Warum der pauschale Steuersatz von 13% in Russland den Aufschwung (mit) eingeleitet hat

Leserfragen

In der Artikelserie über Russland in den 90er Jahren wurde die Einführung des pauschalen Steuersatzes von 13 Prozent in Russland als "bahnbrechendes Ereignis" bezeichnet, was in den Kommentaren Diskussionen ausgelöst hat. Hier erkläre ich, was dahinter steckt.

In Russland gilt seit 2001, unabhängig von der Höhe des Einkommens, ein pauschaler Einkommensteuersatz von 13 Prozent. Generell sind die Steuern in Russland sehr niedrig, was besonders für Kleinunternehmer gilt, die beispielsweise wählen können, ob sie 15 Prozent von Gewinn oder sechs Prozent vom Umsatz als Steuer zahlen wollen. Darauf will ich hier wegen der Leserfragen in den Kommentaren auf einen Artikel eingehen.

Da ich derzeit als Wahlbeobachter bei der anstehenden Präsidentschaftswahl unterwegs bin und daher nicht viel Zeit zum Schreiben habe, habe ich eine Artikelserie vorbereitet, die bis Sonntag in zehn Teilen über das Russland der 90er Jahre berichtet. In dem ersten Artikel wurde berichtet, dass „am 1. Januar 2001 ein bahnbrechendes Ereignis eintrat – der zweite Teil des Steuergesetzes der Russischen Föderation trat in Kraft, mit dem ein pauschaler Einkommensteuersatz von 13 Prozent eingeführt wurde“. Das hat in den Kommentaren eine Diskussion über den Sinn von pauschalen Steuersätzen und progressiven Steuersätzen, wie es sie in Deutschland gibt, ausgelöst.

Die Steuerreform war in der Tat „bahnbrechend“ und ein wichtiger Teil des schnellen Aufschwungs, den Russland in den 2000er Jahren erlebt hat. Hier erkläre ich, warum das so war.

Die 90er

In den 90er Jahren galt in Russland ein progressiver Steuersatz. Allerdings war der Staat damals pleite und die Korruption kannte – wie in der heutigen Ukraine – keine Grenzen. Die Polizei war so korrupt, dass niemand freiwillig dorthin gegangen ist, um beispielsweise ein Straftat anzuzeigen. Eltern mussten für die Renovierung von Klassenzimmern zahlen und die Renovierung am Wochenende auch selbst durchführen. Das Gesundheitssystem war de facto nicht mehr existent, die Straßen und die Infrastruktur waren verfallen. Und so weiter.

Die Menschen haben daher keinen Sinn darin gesehen, Steuern zu zahlen, weil der Staat faktisch nicht existierte.

Auch die Unternehmen haben „schwarz“ gearbeitet, weil sie keine Steuern zahlen wollten. Geschäfte wurden in bar und an den Büchern vorbei abgewickelt. Arbeitnehmer waren vertraglich zum Mindestlohn beschäftigt und bekamen den Rest schwarz in einem Briefumschlag, was natürlich keinerlei Rechtssicherheit bedeutete.

Es war ein Teufelskereis aus Misstrauen gegenüber dem Staat und der daraus folgenden „Steuervermeidung“ und der damit zwangsläufig verbundenen Armut. Es gab keinen Ausweg, denn der Staat hatte wegen der geringen Steuereinnahmen auch kein Geld, um den Menschen etwas zu bieten, was das Vertrauen wieder herstellen konnte.

Die Steuerreform von 2001

Daher hatte die russische Regierung unter Putin 2001 die unkonventionelle Idee, die Steuern radikal zu senken. 2001 wurde der pauschale Einkommensteuersatz von 13 Prozent eingeführt.

Das hatte die Folge, dass die – nicht billige – Schattenwirtschaft für die ersten Unternehmen uninteressant wurde, weil es einfacher und billiger war, die 13 Prozent an den Staat zu zahlen, als Mitarbeiter nur dafür zu bezahlen, dass sie sich um die Verschleierung von Geschäften kümmerten.

Auch bei Arbeitnehmern begann ein Umdenken, denn sein bisher im Briefumschlag erhaltenes Gehalt offiziell zu bekommen, bedeutete zwar eine geringe Einbuße beim Nettolohn, aber dafür bekam man Rechtssicherheit, was die Höhe der Gehälter und beispielsweise Abfindungen im Falle einer Kündigung anging.

Da der Wohlstand in Russland zu dieser Zeit zu wachsen begann, erschienen auch Dinge wie Verbraucherkredite und Hypotheken auf dem Markt. Wer sich nur einen schicken Fernseher oder gar eine Wohnung auf Kredit kaufen wollte, musste der Bank einen Einkommensnachweis vorlegen. Daher wuchs die Zahl der Arbeitnehmer, die ein offizielles Gehalt wollten.

All das erhöhte die Steuereinnahmen und der russische Staat war plötzlich in der Lage, seine Auslandsschulden zurückzuzahlen und den Menschen wieder etwas zu bieten. Erste Sozialprogramme wurden möglich, plötzlich konnte hier und da eine Schule mit Geldern vom Staat renoviert werden und so weiter. Die Wende zum Besseren begann in kleinen Schritten, nahm aber immer mehr Fahrt auf.

Daher war die Steuerreform einer der Bestandteile, die Russlands steilen Aufstieg in den 2000er Jahren möglich gemacht haben, der die Armut in Russland in wenigen Jahren mehr als halbiert und die Staatsfinanzen saniert hat.

Pauschale Steuer vs. progressive Steuer

Wer „deutsch denkt“, der sagt reflexartig: „Es ist ungerecht, wenn ein Millionär und ein Lagerarbeiter die gleichen 13 Prozent zahlen!“ Das ist aber nicht so.

Erstens frisst die progressive Steuer Gehaltserhöhungen auf. In Deutschland (und anderen westlichen Ländern) passiert es oft, dass eine Gehaltserhöhung einen Arbeitnehmer in eine neue Progressionsstufe bringt und er nach der Brutto-Gehaltserhöhung plötzlich netto weniger in der Tasche hat.

Zweitens gehören zum progressiven Steuersatz ungezählte Abschreibungsmöglichkeiten, die nur nutzen kann, wer richtig viel Geld verdient. So können Einkommensmillionäre im Westen ihre Einkommensteuer mit ein paar Tricks praktisch auf Null drücken und in der Realität zahlt ein Millionär im Westen oft weniger Einkommensteuer als ein einfacher Arbeiter. Nicht umsonst gibt es im Westen den geflügelten Satz „Steuern zahlen nur die Armen“.

Bei der pauschalen Einkommensteuer gibt es (praktisch) keine Abschreibungsmöglichkeiten. Man muss die Steuer bezahlen, egal, ob man Kassiererin im Supermarkt, oder der Besitzer des Supermarktes ist und Millionen verdient. Von den wenigen Abschreibungsmöglichkeiten, die es in Russland gibt, profitieren nicht die Reichen, sondern die einfachen Leute, denn sie betreffen beispielsweise die Absetzung von Kosten für eine Hypothek für selbst genutzte Immobilien. Die „einfachen Leute“ können ihre Steuerbelastung also sogar weit unter die 13 Prozent drücken, was ein Einkommensmillionär in Russland nicht kann.

Hinzu kommt, dass die Verwaltung einer pauschalen Einkommensteuer viel einfacher und billiger ist. Die meisten Russen machen keine Steuererklärung. Die macht in Russland nur, wer beispielsweise seine Hypothek von der Steuer absetzen will. Und das Finanzamt hat auch viel weniger Arbeit, der pauschale Einkommensteuersatz ist also billiger.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen