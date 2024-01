Polens Rolle bei der Sprengung der Nord Streams

Behinderung der Untersuchung

Das Wall Street Journal hat unter Berufung auf europäische Ermittler gemeldet, dass Polen die Untersuchung der Nord-Stream-Sprengungen behindert. Hier gehe ich auf die geopolitischen Interessen bei der Sprengung der Nord Streams ein und übersetze den Artikel des Wall Street Journal.

Ich habe schon oft berichtet, dass ich die von den Medien verbreitete Version, die Nord Streams seien von einer kleinen pro-ukrainischen Gruppe von einem kleinen Segelboot aus gesprengt worden, für Unsinn halte. Faktisch wäre die Aktion so nicht durchführbar gewesen, was schon alleine daran liegt, dass die hunderte Kilogramm schweren Bomben von dem kleinen Segelboot aus nicht kontrolliert zu Wasser gelassen werden können. Hinzu kommt, dass solche Tauchgänge kaum ohne Druckkammer durchgeführt werden, die es auf dem Boot nicht gab, und dass die Ostsee quasi ein NATO-Binnenmeer und eines der am besten überwachten Seegebiete der Welt ist, weshalb die Aktion kaum von der NATO unbemerkt hätte durchgeführt werden können. Dass zur offiziellen Version auch noch der obligatorische, an Bord vergessene Pass gehört, kommt hinzu.

Ich halte die von Seymour Hersh verbreitete Version, dass die US-Regierung die Nord Streams gesprengt hat, für wesentlich realistischer und schlüssiger. In meinen Augen ist die von den Medien verbreitete Version über die pro-ukrainische Gruppe ein Ablenkungsmanöver von der Täterschaft der USA.

Aber darum soll es hier nicht gehen, hier will ich zunächst die geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen der (möglicherweise) beteiligten Staaten aufzeigen. Anschließend kommen wir zur Übersetzung des Artikels des Wall Street Journal darüber, wie Polen laut europäischen Quellen die Untersuchungen der Sprengung behindert hat.

Die wahrscheinlichen Täter

Laut Hersh hat die US-Regierung die Sprengung der Nord Streams angeordnet und sie wurde in Zusammenarbeit mit Norwegen durchgeführt. Norwegen war quasi die Operationsbasis und hat wichtige Informationen beigesteuert. Für diese Version sprechen auch die Interessen der beiden Staaten.

Die USA waren immer dagegen, dass Europa Gas aus Russland oder früher der Sowjetunion bezieht. Schon den Bau der ersten Pipelines vor 50 Jahren wollten die USA verhindern. Bei Nord Stream 2 waren die USA besonders hartnäckig und haben den Bau sogar durch die Verhängung von Sanktionen gegen ihre angeblichen europäischen Verbündeten verzögert. Berühmt geworden ist Bidens Aussage vom Februar 2022, die US-Regierung würde Nord Stream ein Ende setzen, wenn Russland in der Ukraine aktiv wird. Genau das hat die US-Regierung dann offensichtlich auch getan.

Dabei haben die USA mindestens drei miteinander verbundene Interessen. Erstens wollen sie Russland den Verkauf seiner Rohstoffe erschweren, um den geopolitischen Konkurrenten Russland zu schwächen. Zweitens wollen die USA die europäischen „Verbündeten“ in möglichst großer Abhängigkeit halten, wobei es sehr hilfreich ist, wenn die USA die Lieferungen von Öl und Gas nach Europa möglichst gut kontrollieren können. Und drittens wollten die USA der EU schon seit zehn Jahren ihr teures Frackinggas verkaufen, was auch den Vorteil hat, dass Europa in der Energiefrage von den USA abhängig wird, siehe Punkt zwei. Die USA hatten also mehr als ein Motiv für die Sprengung der Nord Streams.

