"Ist bereits Kriegsbeteiligung"

Russische Medien beobachten die deutsche Politik derzeit sehr genau. Der Grund ist der Streit um die Taurus-Lieferung an Kiew.

Der Bericht des Deutschland-Korrespondenten des russischen Fernsehens, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gezeigt wurde, hatte praktisch nur das Thema der Taurus-Lieferungen an Kiew. Als der Korrespondent seinen Bericht abgeliefert hat, war die Meldung, dass der polnische Außenminister erklärt hat, dass bereits NATO-Truppen in der Ukraine sind, noch nicht bekannt. Aber auch ohne diese Neuigkeit war der Bericht des Korrespondenten interessant und ich habe ihn wie immer übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Briten könnten deutsche Taurus-Raketen kaufen und sie dem Kiewer Regime übergeben

Ein diplomatischer Skandal. Die Botschafter der EU-Länder wurden ins russische Außenministerium eingeladen, weil Minister Lawrow mit ihnen über die Präsidentschaftswahlen und die Einmischungen in die inneren Angelegenheiten unseres Land sprechen wollte. Die Botschafter sind zu dem Treffen nicht gekommen – eine nie gesehene Frechheit.

Lawrow sagte dazu: „Wir haben eine Menge Material darüber gesammelt, wie sich die Botschaften der EU in Moskau auf unsere Präsidentschaftswahlen vorbereiten, welche Mechanismen der Einmischung es gibt, wie gewisse Projekt zur Unterstützung für unsere nicht-systemischen Oppositionellen geschaffen werden, also insgesamt Dinge, die zu tun Botschaften kein Recht haben. Und wir haben, nachdem wir die Informationen gesammelt hatten, alle Botschafter der EU zu einem Treffen mit mir eingeladen, bei dem ich als Außenminister den Botschaftern, den Leitern der diplomatischen Vertretungen, einfach nur sagen wollte, dass wir im Guten davon abraten, das zu tun. Und was meinen Sie? Zwei Tage vor der geplanten Veranstaltung, vor dem Treffen, bekamen wir eine Mitteilung, in der es hieß: ‚Wir haben beschlossen, nicht zu kommen.‘ Können Sie sich die Beziehungen zu Staaten auf diplomatischer Ebene vorstellen, deren Botschafter Angst haben, zu einem Treffen mit dem Minister des Landes zu kommen, in dem sie akkreditiert sind? Wie ist so etwas überhaupt möglich, wo hat man so etwas schon mal gesehen?“

Die unverschämte Russophobie ist jedoch seit langem ein Markenzeichen Europas. Aus Europa berichtet unser Korrespondent.

Am Manöver Nordic Response, das diese Woche begann, nimmt Schweden zum ersten Mal als Mitglied der NATO teil, der es am 7. März beigetreten ist, womit es die seit dem Ende der Napoleonischen Kriege andauernde formale Neutralität gebrochen hat. 13 NATO-Armeen sind in dem nordeuropäischen Einsatzgebiet gegen Russland auf Skier gestiegen. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius brach aus der Atmosphäre des Misstrauens und der Schikane aus, um das Manöver zu beobachten.

Das Manöver Nordic Response ist Teil des größeren NATO-Manövers „Steadfast Defender 2024“, das an der Ostflanke in vollem Gange ist. Es hat bereits Opfer gegeben: Bislang wurden 16 Soldaten verletzt, zwei starben unter den Ketten eines gepanzerten Mannschaftstransporters. Bis Ende Mai soll an den westlichen Grenzen Russlands, Weißrusslands und der Ukraine ein Verband von hunderttausend Bajonetten und tausend gepanzerten Fahrzeugen entstehen.

Diese Pläne erscheinen angesichts der jüngsten Initiativen des französischen Präsidenten, NATO-Truppen in die Ukraine zu bringen, in neuem Licht. Macron war diese Woche zu Besuch in Prag. Wie sich zeigte, ohne seinen kriegerischen Eifer zu verlieren. „Wir nähern uns einem Moment im Leben Europas, in dem es wichtig ist, keine Feigheit zu zeigen. Wir müssen Mut zeigen“, beteuerte Macron.

Bei der Frage, wer Mut zeigen soll, kann es keine zwei Meinungen geben: Macron spricht von Deutschland, das nach Meinung von Paris und London bisher nur Feigheit gezeigt hat. In Berlin hasst man Macron im Stillen. Und nicht nur deswegen.

„Wir brauchen keine Diskussionen über mehr oder weniger Mut oder über den Einsatz von Bodentruppen“, sagte der deutsche Verteidigungsminister Pistorius.

Um eine Klarstellung von Macron zu seinen jüngsten Äußerungen zu erhalten, haben sich die Vorsitzenden der französischen Parlamentsparteien um Aufklärung bemüht. Die Opposition zeigte sich schockiert, dass der Präsident, wie sich herausstellte, überhaupt keine „roten Linien“ hat, wie er selbst zugab. Oder gibt Macron gegenüber verschiedenen Zuhörern unterschiedliche Erklärungen ab? Vor dem Volk rechtfertigt er sich fast. „Etwas nicht auszuschließen, bedeutet nicht, es zu tun“, versuchte Macron sich zu erklären.

Überhaupt hat Macron aus der Sicht seiner eigenen Positionierung als verantwortungsvoller Politiker eindeutig Fehler gemacht, auf die ihn seine Amtsvorgänger hingewiesen haben. Zum Beispiel der frühere französische Präsident Hollande, der Zyniker und Lügner, der als Erster zugab, dass Paris das Minsker Abkommen nur als Deckmantel für die Kriegsvorbereitungen Kiews gesehen hat. Der sagte: „Wir dürfen Putin nichts über unsere Absichten wissen lassen. Reden Sie nicht darüber, was Sie tun, sondern tun Sie, worüber Sie nicht geredet haben. Das ist am effektivsten.“

Wenn man dieser Logik folgt, dann sollte Deutschland keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern. Schließlich weiß jeder, dass über die Pläne gesprochen wird. Sogar Kinder, denn aus irgendeinem Grund hält man es im deutschen Kinderfernsehsender KiKa sogar für nötig, Kinder über dieses Thema aufzuklären. In der Sendung unterhielten sich animierte Waffensysteme.

Taurus: „Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen!“

Storm Shadow: „Warum?“

Taurus: „Na, weil er sich doch weigert, mich an die Ukraine zu liefern.“

Leopard 2: „Wie damals bei mir“

Storm Shadow: „Und mich! Der deutsche Fachbegriff dafür ist scholzen“

Taurus: „Nein, diesmal gab es sogar ne Begründung. Weil ich so ne krasse Reichweite habe, hat er Angst, dass ich übers Ziel hinausschieße und Russland treffe.“

In der nächsten Unterrichtsstunde per Video wird den Kindern wahrscheinlich erklärt, was passiert, wenn Russland den „Fehlschuss“ der Taurus als Kriegserklärung ansieht. Allerdings können auch Erwachsene sich in dieser Frage nicht entscheiden. Und die meisten von ihnen wollen es offenbar auch nicht. Das durchgesickerte Gespräch zwischen hochrangigen Offizieren der Bundeswehr, in dem Optionen für die Verlegung von Marschflugkörpern in die Ukraine und deren Einsatz zum Angriff auf die Kertsch-Brücke erörtert wurden, beschäftigt Politiker und Journalisten wegen der Frage, wie so sensible Informationen zu den Russen gelangen konnten. Hier gibt es Erfolge, denn man konnte sich auf eine offizielle Version einigen.

„Es gibt erste Hinweise darauf, wie der Mitschnitt des Gesprächs zustande gekommen sein könnte. Es verdichten sich die Hinweise, dass sich ein russischer Teilnehmer unbemerkt in das Webex-Telefonkonferenzsystem eingeklinkt hat“, berichten deutsche Medien.

Als schwaches Glied in der Kette der vier Gesprächsteilnehmer entpuppte sich der Leiter für Einsätze und Übungen im Luftwaffenkommando, Frank Gräfe, der sich am 19. Februar auf einer Flugschau in Singapur aufhielt und die Verbindung von seinem Hotelzimmer aus herstellte. Wie dem auch sei, auch gegen die anderen drei Gesprächsteilnehmer wurden interne Ermittlungen eingeleitet.

Auch gegen den Kanzler selbst gibt es eine ganze Reihe von Vorwürfen, die von Fahrlässigkeit bis zu Betrug reichen. Die Opposition erfreut sich offen an der Verletzlichkeit von Scholz, während sein Verteidigungsminister versucht, die Aufmerksamkeit auf andere Themen zu lenken und sich darüber ärgert, dass das nicht so gut klappt. „Ich bin wütend über diese Geschichte, sehr wütend. Unter anderem, weil wir uns in den letzten drei Tagen nur mit diesem Thema beschäftigt haben, obwohl es Fragen gibt, die das Überleben der Ukraine betreffen – wie wir die Produktion von Granaten erhöhen werden und viele andere“, sagt Pistorius.

Der Reputationsverlust ist enorm: Auf offizieller Ebene wird geschwiegen, aber in den Medien hat jeder darüber geschrieben oder gesprochen, dass man den Deutschen nicht mehr trauen kann, denn sie würden alles an die Russen weitergeben. Der Spiegel schreibt, dass die Regierung hilflos ist, dass die Bundeswehr in Ungnade gefallen ist und dass die Verbündeten schockiert sind. Die christdemokratische Opposition plant einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, offenbar mit dem Ziel, die politische Vertrauenswürdigkeit des Kanzlers in Frage zu stellen.

„Die Indizien verdichten sich, dass einerseits die Russen offensichtlich die Bundeswehrführung abhören und andererseits Scholz auf der Grundlage falscher Wahrnehmungen und Bedingungen die militärische Hilfe für die Ukraine blockiert“, sagt Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU im Bundestag.

Das Hauptargument in den Vorwürfen gegen den Bundeskanzler ist, dass das Militär angeblich einen Plan zur Zerstörung der Brücke von Kertsch habe, bei dem die Russen keinen formalen Grund hätten, dies als Angriff Deutschlands auf das eigene Gebiet zu betrachten und um damit den Verstoß gegen die eigene Verfassung auszuschließen, die Handlungen verbietet, die als Angriffshandlung gegen einen fremden Staat angesehen werden könnten.

Dabei gibt es eine Feinheit, auf die General a.D. Roland Kather hingewiesen hat. Die Deutschen dürfen die russische juristische Zuständigkeit nicht anerkennen, die nur für Teile der Brücke gilt, die aber ein komplettes Infrastrukturbauwerk ist. „Ein Drittel der Brücke liegt auf russischem Gebiet, und dann kann Putin mit Recht sagen, jetzt ist Deutschland in den Krieg eingetreten“, erklärt der General.

Allerdings gibt es in Deutschland einige Exemplare, die in einem Angriff mit Taurus auf russisches Gebiet überhaupt kein Risiko sehen. Diese zeigen in der Regel sehr starke Anzeichen von paradoxem Denken: Sie sind entweder sehr gerissen oder sehr naiv.

„Die Ukraine muss die Möglichkeit haben, den Krieg auf russisches Territorium zu verlegen. Man sollte das russische Verteidigungsministerium oder den russischen Geheimdienst angreifen“, forderte der Abgeordnete Roderich Kiesewetter.

„Das würden Sie tun, Herr Kiesewetter. Sie sagen also, dass dies das Normalste der Welt ist – Taurus auf Moskau?“, fragte Markus Lanz nach.

„Nein, Herr Lanz, Sie unterstellen mir etwas, was ich nicht gesagt habe. Wenn wir den Ukrainern auf der Grundlage eines Vertrages sagen, dass der Taurus nur in den von Russland besetzten Gebieten eingesetzt werden kann, werden sie sich an diese Bedingungen halten“, antwortete Kiesewetter.

Ob sie sich daran halten werden oder nicht, darüber lässt sich trefflich streiten. Klar ist: Damit Kiew die Einhaltung dieser Bedingungen garantieren kann, muss der Taurus von deutschen Militärspezialisten bedient werden, und das ist bereits die Kriegsbeteiligung, die Scholz mit aller Macht zu vermeiden versucht.

„Es kann nicht sein, dass wir Langstreckenwaffensysteme liefern und uns dann keine Gedanken darüber machen, wie die Kontrolle über sie ausgeübt wird. Wenn Kontrolle nur unter Beteiligung deutscher Soldaten möglich ist, dann ist sie für mich ausgeschlossen. Das habe ich sehr deutlich gemacht. Ich bin der Bundeskanzler, also steht die Entscheidung“, sagte Scholz.

Im Gegensatz zu Großbritannien und Frankreich, die die Ukraine seit langem offen mit Marschflugkörpern und verdeckt mit deren Betreibern beliefern, verfügt Deutschland über keine eigenen Atomwaffen, mit denen es sich vor russischen Vergeltungsmaßnahmen schützen könnte.

Der britische Außenminister Cameron hat diese Woche versucht, den Deutschen die Qual der Wahl zu erleichtern. Er eilte nach Berlin und kündigte die Bereitschaft Londons an, Taurus von Deutschland zu kaufen, um sie im Namen Großbritanniens an die Ukraine zu übergeben. Eine offizielle Reaktion auf diese Vermittlerrolle liegt noch nicht vor.

Einer der wichtigsten Gründe, die die Regierung davon abhalten, eine positive Entscheidung über die Raketen zu treffen, ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung sie als falsch empfindet. Umfragen zufolge sind 60 Prozent der Deutschen dagegen. In Ostdeutschland könnte die Zahl der Gegner sogar bei 80 oder gar 90 Prozent liegen. Im Herbst finden in Bundesländern der ehemaligen DDR, in Brandenburg, Thüringen und Sachsen, Wahlen statt. Es gibt wohl kaum ein wirksameres Mittel, um die Unentschlossenen zur AfD zu drängen, als die Lieferung von Taurus in die Ukraine.

Ende der Übersetzung

