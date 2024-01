Wie die Klüngelei in der neuen französischen Regierung in Russland kommentiert wird

"Die Abschaffung aller Kultur"

Der französische Präsident Macron, dem Vernehmen nach schwul, hat einen jungen schwulen Mann zum Premierminister gemacht, der seinen Ehemann zum Außenminister gemacht hat. Gerüchte über sexuelle Beziehungen der drei gibt es schon lange, aber die westlichen Medien schauen bei dieser Klüngelei weg.

Die Ernennung von Gabriel Attal zum französischen Premierminister hat mehr als nur ein Geschmäckle. Insider in Paris haben schon vor Jahren berichtet, dass die Beziehungen zwischen dem heutigen Präsidenten Macron und dem neuen Außenminister Stéphane Séjourné, der seit 2014 ein enger Mitarbeiter von Macron ist, eine sexuelle Komponente habe.

Gabriel Attal trat der neuen Partei von Macron ebenfalls früh bei, wobei er eine Beziehung mit Séjourné begann und sie später ihre Lebensgemeinschaft registrieren ließen. Man munkelt, dass der ehrgeizige Attal sich „hochgeschlafen“ habe.

Nun wurde Attal, der – wie Macron – ein Abkömmling des Young Global Leader Programmes von Klaus Schwabs WEF ist, von Macron zum Premierminister ernannt, und er hat wiederum umgehend seinen Ehemann Séjourné, der keine außenpolitische Erfahrung hat, zum Außenminister ernannt. Um diese Vetternwirtschaft nicht allzu offensichtlich zu machen, haben die beiden bei der Gelegenheit erklärt, sie hätten sich getrennt und ihre Beziehung sei heute rein beruflicher Natur.

Die westlichen Medien stellen zu dieser offensichtlichen Vetternwirtschaft in der französischen Regierung keinerlei Fragen, der Spiegel veröffentlichte stattdessen einen Artikel über Attal, der voll des Lobes war. In russischen Medien ist das anders. Ich habe einen Kommentar dazu übersetzt, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gezeigt wurde.

Beginn der Übersetzung:

Zivilisatorischer Wandel: Die militante Political Correctness fordert die Abschaffung aller Kultur

Gabriel Attal ist Premierminister Frankreichs geworden, das heißt, der zweite Mann im Lande. Er ist 34 Jahre alt, der jüngste Premierminister in der Geschichte des Landes. Von der Ausbildung her hat er einen Master-Abschluss in Public Relations, er ist also ein PR-Mann. Seit letztem Sommer ist er Bildungsminister. Aber Gabriel Attals Stärke liegt woanders. Er gefällt Emmanuel Macron schon lange. Wie die Öffentlichkeit bemerkt, sehen sie sich sogar ein wenig ähnlich.

Ein weiterer Macron-Liebling, Stéphane Séjourné, hat ebenfalls ein wichtiges Amt der französischen Regierung bekommen. Er ist jetzt Außenminister. Séjourné führt seit 2018 eine eingetragene gleichgeschlechtliche Ehe mit dem derzeitigen Premierminister Gabriel Attal. Vor der Ernennung hat das Paar diese Ehe keusch aufgelöst und nun betonen beide, dass sie kein Sexualleben mehr miteinander haben und dass ihre Beziehung eine reine Arbeitsbeziehung ist.

Das mag sein. Schließlich sind stabile homosexuelle Paare äußerst selten. Aber in der Öffentlichkeit wird immer noch rege über das Geschehene diskutiert. Der französisch-spanische Anwalt Juan Branco, ein Studienkollege des jetzigen Premierministers, derselbe, der vor fünf Jahren ein Buch darüber veröffentlichte, wie die französischen Oligarchen aus dem wenig bekannten Macron den Präsidenten geschmiedet haben, den sie brauchten, wies damals auch auf die Besonderheiten der Karriere von Gabriel Attal hin. Nach der Ernennung von Gabriel Attal zum Premierminister zitiert Juan Branco aktuelle Fragmente aus seinem Buch: „Gabriel Attal, der zunächst Abgeordneter wurde und von seinem Geliebten und politischen Berater von Präsident Macron, Stéphane Séjourné, befördert wurde, bekam seinen Posten nur aufgrund einer intimen Beziehung, er wollte auf den politischen Olymp kommen.“

Ebenfalls aus demselben Buch: „Eine süße Beförderung durch das Bett: Attal, der mit Macrons politischem Berater Stéphane Séjourné standesamtlich verheiratet ist, erhält den Ministerposten aus keinem anderen Grund. Ganz Paris weiß davon, aber hier scheint man über solche Dinge nicht zu reden. Man sollte mit unserer lieben Endogamie nicht allzu grob umgehen.“

Endogamie bedeutet, dass Beziehungen nur zwischen Personen aus dem eigenen Umfeld erlaubt sind. Was das für ein Umfeld ist, darüber sind die Leser von Le Figaro in den Kommentaren ganz offen:

darius2018: „OK, Séjourné hatte eine Beziehung mit Attal, sei es so. Aber er scheint sich auch in Macron verguckt zu haben, das ist etwas Neues… Armes Frankreich.“

Titou Lou Gascoun: „Die Medien verlieren kaum ein Wort über die persönlichen Beziehungen von Séjourné zu Attal. Was würden alle sagen, wenn François Fillon seine Frau mit der Leitung des Außenministeriums betrauen würde? Unvorstellbar! Und alle schweigen. Wir sind verrückt geworden.“

FP58: „Ich kann mich an keinen Premierminister erinnern, der seinen aktuellen oder ehemaligen Ehepartner zum Minister ernannt hat… Schändlicher Egoismus!“

anonyme 57059: „Der ehemalige Geliebte von Attal ist ein Kumpel von Macron. Das ist schockierend und beweist, dass nur eine sehr begrenzte Anzahl von Personen Teil der Regierung ist. Na gut, sie sehen so süß aus.“

Und jetzt dazu, warum es nicht nur um Schwule geht, sondern um den Verfall der Zivilisation in Frankreich. Der kinderlose Macron, der in der Schule von seiner Lehrerin verführt wurde, gibt seinen Kumpels Schlüsselpositionen in der Regierung. Das ist das kulturelle Signal, dass sich die Zeiten geändert haben und dass die Dinge jetzt anders sein werden. Während in der Vergangenheit viele Leute LGBT-Menschen als Freaks betrachtet haben und ohne jegliche Homophobie tolerant mit den Schultern zuckten, sind Schwule in Frankreich keine Freaks mehr, sondern die neue Norm. Der Übergang von der Quantität zur Qualität ist offensichtlich.

Und jetzt wird uns bewusst, dass das, was früher als exotisch empfunden wurde, in Wirklichkeit ein Zeichen für die Zukunft war. Unter dem Deckmantel der damals kultivierten Political Correctness war eine grundlegend andere Zivilisation auf dem Vormarsch. Wenn unsere gesamte bisherige Zivilisation – seit der Zeit von Adam und Eva und sogar noch früher – auf der Beziehung zwischen Mann und Frau und der Elternschaft aufgebaut war, dann hat die französische Machtelite heute ganz andere Prioritäten.

Ein amerikanisches Beispiel zeigt, wie die sogenannte Political Correctness die Kultur zerstört. „Vom Winde verweht“, einer der größten Filme aller Zeiten, ist nun aus den amerikanischen Kinos verbannt. Die Beziehungen zwischen den Rassen gefallen nicht.

Wie lange wird es in Frankreich und in ganz Europa dauern, bis die militante Political Correctness zugunsten von LGBT die Abschaffung der gesamten bisherigen Kultur fordern wird, weil ihnen die Beziehungen zwischen den Geschlechtern nicht gefallen? Und dann wird alles, was sich in Kino, Literatur, Musik und Ballett angesammelt hat, auf den Müllhaufen geworfen. Weil Frankreich bereits in den höchsten Rängen der Macht aufhört, ein Land der galanten und in Frauen verliebten Männer zu sein.

Die Zeilen eines der Lieder Aznavour lauteten: „Du, wenn Gott Dich nicht erschaffen hätte, hätte ich Dich erfinden müssen, um meinem Leben einen Sinn zu geben, Du bist meine Freude und meine Qual, mal eine Frau, dann ein Kind, schenkst Du meinem Herzen jeden Tag neue Gesichter der Liebe“

Und auch das Rolandslied, die Geschichte von Abelard und Heloise, der ganze Balzac, Flaubert und seine „Madame Bovary“, Stendhal und sein „Rot und Schwarz“, sowie „Das Haus in Parma“, Maupassant, Françoise Sagan, Andre Morois, alle. Alle in den Mülleimer?

Die Förderung homosexueller Paare, ihrer, sagen wir, Partnerschaft, nun auch auf höchster staatlicher Ebene in Frankreich bedeutet neben der Zerstörung der üblichen sozialen und sogar physiologischen Grundlagen auch die Zerstörung der wirklichen Weiblichkeit und damit der Männlichkeit in dem für uns gewohnten Sinne. Denn es kann keinen Mann getrennt von seiner Beziehung zu einer Frau geben – in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft. So ist es doch…

Und ebenso wenig kann es eine Frau – in all der Vielfalt ihrer Rollen und Funktionen – außerhalb ihrer Beziehung zu einem Mann geben. Das Geschlecht kann nicht völlig entmagnetisiert werden. Das Geschlecht gibt es sogar im Mönchtum.

Die Antwort auf die Frage „Was nun?“ ist offensichtlich. Was als nächstes kommt, ist das Canceln der Frauen und das Canceln der Männer, das Canceln der Mutterschaft und das Canceln der Vaterschaft, das Canceln jeglicher Tradition.

Interessant ist in Frankreich der Prozess der Vernichtung der Männer, die die traditionelle und sehr attraktive Männlichkeit symbolisieren. Wir haben in unserer Silvestersendung bereits über die Kampagne gegen Gerard Depardieu gesprochen. Und nun ist die Vernichtung von Alain Delon, einem anderen großen französischen Schauspieler, in vollem Gange. Zu seiner Zeit galt er als der eindeutig schönste Mann der Welt und die Zuschauer haben seine Filme buchstäblich gestürmt.

Jetzt wird Delon durch einen Skandal zwischen seinen erwachsenen Kindern vernichtet, ein Streit um das Erbe des Schauspielers. Es wird auf 300 Millionen Euro geschätzt, hinzu kommen Immobilien, eine Gemäldesammlung, Antiquitäten und eine Sammlung wahnsinnig teurer Autos, darunter der teuerste Ferrari, der je gebaut wurde, ein California Spider im Wert von 16 Millionen Euro. Dem Testament zufolge soll die Hälfte von allem an Delons Tochter mit dem romantischen Namen Anouchka gehen, der Rest zu gleichen Teilen an die beiden Söhne Anthony und Alain-Fabien. Die Brüder waren damit nicht zufrieden und zogen gegen den alten Herrn Vater in den Krieg. Nächstes Jahr will Alain Delon seinen 90. Geburtstag feiern, wenn ihn dieser schmutzige Rechtsstreit nicht schon früher in den Sarg treibt.

Aber die Presse, die massiv pro-LGBT ist, hat ihr eigenes Motiv, mit Delon aus diesem Anlass abzurechnen. Er ist ein Verfechter der Tradition! Und er macht keinen Hehl daraus.

Bereits 2013 antwortete Alain Delon in einem Fernsehinterview mit dem Sender France-5 auf die Frage nach seiner Einstellung zur Homosexualität ganz offen: „Nun, ja, das ist unnatürlich, tut mir leid, aber es ist so. Man sollte Frauen lieben, Frauen umwerben, nicht Männer abschleppen und sich nicht von Männern abschleppen lassen.“

Heute klingt das in Frankreich wie eine zivilisatorische Kampfansage. An die Regierung und den Präsidenten des Landes. Sie sind in einer anderen Kultur mit anderen Prioritäten.

Ende der Übersetzung