Norwegen lebt davon, sein Öl und Gas nach Europa zu verkaufen. Der riesige norwegische Staatsfonds, der für den norwegischen Wohlstand entscheidend ist, wird aus diesen Einnahmen gespeist. Die Sprengung der Nord Streams hat den lästigen Konkurrenten Russland quasi aus dem europäischen Markt geworfen und die daraus folgende Explosion der Gaspreise hat dafür gesorgt, dass Norwegen nun für die gleiche Menge nach Europa gelieferten Gases ein Vielfaches mehr Geld bekommt. Auch Norwegen hatte also ein Motiv, die Nord Streams auszuschalten.

Die Rolle Polens

Auch Polen hat von der Sprengung profitiert, denn gleichzeitig mit der Sprengung der Nord Streams wurde die neue Pipeline Baltic Pipe eingeweiht, die norwegisches Gas durch die Ostsee nach Polen pumpt. Früher war Deutschland der Hub für die Verteilung von (russischem) Erdgas in Europa, mit der Sprengung ist die Rolle des Erdgas-Hubs an Polen übergegangen, das nun über sein LNG-Terminal und über die norwegische Pipeline zum Verteiler von Gas in Europa geworden ist.

Als Transitland verdient Polen daran erstens Milliarden und zweitens ist das ein politisches Druckmittel gegen andere europäische Staaten, die von den Lieferungen abhängig sind, darunter nun auch Deutschland. Polen hat übrigens keine Skrupel, dieses Druckmittel auch einzusetzen, wie das Beispiel der Öllieferungen an die ostdeutsche Raffinerie Schwedt gezeigt hat, die seit dem Embargo gegen russisches Öl auf Lieferungen über den polnischen Hafen Danzig angewiesen ist.

Ob Polen an der Sprengung beteiligt war, sagt Hersh nicht und es ist in meinen Augen unwahrscheinlich. Aber Polen hat ganz klar davon profitiert und vielleicht haben polnische Vertreter auch davon gewusst. Vielsagend war der Tweet, den Radosław Sikorski, damals EU-Abgeordneter, heute wieder polnischer Außenminister, nach der Sprengung veröffentlicht hat, siehe Titelbild dieses Artikels. Sikorski dankte den USA darin für die Sprengung, den Tweet hat er jedoch kurz darauf wieder gelöscht.

Als dann aber im März 2023 die Legende der pro-ukrainischen Gruppe in die Welt gesetzt wurde, bei der auch Polen eine Rolle spielt, dürfte man in Warschau nicht amüsiert darüber gewesen sein, möglicherweise als Sündenbock herhalten zu müssen. Es gab danach immer wieder Meldungen, dass Polen der Geschichte über die pro-ukrainische Gruppe widersprochen und stattdessen (als einziger) Russland der Tat bezichtigt hat. Da Sikorski nun polnischer Außenminister ist, dürfte sich die Position Polens in dieser Frage kaum verändern, auch er dürfte kein Interesse daran haben, dass Polen die Rolle des (teilweisen) Sündenbockes übernimmt.

Daher ist es wenig überraschend, dass das Wall Street Journal nun meldet, dass Polen bei den Ermittlungen, die am Ende der Ukraine die Schuld geben sollen und bei denen es auch um Polens Rolle in der angeblich von der Ukraine durchgeführten Sprengung geht, nicht mit den europäischen Ermittlern kooperiert hat. Darum geht es in dem aktuellen Artikel des Wall Street Journal, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Nord Stream-Untersuchung stößt auf Widerstand aus Polen

Ermittler hoffen, dass Warschaus neue Regierung den Angriff auf die Gaspipeline aufklären wird, nachdem die vorherige Regierung sich weigerte, potenziell wichtige Beweise offenzulegen

Polnische Beamte haben sich geweigert, mit der internationalen Untersuchung der Sabotage der Nord Stream-Erdgaspipeline zusammenzuarbeiten, und haben es versäumt, potenziell wichtige Beweise offenzulegen, so die europäischen Ermittler, die an dem Fall arbeiten.

Diese polnischen Beamten haben Informationen nur langsam zur Verfügung gestellt und wichtige Beweise über die Bewegungen der mutmaßlichen Saboteure auf polnischem Boden zurückgehalten, so die Ermittler. Sie hoffen nun, dass die neue Regierung in Warschau, die im Dezember ihr Amt angetreten hat, dazu beitragen wird, Licht in das Dunkel des Anschlags zu bringen.

Die europäischen Ermittler glauben seit langem, dass der Anschlag von der Ukraine über Polen verübt wurde. Da Warschau jedoch nicht vollständig kooperierte, sei es schwierig festzustellen, ob der Angriff mit oder ohne Wissen der ehemaligen polnischen Regierung erfolgte, so die hochrangigen Beamten.

Einige hochrangige europäische Beamte erwägen, das Büro von Donald Tusk, Polens neuem Premierminister, um Hilfe bei der Untersuchung des größten Sabotageakts auf dem europäischen Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg zu bitten.

Die Nord Stream-Pipelines, die Russland durch die Ostsee mit Deutschland verbinden, wurden im September 2022 gesprengt. Das erhöhte den Druck auf Deutschland und andere Länder, sich von russischen Brennstofflieferungen unabhängig zu machen.

Jede Andeutung, dass Polen, ein Mitglied der NATO, Informationen über einen Angriff auf einen Verbündeten verheimlichen könnte, könnte das Vertrauen in das Bündnis untergraben, das vor einer der größten Prüfungen seit seiner Gründung steht. Für Moskau könnte jedes Verhalten Polens, das auf eine Beteiligung an der Sabotage hindeutet, als aggressiver Akt der NATO gewertet werden.

Die Ermittler haben keine Beweise vorgelegt, die die polnische Regierung mit den Explosionen in Verbindung bringen, und sagen, dass selbst wenn einige polnische Beamte daran beteiligt waren, dies ohne das Wissen der politischen Führung geschehen sein könnte. Dennoch sagen sie, dass die Bemühungen polnischer Beamter, ihre Ermittlungen zu behindern, sie zunehmend misstrauisch gegenüber der Rolle und den Motiven Warschaus gemacht haben.

Die meisten westlichen Sicherheitsbeamten gehen davon aus, dass eine ukrainische Besatzung, die mit oder ohne Genehmigung Kiews operierte, hinter den Sabotageakten steckt. Die Ukraine hat jegliche Beteiligung bestritten. Russland erklärte, dass es die USA für den Anschlag verantwortlich mache, was die USA bestreiten.

Wenige Tage nach seinem Amtsantritt entließ Tusk die Leiter aller Geheimdienste, einschließlich derer, die an der Nord-Stream-Untersuchung beteiligt waren. Europäische Beamte hoffen, dass er einige Polizeiführungskräfte behalten wird, von denen sie glauben, dass sie unter politischem Druck standen, nicht zu kooperieren, aber nun geneigt sein könnten, dies zu tun.

Die polnischen Staatsanwälte, die die Ermittlungen im Inland leiten, erklärten, dass sie mit anderen Ländern zusammenarbeiten, aber keine Beweise für eine polnische Beteiligung gefunden haben. Der Grenzschutz und der Dienst für innere Sicherheit lehnten eine Stellungnahme ab.

Eine Untersuchung Deutschlands, Dänemarks und Schwedens hat bisher ergeben, dass die Pipeline von einer sechsköpfigen Besatzung, darunter auch Tiefseetaucher, gesprengt wurde, die auf einer Freizeitjacht namens Andromeda unterwegs war. Auf ihrer Reise machte die Andromeda in allen drei Ländern sowie in Polen Halt, so die Ermittler. Das Boot, das in Deutschland über ein polnisches Unternehmen gemietet wurde, enthielt Spuren von Oktagon, dem gleichen Sprengstoff, der auch an den Explosionsstellen unter Wasser gefunden wurde, so die Ermittler.

Nach der Verminung von Teilen der Pipelines legte die Besatzung im polnischen Ostseehafen Kołobrzeg an, wo sie einen ganzen Tag verbrachte, so die Ermittler, die das Boot anhand der Daten seines Navigationssystems, der Handykommunikation der Besatzung, von Satellitenbildern und Zeugenaussagen aufgespürt haben.

Ein Hafenbeamter, dem die fünf Männer und eine Frau verdächtig vorkamen, die alle eine Mischung aus Russisch und Ukrainisch sprachen, alarmierte die Polizei. Am 19. September überprüfte der polnische Grenzschutz die Personalien der Besatzung, die Pässe der EU vorlegte und ihre Reise fortsetzen durfte, indem sie zurück in den Norden segelte, wo sie die restlichen Bomben legte, so die Ermittler.

Die polnischen Behörden gaben diese Informationen erst im März dieses Jahres an die europäischen Ermittler weiter – und das auch nur, nachdem sie von ihren deutschen Kollegen kontaktiert worden waren. Berlin wurde im Januar vom niederländischen Militärgeheimdienst über den Aufenthalt der Yacht in Polen informiert, dessen Informationen von einer Person in der Ukraine stammten.

Eine Reihe polnischer Behörden weigerte sich, den europäischen Ermittlern Aufnahmen von Überwachungskameras zur Verfügung zu stellen, die die Verdächtigen zeigten, während die Yacht dort vor Anker lag. Die Ermittler haben festgestellt, dass das Boot und seine Besatzung während ihres gesamten Aufenthalts im Hafen von Überwachungskameras erfasst wurden.

Während sich die Staatsanwaltschaft und der Grenzschutz, zwei der polnischen Behörden, die den Fall untersuchen, kooperativ zeigten, antworteten Beamte anderer Behörden, einschließlich der Agentur für innere Sicherheit (ABW), nicht auf Fragen, vernebelten den Sachverhalt oder gaben widersprüchliche Informationen, so europäische Beamte.

In einem Fall teilten polnische Staatsanwälte ihren europäischen Kollegen mit, dass auf der Andromeda kein Sprengstoff gefunden worden sei, obwohl keine forensische Untersuchung stattgefunden hatte. Der polnische Inlandsgeheimdienst teilte den europäischen Ermittlern jedoch mit, dass die Grenzschutzbeamten, die die Besatzung überprüft hatten, das Schiff nie betreten hätten, was der Behauptung der Staatsanwaltschaft widersprach.

Die polnische Staatsanwaltschaft hatte zunächst behauptet, die Andromeda sei am 19. September gegen 16 Uhr im Hafen von Kołobrzeg angekommen und etwa 12 Stunden später wieder abgefahren. Später fanden die Ermittler jedoch heraus, dass das Schiff tatsächlich um 9 Uhr morgens anlegte, nachdem es in der Nacht aus Dänemark gekommen war.

Die deutschen Ermittler warteten mindestens zwei Monate, bevor sie Mitte Mai letzten Jahres ein Treffen mit ihren polnischen Kollegen vereinbarten, so die europäischen Beamten. Sie verließen das Treffen mit dem Eindruck, dass einige polnische Kollegen nicht bereit oder in der Lage waren, zu kooperieren.

Ansonsten arbeiten die polnische und die deutsche Polizei eng zusammen. Beamte beider Länder haben sogar Polizeibefugnisse auf dem Gebiet des jeweils anderen Landes in Grenznähe.

Im September wies Stanislaw Zaryn, ein hochrangiger polnischer Beamter, der damals mit der Überwachung der polnischen Geheimdienste betraut war, die Vermutung zurück, dass die Besatzung der Andromeda hinter den Sabotageakten steckte, und erklärte, die Besatzung habe keine militärische Ausbildung und seien lediglich Touristen, die „Spaß haben“ wollen.

Etwa zur gleichen Zeit gab Polens interner Sicherheitsdienst an europäische Ermittler angebliche Informationen weiter, wonach die Andromeda Verbindungen zur russischen Spionage hatte, die angeblich hinter dem Anschlag steckte. Einige Ermittler erklärten, sie hielten dies für eine Desinformation.

Zaryn, der nach der Wahl aus dem Amt geschieden ist, sagte kürzlich in einem Interview, dass eine polnische Beteiligung unwahrscheinlich sei, da es plausibel sei, dass Russland hinter den Sabotageakten stecke.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen