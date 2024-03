Resolution des UN-Sicherheitsrats zum Waffenstillstand in Gaza

Zu spät, zu vage

Der UN-Sicherheitsrat hat sich endlich auf eine Resolution für eine Feuerpause in Gaza einigen können, weil die USA sie nicht mehr blockiert haben. Aber sie kommt zu spät und fordert keinen dauerhaften Waffenstillstand.

Der UN-Sicherheitsrat hat es endlich geschafft, eine Resolution für einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen zu verabschieden. Der Krieg, der mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober begann und mehrere zehntausend Menschenleben forderte, könnte seinem Ende einen winzigen Schritt näher sein. Zumindest möchte man das hoffen. Der UN-Sicherheitsrat spielt oft nur eine dekorative Rolle, wenn es um eine wirkliche Konfliktlösung geht, und manchmal eine schädliche, wenn sich die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats nicht einigen können, was die Konflikte nur verlängert.

Die USA verzichten endlich auf ein Veto

Zuallererst ist zu erwähnen, dass dem UN-Sicherheitsrat in den sechs Monaten des blutigen Krieges im Gazastreifen mehrere Waffenstillstandsresolutionen vorgelegt worden sind. Jedes Mal, mit Ausnahme der jetzigen, haben die USA die Resolutionen mit einem Veto blockiert, so dass der Völkermord am palästinensischen Volk nicht beendet werden konnte.

Es mag den Anschein haben, dass ein so wichtiges Gremium wie der UN-Sicherheitsrat, dem in der UN-Charta die wichtigste und schwerwiegendste Verantwortung für die Erhaltung des Weltfriedens übertragen wurde, oft nicht in der Lage ist, sich über die wichtigsten Fragen in der Welt zu einigen. Auf den ersten Blick ist das der Fall: alle Mitglieder des Sicherheitsrats stimmen für gewisse Resolutionen, während seine ständigen Mitglieder, die in der betreffenden Frage unterschiedliche Standpunkte vertreten, die Resolutionen immer wieder blockieren.

Das klingt nach einem äußerst undurchdachten Vorgang, der in der UN-Charta selbst angelegt ist, aber so einfach ist es nicht. Es gibt die Resolution mit der Nummer 377A(V) aus dem Jahr 1950, die es ermöglicht, die Beratung eines Beschlusses vom Sicherheitsrat auf die Generalversammlung zu übertragen, so dass die ganze Welt darüber entscheiden kann, wie ein Fall zu behandeln ist. Leider kam diese Regelung im Fall des Gazastreifens nicht zur Anwendung.

„Selbstverteidigung“ vs. „brutaler Angriffskrieg“

Dem Gesundheitsministerium des Gazastreifens zufolge sollen bis heute insgesamt 32.333 Palästinenser im Gazastreifen getötet und 74.694 verwundet worden sein. Darüber hinaus wurden in diesem Konflikt mehr als 90 Journalisten bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit getötet. Das sind erschreckende Zahlen. Während des gesamten Krieges verbreiteten die Nachrichtenagenturen täglich Bilder von israelischen Luftangriffen, der Vernichtung von Zivilisten und dem menschlichen Leid.

Dass Israel eine militärische Strategie der vorsätzlichen Vernichtung und Vertreibung der palästinensischen Zivilbevölkerung verfolgt, habe ich oft aufgezeigt. Das zeigt auch ein Vergleich der Opferzahlen in den zwei derzeit wichtigsten militärischen Konflikten: in der Ukraine und im Gazastreifen. Nehmen wir zum Beispiel eine Quelle, die nicht als pro-russische Propaganda bezeichnet werden kann, die deutsche Seite Statista. Nach deren Angaben wurden in der Ukraine bis zum 29. Februar 2024 10.675 Zivilisten getötet und 20.080 verwundet.

Die Verluste im Gazastreifen betragen in den nun etwa fünfeinhalb Monaten 32.333 Tote und 74.694 Verwundete. Noch deutlicher wird das bei den Kindern, denn in Gaza sind etwa 40 Prozent der Opfer, also etwa 12.000 Tote, Kinder, während in der Ukraine in zwei Jahren 589 Kinder getötet wurden.

Knapp sechs Monate „israelische Selbstverteidigung“ hat nach offiziellen Angaben dreimal so viele Zivilisten – und über 20 Mal so viele Kinder – das Leben gekostet, wie zwei volle Jahren des sogenannten „brutalen russischen Angriffskrieges“. Man muss wohl Redakteur bei den deutschen Mainstream-Medien sein, um bei diesen eindeutigen Zahlen dabei zu bleiben, dass Russland einen „brutalen Angriffskrieg“ führt, während Israel „sein Recht auf Selbstverteidigung“ ausübt.

Vernichtung der Hamas oder Vernichtung der Palästinenser?

Betrachten wir die militärische Strategie Israels bei der Durchführung der Kampfhandlungen im Gazastreifen. Es gab den abwechselnden Einsatz von Luftangriffen, die darauf abzielen, die meisten Gebäude einer Region dem Erdboden gleichzumachen und mögliche Widerstandsnester der Hamas zu zerstören, und den Einsatz von Bodentruppen – Infanterie, Unterstützungstruppen und gepanzerte Fahrzeuge. Häufig drangen Soldaten und Fahrzeuge in völlig zerstörte Viertel und Vororte von Städten ein und übernahmen die Kontrolle über ein Gebiet, wobei es nur zu wenigen Zusammenstößen mit Hamas-Kämpfern kam.

Auf diese Weise wurden die Palästinenser wie mit einem Besen in den Süden des Gazastreifens gefegt, wo sie nun in der an der Grenze zu Ägypten liegenden Stadt Rafah eingeschlossen sind. Wir reden von mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem ganzen Gazastreifen in einer Stadt, die vorher etwa 300.000 Einwohner hatte.

Einerseits ist das eine sehr effektive militärische Strategie, wenn man ein Gebiet überrollen und alles Lebendige wegfegen will, um das Territorium zu übernehmen, aber andererseits ist diese Strategie überhaupt nicht darauf ausgerichtet, eine bestimmte Kraft, in diesem Fall die Hamas, zu vernichten. Würden Israels offizielle Ziele den eingesetzten Methoden entsprechen, müsste Israel bei der Besetzung des Gazastreifens eine gewisse Anzahl von eigenen Soldaten als Opfer in Kauf nehmen, die müssten die langwierige und zermürbenden Arbeit machen, mögliche Hamas-Mitglieder aufzuspüren.

Aber Netanjahu hat tut das nicht, denn er hat ein anderes Ziel. Sein Ziel ist die Vertreibung und Vernichtung der Palästinenser. Vielleicht nicht mal aus Hass auf die Palästinenser, sondern aus dem Wunsch heraus, ihr Land zu bekommen – es geht um das vielbeschworene „Großisrael“. Das ist äußerst zynisch und unmenschlich, wird aber bisher vom Westen unterstützt.

Die Kraftprobe zwischen Netanjahu und den USA

Ob es zur Bodenoperation in der Stadt Rafah kommt, ist dereit fraglich, da die USA Israel davon abraten, denn die USA befürchten einen irreversiblen Imageschaden auf der internationalen Bühne, der ihnen bei ihren Versuchen, in Afrika Sympathien zu sammeln, schaden würde. Aber Netanjahu hat erklärt, die Stadt auch ohne Zustimmung der USA stürmen zu wollen. Das Ringen hinter den Kulissen geht anscheinend weiter.

Ein neuer Wendepunkt in all dem Schrecken, der sich in Gaza abspielt, war die Verabschiedung der Waffenstillstandsresolution. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Regierungen der USA und Israels zuvor vereinbart hatten, zusammenzuarbeiten, um einen möglichst effektiven Plan für diese Operation zu entwickeln, aber die Tatsache, dass die USA die neue Resolution unterstützt haben, deutet auf eine seit längerem vermutete Spaltung zwischen den Verbündeten hin, deren Grund schlicht darin liegen dürfte, dass die USA auf der internationalen Bühne nicht noch mehr Ansehen durch die Unterstützung des israelischen Völkermordes verlieren wollen.

Netanjahu hat als Reaktion auf die Zustimmung der USA zur der Resolution die Reise einer israelischen Delegation in die USA abgesagt, die an der Ausarbeitung des Angriffsplans mitwirken sollte. Wie es nun mit der Stadt Rafah weitergeht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Die Frage ist, wer die Machtprobe gewinnt: Die US-Regierung oder Netanjahu.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen