damals auch weitere Dokumente und Kontoauszüge veröffentlicht, die die Vorwürfe belegt haben.

Mit seinen Enthüllungen hat Derkatsch Joe Biden so sehr verärgert, dass eine der ersten Amtshandlungen der Biden-Regierung darin bestand, Sanktionen gegen ihn zu verhängen. Damit hatte man es so eilig, dass diese Sanktionen gegen Derkatsch und andere, die mit den Enthüllungen zu tun hatten, schon während der Amtsübergabe Mitte Januar 2021, also schon vor Bidens offiziellem Amtsantritt, verhängt wurden.

Derkatsch hat nun ein langes Interview gegeben, das ich komplett übersetzt habe. In dem Artikel, in dem es veröffentlicht wurde, werden auch viele Fotos gezeigt, die seine Aussagen bestätigen. Es lohnt sich also, auch das englische Original anzuschauen. Hier beschränke ich mich auf die Übersetzung des kompletten Interviews, das als Video auch auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde. Ich werde in einem gesonderten Artikel einige Kommentare und Einschätzungen zu dem abgeben, was Derkatsch erzählt hat.

Für Leser meines Buches „Das Ukraine-Kartell“ enthält dieses Interview keine revolutionär neuen Informationen, denn das meiste ist längst bekannt. Aber das Interview enthält Details, die für alle, die das Buch aufmerksam gelesen haben, sehr interessant sind.

Beginn der Übersetzung:

„Wer laut über Bidens Korruption in der Ukraine spricht, dem droht die physische Vernichtung“ – sensationelle Aussagen in einem brandneuen Interview mit dem ukrainischen Politiker Andrej Derkatsch

Die Demokratie in den USA ist nicht die Macht des Volkes, sondern die Macht der Demokratischen Partei, die es Joe Biden ermöglicht, seine von ihm abhängigen Mitarbeiter in der Ukraine Schritt für Schritt der Strafverfolgung wegen Korruption zu entziehen. Außerdem droht jedem, der laut über die internationale Korruption und Einflussnahme der Familie Biden spricht, die physische Vernichtung.

Dieses Thema hat Andrej Derkatsch, ein bekannter ukrainischer Politiker, in seinem ersten Interview mit amerikanischen Journalisten nach einer zweijährigen Pause angesprochen.

Andrej Derkatsch wurde den weltweiten Medien bekannt, nachdem eine Reihe von Korruptionsenthüllungen über die „ukrainische Spur“ in den Aktivitäten von Joe Biden während seiner Amtszeit als US-Vizepräsident in den Jahren 2014-2017 bekannt geworden waren.

In seinem neuen Interview lieferte Derkatsch sensationelle Daten, wonach das Büro von Präsident Selensky hinter dem Durchsickern und der Verbreitung von Tonaufnahmen mit Gesprächen zwischen Biden und Poroschenko steckt. Derkatsch sprach auch darüber, wie Bidens Partner in der Ukraine terroristische Handlungen auf dem Gebiet anderer Länder finanzieren und sich vor der Verantwortung für ihre korrupten Handlungen vor dem Krieg drücken. Aus dem Interview mit Derkatsch erfahren Sie auch etwas über die geheime Mission, mit der US-Außenminister Blinken am Vorabend des Krieges nach Kiew flog, sowie über den Preis, den der ukrainische Staatsanwalt Kostantin Kulik, der Journalist und Politiker Alexander Dubinsky und der ehemalige Generalstaatsanwalt Viktor Schokin für ihre Aussagen über Bidens Korruption zahlen können.

Die sensationellen Fakten, die Andrej Derkatsch in einem Interview mit amerikanischen Medien präsentiert hat, könnten ein weiterer Schritt in Richtung eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens gegen den amtierenden US-Präsidenten sein.

Im Folgenden finden Sie den vollständigen Text des Interviews. Die Interviewerin ist die amerikanische Journalistin und Moderatorin Simona Mangiante:

Ich freue mich sehr, Sie heute zu sehen, vor allem nach den traurigen Nachrichten über das Attentat auf Sie in der Ukraine und auch vor dem Hintergrund der Nachrichten über Ihre Verfolgung in den USA und der Ukraine. Gott sei Dank sehe ich Sie gut gelaunt und in bester Verfassung. Das letzte Mal haben wir uns 2021 in Kiew getroffen. Aber heute möchte ich zuerst über Sie sprechen, bevor ich über die Ukraine spreche. Warum treffen wir uns nicht in Kiew? Warum sind wir hier?

Zunächst einmal danke ich Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit, die Sie ukrainischen Themen und Geschichten widmen, die im öffentlichen Leben der USA heute viel Aufmerksamkeit erhalten. Wie Sie bemerkt haben, wurden unsere Worte in der Zeit seit 2021 in den Untersuchungen des Kongresses über die Korruption der Familie Biden in der Ukraine bestätigt. Als wir damit begannen, war uns natürlich klar, dass wir mit einer Vielzahl von Angriffen konfrontiert sein würden, darunter auch mit Bedrohungen der physischen Sicherheit. Letzteres wurde uns im Jahr 2021 durch Beamten des Innenministeriums bekannt. Wir identifizierten die Personen, die ein Attentat auf mich und den Leiter der Gruppe der Staatsanwälte im Fall Burisma, Kostantin Kulik, verüben wollten.

Leute, die uns ausspähen sollten, wurden identifiziert und in dem von der Polizei eingeleiteten Verfahren wurde ich zusammen mit Kulik als Opfer anerkannt. Diejenigen, die das Attentat verüben sollten, wurden ausfindig gemacht, ebenso wie ihr Stützpunkt in Sakarpatya, wo die Mörder stationiert waren, es waren gebürtige Osteuropäer. Und der direkte Vollstrecker sollte ein Albaner sein. Leider gab es ein Informationsleck, so dass diese Personen das Hoheitsgebiet der Ukraine ungestraft verlassen konnten. Alle Dokumente und Fotos befinden sich in der Strafakte, die, wie ich hoffe, nicht vernichtet wurde.

Nun zu Ihrer Frage, warum wir uns nicht in Kiew treffen. Am 19. Januar 2022 kam US-Außenminister Blinken in die Ukraine, um sich mit Selensky zu treffen. An diesem Treffen nahmen eine ganze Reihe von Personen teil, nicht weniger als 14 Personen. Bei diesem Treffen sagte Herr Blinken zu Selensky: „Sie müssen die Derkatsch-Frage dringend lösen“. Selensky begann, über einige Figuren der Opposition zu sprechen. Blinken widersprach: „Wenn Sie die Derkatsch-Frage nicht lösen, werden wir sie mit unseren Partnern selbst lösen“. Diejenigen, die an dem Treffen teilnahmen, waren beeindruckt, denn das war eine ziemlich scharfe Position des US-Außenministers, man stelle sich vor, dass es die Aufgabe des ukrainischen Präsidenten war, die Derkatsch-Frage zu lösen.

Natürlich gab es Leute, die zu mir kamen und mir davon erzählten. Sie sagten: „Sie werden nicht nach dem Gesetz behandelt, lösen Sie dringend die Frage Ihrer Sicherheit“. Wenn der US-Außenminister selbst damit droht, Ihr Problem auf nicht legale Weise zu lösen, dann werden Sie natürlich aktiv. Es gibt Zeugen für diese Aussage von Blinken, eine ganze Reihe davon. Soll Blinken seine Hand auf die Thora oder die Bibel legen und sagen, dass er das nicht gesagt hat.

