Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 13. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 13. März.

Beginn der Übersetzung:

Syrskys gesteht schwierige Lage an der Front ein und Estlands Berechnungen: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Alexander Syrsky hat eine schwierige Lage fast entlang der gesamten Kontaktlinie eingeräumt und darauf hingewiesen, dass die russischen Truppen offensive Aktionen durchführen.

Estland ist der Ansicht, dass der kollektive Westen jedes Jahr mindestens 120 Milliarden Euro an Militärhilfe für die Ukraine aufbringen muss, um Russland im Jahr 2025 zu besiegen.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 12 Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Awdejewka und je einen Gegenangriff bei Kupjansk und südlich von Donezk abgewehrt, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

In allen Abschnitten, einschließlich Cherson und Donezk, hat der Gegner im Laufe des Tages bis zu 1.135 Kämpfer verloren, so das Ministerium.

Das russische Militär traf nach Angaben des Verteidigungsministeriums zwei Mi-8-Hubschrauber der ukrainischen Luftstreitkräfte, eine Werkstatt zur Reparatur von Waffen und militärischer Ausrüstung sowie ein Patriot-Flugabwehrsystem. Auch Personal und militärische Ausrüstung der Ukraine wurde in 129 Gebieten getroffen.

Darüber hinaus schoss die russische Luftabwehr vier HIMARS-Raketen, sechs Grad-Raketen und drei Hammer-Lenkbomben ab und zerstörte 136 ukrainische Drohnen.

Eingeständnis des ukrainischen Oberbefehlshabers

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Luftstreitkräfte Alexander Syrsky räumte die schwierige Lage fast entlang der gesamten Kontaktlinie ein. Er stellte fest, dass „die Gefahr besteht, dass feindliche Einheiten bis tief in unsere militärischen Bereiche vordringen“. Syrsky zufolge führen die russischen Streitkräfte „weiterhin offensive Aktionen durch“.

Gleichzeitig teilte das ukrainische Verteidigungsministerium der Financial Times mit, dass Kiew beabsichtigt, im Rahmen der neuen Mobilisierungswelle mehr als 300.000 am Konflikt beteiligte Soldaten zu auszuwechseln. Nach der Verabschiedung des Gesetzes über die neuen Regeln der Mobilisierung plant die ukrainische Regierung, bis zu 500.000 Personen einzuberufen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wird die Ukraine die nach der Rotation verbleibenden Mobilisierten als Ersatz für Verluste und für andere Bedürfnisse der Armee „unabhängig von der Situation auf dem Schlachtfeld“ einsetzen.

Mobilisierung von Gefangenen

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen wurde der Werchowna Rada ein Gesetzentwurf über die Mobilisierung von Gefangenen vorgelegt. Wie auf der Website des ukrainischen Parlaments zu lesen ist, wurde der Gesetzentwurf „über die Freistellung von der Verbüßung einer Strafe zur Ableistung des Militärdienstes auf Vertragsbasis während eines bestimmten Zeitraums“ von einer Gruppe von Abgeordneten eingebracht, die mehrheitlich der Fraktion der präsidentenfreundlichen Partei „Diener des Volkes“ angehören.

Am 11. März wurde im Parlament ein weiterer Gesetzentwurf zur Regelung der Mobilisierung von Gefangenen registriert. Er wurde von einer Gruppe von Abgeordneten aus verschiedenen Fraktionen eingebracht. Die Initiative sieht die Mobilisierung von Bürgern, die wegen nicht schwerwiegender Straftaten verurteilt wurden, zur ukrainischen Armee vor.

Lieferungen tschechischer Granaten

Die ersten Lieferungen von Artilleriegranaten, die von EU-Ländern im Rahmen der tschechischen Initiative zum Kauf von Munition von außerhalb der Union erworben wurden, könnten bereits im Juni in der Ukraine eintreffen, sagte Tomáš Pojár, der nationale Sicherheitsberater des tschechischen Premierministers.

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba erklärte jedoch, die Munition, die im Rahmen der tschechischen Initiative für Kiew gekauft werden soll, reiche nicht aus, um den Bedarf der ukrainischen Truppen zu decken. Seiner Meinung nach sind mindestens zwei weitere derartige Projekte erforderlich.

US-Raketen

Das US-Verteidigungsministerium ist bereit, der Ukraine taktische ballistische Raketen ATACMS mit größerer Reichweite zu liefern, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Beamte. Die ukrainische Seite hat die USA wiederholt um die Lieferung von ATACMS mit einer Reichweite von rund 290 Kilometern für Angriffe auf die Krim gebeten.

Die Zeitung „Washington Post“ zitierte ihrerseits Quellen, wonach das neue US-Hilfspaket für Kiew in Höhe von 300 Millionen Dollar auch Streumunition für ATACMS mittlerer Reichweite, die bis zu 160 Kilometer weit reicht, enthält. Die Gesprächspartner der Zeitung weigerten sich, anzugeben, ob dieses Paket Raketen enthält, die Ziele in größerer Entfernung treffen können.

Die Situation mit den Taurus-Raketen

Die Partner von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der regierenden „Ampel“-Koalition (SPD, Grüne, FDP) bestehen darauf, dass er seine Weigerung, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper mit großer Reichweite zu liefern, die Ziele auf russischem Gebiet treffen können, überdenkt. Westlichen Medienberichten zufolge befürworten der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck die Lieferung dieser Art von Waffen.

Scholz bekräftigte jedoch, dass Deutschland keine derartigen Langstreckenwaffen liefern werde, deren Einsatz einen Einsatz deutscher Soldaten auch „außerhalb der Ukraine“ erfordern würde. „Das ist die Grenze, die ich als deutscher Bundeskanzler nicht überschreiten will“, sagte er.

Estlands Berechnungen

Der Westen muss jährlich mindestens 120 Milliarden Euro an Militärhilfe für die Ukraine aufbringen, damit Kiew eine Chance hat, „auf dem Schlachtfeld zu gewinnen“, meint der Kanzler des estnischen Verteidigungsministeriums, Kusti Salm. Dieser Betrag entspricht etwas mehr als 10 Prozent des gesamten Militärbudgets aller NATO-Länder für 2023. Er glaubt, dass Waffenlieferungen in dieser Höhe es ermöglichen werden, „Russlands Erschöpfung im Jahr 2025 zu erreichen“.

Salm betonte, dass diese Mittel „durch die Ausgabe von Eurobonds beschafft werden können, außerdem könne sich die EU-Kommission „Geld auf den Finanzmärkten leihen“ und dabei die finanziellen Kapazitäten der 27 EU-Länder als Garantien nutzen.

Ende der Übersetzung

