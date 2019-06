Putin im Interview über Selensky und die Beziehungen zu Ukraine

Gestern gab Präsident Wladimir Putin dem Fernsehsender Mir ein Interview im Vorfeld des Treffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, das in den nächsten Tagen stattfinden wird. In dem Interview wurde auch eine Frage zur Ukraine und zum neuen Präsidenten Selensky gestellt. Ich übersetze die Frage und Putins Antwort hier komplett.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Auf dem Petersburger Forum haben Sie zum ersten Mal eine Einschätzung von Vladimir Selenskys als Präsident der Ukraine abgegeben. Nun steckt dieses Land mitten in einem neuen Wahlkampf, diesmal im Wahlkampf zum Parlament. Bedeutet das, dass die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine wieder eine Pause einlegen?

Wladimir Putin: Bitte seien Sie mir nicht böse, ich muss Sie ein bisschen korrigieren. Ich habe auf dem Forum keine Bewertung der Aktivitäten von Präsident Selensky abgegeben, weil es bisher keine Tätigkeit gibt, die man bewerten kann. Ich konnte das aufgrund eines objektiven Umstandes nicht tun, denn er hat gerade erst sein Amt angetreten.

Ich weiß, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis er den Umfang der Herausforderungen, vor denen er steht, überhaupt erfassen kann. Ich hoffe, dass diese Anpassung an die neue Aufgabe als Präsident recht schnell vonstatten geht.

Was unsere Beziehungen mit der Ukraine betrifft, so habe ich das bereits mehrfach gesagt und ich kann es noch einmal wiederholen: Ich glaube, dass es unvermeidlich ist, dass wir unsere Beziehungen wiederherstellen. So kann es nicht ewig zwischen Teilen desselben Volkes oder auch zwischen zwei Brüdervölkern weitergehen.

Egal, wie sich unsere Beziehungen zu den politischen Eliten der Vergangenheit entwickelt haben, sagen wir, zu jenen Leuten, die ihr ganzes Leben lang nur für ihrem eigenen, persönlichen Erfolg und ihre eigene Bereicherung gearbeitet haben. Sie haben ihre Reichtümer auf Kosten des ukrainischen Volkes erworben und heute liegen die irgendwo im Ausland. Daher kommt wohl auch ihre große Liebe zum Westen, denke ich.

Aber ich hoffe, dass die neue Führung frei von solchen Beschränkungen ist und sich frei fühlt und sich auf das Vertrauen stützt, das das Volk der Ukraine dem neu gewählten Präsidenten ausgesprochen hat. Ich hoffe, die neue Führung wird in der Lage sein, energisch in Richtung der Wiederherstellung der Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland zu arbeiten. Und auch in Richtung der Lösung der internen Probleme des Landes. Ich hoffe, sie wird sich nicht auch hinter russlandfeindlichen Ideen verstecken, um von der Lösung der internen ukrainischen Probleme abzulenken, vor allem in der Wirtschaft und im sozialen Bereich.

Ende der Übersetzung