Stimmt es, dass Sie für den Großteil des westlichen Publikums als Agent des Kremls dargestellt werden, vor allem wegen Ihrer Ausbildung beim FSB? Stimmt es auch, dass jeder, der die Korruption der Familie Biden in der Ukraine aufdeckt, als russischer Agent bezeichnet wird, und dass jedes Stück sensibles Beweismaterial gegen die Familie Biden als russische Propaganda bezeichnet wird? Unser Hauptziel ist es also, Ihnen eine Stimme zu geben und zu erklären, wer Sie sind, welche Rolle Sie bei der Aufdeckung der Korruption spielen und wie Sie nicht nur in den USA, sondern auch in Ihrem eigenen Land verfolgt wurden. Eigentlich wurden Sie von der Ukraine verraten. Ich denke, es ist sehr interessant, diese Geschichte von Ihrer Seite zu hören.

Ihre Frage enthält so viele Unterfragen, dass ich mich nicht entscheiden kann, mit welcher ich anfangen soll. Eine Geschichte mit einer humorvollen Antwort auf eine Frage, eine ernste Antwort, eine analytische Antwort? Womit sollen wir beginnen?

Ja, ich wünschte, Sie würden ernsthaft sein und mehr Analysen liefern.

Alles, was wir in Bezug auf die Korruption der Familie Biden in der Ukraine gesagt haben, wurde durch Untersuchungen des Kongresses und andere Quellen bestätigt. Wir haben Dokumente und Finanzbuchungen über Korruption und Geldwäsche durch Burisma vorgelegt. Wir haben Kontoauszüge von Morgan Stanley vorgelegt, wir haben die Verbindung zwischen Burisma und den Geldwäschefirmen Wirelogic Technologies und Digitex aufgezeigt.

Darüber hinaus haben Kulik und ich zwei Zeugen benannt, zwei europäische Staatsbürger, die auf Anweisung von Slotschevsky direkt an der Geldwäsche beteiligt waren und nominell Direktoren dieser beiden Unternehmen waren.

Das ist sehr interessant und ich würde das gerne etwas später vertiefen, aber lassen Sie uns noch einmal auf den Grund zurückkommen, warum wir uns in Minsk treffen. Haben Sie die Ukraine sofort verlassen, nachdem Sie von dem Gespräch zwischen Selensky und Blinken gehört hatten, noch bevor die Militäroperation begann? Und wie ist es Ihnen überhaupt gelungen, die Ukraine zu verlassen?

Zunächst einmal war ich sehr lange Zeit in der Ukraine. Sie haben meine Biographie studiert. In einer kritischen Situation habe ich so gehandelt, wie es mir beigebracht wurde, wie es mir die Erfahrung beigebracht hat, nicht nur die FSB-Akademie. Ich habe den Kontrolldienst der Ukraine gegründet, bin 1994 in die Politik gegangen, war Berater des Präsidenten für außenwirtschaftliche Beziehungen, war 1997 der erste Assistent des Ministerpräsidenten und leitete das Büro des Ministerpräsidenten. Danach wurde ich sieben Mal zum Volksvertreter der Ukraine gewählt. Niemand in der Ukraine ist so oft ins Parlament gewählt worden wie ich. Ich war Leiter des großen Energieunternehmens Energoatom. Ich war Leiter der Beratergruppe von Premierminister Nikolej Asarow. In meinen 30 Jahren in der Politik hatte ich genügend Verbindungen und Menschen, die mir geholfen haben.

Ich erzähle Ihnen mehr, ich bin mindestens sechs Monate lang in der Ukraine herumgezogen. Sie haben mich einfach am falschen Ort gesucht. Ich hörte, dass sie in meinem Wahlkreis herumliefen, mit automatischen Gewehren in Schweineställe und Hühnerställe eindrangen, ich kann Ihnen die Videos zeigen. Natürlich kann ich Ihnen im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen, die mir geholfen haben und mir helfen, nicht sagen, wie das alles passiert ist. Aber ich wusste genau, was ich tat und warum ich es tat. Was die Bestätigung meiner Worte angeht, ist die Tatsache, dass das Strafverfahren in der Ukraine erst am 4. Juni registriert wurde und die Informationen am 26. Juni an die Presse weitergegeben wurden, fast sechs Monate nach Beginn der Suche. Wenn sie die Angelegenheit nach dem Gesetz behandeln wollten, hätten sie im Februar/März ein Verfahren eröffnet und dann mit der Suche begonnen.

Sie waren also noch in der Ukraine, als das Verfahren gegen Sie eingeleitet wurde? Sie haben es eingeleitet, weil sie Sie nicht finden konnten?

Ja.

Was bedeutet dieser Fall für Sie generell? Einfach, weil sie Sienicht finden konnten oder…?

Es war nicht Letzteres, sondern Blinkens Entscheidung, meine Angelegenheit auf nicht legale Weise zu lösen. Jermak und Selensky mussten etwas berichten. Da sie mich nicht gefunden haben, meldeten sie die Strafanzeige.

Und laut den Medien nicht nur gegen Sie, sondern auch gegen alle, die sich in Pressekonferenzen zusammen mit Ihnen oder anderen Personen, die die Fakten der Korruption aufgedeckt haben, zu Wort gemeldet haben. Ich spreche hier insbesondere von Dubinsky und Kulik. Können Sie sich dazu äußern? Was halten Sie von diesen umfassenden Ermittlungen gegen alle Personen, die an der Aufdeckung der Korruption beteiligt waren?

Nicht nur in der Ukraine wird Druck auf diejenigen ausgeübt, die Korruptionsfälle aufklären. Was die Geschichte mit Dubinsky und Kulik betrifft, so ist sie eine anschauliche Bestätigung für all dies. Für die Intensivierung des Falles Kulik gab es zwei Gründe. Der erste Grund – und das ist ein sehr wichtiges Gespräch, ich möchte, dass Sie ihm besondere Aufmerksamkeit schenken – war, dass am 10. und 11. Oktober einer der Anwälte, die mit dem US-Kongress zusammenarbeiten, den ehemaligen Generalstaatsanwalt der Ukraine, Herrn Schokin, interviewte. Das waren Jake Greenberg und Clark Aborisk.

Der ehemalige Generalstaatsanwalt Schokin ist ein wichtiger Zeuge und eine Schlüsselfigur in den Fragen des ersten Amtsenthebungsverfahrens, das in den USA stattfand, und auch in den Fragen des nächsten Amtsenthebungsverfahrens, das jetzt beginnt. Ich glaube, kein Ukrainer wurde im Zusammenhang mit den Ermittlungen in der Ukraine häufiger genannt als Schokin.

Glauben Sie, dass Schokin strafrechtlich verfolgt werden könnte?

Schokin ist jetzt eine Geisel auf ukrainischem Gebiet. Soweit ich weiß, lassen sie ihn nicht aus der Ukraine heraus. Er steht unter der totalen Kontrolle des ukrainischen Geheimdienstes SBU und ist Gegenstand von Verhandlungen zwischen Biden und Blinken auf der einen Seite und Selensky und Jermak auf der anderen. Der SBU zeichnete die Gespräche auf, in denen Schokin den Kongress über die tatsächlichen kriminellen Handlungen von Blinken und Biden sowie über die Korruption der Familie Biden informierte.

Der SBU meldete Selensky und Jermak, dass Schokin außer Kontrolle geriet, und wie mir von SBU-Beamten – ehrlichen, die sich nicht an kriminellen Aktivitäten beteiligen wollen – gesagt wurde, erwägen sie nun die Liquidierung von Herrn Schokin in der Ukraine. Dies ist eine sehr wichtige Aussage, über die ich jetzt spreche, denn wir müssen das Leben des ehemaligen Generalstaatsanwalts schützen. Meiner Meinung nach besteht die Aufgabe des Kongresses heute darin, seine Sicherheit zu gewährleisten und ihn aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine zu entfernen. Was den Fall Dubinsky und Kulik betrifft, so wurde er intensiviert, nachdem der Kongress versucht hatte, Zeugen aus der Ukraine heranzuziehen.

