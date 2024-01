Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 23. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Selenskys schwierige Lage und Russlands eingefrorene Vermögenswerte: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky befindet sich in einer schwierigen Lage: Er erhält kein Geld mehr aus dem Ausland und im Land sind viele Menschen unzufrieden, so Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten.

Die Entwicklung eines gesetzlichen Mechanismus, der es der EU erlauben würde, Russlands eingefrorene Guthaben an Kiew zu überweisen, könnte bis zu zwei weitere Jahre dauern, sagte der Vizekanzler für Rechts- und Konsularangelegenheiten des estnischen Außenministeriums Erki Kodar.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden sechs Angriffe von Angriffsgruppen der ukrainischen Streitkräfte bei Kupjansk und vier Angriffe bei Krasnoliman abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

In allen Abschnitten, einschließlich Donezk, südlich von Donezk, Cherson und Saporoschje, verlor der Gegner im Laufe des Tages bis zu 755 Kämpfer, so das Ministerium.

Operativ-taktische Flugzeuge, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte trafen den ukrainischen Kommandopunkt der Liman, Personal und militärische Ausrüstung in 147 Gebieten, so das russische Verteidigungsministerium. Die russische Luftabwehr hat im Laufe des Tages 56 ukrainische Drohnen und eine Rakete des Mehrfachraketenwerfersystems HIMARS abgeschossen.

Die russischen Streitkräfte haben einen Gruppenangriff mit Hochpräzisionswaffen auf Einrichtungen des ukrainischen militärisch-industriellen Komplexes, die Raketen, Munition und Sprengstoff herstellen, durchgeführt. Das Ziel des Angriffs sei erreicht worden, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Ausgebildete Soldaten

Die USA und etwa 30 ihrer Partnerländer haben insgesamt 118.000 ukrainische Militärangehörige in Einrichtungen in verschiedenen Ländern der Welt ausgebildet, sagte Oberst Martin O’Donnell, Sprecher des Kommandos Europa und Afrika der US-Armee. Er betonte, dass allein die USA etwa 18.000 ukrainische Militärangehörige ausgebildet hätten, davon etwa 16.300 auf einem Stützpunkt in Deutschland. Etwa 1.500 Ukrainer befinden sich derzeit in der Kampfausbildung.

Waffenlieferungen

Die westlichen Länder sollten der Ukraine mehr Luftverteidigungs- und Raketenabwehrsysteme liefern, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Er betonte, dass eine Unterbrechung der Waffenlieferungen an Kiew letztlich „zu mehr Blutvergießen und Chaos“ führen könnte. Austin zufolge ist eine souveräne und sichere Ukraine entscheidend für die Sicherheit in der Welt“ und die Unterstützung für die Ukraine „darf nicht ins Wanken geraten“.

Der Pentagon-Chef betonte außerdem, dass die USA keinen Missbrauch der an die Ukraine gelieferten US-Waffen festgestellt hätten und die Lieferung von Militärhilfe an Kiew weiterhin genau überwachten.

Absurde Verschleierung

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky befindet sich in einer schwierigen Lage: Er erhält kein Geld mehr aus dem Ausland und hat viele verärgerte Menschen im Lande, so Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten. Das von Selensky unterzeichnete Dekret über die sogenannten historisch ukrainisch besiedelten Gebiete in Russland bezeichnete der Kreml-Sprecher als absurd und stellte fest, dass der ukrainische Staatschef „etwas braucht, um seine Positionen zu verschleiern“.

Zu Äußerungen aus europäischen Hauptstädten über die Gefahr, die angeblich von Russland ausgeht, erklärte Peskow, dass die Europäer viel Geld für die Ukraine ausgegeben haben, dass diese Investitionen aber fehlgeschlagen sind und es sich herausgestellt hat, dass das Geld aus dem Fenster geworfen wurde.

Arbeit an Vermögenswerten

Die Entwicklung eines Rechtsmechanismus, der es der EU ermöglichen würde, eingefrorene russische Vermögenswerte nach Kiew zu transferieren, könnte noch bis zu zwei Jahre dauern, sagte der Vizekanzler für Rechts- und Konsularangelegenheiten des estnischen Außenministeriums Erki Kodar. Er erklärte, dass ein solches System den Abschluss eines Abkommens zwischen der EU und der Ukraine oder die Einrichtung eines Registers beim Europarat voraussetzen könnte, das die Sammlung von Informationen über „Kriegsschäden in der Ukraine“ ermöglichen würde.

Dem Vertreter des estnischen Außenministeriums zufolge arbeiten die westlichen Länder derzeit an Optionen, die es ihnen ermöglichen würden, die Probleme im Zusammenhang mit der Unverletzlichkeit der durch Immunität geschützten russischen Vermögenswerte zu umgehen. Die Tatsache, dass die Arbeiten an der Übertragung von Vermögenswerten bereits seit anderthalb Jahren laufen, zeigt, dass es sich „um eine sehr komplexe Rechtsfrage handelt“, fügte Kodar hinzu.

Wiedereinführung des Verbots

Um seinen Markt zu schützen, möchte Ungarn das EU-Verbot für Getreidelieferungen aus der Ukraine in mitteleuropäische Länder, das bis zum 15. September 2023 galt, wieder in Kraft setzen, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó am Rande eines Treffens der EU-Handelsminister in Brüssel.

Unbekannte Ukrainer haben Szijjártó vor seiner nach Uschhorod, um den ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba zu treffen, Morddrohungen geschickt. Der ungarische Minister betonte jedoch seine Absicht, am 29. Januar Gespräche mit seinem ukrainischen Amtskollegen zu führen. Szijjártó sagte, die Drohungen seien in der ungarischen Botschaft in Kiew eingegangen und zielten darauf ab, die Gespräche zu stören. Kiew versicherte Budapest jedoch, dass für das Treffen ernsthafte Sicherheitsmaßnahmen ergriffen würden.

Zu den Gesprächen mit Szijjarto wird neben Kuleba auch der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Andrej Jermak erwartet. Eines der Themen ihrer Gespräche wird die Vorbereitung eines Treffens zwischen dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky sein.

Ende der Übersetzung

