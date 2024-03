Bidens Rede an die Nation

Joe Biden hat eine von den deutschen Medien gelobte Rede an die Nation gehalten. In der Tat war die Rede außergewöhnlich, aber anders, als von den deutschen Medien berichtet.

Joe Biden hat eine Rede an die Nation gehalten, die von deutschen Medien als kämpferisch gelobt wird. Tatsächlich war die Rede außergewöhnlich, denn Biden leistete sich keinen seiner gewohnten Aussetzer. Aber sie war noch aus anderen Gründen außergewöhnlich, weshalb ich hier den Bericht des USA-Korrespondenten übersetze, den das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat.

Beginn der Übersetzung:

Bidens Aggression im Kongress löst Kontroverse über Substanzen aus

Nach der historischen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die es den US-Behörden untersagte, Trump aus der Wahl zu entfernen, folgte ein überwältigender Sieg bei den Vorwahlen der Republikaner. Die Hoffnungen der Demokraten, Trump nicht zur Wahl zuzulassen, schwinden vor unseren Augen.

„Es war ein erstaunlicher, erstaunlicher Abend“, sagte Trump. „Wir haben eine großartige Republikanische Partei mit enormem Talent, und wir werden für Einheit sorgen, und das wird sehr schnell geschehen.“

Biden gegen Trump ist jetzt unvermeidlich. Und das macht den Demokraten Angst. Umfragen zeigen einen Rückgang der Zustimmungswerte des Präsidenten, aber es bleibt keine Zeit, Biden zu ersetzen, und es gibt niemanden, durch den man ihn ersetzen könnte. Trotz des offensichtlichen Wunsches des Parteiaktivisten zögert Biden selbst. Seine Hauptprobleme – sein Alter und körperliche Verfassung – stellt er als Vorteil dar: „Ich bin kein junger Mann. Das ist kein Geheimnis. Aber hier ist die Sache: Ich verstehe, wie man etwas Nützliches für das amerikanische Volk tut.“

Kein Tag ohne Peinlichkeiten. In Pennsylvania vergaß er, dass er für das Präsidentenamt kandidiert, und begann aus alter Gewohnheit, seine Wahl in den Kongress zu fordern: „Pennsylvania, ich appelliere an Sie! Schicken Sie mich in den Kongress!“

Vor dem Hintergrund der wütenden Krisen muss der Präsident die Frage beantworten, welchen Platz Amerika in der heutigen Welt einnimmt. Vor der Rede des Präsidenten im Kapitol veröffentlichte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, ein erschreckendes Video: „America on the Edge“.

Bidens Rede im Kongress über die Einheit des Landes fand hinter einem Zaun um das Capitol Hill statt. Die Mauer ist ein Symbol für die Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten an der Grenze zu Mexiko und eine Erinnerung an die Erstürmung des Kapitols unmittelbar nach der letzten Präsidentschaftswahl.

Joe Biden kam mit 20 Minuten Verspätung in den Kongress. Die Demokraten begrüßen ihn mit „Noch vier Jahre“-Sprechchören, aber die republikanische Kongressabgeordnete Taylor Greene, die eine Trump-Mütze trug, überreicht dem Präsidenten eine Anstecknadel mit dem Namen eines Mädchens, das von einem illegalen Einwanderer getötet wurde – eine direkte Anklage wegen der Flüchtlingskrise.

Aber Biden begann seine Rede mit etwas anderem. Er verglich die heutige Zeit mit 1941 und sich selbst mit Präsident Roosevelt. Es war ein unerwartet aggressiver Start. In der ersten Minute sagte er über den Konflikt in der Ukraine: „Putin marschiert, dringt in die Ukraine ein und richtet in ganz Europa und darüber hinaus Chaos an. Wenn jemand in diesem Raum denkt, dass Putin in der Ukraine stehen bleiben wird, versichere ich Ihnen, dass er nicht stehen bleiben wird. Aber die Ukraine kann Putin stoppen, wenn wir die Ukraine unterstützen und ihr die Waffen geben, die sie zur Selbstverteidigung braucht.“

Biden verlangte unverzüglich Geld und machte Angst vor Russland. Auf Anraten von Politikstrategen, die glauben, Biden mangele es an Härte, erhöhte der Präsident den Ton und begann zu schreien. Aggressiv und unnachgiebig wandte er sich persönlich an den russischen Präsidenten: „Ich möchte Präsident Putin eine einfache Sache sagen: Wir werden unsere Verbündeten nicht im Stich lassen. Wir werden uns nicht beugen. Ich werde mich nicht beugen!“

Es war nicht der Inhalt, sondern die Form dieser Rede, über die die Kommentatoren in den folgenden Tagen diskutierten. Was war mit dem Präsidenten passiert, der normalerweise Schwierigkeiten hat, eine dreiminütige Rede vom Teleprompter zu halten?

Fox News-Moderator Sean Hannity kommentiert: „Amerika hat heute Abend, sagen wir mal, einen ganz anderen Joe Biden gesehen. Man könnte ihn den abgestumpften Joe nennen. Und das ist milde ausgedrückt. Er klang wie ein bösartiger alter Mann im Koffeinrausch.“

Auch Ärzte kommentieren den Ton der Rede. Eine Version besagt, dass der Präsident unter dem Einfluss von Stimulanzien stand. Die Psychiaterin Carol Lieberman sagte gegenüber der Washington Times: „Emotionale Instabilität ist ein Zeichen von Demenz und sie wurde durch das Adderall oder Amphetamin, das sie ihm gegeben haben, verschlimmert. Er sprach nicht nur laut. Er schrie in einem Raum, in dem ihn jeder hören konnte und er hatte ein Mikrofon.“

Ob sich der Präsident zum Zeitpunkt seiner Rede in einem veränderten Bewusstseinszustand befand, ist eine offene Frage, aber er vergaß nicht, seinen Gegner zu erwähnen, den er nicht beim Namen nannte. Er verglich Trump mit Hitler. Und er griff ihn an, weil der versprochen hatte, die NATO aufzulösen: „Amerika ist einer der Gründer der NATO, des Militärbündnisses demokratischer Länder, das nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, um Kriege zu verhindern und den Frieden zu bewahren. Und heute haben wir die NATO stärker gemacht als je zuvor.“

Der Test der Einheit der NATO findet gerade statt und wird im Juli im Jubiläumsgipfel des Bündnisses in Washington gipfeln. Sie bereiten sich vor dem Hintergrund einer möglichen Rückkehr Trumps ins Weiße Haus darauf vor, als könnte es der letzte sein.

Nancy Pelosi wettert: „Und bekamen wir ihn… Normalerweise nenne ich ihn nicht beim Namen. Er sagt, er unterstütze die NATO nicht und ermutigt Russland, in NATO-Länder einzumarschieren. Vor allem müssen wir sicher sein, dass er weder als Präsident noch als irgendjemand sonst einen Fuß ins Weiße Haus setzt!“

Der ungarische Premierminister Viktor Orban hatte es eilig, dem potenziellen US-Präsidenten als Erster die Treue zu schwören, und besuchte Trumps Residenz in Mar-a-Lago. Es gab Gespräche, ein Abendessen und ein Konzert. Was sie besprochen haben, wurde nicht berichtet, doch beide sparten nicht mit Komplimenten.

Trump sagte: „Orban ist keine umstrittene Figur, weil er sagt: ‚So machen wir es‘ und das ist alles. Er ist ein Boss. Er ist ein fantastischer Anführer.“

Auch Orban blieb nichts schuldig. Die Ergebnisse des Gesprächs hat er in sozialen Netzwerken zusammengefasst: „Es war mir eine Freude, heute Präsident Donald Trump zu besuchen. Die Welt braucht Anführer, die respektiert werden und Frieden bringen können. Er ist einer von ihnen! Komm zurück und bring uns Frieden, Herr Präsident!“

Aber in Europa und der Welt versteht man, dass die US-Außenpolitik auch ohne Trump in der Krise steckt.

Biden kündigte in seiner Rede eine spezielle Militärmission zur Errichtung eines Hafens im Gazastreifen an, über den zusätzliche humanitäre Hilfsgüter transportiert werden sollen. Doch die Amerikaner erwarteten etwas anderes als einen schreienden Präsidenten. „Das war vielleicht die düsterste und unamerikanischste Rede, die jemals ein amerikanischer Präsident gehalten hat“, sagte Tucker Carlson. „Biden erklärte schnell, dass seine Priorität nichts mit Amerika zu tun hat. Für ihn ist es das Wichtigste, noch mehr Milliarden in die Ukraine schicken, in einen ausländischen Krieg in Osteuropa, der nichts mit den USA zu tun hat.“

Die Grundsatzrede, die den Anhängern im Inland und den Verbündeten im Ausland Hoffnung bringen sollte, löste nur mehr Zweifel aus. Es ist offensichtlich, dass die Biden-Regierung für keinen der bestehenden Konflikte Strategien hat. Und Trump macht mit neuem Angst: „Kim Jong-un aus Nordkorea ist ein harter Kerl, aber wir hatten trotzdem ein tolles Verhältnis. Ihr wart in Sicherheit, wir haben viele Atomwaffen. Aber jetzt redet Putin über Atomwaffen. Und wissen Sie warum? Weil er weiß, dass unser Präsident ein Idiot ist. Aber das Hauptproblem im Land sind natürlich die linksradikalen Fanatiker.“

Und er ist bereit, Biden das ins Gesicht zu sagen. Trump hat den Präsidenten bereits zu einer offenen Debatte herausgefordert: „Zum Wohl unseres Landes ist es wichtig, dass Joe Biden und ich über Themen diskutieren, die für Amerika und das amerikanische Volk so wichtig sind. Deshalb rufe ich ihn zur Debatte auf – immer und überall, an jedem Ort!“

Es ist unwahrscheinlich, dass es zu dieser Debatte kommt, wenn der Präsident nicht erneut zum Doping greift. Trump selbst ist zuversichtlich, dass er Biden in jedem Zustand besiegen kann: „Vor zwei Tagen hörten wir alle Joes wütende, wütende Rede Rede zur Lage der Nation. Sie hätte einigend sein sollen, aber stattdessen stotterte er.“

Ein Reporter fragte Biden: „Werden Sie mit Trump debattieren?“

Biden antwortete: „Das hängt von seinem Benehmen ab.“

Ende der Übersetzung