Das zu Dubinsky und Kulik. Der zweite Grund für die Intensivierung der Ermittlungen gegen sie ist, dass Dubinsky im August in einem der Strafverfahren aussagte, dass das Büro von Präsident Selensky hinter den Tonbändern mit Aufnahmen von Biden und Poroschenko und deren Verteilung steckte. Und er machte diese Aussage im Nationalen Antikorruptionsbüro NABU, das vollständig unter der Kontrolle der amerikanischen Botschaft steht.

In einer Situation, in der Selensky zusammen mit Jermak bei Biden und Blinken um Geld bettelt, ist die Geschichte, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt Probleme für Bidens Wahlkampagne geschaffen haben, wie sie glauben, natürlich von entscheidender Bedeutung für sie. Darüber hinaus kann ich bestätigen, dass das Büro von Präsident Selensky an der Verteilung und Organisation der Berichterstattung über die Poroschenko-Biden-Bänder beteiligt war. Sie verfolgten jedoch ihre eigene Agenda.

Dazu habe ich eine Frage. Warum haben Sie zugestimmt, diese Bänder zu verwenden? Was war Ihr Interesse, Ihre Motivation, und was wollte das Büro von Präsident Selensky damit bezwecken?

Sehen Sie, jeder von uns hatte seine eigenen Ziele. Herr Smirnow, der stellvertretende Leiter von Selenskys Büro, rief mich zum Tee an und sprach darüber, wie gut es wäre, den ehemaligen Präsidenten Poroschenko wegen Korruption zu belangen. Ich stimmte zu und sagte: Natürlich, aber Sie sollten auch mitmachen. Sie fingen an, über einige Tonbänder zu sprechen. Ich bot ihnen an: Wenn ich von einem Journalisten oder einem Strafverfolgungsbeamten Beweise bekomme, werde ich sie auf jeden Fall veröffentlichen. Ich erklärte ihnen, dass ich an ihren politischen Spielchen nicht interessiert sei. Ich sei nur an der Korruptionsbekämpfung interessiert, das sei das erste Thema, und das zweite Thema sei die Souveränität meines Landes und der Kampf gegen die Fremdbestimmung.

Das Amt hat natürlich nicht nur bei der Verbreitung der Bänder geholfen. Sie erinnern sich vielleicht, dass auf die Bänder am nächsten Tag eine Pressekonferenz von Selensky folgte. Und er „echote“ einfach mit, wie ein echter „schöner und intelligenter Schauspieler“, zum Thema der Tonbänder.

Was Smirnow anbelangt, er beteiligte sich an unseren Aktivitäten, indem er der Generalstaatsanwältin Venediktova, die mit mir am Thema der Korruption von Poroschenko und Naftogaz arbeitete, einen Auftrag gab. Außerdem war der Leiter des Geheimdienstes der Ukraine, Iwan Bakanow, an der operativen Unterstützung beteiligt. Und nicht nur das, es gab auch Fragen wegen operativen und investigativen Aktivitäten.

Darüber hinaus befassten sich Schvets und Gorbenko, der Stellvertreter und Leiter der SBU-Untersuchung, mit Fragen der Ermittlungen. Um es noch einmal deutlich zu machen: Bakanow, Maljuk, Schvets, Gorbenko, Naumow – sie alle waren auf Anweisung des Präsidialamtes gemeinsam mit mir an der Untersuchung der Korruption von Präsident Poroschenko, der internationalen Korruption, beteiligt, und sie waren aktiv in diesen Prozess involviert, bis Biden zum US-Präsidenten gewählt wurde.

Und das war eigentlich meine nächste Frage, denn ich wollte Sie gerade fragen, wie der Sieg Bidens Ihre Beziehungen zur Selensky-Regierung verändert hat?

Sie waren in der Tat sehr verängstigt von Bidens Wahlsieg. Sie kamen in mein Büro, um sich zu beraten, auch die Mitarbeiter des Geheimdienstes und die Staatsanwälte sowie die stellvertretenden Vorsitzenden des Geheimdienstes. Und dann verschwanden sie alle auf einmal. Das war für mich nicht überraschend. Ich bin mehrmals zu ihnen gekommen und habe ihnen erklärt: Hören Sie auf, Strafsachen zu verkaufen. Ich werde nicht zulassen, dass diese Fälle eingestellt werden. Damals hatten wir die Möglichkeit, die Ermittlungen über die Gerichte während eines bestimmten Zeitraums wieder aufzunehmen. Und wir haben weiter daran gearbeitet, Fakten und Informationen zu sammeln und zusammenzutragen und diese Ermittlungen irgendwie voranzutreiben. Damals hat uns die mittlere Ebene – die Staatsanwaltschaft, der Geheimdienst und das Staatliche Ermittlungsbüro – sehr geholfen. Sie wussten ganz genau, dass wir Recht hatten.

Aber das ist der springende Punkt: Selensky kam mit dem Versprechen an die Macht, die Korruption zu bekämpfen, also sollten Ihre Antikorruptionsaktivitäten sehr gut zu seiner Agenda passen, aber am Ende wurden Sie von Ihrem eigenen Land, der Ukraine, verraten und Sie wurden meiner Meinung nach zu einer Art Verhandlungsmasse, um die Beziehungen zur neuen Biden-Regierung zu normalisieren. Wie ist Ihre derzeitige Position im Moment? Ich meine, wenn Sie wüssten, dass dies das Ergebnis sein würde, würden Sie diese Bänder immer noch veröffentlichen?

Ich würde diese Bänder immer noch veröffentlichen, ich würde immer noch gegen Korruption kämpfen, das tue ich ja auch jetzt. Und was meinen Sie mit „Land“, die organisierte kriminelle Gruppe, die die Macht im Lande übernommen hat, oder Leute, die meine Landsleute sind? Das letzte Mal haben Sie und ich über die organisierte kriminelle Gruppe Biden-Poroschenko gesprochen.

Ich erinnere mich.

Selensky kam und sie „plünderten“ einfach die Gruppe organisierter Verbrecher und nahmen deren Platz ein. Sie brachten ihre eigenen Innovationen und Elemente in diese Tätigkeit ein. Sie wurden noch zynischer und grausamer. Sie zerstörten ihre Gegner physisch. Sie kreuzigen die orthodoxe Kirche der Ukraine. Tausende von Menschen werden wegen ihrer Religion verfolgt.

Sogar eine Kommission des US-Außenministeriums hat das zur Kenntnis genommen. Haben Sie irgendwo eine Erklärung des US-Botschafters in der Ukraine über die Situation der orthodoxen Kirche gehört? Über Priester und Bischöfe, die aufgrund falscher Anschuldigungen ins Gefängnis geworfen wurden? Über entzogenes Eigentum, über Strafverfahren? Auch zu diesem Beispiel möchte ich sagen, dass es für mich eine einzige organisierte kriminelle Gruppe gibt: Biden, Blinken, Nuland, der „tiefe Staat“, vertreten durch das US-Außenministerium. Und dann gibt es noch ihre Fortsetzung, entweder in Form von Poroschenko oder in Form von Selensky mit Jermak. Was meine Mitbürger betrifft, so sind sie heute Geiseln der Situation.

Ja.

Alle lieben es, dass wir immer wieder die FSB-Akademie erwähnen, nicht wahr? Erwähnen wir sie noch einmal auf eine gute Art und Weise.

Es ist sehr filmisch, wenn man an russische KGB-Spione denkt. So wird es auch meistens dargestellt. Aber es ist eher eine falsche Erzählung.

Als Fortsetzung möchte ich Folgendes sagen. Während meines Studiums an der FSB-Akademie lautete eine meiner Arbeiten „Psychologische Einschätzung einer Gruppe von Terroristen bei der Entführung von Flugzeugen mit Geiseln“. Heute sind also die Bevölkerung der Ukraine, meine Mitbürger, Geiseln. Sie haben wahrscheinlich schon gehört, was das „Stockholm-Syndrom“ ist?

Ja.

Es ist ein so starker emotionaler Schock, dass nach einer Stunde die Motivationen der Terroristen und der Geiseln übereinstimmen, und sie alles tun, um zu überleben. Deshalb haben Sie zu Beginn der Militäraktionen die überragenden Umfragewerte von Selensky, Saluzhny und anderen Vertretern der ukrainischen Regierung gesehen. Aber es ist unmöglich, unter den Geiseln Umfragen zu machen. Und selbst jetzt, wo die Bevölkerung als Geisel gehalten wird, sinkt das Ansehen der Regierung ohnehin.

Was ist der Ausweg aus dieser Situation, fragen sich alle, was wird aus der Ukraine? Ich kann den Einschätzungen von Elon Musk und anderen bekannten amerikanischen Politikern nur zustimmen, dass sich die Ukraine in einer völligen Sackgasse befindet. Der Weg aus dieser Sackgasse ist auf jeden Fall schmerzhaft. Wichtig ist dabei, dass zuerst die Geiseln freigelassen werden, dass man mit den Terroristen fertig wird, am besten auf legale Weise, dass die Geiseln rehabilitiert werden, und dann können wir entscheiden, wie es weitergeht.

Wir haben 2021 darüber gesprochen und seither ist die Situation kollabiert. Wie sehen Sie heute die Entwicklung der Lage in der Ukraine? Ich erinnere mich, dass wir unser Gespräch mit Ihrer Erklärung zur Unabhängigkeit der Ukraine abgeschlossen haben. Wie sehen Sie die Ukraine heute? Was ist von diesem Land übrig geblieben, was die Bevölkerung, die Kultur und auch das Territorium betrifft?

Wir haben bereits darüber gesprochen, dass die Ukraine für mich nicht in erster Linie ein Territorium ist. Der Wert der Ukraine liegt in erster Linie in ihren Menschen. Sie sind kreativ, stark, intelligent, arbeitswillig, gebildet, sie werden gerne in Europa, in Russland, in Weißrussland angeworben. Deshalb geht es für mich in erster Linie darum, die Menschen zu erhalten. Und was sehen wir heute in der Praxis? Die Menschenrechte und die Verfassung der Ukraine werden mit Füßen getreten. Sie haben die Bevölkerung in ein Konzentrationslager gesteckt. Männer dürfen das Land nicht verlassen. Jetzt steht die Frage im Raum, ob auch die Frauen nicht ausreisen dürfen. Ich habe eine Frage an all die europäischen Persönlichkeiten, die über die europäische Perspektive der Ukraine sprechen: Sehen sie nicht, wie Männer an den Füßen zu den Militärregistrierungsbüros geschleift und in Busse gepfercht werden? Gestern hat die amerikanische Presse darauf aufmerksam gemacht, die New York Times. Auf diese sadistische Mobilisierung.

Ja, ja.

Praktisch ist die Ukraine heute ein Konzentrationslager, das sich auf Europa zubewegt. Keine Redefreiheit, keine Menschenrechte, keine Religionsfreiheit. Außerdem wird der größte Teil der männlichen Bevölkerung vernichtet. Wie sieht also die Zukunft des Landes aus? Sie und ich haben damals über den Verlust von Territorium und von Bevölkerung gesprochen. Heute finden einfach katastrophale Prozesse statt. Das ist ein Schmerz, der Millionen von Familien betrifft. Und wer ist daran schuld? Biden, Nuland, Blinken, Demo-Korruption, Selensky, Poroschenko und der Rest dieser organisierten kriminellen Gruppe.

Jetzt gibt es viele Informationen über seine Korruption. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören, welches der veröffentlichten Materialien für die Öffentlichkeit am interessantesten ist?

Ich werde Ihnen zwei Entscheidungen ukrainischer Gerichte zeigen. Die eine ist die Gerichtsentscheidung über den Burisma-Mitarbeiter, den Rechtsanwalt Kitscha. Das ist ein Fall aus dem Jahr 2020, bei dem es um die größte Bestechung in Europa ging, um 6 Millionen Dollar in Plastiktüten, die für die Schließung des Burisma-Falls gezahlt wurden. Ich werde Ihnen die Dokumente geben, es gibt Kuliks Berichte zu diesem Thema. Worum geht es in diesem Gerichtsurteil?

Am 21. April 2022 überweist das ukrainische Gericht diese 6 Millionen in bar mit Zustimmung des Vertreters von Burisma an eine Militäreinheit der Hauptnachrichtendirektion der Ukraine. Die Nummer dieser Einheit finden Sie hier. Es handelt sich um einen geheimen Beschluss, den noch niemand gesehen hat.

Nach einer gewissen Zeit beginnen die „Nord Streams“ zu explodieren, es werden Attentatsversuche unternommen. Die Leiter der ukrainischen Sicherheitsdienste machen keinen Hehl daraus, dass sie Terroranschläge und politische Morde verüben, um Geld in die Kassen zu bekommen. Wieder einmal: Bidens Partner im Korruptionsgeschäft in der Ukraine finanzieren Terroranschläge und entziehen sich so der Verantwortung für die Korruption in der Ukraine.

Es gibt eine zweite Gerichtsentscheidung – direkt zu Slotschevsky.

Was hat die Untersuchung darüber ergeben, warum dieses Schmiergeld gezahlt wurde? Wie gerecht sind Bidens Partner Slotschevsky und seine Komplizen bestraft worden?

Die Art und Weise, wie das Schmiergeld übergeben wurde, konnte fast jeder live sehen. Es wurde gegeben, um den Fall Burisma zu schließen. Die Informationen waren mit Bildern in allen europäischen Nachrichtenagenturen zu finden. (Anm. d. Übers.: Die Bilder von Bergen von Bargeld machten zumindest in Russland und der Ukraine Schlagzeilen)

Das Einzige, worauf wir immer geachtet haben, war, dass der Betrag der Bestechung ein anderer war, nämlich 50 Millionen Dollar. Was die Gerichtsentscheidung über Slotschevsky angeht, so wurde sie 2023 getroffen. Die Entscheidung, Slotschevsky von der Verantwortung für diese Bestechung freizusprechen, fiel im März 2023. Aber nur für die Bestechung, nicht für frühere Korruption. Auch diese Entscheidung war geheim. Aber Vertreter einer von Soros‘ Publikationen, der Ukrainska Pravda, haben sie versehentlich veröffentlicht. Ich werde Ihnen diese Entscheidung und den Artikel geben. Demnach erhielt Slotschevsky für 6 Millionen der größten Bestechung mit Bargeld in Europa 64.000 bis 68.000 Griwna Strafe. Um es Ihnen zu verdeutlichen: für eine Bestechung von 6 Millionen Dollar erhielt er eine Geldstrafe von 1.800 Dollar. Gleichzeitig überwies er 800 Millionen Griwna zur Finanzierung des Terrorismus an die „Drohnenarmee“ und die Streitkräfte.

Sie fragen nun, was ich jetzt tue. Ich befasse mich jetzt konkret mit dem Verfahren, mit dem all diese Personen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten wegen Terrorismusfinanzierung belangt werden können. Wir kennen das Verfahren und wir werden es anwenden. Wir werden Bidens Mitarbeiter wegen der Finanzierung des Terrorismus strafrechtlich verfolgen.

Die Entscheidung des Kiewer Bezirksgerichts Peеыchersk vom 4. September 2020, die Burisma gegen Andrej Derkatsch verloren hat und in der das Gericht nach Prüfung aller vorgetragenen Fakten feststellte, dass: „Der Kläger [also „Burisma“] bestreitet in der Klageschrift nicht wirklich die Tatsachen der Zahlungen [er bestätigt also die Zahlung für Bidens Dienste], sondern spricht über deren Unterschiede und Übertreibungen“

Die Entscheidung des Kiewer Berufungsgerichts vom 10. März 2021, die Burisma verloren hat, besagt ebenfalls, dass „der Kläger [also Burisma] in der Klageschrift die Fakten der Zahlungen nicht wirklich bestreitet [also die Zahlung für Bidens Dienste bestätigt], sondern nur über deren Unterschiede und Übertreibungen spricht“.

Ihr Team ist bekannt für den Kampf gegen die Korruption der US-Demokraten. Arbeiten Sie immer noch an der Aufdeckung von Korruption und Fremdbestimmung, während Sie hier in Weißrussland sind? Ich meine, werden wir von neuen Aufnahmen, neuen Bändern, neuem Material hören?

Ich werde Ihnen eine interessante Geschichte erzählen, die in gewissem Maße mit Weißrussland zu tun hat. Ich habe einen guten Freund, den amerikanischen Journalisten Simon Shuster. Er hat viele Artikel über die Ukraine geschrieben, einer davon, der skandalöseste, wurde kürzlich in Time veröffentlicht. Darin wurde bestätigt, was ich gesagt habe: „Selenskys innerer Kreis sagte, sie würden stehlen, als gebe es kein Morgen“.

Als Shuster 2020 oder 2021 ins US-Außenministerium kam und Fragen zum Demo-Korruption und zu meiner Person stellte, passierten ziemlich lustige Geschichten. Es gibt so eine Figur in der amerikanischen Politik – George Kent.

Er hat als Botschaftsrat in der Ukraine gearbeitet, dann im Außenministerium, und jetzt ist er US-Botschafter in Estland. Als Shuster ihn aufsuchte und ihm eine Frage zur Korruption der Demokraten stellte, holte Kent fast hysterisch eine Tabelle hervor und verschüttete eine Tasse Kaffee.

Was hat den „tiefen Staat“ und das US-Außenministerium am meisten verärgert? „Ich meine, sie zeigen Dokumente, sie verifizieren Dokumente, sie zeigen Telefonate – wie kann man sie bekämpfen? Sie werden von verschiedenen Verschwörern in den USA zitiert.“ Warum war Kent eigentlich so entrüstet? Weil wir ihn in der Ukraine wiederholt dabei erwischt haben, wie er Korruption vertuscht hat. Er war an der Vertuschung von Korruption während der Reform der Staatsanwaltschaft beteiligt, als Schokin ein Strafverfahren eröffnet hat und Kent schriftlich forderte, es einzustellen. Ich zeige Ihnen einen von Kent direkt unterzeichneten Brief, in dem er die Einstellung des Verfahrens wegen Diebstahls amerikanischer Steuergelder forderte.

Danach gab es weitere Vorfälle in der Generalstaatsanwaltschaft, als Gelder der US-Botschaft über die seltsame Firma „Psymetrix“, die im Bezirk Obuchiw der Region Kiew registriert ist, flossen. Transparenz nach Kent: Die US-Botschaft schließt eine Vereinbarung mit Georgiern, die eine Firma in Rom, Italien, betreiben, um die Tests der Generalstaatsanwaltschaft über Psymetrix, eine Proxy-Firma im Bezirk Obuchiw, zu organisieren. Sie geben Millionen aus. Und die stinkende Firma IDLO, die in Skandale um den Diebstahl von US-Geldern in Afghanistan verwickelt ist. Nach so kreativer Arbeit in der Ukraine wechselt er ins Außenministerium.

Im Jahr 2020 wird er zum Mitautor eines versuchten Staatsstreichs in Weißrussland. Heute „hütet“ er diese Sprechpuppe Tichanowskaja. Im November fanden zwei Veranstaltungen mit Tichanowskaja statt, wieder werden amerikanische Steuergelder veruntreut. Wieder wird Geld gestohlen. Letzten Endes sollte sich das FBI darum kümmern. Leider ist es zusammen mit der Staatsanwaltschaft mit der Verfolgung von Trump und seinen Beratern beschäftigt.

Aber das ist es nicht, was mich an dieser Geschichte interessiert. Ich werde nicht einmal Worte wählen. Kent ist eine abscheuliche und hinterhältige Person, die die Demokratie und die Menschenrechte in meinem Land zerstört hat. Er hat mein Land zerstört. Er ist verwickelt in Wahlmanipulationen, Korruption, politische Skandale, politische Lügen, auch im Kongress. Und er sitzt hier in Estland und redet von Menschenrechten und davon, die Führung von Weißrussland vor Gericht zu stellen? Irgendwo muss es doch eine Grenze für Zynismus geben, oder? Mir ist klar, dass er in diesem Fall bei der Korruption der Demokraten abwesend ist. Oder denkt er, dass alle seine Abenteuer vergessen haben? Oder die Ergebnisse seiner und der Aktivitäten des US-Außenministeriums in der Ukraine?

Und es ist tatsächlich sehr interessant, dass Sie die Verfolgung des gesamten Trump-Wahlkampfes, der Trump-Regierung und von Trump als ehemaligem Präsidenten erwähnt haben. Sie haben sich mit Rudy Giuliani getroffen, Sie haben sich im Zusammenhang mit der Aufdeckung von Bidens Korruption in der Ukraine getroffen. Als Ergebnis dieser Untersuchung und der Informationen, die Sie Rudy Giuliani vorgelegt haben, wurde er beschuldigt, ein Kreml-Agent zu sein, der sowohl von den USA als auch der Ukraine mit Sanktionen belegt wurde. Könnten wir ein wenig über diese Interaktion mit Rudy Giuliani sprechen? Wie haben Sie sich getroffen? Und wer hat Sie in diese Untersuchung einbezogen? War es Artemenko?

Nach mehreren Pressekonferenzen, die wir abgehalten haben, auch mit Dubinsky, schlug Artemenko vor, dass ich mit Giuliani sprechen sollte. Ich habe Giuliani immer als einen Helden der USA betrachtet, als einen hervorragenden Staatsanwalt, der in New York für Ordnung gesorgt hat, als einen hervorragenden Bürgermeister von New York, der sich am 11. September wie ein Held verhalten hat.

Meine Position war ziemlich klar: Lasst uns eine gemeinsame öffentliche Task Force einrichten, um zu ermitteln. Bilden wir eine Gruppe zur Untersuchung von Korruptionsverbrechen unter Beteiligung des Kongresses und der Werchowna Rada der Ukraine, transparent, offen, im Interesse des amerikanischen und ukrainischen Volkes. Ich habe Giuliani gesagt, dass ich einer Arbeitsgruppe des ukrainischen Haushaltsausschusses vorstehe, die die Veruntreuung internationaler technischer Hilfe untersuchen soll. Es ging um die Unterschlagung von 5,2 Milliarden Dollar.

Dies sind die Dokumente des Rechnungshofs der Ukraine, eines offiziellen Verfassungsorgans. Giuliani interessierte sich für die Fragen der Korruptionsermittlung. Wir hatten viele lange Gespräche mit ihm über das Thema Korruptionsbekämpfung. Er hat enorme Erfahrung in der Korruptionsbekämpfung. Mir gefiel die Tatsache, dass er ein sehr akribischer Staatsanwalt ist, er schreibt alles auf, analysiert alles und zieht dann seine Schlüsse. Um die Beziehung zu Artemenko zu verstehen – ich bin ein gesetzestreuer Bürger und Giuliani ist ein gesetzestreuer Bürger – wurde beschlossen, dass ich eine Lobby-Vereinbarung unterzeichnen sollte. Ich habe sie mit Artemenko unterzeichnet.

Außerdem, ich gebe Ihnen diesen Vertrag, gab es dort eine Einfügung, die auf der Website des US-Justizministeriums registriert ist und die Korruptionsbekämpfung im Kraftstoff- und Energiebereich sowie im Bereich der logistischen Unterstützung betrifft. Nach einiger Zeit stellte sich heraus, dass es sich bei Herrn Artemenko um einen FBI-Agenten mit einer 10-jährigen Geschichte handelte. Es stellte sich heraus, dass das FBI seinen Agenten zu mir geschickt hat.

Ich möchte, dass Sie sich dazu äußern, denn es wurde spekuliert, dass Artemenko derjenige war, der Giuliani in Misskredit brachte, weil er im Besitz dieser sensiblen Informationen war. Anstatt also eine Untersuchung über diese Tatsache durchzuführen, wurde sie benutzt, um den Überbringer zu diskreditieren, wie es jetzt im korrumpierten US-Justizministerium geschieht, wie es oft geschieht. Wann haben Sie Artemenko getroffen, was war Ihr erster Eindruck von ihm, denn Sie sind sehr erfahren und können ein Profil von einem Terroristen erstellen, und ich bin sicher, dass Sie auch ein Profil von Artemenko erstellen können.

Ich antworte Ihnen so: Praktisch alle angesehenen Nachrichtendienste der Welt waren an unserer Arbeit interessiert. Vor allem nach der Veröffentlichung der Poroschenko-Biden-Bänder.

Was Artemenko betrifft, so gibt es bei herausragenden FBI-Agenten entweder etwas Gutes oder nichts. Was seine Äußerungen über Giuliani betrifft, so überlasse ich sie seinem Gewissen. Ich habe mit ihm ausschließlich im Bereich der Gesetzgebung in der Ukraine und in den USA gearbeitet. Denn es ist absurd, wenn das FBI seinen Agenten schickt, einen Vertrag mit mir abschließt und dann Sanktionen gegen mich verhängt! Gibt es wenigstens einen Beweis dafür, dass ich nicht im Einklang mit dem US-Recht gehandelt habe? Es gibt drei Gutachten, darunter ein ausländisches, dass ich ausschließlich nach dem Recht der Ukraine und der USA gehandelt habe. Es gibt ein Verfahren, das die Staatsanwaltschaft des Eastern District of New York in den USA gegen mich eingeleitet hätte.

Ich habe mich nicht wirklich mit diesem Prozess befasst, ich habe ihn nur gelesen und war von den Fantasien der Staatsanwälte überrascht. Es ist ein komplettes Hirngespinst aus dem Nichts, das weder zeitlich, noch durch Ereignisse oder Personen miteinander verbunden ist. Irgendwann wird man sich wohl damit befassen müssen. Aber ich glaube nicht, dass man unter den heutigen Realitäten der USA eine vernünftige Logik finden kann, um seine Probleme mit der US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District of New York zu lösen. Jeder, der mit der Korruption der Demokraten, der Demokratischen Partei, der Staatsanwaltschaft und dem FBI in Verbindung steht, redet blauäugigen Unsinn. Sie kennen das aus den Beispielen von Giuliani, Trump, allen Beratern von Trump, so ziemlich der gesamten Trump-Administration. Wie sich also herausstellt … ist dies nicht die letzte [Strafverfolgung] für Ihre Arbeit. Hoffen wir, dass Sie sich dagegen wehren werden.

Ja, und wie ich schon sagte, habe ich selbst am eigenen Leib erfahren, wie die Justiz mit zweierlei Maß misst und wie sie jeden ins Visier nimmt, der die Korruption bei Biden aufdeckt. Sie widmen Ihr ganzes Leben dem Kampf gegen die Korruption in der Ukraine und dienen Ihrem Land seit den 90er Jahren, seit 1994, wie Sie sagten, und ich glaube, dass die Amerikaner, denen Sie vertrauen, Ihnen helfen würden und Ihre Informationen gut aufnehmen würden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Rudy Giuliani seine Ermittlungen durchgeführt hat. Fühlen Sie sich verraten? Ich meine auf einer persönlichen Ebene. Wie haben sich diese Sanktionen auf Sie persönlich ausgewirkt? Wie hat sich das auf Ihre Familie ausgewirkt?

Ich hatte eine gewisse Naivität, dass in den modernen USA Gerechtigkeit erreicht werden könnte. Ich habe viele gute Freunde in der amerikanischen Juristengemeinschaft. Ich war selbst oft vor Gericht und habe gesehen, dass es den Richtern wichtig ist, was sie hören und was sie beurteilen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass das amerikanische Rechtssystem nicht für alle gerecht ist.

Die Demokratie ist nicht die Macht des Volkes, sondern die Macht der Demokratischen Partei. Wir sehen, wie die Mitarbeiter der Familie Biden in der Ukraine aus der Strafverfolgung genommen werden. Werden Poroschenko und Slotschevsky verhört? Hat sie jemand zum FBI und zur US-Staatsanwaltschaft eingeladen, um auszusagen? Die Dokumente sind überall, überall im Internet. Die Aufnahmen sind überall im Internet zu finden. Die Beweise sind überall im Internet zu finden. Was macht die Staatsanwaltschaft von New York?

Das fragen sich im Moment viele Menschen. Und wir fragen uns, warum wir mehr damit beschäftigt sind, die zu verfolgen, die diese Tatsachen aufdecken, als diesen Tatsachen und den Dokumenten nachzugehen. Aber woher stammen diese undichten Stellen und die Aufzeichnungen der Gespräche zwischen Poroschenko und Biden? Weil einige die Authentizität anzweifeln, weil, wie Sie wissen, sogar Hunters Laptop zur „russischen Propaganda“ wurde. Alles wird mit demselben Mantra diskreditiert.

Niemand zweifelt an der Echtheit der Aufnahme. Außerdem wurde auf meinen Antrag hin ein Strafverfahren eingeleitet, gegen Poroschenko wurde ermittelt. Ich kann die Dokumente aus diesem Fall übergeben, die Zeugenaussagen. Alle Mitarbeiter von Poroschenkos Büro wurden befragt, einschließlich seiner Wachen und Verbindungsbeamten. Sie alle bestätigten, dass Poroschenko immer zwei Diktiergeräte auf seinem Schreibtisch hatte. Die Aufnahmen wurden gemacht.

Die Wahrheit ist, dass Sie mit all diesen Dokumenten, wenn Sie heute die Möglichkeit hätten, vor dem Kongress auszusagen, die Macht hätten, den amtierenden ZS-Präsidenten zu stürzen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Ihr Leben in Gefahr ist. Haben Sie Angst um Ihr Leben? Ich komme jetzt zum Persönlichen, wenn Sie mir das erlauben, denn für mich klingt das unglaublich.

Ich weiß, was ich für mein Heimatland, für meine Wähler, für die Menschen, die mir vertrauen, zu tun habe. Und die Gefahr wegen meiner Tätigkeit wird weder größer noch kleiner werden. Bei den Ermittlungen des Kongresses geht es mir nicht darum, Biden der Einflussnahme zu überführen. Für mich ist es wichtig, dass im Abschlussdokument des Kongresses steht, dass das meinen ukrainischen Landsleuten gestohlene Geld von Slzsochevsky aus der Ukraine gebracht, gewaschen und US-Vizepräsident Biden übergeben wurde. Das ist für mich sehr wichtig, es geht nicht um ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden. Straffreiheit führt zu Nachgiebigkeit.

Kehren wir zu Kulik zurück. Kulik ist der einzige Staatsanwalt in der Weltgeschichte, der anderthalb Milliarden Dollar in den Staatshaushalt zurückgeführt hat. Können Sie wenigstens ein Beispiel aus der Weltgeschichte nennen, bei dem ein Staatsanwalt anderthalb Milliarden Dollar in den Haushalt zurückgeführt hat? Und auch er wurde beschuldigt, ein Agent des Kremls zu sein. Und all diese Leute – Kent, Karen Greenaway, die FBI-Vertreterin, Christine Quinn, Marie Yovanovitch, die ehemalige Botschafterin – sie alle haben sich bei ihm eingemischt.

Es geht definitiv darum, Korruption aufzudecken und für die Gerechtigkeit und nicht gegen jemanden zu sein. Aber als Ergebnis all dessen stellen wir natürlich auch die Verwendung amerikanischer Steuergelder in Frage, und das ist es, was wirklich die Aufmerksamkeit auf diese Bestechung lenkt, diese Bänder, die Sie weitergegeben haben, und Sie haben deutlich gemacht, dass Biden eine Milliarde Dollar vor der Ukraine zurückhält, falls Schokin nicht entlassen wird. Das soll unsere Zuhörer nur daran erinnern, worüber wir hier sprechen.

Für mich ist es wichtig, Poroschenko in den Kongress einzuladen und die Frage zu stellen: Wofür wurde das Geld aus diesen zwei Milliarden Garantien ausgegeben? Dieses Geld wurde für seine Unternehmen ausgegeben, es wurde in Poroschenkos Unternehmen gewaschen. Ein Bündel von Kriminalfällen. Leninska Kuznya, Bogdan, Ukroboronprom, sein Partner Gladkovsky, der in Europa auf der Flucht ist.

Und nun zu den Tonbändern. Ist es schlimm, dass die Bürger der Ukraine gehört haben, wie Präsident Poroschenko Biden davon berichtete, dass er die Wohnnebenkosten für die Bevölkerung um 100 Prozent anstelle der von Biden geforderten 75 Prozent erhöht hat? Wir haben sofort eine interfraktionelle Vereinigung von Abgeordneten gegründet „Minus 25 Prozent der Wohnnebenkosten – Stoppt die Korruption!“. Wir kämpften gegen die Korruption bei Naftogaz, wir kämpften gegen Bidens Lieblingsberater Amos Hochstein.

Zusammen mit Kobolew waren sie die Urheber der Idee des korrupten Gasrevers. Sie hatten einen weiteren Verbündeten – Favorow. Hochstein, Kobolew, Favorow. Wir haben in Dokumenten gezeigt, wie 500 Millionen pro Jahr an „Korruptionssteuer“ von den ukrainischen Bürgern abgeführt werden. Ich nannte es eine „Steuer“ – das ist ein tragischer Witz. Das ist, wenn eine Banditengruppe die Bevölkerung „besteuert“. Auf jeden Bürger der Ukraine und auf jeden Kubikmeter Gas.

Zurück zu Naftogaz. Wo ist der Terrorismus und wo ist der ukrainische Geheimdienst? Doch im November schreibt der Leiter des ukrainischen Geheimdienstes Budanow einen Brief an das Gericht und bittet darum, Kobolew, gegen den ermittelt wird, aus der Ukraine zu lassen. Der Zweck ist die „Durchführung von Sonderaufträgen in Europa“.

Was ist da noch nicht gesprengt worden? Welche anderen „Streams“ sind dort noch nicht in die Luft gesprengt worden? Es ist klar, dass der ukrainische Geheimdienst im Fall von Nord Stream nur eine Tarnoperation für ein falsches Objekt durchgeführt hat. Es gab einen Artikel über Roman Tschervinsky, einen der Urheber dieser Operation, der jetzt in einem ukrainischen Gefängnis sitzt. Er wurde von seinen Auftraggebern in den USA und der Ukraine „belohnt“. Offenbar weiß er eine Menge.

Ich bin schockiert über die Menge an öffentlichen Informationen, aber wie viel von dem, was Sie wissen und die Korruption zwischen der Ukraine und den USA aufdecken, ist noch nicht öffentlich bekannt. Haben Sie vor, neue Informationen zu veröffentlichen? Arbeiten Sie an neuen Enthüllungen?

Wir haben tatsächlich eine Menge Arbeit vor uns. Wir verfolgen eine Vielzahl von Fällen – Korruption, Kriegsverbrechen, Terrorismus. Wir prüfen das rechtliche Verfahren zur Verfolgung der Machtübernahme in der Ukraine. Einer der interessanten Fälle: Im November entschied der Oberste Gerichtshof der Ukraine über die Rechtswidrigkeit des Dekrets von Selensky zur Entlassung des Leiters des Verfassungsgerichts der Ukraine. Das scheint für das Leben eines normalen Bürgers keine Bedeutung zu haben. Tatsächlich ist es aber so: Als Selensky vor zwei Jahren das Verfassungsgericht per Dekret zur Absetzung einer Reihe von Richtern zwang, erlaubte er sich selbst, illegale Dekrete zu erlassen. Und alle diese Dekrete standen im Zusammenhang mit der Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte der Bürger. Die Zerstörung der freien Presse, rechtswidrige Entscheidungen des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates über Sanktionen – so viele verschiedene Aspekte.

Jetzt, nach zwei Jahren, hat der Oberste Gerichtshof seine Entscheidung verfasst, und diese Entscheidung ist endgültig. Sie ist ziemlich lang, kompliziert, in der er eine Bewertung in Form von zwei corpus delicti in den Aktionen des derzeitigen Präsidenten der Ukraine gab. Ich denke, Selensky wurde nicht einmal von der Entscheidung berichtet. Er ist nicht beunruhigt. Er reist durch Europa wie ein Zirkusbär und bettelt um Geld. Hier ist ein wichtiger Punkt: Zum ersten Mal in der Geschichte der Ukraine hat der Oberste Gerichtshof eine Entscheidung getroffen, in der zwei Straftatbestände gegen den Präsidenten der Ukraine und seine Komplizen festgelegt werden. Um es klar zu sagen: So Gott will, werden wir in einiger Zeit mit Ihnen sprechen, und Sie werden sehen, dass dies der erste Baustein in Selenskys Verurteilung als Kriegs- und Staatsverbrecher sein wird. Mir ist klar, dass es sich hierbei um komplexe juristische Begriffe handelt, die sich nicht so einfach in einfacher Sprache erklären lassen. Aber um es einfach auszudrücken: Indem sie das Verfassungsgericht besiegt haben, haben sie den Bürgern ihre Rechte genommen. Alles, einschließlich des Rechts auf gerichtlichen Schutz, auf die Verteidigung des Lebens, all diese Geschichten mit sadistischen Appellen, all das ist eine Folge des Beginns der Niederlage des Justizsystems. Das Konzentrationslager, das Großbritannien und die USA im Namen der „demokratischen Werte“ in der Ukraine errichtet haben. Großbritannien ist aus der EU geflohen, führt dieses Konzentrationslager aber in die EU. Als Modell für die Zukunft der gesamten EU?

Wir würden gerne darüber berichten. Aber wie würden Sie den Übergang von der Regierung Selensky, als er an die Macht kam, zum Selensky-Regime beschreiben? Im Moment ist es ein Regime, wenn ich es richtig verstanden habe.

Wir können es nicht als Regime, sondern als faschistische Diktatur bezeichnen, denn es vernichtet seine eigene Bevölkerung. Der Wandel vollzog sich, sie haben schnell von Poroschenko gelernt. Wenn Poroschenko nur ´gestohlen und das Land unter Fremdherrschaft verkauft hat, dann sind das all diese Verbrecher, Produzenten und Veteranen, die keine Hemmungen bei den Menschenrechten haben. Wer ist Danilow, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates? Ein ehemaliger Krimineller, Mitglied einer Gruppe des organisierten Verbrechens, mit einer Ausbildung als Tierarzt.

Wer ist Jermak? Der Chef der Stände und des Handels in Kiew. Poroschenko hatte wenigstens eine gute Ausbildung und er war zumindest um sein Image besorgt. Aber diese Leute machen sich überhaupt keine Sorgen, warum sollten sie sich Sorgen machen? Sie leben nur in dem Tag. Und, wie Simon Shuster sagte, sie stehlen, als gäbe es kein Morgen.

Sie kennen Selensky persönlich, Sie haben mit ihm zusammengearbeitet. Konnten Sie diese Entwicklung vorhersehen? Was war Ihr erster Eindruck von ihm?

Ich kenne viele Politiker in der Ukraine. Ich habe nie persönlich mit Selensky zusammengearbeitet. Die Sache ist die, dass meine Beziehungen immer professionell sind, ich habe immer die Aufgaben, die ich mir als Staatsmann, als Volksvertreter, als jemand, der einfach sein Heimatland liebt, gestellt. Wenn sie mit den Interessen vonr Menschen übereinstimmen, arbeiten sie mit mir, wenn sie nicht übereinstimmen, arbeiten wir nicht zusammen. Das Gleiche ist mit Rudy Giuliani passiert. Wenn ich sehe, dass die Werte einer Person traditionell und christlich sind, dass sie ein aufrichtiger Patriot ihres Landes ist, dann ist das für mich immer klar.

Ihr Name kursiert immer häufiger in den Nachrichten, aber die Menschen wissen wenig über Sie, sie bringen Sie nur mit der KGB-Akademie und Sanktionen in Verbindung. In Wirklichkeit haben Sie während Ihrer politischen Laufbahn in der Ukraine der Gesellschaft einen großen Dienst erwiesen. Könnten Sie unseren Zuhörern ein wenig mehr über sich erzählen? Wo sind Sie aufgewachsen? Was hat Sie in die Politik gebracht und wie kam es zu diesem Aufruf zur Korruptionsbekämpfung?

Sie haben bereits so viel über meine Biografie geschrieben und meine Aktivitäten so gründlich studiert, dass es so viele Artikel zu diesem Thema gibt, dass ich kaum noch etwas hinzuzufügen habe. Sie kennen meine Herangehensweise, man alles erkennt immer am Endergebnis. Ich kann die Ergebnisse meiner Tätigkeit als Volksabgeordneter, als Staatsmann, als Baumeister in meinem Wahlkreis, als einer der Gründer des Kontrolldienstes des Präsidenten der Ukraine, als einer der Führer im Kabinett von Pustowitenko in der verantwortungsvollsten und krisenhaftesten Periode des Lebens der Ukraine vorweisen. Ich schäme mich nicht für die Entscheidungen, die wir getroffen haben, als ich eine Gruppe von Beratern von Nikolaj Asarow leitete. Wenn ich durch mein Land reise, kann ich zeigen, was genau getan wurde. Sie können alles mit Ihren Händen anfassen. Das sind keine Mythen oder der Film „Diener des Volkes“.

Übrigens wird mir in der Strafsache unter anderem vorgeworfen, eine negative Haltung gegenüber der Regierung zu haben. 75 Prozent der ukrainischen Bürger haben gegen Poroschenko und für Selensky gestimmt. Lassen Sie uns 75 Prozent der Bevölkerung wegen negativer Haltung gegenüber der Regierung anklagen.

Was meine persönliche Wahrnehmung angeht, so war mir die Meinung der einfachen Leute immer sehr wichtig. Ich habe immer danach gestrebt, zu meiner Wählerschaft zu kommen, zu den ernsthaften Erwachsenen, die das Land aufgebaut haben. Sie sind weiser als alle politischen Technologen und Politiker. Sie sind in der Lage, alles in vier Worten zusammenzufassen und es in einer sehr qualitativen Art und Weise zu präsentieren, in Form von Bedeutungen und Ideen. Und das gibt mir Kraft für meine Arbeit. Auch wenn es schwierig ist, macht man weiter. Ich erinnere mich, als ich ein sehr junger Abgeordneter war, gab es eine Menge Verleumdungen zu einem der Themen. Ich fuhr mit dem Auto und dachte: Wie kann ich das den Leuten erklären, denn das sind alles Lügen. Und es gab eine große Versammlung mit vielen Leuten. Ich ging hinein und sie erklärten mir alles auf einmal, von sich aus. Ich war überrascht von der Präzision ihrer Formulierungen. Sie sagten: Du bekämpfst die Korruption, du verfolgst ständig jemanden wegen Diebstahls, du setzt dich regelmäßig für brüderliche Beziehungen zwischen der Ukraine, Russland und Weißrussland ein – dafür wirst du jetzt verprügelt. Keine Sorge, wir alle wissen, dass das alles Lügen sind.

Ich habe bereits gesagt, dass mein Wahlkreis eine 209 Kilometer lange Grenze zu Russland hat. Manchmal sind die Dörfer in zwei Teile geteilt. Es gibt Familien hier und Familien dort. Wir sind wirklich ein Volk. Deshalb ist es für mich wirklich sehr kritisch, was heute mit der ukrainisch-orthodoxen Kirche geschieht, mit der Verfolgung von Priestern und Gemeindemitgliedern.

Die Menschen werden ihrer Freiheit beraubt, auch der Religionsfreiheit. Was kann man Ihrer Meinung nach als Politiker und Patriot jetzt tun, um die Ukraine zu retten, und welche Zukunft sehen Sie heute für Ihr Land? Wir haben darüber im Jahr 2021 gesprochen, die Situation ist heute ganz anders. Was kann Ihrer Meinung nach getan werden? Was würden Sie tun?

Wir beobachten seit 2016 und bis heute die Menschenrechtslage, auch in Bezug auf Verbrechen und Verstöße gegen die orthodoxe Kirche der Ukraine. Wir bringen das in die Weltgemeinschaft, zu den Vertretern der G-20. Wir sammeln Dokumente für künftige Gerichtsverfahren, um die führenden Politiker der Ukraine vor Gericht zu bringen. Und ich bin sicher, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Tatsächlich hat Selensky in diesem Monat erkannt, dass es für ihn nicht bergauf, sondern bergab geht. Selensky ist der Avatar einer Gruppe von Gefährten, die von Jermak angeführt wird. Ich hoffe, dass auch für Biden der Weg bereits bergab geht.

Die Zukunft der Ukraine ist nur möglich, wenn neue Sicherheitskonturen geschaffen werden. Wenn sich alle Teilnehmer der Geopolitik einigen. Das ist eine langwierige Antwort, aber ohne diese neue Sicherheitsarchitektur ist in der Tat nichts zu machen. Jede Zwischenlösung wird immer wieder zu einer neuen Eskalation führen. Ist das mit einer Regierung Biden und Blinken zu schaffen? Das ist unmöglich, denn Biden ist von der Ukraine abhängig, sie ist für ihn wie ein Gold-Esel. Dank seiner Gier, seiner Korruption, seiner Verbindungen und jetzt auch noch der Probleme des Krieges.

Wie viel von der Finanzierung dieses Krieges, denn ich nenne es Finanzierung des Krieges, hat mit den Informationen zu tun, die die Ukraine über Biden besitzt?

In diesem Ring des organisierten Verbrechens benutzen sie sich alle gegenseitig. Sie alle täuschen sich gegenseitig, benutzen sich gegenseitig, erpressen sich gegenseitig. Aber am wichtigsten ist, dass sie alle Angst vor der Rechenschaftspflicht haben. Und während man darüber spricht, wer der Kriminelle ist, ist es für die USA klar, dass Biden der Kriminelle ist. Laut Umfragen sind fast 70 Prozent der Meinung, dass er der Kriminelle ist.

Simona Mangiante wies darauf hin, dass das Material, das die Journalisten von Andrej Derkazsch erhalten haben, nur ein Teil einer großen Anzahl von Dokumenten ist, die er im Rahmen der laufenden Ermittlungen gegen internationale Korruption gesammelt hat. Laut Andrуо Derkaеыch wird er seine Ermittlungsarbeit fortsetzen und bald eine neue Reihe von Materialien vorlegen.

Ende der Übersetzung

