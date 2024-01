Wurden 200.000 oder 500.000 ukrainische Soldaten getötet oder verwundet?

Wunderwaffe Taurus?

Schon Ende November 2022 hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter ein Video hochgeladen, in dem sie davon sprach, dass seit Beginn der Eskalation im Februar 2022 schon 100.000 ukrainische Soldaten getötet worden seien. Aber dass 100.000 Soldaten gefallenen Soldaten sind, hat Kiew nicht gefallen, weshalb Kiew protestiert hat. Die EU-Kommission hat das Video daraufhin schnell wieder gelöscht und eine neue Version hochgeladen. Das neue Video wurde um sieben Sekunden gekürzt und die Aussage, die Ukraine habe 100.000 getötete Soldaten zu beklagen, fehlte danach.

Nach russischen Angaben hat die Ukraine bei der sogenannten Gegenoffensive ab Sommer 2023 noch einmal über 100.000 Soldaten verloren, was bedeuten würde, dass die Ukraine weit mehr als 200.000 Soldaten verloren hat, denn zwischen November 2022 und dem Beginn der Gegenoffensive lag auch noch mehr als ein halbes Jahr.

200.000 Verluste…

Am 30. Dezember 2023 ist bei der Neuen Züricher Zeitung (NZZ) unter der Überschrift „EU-Chefausbilder Marlow: «Die Ukrainer schicken uns Soldaten, die kaum Kenntnisse und Erfahrungen haben»“ ein Interview mit Generalleutnant Andreas Marlow, dem Kommandeur der EU-Ausbildungs- und Trainingsmission für die Ukraine, erschienen, in dem der deutsche General zwar viele lobende Worte für die ukrainischen Soldaten fand und natürlich von großen russischen Verlusten redete, aber er stellte auch fest, dass die heutigen ukrainischen Soldaten im Grunde unerfahrene und zwangsmoblisierte Zivilisten sind. In dem Interview sagte er quasi nebenbei folgenden Satz, der von den Medien in Ost und West jedoch kaum wahrgenommen wurde:

„Von den 200 000 professionellen Soldaten, die es im Februar 2022 gab, ist die überwiegende Zahl inzwischen gefallen, verwundet oder befördert. Die überwiegende Zahl der ukrainischen Frontsoldaten heute sind Zivilisten oder bestenfalls Reservisten.“

Der deutsche General bestätigt also die Zahl von 200.000 ukrainischen Verlusten, wobei darunter laut seiner Aussagen auch Beförderungen sind. Ich befürchte leider, dass die 200.000 ukrainischen Verluste eine optimistische Aussage sind, weshalb der deutsche General sie öffentlich genannt hat, ohne dass es danach Widerspruch aus Kiew, Brüssel oder Washington gegeben hätte.

… oder schon 500.000 Verluste?

Jurij Luzenko, der ehemalige ukrainische Innenminister (2005 bis 2006 und 2007 bis 2010) und ehemalige Generalstaatsanwalt (2016 bis 2019) sagte in einem Interview mit einem ukrainischen Fernsehsender, die Ukraine könnte sogar schon 500.000 getötete und verwundete Soldaten zu beklagen haben. Dass in Kiew über die Mobilisierung von zusätzlichen 500.000 Soldaten gesprochen wird, liegt demnach daran, dass eine genauso hohe Zahl an verlorenen Soldaten ersetzt werden muss:

„Sie [der ukrainische Präsident Selensky, Verteidigungsminister Umerow und Armeechef Saluzhny] sollten die Zahl der toten Ukrainer nennen. Ich weiß, dass sie das nicht wollen. (…) Wir müssen ehrlich sein: die 500.000, von denen sie jetzt sprechen, sind, wenn man sie durch Monate teilt, sind das 30.000 pro Monat. Und dann verstehen wir ungefähr, was an der Front passiert, mit den Toten und Schwerverletzten.“

Luzenko, der Berichten zufolge selbst aktiv an den Kämpfen um Bachmut teilgenommen hat, meint, dass die Offenlegung der Verluste der Armee durch die Kiewer Führung dazu beitragen werde, die Ukrainer, die sich nicht der Armee angeschlossen haben, aus ihrer „Komfortzone“ herauszuholen, was auch helfen werde, das Problem der Mobilisierung zu lösen.

Ob Luzenko damit richtig liegt, darf bezweifelt werden, denn dass hohe Verlustzahlen die Ukrainer, die sich ohnehin vor der Einberufung verstecken, dazu motivieren könnte, endlich an die Front zu gehen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass das den gegenteiligen Effekt haben dürfte.

Taurus-Raketen als neue Wunderwaffe?

Je schlechte der militärische Lage für die Ukraine wird, umso mehr steigt der Druck auf die Bundesregierung, Kiew die deutschen Taurus-Marschflugkörper zu schicken. Dass die eine militärische Wende bringen, ist allerdings unwahrscheinlich, denn die Ukraine hat ja schon Marschflugkörper aus Großbritannien und Frankreich bekommen, die das Blatt ebenfalls nicht wenden konnten.

Allerdings haben die Taurus eine Reichweite von 500 Kilometern, während die britischen und französischen Raketen nur eine Reichweite von 300 Kilometern haben.

Die Bundesregierung ist bisher nicht bereit, die Taurus nach Kiew zu schicken, weil es technisch offenbar nicht möglich war, deren Reichweite auch auf 300 Kilometer zu begrenzen. Die Bundesregierung befürchtet, dass Angriffe mit Taurus-Raketen tief ins russische Hinterland eine weitere Eskalation provozieren könnten, weil Russland Angriffe mit westlichen Waffen auf russisches Gebiet als Kriegsteilnahme des liefernden Landes einstufen könnte.

Allerdings sind die Falken in Deutschland der Meinung, dass Deutschland diese Raketen genau aus dem Grund liefern sollte, nämlich um russisches Hinterland anzugreifen und so den russischen Nachschub zu stören. Die Rheinische Post schrieb am 6. Januar:

„Klare Plädoyers für die Taurus-Lieferung kommen auch von den Grünen wie aus der Union. „Die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine ist längst überfällig“, sagte Sara Nanni, verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag unserer Redaktion. Deutschland habe im Bereich der Luftverteidigung schon viel gemacht, dennoch solle man prüfen, ob hier noch mehr Hilfe geleistet werden könne, so Nanni. Der CDU-Außenpolitiker und frühere Bundeswehr-Oberst Roderich Kiesewetter sieht durch die Nicht-Lieferung des Präzisionsflugkörpers sogar eine Stärkung der russischen Invasionsarmee und ihrer Versorgungswege. (…) Sowohl die Grüne als auch der CDU-Politiker wollen die Ukraine in die Lage versetzt sehen, russische Abschussziele zu zerstören. „Der effektivste Schutz gegen die russischen Luftangriffe ist der Beschuss von Zielen auf russischem Territorium und in den besetzten Gebieten in der Ostukraine, von wo aus Russland seine Angriffe startet“, sagte Nanni. (…) Aus Kiesewetters Sicht ist dafür der Marschflugkörper unabdingbar. „Taurus ist wichtig, weil dieses System so effektiv ist und damit Versorgungs- und Kommandostrukturen weit hinter der Front ausgeschaltet werden können“, sagte Kiesewetter. Es könne die für Putins Machtsystem so wichtige Kertsch-Brücke zerstört werden und somit die Versorgung der russischen Truppen über die Krym verhindert werden, die Schwarzmeerflotte zerstört und die russischen Truppen zum Aufgeben gezwungen, die Krym somit befreit werden, analysiert der CDU-Politiker.“

Wollen Deutsche wieder einen Krieg mit Russland?

Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Einflussreiche deutsche Politiker fordern allen Ernstes, dass deutsche Raketen die Krimbrücke und die russische Schwarzmeerflotte zerstören sollen.

Am Verlauf des Konfliktes würden auch die Taurus wenig ändern, denn die Ukraine mit ihrem akuten Mangel an Soldaten und Munition hat nicht die Kraft für eine weitere Offensive, denn schon die sogenannte Gegenoffensive der Ukraine hat trotz umfassender westlicher Unterstützung keine Ergebnisse gebracht.

Würde Deutschland aber Taurus-Raketen liefern und damit die Krimbrücke und die Schwarzmeerflotte angreifen, würde es kaum überraschen, wenn Russland ein solches Vorgehen als direkte Kriegsbeteiligung Deutschlands werten würde. Einige deutsche Politiker haben aus der Geschichte offenbar rein gar nichts gelernt…

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen