Wie dreist der Spiegel über die angebliche Isolierung Russlands lügt

Längst haben auch westliche Experten und Medien anerkannt, dass es dem Westen nicht gelungen ist, Russland international zu isolieren. Das hindert den Spiegel jedoch nicht daran, einen komplett auf Lügen aufgebauten Artikel über die angebliche Isolierung Russlands zu veröffentlichen.

Ich bin von deutschen Medien – und vor allem vom Spiegel – ja einiges gewohnt, aber der Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Zwei Jahre Krieg in der Ukraine – Wie Putin die ganze Welt in Geiselhaft nimmt“ hat sogar mich wirklich überrascht. Was Spiegel-Redakteur Konstantin von Hammerstein in dem Artikel geschrieben hat, ist wirklich eine neue Stufe der Propaganda durch Desinformation, denn er lügt und baut auf diesen Lügen seine Geschichte auf. In dem Artikel wahre Worte zu finden, ist fast unmöglich.

Das kann allerdings nicht wirklich verwundern, denn Konstantin von Hammerstein ist ein Propagandist der Regierung und kein neutraler oder gar kritischer Journalist. Er hat im Spiegel schnell sehr nette Lobeshymnen auf den neuen Verteidigungsminister Pistorius veröffentlicht, aber dabei verschwiegen, dass seine Tochter Elisabeth von Hammerstein Redenschreiberin von Pistorius ist. Das hat der Business Insider im Mai 2023 aufgedeckt, woraufhin die Spiegel-Redaktion gezwungen war, nachträglich „Transparenzhinweise“ unter die Lobeshymnen zu stellen.

In der Autorenbeschreibung von Konstantin von Hammerstein, die der Spiegel veröffentlicht hat, ist hingegen kein „Transparenzhinweis“ enthalten und unter seinem aktuellen Artikel auch nicht. Die Leser sollen möglichst nichts von dem Filz mitbekommen, der in der Spiegel-Redaktion herrscht. Das könnte solchen Propaganda-Machwerken, wie dem aktuellen Artikel von Konstantin von Hammerstein, ja auch ein wenig Glaubwürdigkeit nehmen. Schauen wir uns das einmal an.

Die Märchenstunde des Herrn von Hammerstein

Der Spiegel-Artikel soll den Spiegel-Lesern vermitteln, dass Russland international isoliert sei. Das beginnt schon in der Einleitung:

„Beim G20-Außenministertreffen in Rio de Janeiro und bei der Uno in New York sind die Russen so isoliert wie noch nie. Viele Staaten machen Putin persönlich für Krieg und Weltlage verantwortlich. Doch wer soll ihn stoppen?“

Dass Russland isoliert sei, ist eine Lüge, denn es ist exakt umgekehrt: Der Westen steht international isoliert da. Das konnte man vor einigen Tagen zwischen den Zeilen sogar im Spiegel lesen. Die G20-Staaten des globalen Südens haben die Nase voll von den Bemühungen des Westen, den Ukraine-Konflikt auf die Tagesordnung zu setzen, wie schon der G20-Gipfel in Indien 2023 gezeigt hat. Der Westen will das Ukraine-Thema gegen den Willen der südlichen Länder partout auf die Tagesordnung der G20 nehmen und mit seiner Unterstützung für den israelischen Völkermord hat der Westen sich international zusätzlich isoliert. Der globale Süden hingegen will über die wichtigen Themen wie die Bekämpfung von Hunger und Armut sprechen, woran der Westen jedoch nicht interessiert ist.

Dass beim aktuellen G20-Treffen der Außenminister nicht einmal eine Abschlusserklärung veröffentlicht werden könnte, weil der globale Süden und der kollektive Westen politisch zu weit voneinander entfernt sind, habe ich schon berichtet. Inzwischen ist das Außenministertreffen der G20 vorbei und es gab tatsächlich keine gemeinsame Abschlusserklärung, wie beispielsweise Le Monde berichtet hat:

„Einer brasilianischen Regierungsquelle zufolge haben die Gastgeber nach den jüngsten Schwierigkeiten der G20, einen Konsens zu finden, die Anforderung gestrichen, dass bei jedem Treffen eine gemeinsame Erklärung abgegeben werden muss – mit Ausnahme des jährlichen Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs, das für November in Rio geplant ist.“

Aber nicht vergessen: Konstantin von Hammerstein will uns erzählen, Russland sei „so isoliert wie noch nie“.

Stimmungsmache der primitivsten Art

Konstantin von Hammerstein beginnt seinen Artikel mit einem Absatz über den russischen UNO-Botschafter Wassili Nebensja, der – so von Hammerstein – „mal ein netter Typ gewesen sein soll“. Aber da für ihn heute alle Russen böse sind, folgt darauf:

„Doch Wladimir Putin kann mit netten Typen nichts mehr anfangen. Sein Gangster-Regime braucht andere Repräsentanten, und so spielt sein New Yorker Uno-Botschafter jetzt eben eine neue Rolle. Wassili Nebensja fällt das nicht schwer. Der bullige Glatzkopf mit den fleischigen Nackenfalten und der randlosen Brille sieht aus wie einer der grimmigen KGB-Generäle in James-Bond-Filmen, die ihren Gefangenen im Zweifelsfall die Fingernägel noch persönlich rausreißen.“

Zur Erinnerung: Der Spiegel bezeichnet sich als „Nachrichtenmagazin“ und von Hammerstein war beim Spiegel Ressortleiter und Leiter des Hauptstadtbüros. Aber wenn man so etwas liest, dann fragt man sich, ob man nicht wieder im Deutschland der 1930er Jahre gelandet ist, als ein klumpfüßiger Minister sich eines solchen Vokabulars bedient hat, um den Deutschen die internationale Politik zu „erklären“. Was von Hammerstein hier tut, ist Propaganda der primitivsten Art, die ich sogar beim Spiegel in dieser radikalen Form noch nicht erlebt habe.

Er schreibt danach über eine Rede, die Nebenja in der UNO gehalten hat, wobei der Spiegel-Leser über den Inhalt nichts erfährt außer der Meinung des Herrn von Hammerstein, der dem Leser mitteilt:

„Ungerührt beugt er sich über sein Redemanuskript und rattert mit monotoner Stimme all die Lügen, Bösartigkeiten, Verdrehungen und Geschichtsklitterungen runter, die man ihm aufgeschrieben hat. Es ist der gleiche, zynisch irre Propagandasound, den auch sein Boss in Moskau in seinen öffentlichen Auftritten anstimmt.“

Über die Reaktionen der Zuhörer berichtet von Hammerstein, dass die britischen und französischen Vertreter den Saal verlassen hätten und dass alle anderen gelangweilt gewesen wären. Das mag stimmen, denn eigentlich sehen die Zuhörer bei der UNO-Vollversammlung immer irgendwie gelangweilt aus. Daraus konstruiert von Hammerstein, dass sogar China möglicherweise nicht mehr an Russlands Seite stehen könnte und schreibt:

„Es scheint so, als könnten selbst die letzten Verbündeten Moskaus die russischen Propaganda-Ergüsse inzwischen nur noch schwer ertragen. Diese Erfahrung musste zwei Tage zuvor schon Nebensjas Chef, der russische Außenminister Sergej Lawrow, in Rio de Janeiro machen.“

Dreiste Tatsachenverdrehung

Nachdem von Hammerstein wahrheitswidrig den Eindruck aufgebaut hat, Russland sei international isoliert, beginnt der dreiste Teil seines Artikels, denn er verdreht komplett die Tatschen. Er schreibt anschließend:

„Dort trafen sich die Außenminister der G-20-Staaten, und es sollte nach dem Willen der brasilianischen Gastgeber um den Kampf gegen Armut und Hunger und den Klimawandel gehen. »Das sind die Kriege, die wir führen müssen«, sagte der brasilianische Außenminister Mauro Vieira in seiner Eröffnungsrede, wohl wissend, dass es wieder einmal vor allem um die Ukraine und den Gazakrieg gehen würde. »Wenn wir die akuten Krisen nicht in den Griff bekommen«, sprang ihm seine deutsche Kollegin Annalena Baerbock bei, werde man die Welt nicht gerechter machen können.“

In Wahrheit hat der brasilianische Außenminister nicht Russlands Vorgehen in der Ukraine kritisiert, sondern den Westen, der diesen Konflikt zum wichtigsten Thema der Welt aufbauschen will und mit seinen Sanktionen der internationalen Wirtschaft schadet. Und anstatt Geld in die Hand zu nehmen, um Armut und Hunger zu bekämpfen, fordert der Westen immer mehr Milliarden für Waffen. Das ist es, was der globale Süden kritisiert, aber von Hammerstein erweckt den Eindruck, die Kritik gelte Russland.

Übrigens hat Russland, im Gegensatz zum Westen, 200.000 Tonnen Getreide an die ärmsten Länder der Welt verschenkt, um den Hunger zu bekämpfen. Aber davon wissen Spiegel-Leser ja nichts.

Und als Krönung kommen dann wieder Lügen:

„Lawrow hatte schlechte Karten. Als sich die Außenminister am Mittwochmittag im Konferenzzentrum an Rios legendärer Copacabana versammelten, gingen ihm die meisten Kollegen aus dem Weg. Die Konferenzregie hatte den Russen zwischen dem saudi-arabischen Außenminister und der Vertreterin Mexikos platziert. Denen blieb nichts anders übrig, als ihrem Nachbarn die Hand zu schütteln, aber damit endeten auch schon fast die Höflichkeiten.“

Saudi-Arabien hat mit Russland hervorragende Beziehungen, weitaus bessere sogar, als mit den USA, wie Streitigkeiten über die Erhöhung der Ölförderung, die die USA durchdrücken wollten, um den Ölpreis zu senken und Russland zu schaden, gezeigt haben. Die Saudis haben sich dabei – sehr zum Ärger der USA – auf die Seite Russlands gestellt.

Und zum mexikanischen Außenminister sei gesagt, dass der nicht nur im Sitzungssaal neben Lawrow gesessen hat, sondern dass es auch ein bilaterales Treffen zwischen den beiden gegeben hat. Generell werden die Lügen des Herrn von Hammerstein besonders offenbar, wenn man sich die Seite des russischen Außenministeriums anschaut und dabei erfährt, wie viele bilaterale Treffen Lawrow auf der Reise hatte.

Man muss bedenken, dass viele Menschen in Deutschland immer noch glauben, der Spiegel sei seriös und sich in diesem Blatt informieren. Das erklärt, warum viele Menschen in Deutschland kaum einen Schimmer davon haben, was in der internationalen Politik in Wahrheit vor sich geht.

Ich könnte noch viel mehr schreiben, denn in dem langen Artikel des Herrn von Hammerstein sind wirklich in jedem Absatz Lügen und Verdrehungen der Tatsachen, aber dann würde dieser Artikel zu lang werden. Man kann festhalten, dass der Spiegel sich wirklich bemüht, mich durch immer dreistere Lügen zu überraschen. Mal sehen, was als nächstes kommt…

