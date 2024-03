115 Tote, 115 Verletzte

Gestern hat es einen Terroranschlag bei Moskau gegeben. Hier veröffentliche ich, was darüber aktuell bekannt ist.

Der Terroranschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau ist in Russland das beherrschende Thema. Hier übersetze ich die Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS darüber, was aktuell bekannt ist.

Beginn der Übersetzung:

Der Terroranschlag in der Krokus City Hall: Die Fakten

Unbekannte haben im Krokus-City in Krasnogorsk um sich geschossen. Zu diesem Zeitpunkt begann dort gerade ein Konzert der Band „Piknik“. Wladimir Putin wurde „in den ersten Minuten des Vorfalls“ über den Terroranschlag informiert, er erhalte ständig Informationen von allen relevanten Diensten, sagte der Sprecher des russischen Staatschefs, Dmitri Peskow, vor Reportern. Er sagte, Putin habe „alle notwendigen Anweisungen“ gegeben. Der Präsident hat den 24. März zu einem landesweiten Trauertag erklärt.

Die TASS hat die wichtigsten bisher bekannten Informationen über den Vorfall zusammengestellt.

Die Hotline für Angehörige der Opfer lautet 8-499-251-45-03.

Das Katastrophenschutzministerium hat eine Hotline eingerichtet: 8-800-775-17-17.

Die Einwohner Moskaus und der Moskauer Vororte werden gebeten, Blut für die Opfer zu spenden. Dies kann unter folgenden Adressen in Moskau geschehen:

FMBA-Blutzentrum in der Schtschukinskaja-Straße, 6k2,

Spenderzentrum auf der Begowaja, 14, Polikarpova str. 1;

Spenderzentrum Zarizyno, Bakinskaja-Str. 31,

Spenderzentrum in der Shabolovskaya Straße, 57, Shabolovka Straße.

Sie können sich auch unter den folgenden Telefonnummern über die Opfer informieren oder psychologische Hilfe erhalten.

Die Schießerei und die Folgen

• Unbekannte haben laut einem Augenzeugen vor Beginn des Konzerts in der Halle und im Saal Feuer gelegt.

• Nach Angaben des Ermittlungskomitees waren die Angreifer mit Kalaschnikow-Sturmgewehren bewaffnet und verfügten über große Mengen an Munition.

• Nach Angaben des russischen Ermittlungskomitees wurden 133 Menschen getötet. Nach Angaben des FSB wurden mehr als 100 Menschen verletzt.

• Die stellvertretende russische Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa erklärte, dass sich 107 Opfer, darunter drei Kinder, derzeit in medizinischen Zentren befinden. 15 Patienten befinden sich in sehr ernstem Zustand, 42 in ernstem Zustand.

• Der russische Gesundheitsminister Michail Muraschko teilte mit, dass die Hauptarbeit der Soforthilfe für die Opfer des Terroranschlags in der Stadthalle Krokus abgeschlossen sei, jetzt stabilisieren die Ärzte den Zustand der Patienten und setzen die Arbeit mit denjenigen fort, deren Zustand als am schwersten eingeschätzt wird.

• Das Gesundheitsministerium der Region Moskau hat eine Liste mit 145 Opfern veröffentlicht.

• Das Katastrophenschutzministerium hat eine Liste mit 99 Verletzten veröffentlich (Stand: 4:00 Uhr Moskauer Zeit).

• Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben drei Kinder an den Folgen des Terroranschlags, 121 Menschen befinden sich in Krankenhäusern.

• 107 Menschen bleiben in Krankenhäusern, teilte das Katastrophenschutzministerium mit. https://tass.ru/proisshestviya/20328969

• Das Gesundheitsministerium des Moskauer Gebiets teilte mit, dass in der ersten Stunde nach Öffnung der Blutspendezentren im Moskauer Gebiet mehr als 600 Spender Blut gespendet hätten.

• Das Gesundheitsministerium der Region Moskau veröffentlichte eine Liste der Krokus City Hall verstorbenen Personen.

• Kinder, die in der Region Moskau gemeldet sind und deren Vater oder Mutter in der Krokus City Hall gestorben sind, erhalten monatliche Zahlungen, berichtete der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow.

• Rettungskräfte haben mit der Beseitigung der Trümmer von der Krokus City Hall begonnen, teilte das Zivilschutzministerium mit.

• Nach der Tragödie in der Krokus City Hall wurden insgesamt 88 Menschen in Moskauer Krankenhäuser eingeliefert, darunter vier Kinder, wie die Gesundheitsbehörde der Hauptstadt mitteilte.

• Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Zustand von 16 im Krokus-Hotel verletzten Personen sehr ernst, 44 Personen befinden sich in ernstem Zustand, 8 Personen wurden in zufriedenstellendem Zustand entlassen.

Explosion und Feuer

– Nach den Informationen über die Schießerei gab es Informationen über Rauch und eine Explosion in dem Komplex, gefolgt von einem Feuer.

• Das Feuer hatte eine Fläche von 12.900 Quadratmetern und wurde am Samstag um 01:00 Uhr Moskauer Zeit unter Kontrolle gebracht.

• Dem Brand wurde eine hohe Komplexitätsstufe zugeordnet.

• Etwa ein Drittel des Gebäudes stand in Flammen, es gab dichten schwarzen Rauch.

• Die Feuerwehr rettete Menschen vom Dach und evakuierte etwa 100 Personen.

• Der Brand wurde auch aus der Luft bekämpft. Hubschrauber warfen rund 160 Tonnen Wasser ab.

• Das Dach des Gebäudes brannte aus und stürzte fast vollständig ein. Der Brandgeruch ist in der Umgebung wahrnehmbar.

• Gegen 6:00 Uhr Moskauer Zeit beendeten die an der Brandbekämpfung beteiligten Hubschrauber ihre Arbeit. Das Feuer brennt im Gebäude weiter, die Feuerwehr ist dabei, das Gebäude zu besprühen.

Reaktionen der Behörden

• Das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation hat ein Strafverfahren wegen des Terroranschlags eingeleitet.

• Die spezialisierten Sicherheitsbehörden würden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, teilte das Zentrale Ermittlungskomitee des russischen Föderalen Sicherheitsdienstes mit.

• Noch in der Nacht führte der russische Präsident Gespräche mit den Leitern der Sicherheitsbehörden sowie mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa, Gesundheitsminister Michail Muraschko und dem Gouverneur des Moskauer Gebiets. Nach Angaben der stellvertretenden Ministerpräsidentin wünschte Putin den Verletzten gute Besserung und dankte den Rettungskräften.

• Die Behörden Moskaus und des Moskauer Gebiets werden den Opfern und ihren Angehörigen zwischen 500.000 und drei Millionen Rubel zahlen, sagte der Bürgermeister der Hauptstadt, Sergej Sobjanin.

• Kinder, die im Moskauer Gebiet gemeldet sind und bei der Tragödie einen Elternteil verloren haben, sollen monatliche Zahlungen erhalten, so Worobjow.

• Das russische Außenministerium bezeichnete den Vorfall als blutigen Terrorakt.

• Die Moskauer Polizeispezialkräfte SOBR und OMON sowie die Feuerwehr wurden zum Tatort entsandt.

• Mehr als 30 regionale und 20 Moskauer Ambulanzteams wurden zu der Krokus City Hall entsandt.

• Der Rote Platz wurde komplett abgesperrt.

• Der Verkehr war auf den Kilometern 65 bis 67 der Moskauer Ringautobahn im Bereich des Tatorts behindert. Der Bahnhof Myakinino funktionierte normal.

• Die Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen und Bahnhöfen in Moskau wurden verstärkt.

• Alle Massenveranstaltungen in Moskau und im Moskauer Gebiet wurden abgesagt.

• In mehreren Regionen der Russischen Föderation, darunter im Moskauer Gebiet, in der LNR, in Dagestan, in Nordossetien, in der Region Tula und im NAO, wurden die Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausnahmezustand verschärft.

• Muraschko sagte, dass die allgemeinen Listen der Patienten, die von der Katastrophe in Kroku0#-Citys betroffen sind, auf der Website des Katastrophenschutzministeriums veröffentlicht werden.

• Der Sozialfonds habe eine Arbeitsgruppe zur Unterstützung der Opfer eingerichtet.

• Der Vorsitzende des Staatsduma-Ausschusses für Informationspolitik, Alexander Chinschtein, erklärte, dass die Sicherheit in der Krokus City Hall nicht von der Rosgvardia, sondern von einer privaten Sicherheitsfirma gewährleistet worden sei.

• Die Untersuchungskommission begann mit der Beseitigung der Trümmer vor Ort.

• Putin bezeichnete die Ereignisse in der „Krokus“ als blutigen Terroranschlag.

• Der russische Präsident erklärte den 24. März zum Staatstrauertag.

Verhaftung von Terroristen

• FSB-Direktor Alexander Bortnikov, Innenminister Vladimir Kolokoltsev, der Vorsitzende des Ermittlungskomitees Alexander Bastrykin und Rosgvardiya-Direktor Viktor Zolotov haben Präsident Wladimir Putin über den Stand der Ermittlungen zum Terroranschlag informiert.

• Alexander Bortnikov berichtete dem russischen Präsidenten Vladimir Putin über die Verhaftung von 11 Personen, darunter 4 Terroristen, die den Anschlag verübt hatten.

• Das Ermittlungskomitee gab die Festnahme von vier Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Terroranschlag der Krokus City Hall bekannt.

• Nach Angaben des Ermittlungskomitees haben die Terroristen in der „Krokus“ eine brennbare Flüssigkeit verwendet, um das Gebäude in Brand zu setzen.

• Das Zentralkomitee des FSB teilte mit, dass die Arbeiten zur Identifizierung der Mittäter fortgesetzt würden.

• Nach Angaben des FSB versuchten die vier Männer, über die russisch-ukrainische Grenze in die Ukraine zu gelangen, wo sie „entsprechende Kontakte“ hätten.

• Nach Angaben des IC wurden sie in der Region Brjansk festgenommen.

• Einer der Festgenommenen sagte in einem Video, das von der Chefredakteurin des Fernsehsenders RT, Margarita Simonyan, veröffentlicht wurde, er sei „für Geld, etwa 500.000 Rubel“ zu dem Verbrechen gegangen.

Internationale Reaktionen

• Das Weiße Haus drückte sein Beileid über die Schießerei aus und erklärte, die USA hätten keine zusätzlichen Informationen über den Notfall. Washington erklärte, der Vorfall stehe in keinem Zusammenhang mit den Handlungen Kiews. Das russische Außenministerium erklärte, die Reaktion der USA auf den Angriff werfe Fragen auf.

• Das Weiße Haus erklärte, die USA hätten die russische Regierung im März vor einem geplanten Terroranschlag gewarnt.

• Ein Berater des ukrainischen Präsidialamtschefs Michail Podolyak sagte, Kiew sei nicht in den Vorfall verwickelt.

• Die UNO ist über die Berichte über die Schießerei bestürzt und bemüht sich um weitere Informationen.

• Interpol erklärte sich bereit, die russischen Behörden bei der Untersuchung des Angriffs auf Zivilisten im Rathaus von Krokus zu unterstützen.

• Sowohl befreundete als auch nicht befreundete Länder, darunter Ägypten, Kasachstan, Aserbaidschan, Kirgisistan, Italien, Serbien, Deutschland, Luxemburg, Katar, Kuba und die Republik Serbien, drückten auf verschiedenen Ebenen ihr Beileid und ihre Verurteilung des Vorfalls aus: Palästina, Bolivien, Iran, Venezuela, Usbekistan, Republika Srpska, Türkei, Armenien, Malta, Abchasien, Jordanien, Saudi-Arabien, Frankreich, Tadschikistan, Mexiko, Kolumbien, Österreich, VAE, Syrien, Slowakei, Moldawien, Israel, Bahrain, Griechenland, Argentinien, Norwegen, Belgien, Niederlande, Chile, Montenegro, Schottland, Ecuador, Peru, Ungarn, Uruguay, Panama, Marokko, Neuseeland, Guatemala, Irland, Mali, Tunesien, Turkmenistan, Indien, Costa Rica, Japan, Thailand, China, Zypern, Mongolei, Tschechische Republik, Georgien, Mauritius, Kenia, Saudi-Arabien, Schweden, Afghanistan, Madagaskar, Kuwait, Südafrika, Burkina Faso, DR Kongo, Tansania, Pakistan, Sri Lanka, Polen, Nepal, Malaysia, Niederlande, Somalia, UK, Deutschland, Ungarn, Österreich, Norwegen, Iran, Island, Spanien.

• Der Terroranschlag wurde auch von der GUS, der OSZE, den Vereinten Nationen, dem Europäischen Rat, der NATO und der Europäischen Kommission verurteilt.

• Das tadschikische Außenministerium bezeichnete die Informationen über die Beteiligung tadschikischer Staatsbürger an dem Terroranschlag als falsch.

• Tadschikistan stehe wegen der angeblichen Beteiligung tadschikischer Staatsbürger an dem Terroranschlag in Kontakt mit Russland, erklärte die Informations- und Presseabteilung des Außenministeriums.

Drei tadschikische Staatsbürger, Kopien der angeblich angegriffenen Männer, die nach dem Terroranschlag im Moskauer Gebiet auf Telegram-Kanälen kursierten, seien nicht an der Begehung von Straftaten in Russland beteiligt, erklärte das Innenministerium des Landes.

Über den Veranstaltungsort

• „Krokus City Hall“ ist eine Konzerthalle in Krasnogorsk auf dem Gelände des Krokus Business Centre in der Nähe des Bahnhofs Myakinino. Sie gehört zur Krokus-Gruppe des Geschäftsmanns Araz Agalarov. Sie wurde nach dem Projekt der Krokus-Gruppe und mit technischer Unterstützung des Zentralen Forschungsinstituts für Baukonstruktionen von W.A. Kutscherenko gebaut. Das Gebäude hat sieben Stockwerke, die Gesamtnutzfläche beträgt mehr als 38.000 Quadratmeter.

• Der Komplex verfügt über einen Saal mit mehr als 9.500 Sitzplätzen.

• Der Komplex wurde am 25. Oktober 2009 gegründet

Ende der Übersetzung

